С января месяца информационное пространство Украины наполнилось большим количеством сообщений о том, что Петра Порошенко готовит массовый подкуп избирателей по всей стране.

Писали об агитаторах, которых штаб президента нанимает за 1000 гривен и посылает ходить по квартирам под видом проведения соцопросов. Сообщали и о том, что во многих регионах начался сбор данных людей, желающих получить социальную помощь от местных бюджетов. И также предполагали, что это как то связано с избирательной кампанией президента и подкупом электората.

Однако не было единой картины - как это все происходит и зачем. Какой смысл, например, в соцопросе? Что это даст в практическом плане? Как связана раздача социальной помощи с процессом голосования? Если это подкуп, то как будет контролироваться, что конкретный получатель помощи проголосует за Порошенко?

"Страна", поговорив с представителями штаба президента и чиновниками из областных госадминистраций, впервые составила полную картину масштабного замысла по тотальной скупке голосов на выборах в пользу Петра Порошенко.

Впервые за всю историю нашей страны, фальсификации выстраиваются в столь мощную систему, а сетка по подкупу (далее будем ее называть просто #Сетка) накроет большую часть страны до самых дальних сел.

Причем речь идет уже даже не столько о #Сетке, сколько о полноценной секте. Причем, что самое интересное, создаваться она будет за счет средств госбюджета. То есть - за счет налогоплательщиков.

Какой план вынашивает Петр Порошенко - в расследовании "Страны".

Что такое #Сетка

#Сетка, простым языком, это скупка голосов избирателей при помощи многоступенчатой агитационной сети вербовщиков, выстроенной на местах. Политтехнологи не любят говорить слово #Сетка, а предпочитают использовать выражение "контролируемое голосование". Но суть та же - избирателя доводят до участка с полной гарантией передачи голоса "за" правильного кандидата.

Естественно, за деньги.

Сетки использовались еще с середины 2000-х годов (подробнее о них можно прочитать в нашей истории), но до тех пор, пока за них не взялась команда Порошенко это была местная и во-многом кустарная история.

Сейчас же штаб президента поставил дело на очень широкую ногу. Сетка людьми Порошенко строится в несколько этапов.

Этап первый – составление списков людей, которых будут "хороводить" перед выборами. Со всех периодов выборов у политтехнологов, обслуживающих интересы тех или иных кандидатов, сохраняются такие базы избирателей. Их можно купить.

Этап второй – базу актуализировали. Данные в списках устаревают из-за миграционных и демографических изминений. Поэтому на втором этапе в специально созданную под выборы программу "загнали" два списка. Первый – условно, базы "Укрпочты" и "Ощадбанка" (то есть получатели пенсий и прочих соцвыплат). Важно, чтобы большинство участников базы были бюджетниками или пенсионерами-бюджетниками – это самая дисциплинированная категория электората.

Этап третий – базу актуализировали. И сделали это с помощью того самого соцопроса, о котором многие СМИ написали еще в января (не поняв, впрочем, до конца зачем он нужен). Корреспондент "Страны" интегрировался в одну из таких социологических компаний (об этом читайте вскоре в отдельном репортаже), где за гонорар в 500 гривен в день опрашивал жителей конкретного участка по заданным вопросам.

Любопытно, что даже в работе социологов обман как базовая форма коммуникации начинается с самого начала. В целях безопасности организаторы "нанимают" людей на работу социологами, предупреждая, что работать они будут как волонтеры, то есть бесплатно, однако по факту, людям выплачивают гонорар. Таким образом организаторы стараются избежать любого риска документирования самих себя и привлеченных участников.

Кроме сбора личных данных, социологов просят спрашивать об электоральных предпочтениях граждан с ключевым вопросом: за кого из кандидатов вы бы проголосовали?

Деньги социологам перечисляют на карту, сперва авансом, а после анкетирования остаток. Что интересно, средства приходят с неизвестных счетов – ни имени, ни номера карты, ни терминала.

Да и вообще процесс социологического опроса крайне зашифрованный. Организаторы максимально пресекают любые дополнительные вопросы, не связанные с технологией работы.

