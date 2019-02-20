Центральная избирательная комиссия (ЦИК) своим постановлением № 331 утвердила состав новых окружных избирательных комиссий на грядущих президентских выборах.

"Страна" изучила списки новых избиркомов и сопоставила их с составам окружных комиссий, которые были на предыдущих парламентских и президентских выборах. Мы увидели переток членов комиссий от отдыхи кандидатов к другим, что может помочь понять кто является чьим техническим кандидатом. А также почему Владимиру Зеленскому будет непросто защитить результат на выборах.

У фаворитов гонки – большинство председателей комиссий

"Страна" уже сообщала, что ЦИК создала 199 окружных избирательных комиссии (ОИК) на выборах президента. Наибольшее количество комиссий в Днепропетровской области – 17, меньше всего в Черновицкой - 4.

"Страна" проанализировала распределение должностей в ОИК между всеми кандидатами. Напомним, что в каждой комиссии предусмотрены 3 руководящие должности – председатель комиссии, его зам и секретарь. Остальные являются рядовыми членами избирательных комиссий:



Распределение должностей в ОИК между кандидатами

Все фавориты гонки – Бойко, Зеленского, Тимошенко, Гриценко и Порошенко – полностью заполнили свои квоты в ОИК. В каждой из 199 ОИК у них есть свой представитель. Причем у фаворитов больше всех председателей комиссий (по 6), и еще по 5 заместителей и секретарей.

Также представительство по 198-199 человек имеют в ОИК кандидаты имеющие небольшой рейтинг - Вилкул, "руховец" Кривенко, "свободовец" Кошулинский, социалист Мороз, бывший глава СБУ Наливайченко, олигарх Тарута и известный шоумен Владимир Петров.

Столько же членов в ОИК имеют малоизвестные кандидаты – Каплин, Журавлев, Грабер, Литвиненко, Новак, Носенко, Ригованов, Соловьев и Александр Шевченко.

Интересно, что Ляшко, Кошулинский и Тарута, а также Шевченко и Ригованов имеют столько же руководящих должностей, как и фавориты гонки.

Ну, а к неудачникам можно отнести лидера движения "5.10" Геннадия Балашова и бывшего журналиста-расследователя Дмитрия Гнапа. Они смогли получить лишь 19 и 11 членов ОИК соответственно.

Также не выбрал свою квоту Евгений Мураев – он смог себе обеспечить только 150 представителей в ОИК.

Недобор представителей кандидатов в окружных комиссиях может свидетельствовать о наличии проблем в организации их избирательной кампании. Ведь не секрет, что кандидаты, как правило, дополнительно "стимулируют" работу своих представителей в комиссиях, поскольку официальная оплата их труда невысокая.

Почему у Мураева и Зеленского проблемы с кадрами

При проведении избирательных кампаний серьезным фактором является наличие опыта у людей, которые работают в командах кандидатов, а также представляют их интересы. Ведь избирательное законодательство очень сложное, и быстро обучить новичка всем премудростям в рамках сжатых сроков избирательного процесса практически нереально.

Поэтому для достижения победы очень важно, чтобы ключевые позиции и должности занимали люди, которые уже имеют опыт избирательных кампаний. Это особо касается членов избирательных комиссий. Ведь они, по сути, должны защищать интересы тех кандидатов, которые их туда направили.

"Страна" проанализировала, кто из членов новых ОИК и на кого работал на президентских выборах 2014 года. Состав ОИК на прошлых президентских выборах был утвержден постановлением ЦИК от 14 апреля 2014 года № 268:



На кого работали члены ОИК на президентских выборах в 2014 году

Наиболее опытная команда оказалась у Юлии Тимошенко: 57 членов новых ОИК работали и на прошлых президентских выборах.

Что касается условных кандидатов Юго-Востока, то вполне ожидаемо, что представители команды Михаила Добкина – кандиадата-"регионала" на выборах 2014 года