Обработкой данных занимается специальная команда технологов. Если в ходе опроса выясняется, что человек лоялен к Порошенко или колеблется в выборе между ним и другим кандидатом, он попадает в фокус внимания штаба. Иными словами, он становится целью #Сетки, а значит с ним можно работать дальше.

Главная задача соцопросов – максимально актуализировать и уточнить списки людей, с которыми предстоит работа, а также собрать их личную информацию.

Этап четвертый. Здесь к работе с базами подключают колл-центры. Их сотрудники по кругу обзванивают людей по уточненным спискам, сверяя актуальность контактов и устанавливая голосовую связь с участниками #Сетки. Некоторым предлагают поработать так называемыми "агитаторами" за определенные бонусы.

По этой же базе прозванивают людей, чтобы пригласить их на оформление социальной помощи – технологическое прикармливание электората. И это главный - пятый этап #Сетки.

И о нем мы расскажем подробнее.

Подкуп за государственный счет

В последнее время в соцсетях начали появляться фотографии очередей около отделений социальной защиты городов и сел, где люди массово оформляют заявления на получение соцпомощи.

Все это – результаты таких обзвонов. В каждом случае заявления пишутся в произвольной форме, однако по сути выглядит это приблизительно так.

Facebook-страница Андрея Белого

В конкретно данном случае заявление можно оформить на имя губернатора Одесской области Максима Степанова. Бланки, по словам общественного деятеля из Одессы Андрея Юсова, вручали людям сотрудники социальных служб, советуя указывать сумму не более 1000 гривен. Деньги обещали выслать почтовым переводом.

И тут работает важный психологический прием.

Если среднестатистическая бабушка-бывшая бюджетница ставит подпись под любым документом и делится паспортными данными в обмен на деньги, то она, с большой долей вероятности, проголосует за нужного кандидата. Естественно, конечно, если этот кандидат не вызывает у нее отторжения. Но тут как раз и включается ноу-хау президентской команды: соцпомощь попадает к тем, кто, согласно проведенным опросам, склонен отдать голос за Порошенко.

Еще, как вариант, списки составляют через работников коммунальных предприятий (если мэр лоялен Порошенко).

"Раз в неделю проходят совещания членов профсоюза работников коммунальных предприятий, - говорит чиновник мэрии одного из крупных городов. - Заполняют анкеты, не анонимные. На совещаниях присутствуют представители БПП. Руководители выписывают сотрудникам коммунальной сферы выплаты в качестве премий, разбивая их на порции".

Источник средств – и это самое главное – местные программы социальной помощи.

То есть подкуп по #Сетке планируют обеспечить за счет местных бюджетов. Областные и городские советы провели перераспределение внутри бюджетных статей, чтобы обеспечить необходимый ресурс.

Во всех регионах, по которому ведется этот спецпроект, программы называются по-разному, но генеральным источником подкупа станет комплексная программа соцзащиты "Турбота".

Суммы выделены впечатляющие.

В Николаевской области - 70 миллионов. В Одесской области - 90 миллионов. В Днепре - 140 миллионов. В Харьковской областной программе первоначально было заложено на 2019 год 18 миллионов, затем решением сессии облсовета (6 декабря 2018 года) увеличили до 50 млн.

Программа эта уникальна тем, что под ее статьи можно выдать социальную помощь любому желающему. Чтобы получить тысячу гривен, не обязательно быть матерью одиночкой, инвалидом или участником АТО, достаточно "нуждаться" и обратиться за помощью.

Схема гениальная в своей простоте и эффективности. То есть, по сути, создается не просто #Сетка. А настоящая "секта", которую обрабатывают постоянной агитацией и затем подкармливают социальными выплатами. И такая структура куда с большей вероятностью проголосует за Порошенко, чем просто сеть подкупленных людей.

Но случаются и сбои. Например, в Днепре, о чем "Страна" уже подробно писала.

В городе внезапно запланировали раздать 140 млн гривен, однако количество желающих оказалось слишком велико.

Дело в том, что об этих выплатах, которые были предназначены для выплат только членам #Сетки Порошенко, усилиями "добрых людей" узнали все. И огромное количество людей потянулось писать заявления, образовав огромные очереди.

Соответственно, смысл в схеме был потерян.

И 10 февраля депутаты Днепровского горсовета на экстренной сессии приостановили эти выплаты.

"Схема с раздачей 140 миллионов на подкуп бюджетников и других избирателей в Днепре безнадежно разваливается. Всё дело в том, что безответственные местные политиканы во главе с мэром настолько рьяно кинулись выполнять план по голосам за Порошенко, что приняли абсолютно самоубийственное решение - сначала выделили громадную сумму, а потом упростили процедуру выдачи матпомощи гражданам до абсурда. Даешь паспорт и код - и получай до 3842 грн из бюджета. Расчет был на то, что с нужных людей просто соберут копии паспорта-кода (это минимальный пакет) и тихо выдадут по несколько тысяч из бюджета Днепра. Никто даже не думал, что простые жители города об этом узнают и начнут массово подавать заявления на матпомощь в городской совет”, – сообщил активист Артем Романюков.

Однако это пока единственный существенный сбой. В других регионах все идет по плану.

Как выстроена система управления #Сеткой

Куратором этого проекта, по данным "Страны", является депутат от БПП Сергей Березенко, который формально в избирательном штабе Порошенко отвечает за "организационно-массовое направление". Его официальный комментарий по теме финансирования выборов однотипен.

"Все оплачивается из избирательного фонда. Избирательный фонд наполняется лично кандидатом в президенты на выборах весной 2019-го года Петром Порошенко. Это его личные деньги, которые он получал абсолютно официальным путем, и с чего уплатил налоги", - заявил недавно Березенко в интервью "Прямому" каналу.

На местах процессы курируют главы облгосадминистраций, лояльные Банковой мэры городов (например, Днепра и Харькова), а также просто влиятельные в регионах люди.

Наиболее крупные #Сетки выстраиваются в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской областях.

При этом глобально в целом, финансирование проекта по второму сроку Петра Порошенко трехслойное. Первый слой - это финансирование за госсчет через программу "Турбота". Второе - мажоритарные округа. Речь идет о деньгах, которые выдают из бюджета депутатам от БПП на ремонт, строительство и реконструкцию каких либо объектов, и которые нехитрыми манипуляциями также направляются на подкуп избирателей через #Сетку.

И третий слой, самый небольшой - официальные штабы и рекламные кампании. Собственно то, что обществу как раз и подают как основную кампанию, оплаченную из фонда Петра Порошенко, который, как утверждают штабисты, он финансирует за свой счет.

Можно ли противостоять #Сетке

Как видим, вся работа по сетке выстроена таким образом, чтоб придать всей конструкции видимость легальности. Мол, не запрещено же проводить соцопросы? Не запрещено. Не запрещено вести агитацию по телефону? Не запрещено. Не запрещено выдавать из местных бюджетов социальную помощь? Не запрещено.

Да. Все по отдельности не запрещено. Но все вместе выстраивается в единую картину подкупа избирателя в интересах конкретного кандидата в президенты за государственный счет.

Плюс к этому есть вопросы относительно законности перераспределения средств в местных бюджетах. А также к законности процедуры выделения этих средств. По сути раздача денег осуществляется по принципу лояльности к конкретному кандидату в президенты, что является явным нарушением закона.

Естественно, есть большой вопрос - будет ли проведено расследование всей этой системы подкупа до выборов.

Однако как минимум один способ "поломать" #Сетку есть - о возможности получить соцпомощь должны узнать максимальное число людей, чтоб ее раздача стала бессмысленной.

"Страна" планирует продолжать расследование по #Сетке и обращается ко всем, у кого есть дополнительная информация о ее функционировании, о том, кто непосредственно работает по #Сетке в регионах и о том, каким образом на нее выделяются бюджетные деньги, передавать эти данные в редакцию по адресу info@strana.uac пометкой #Сетка. А также в месседжере в Facebook Светланы Крюковой. Мы будем их использовать для дальнейших публикаций.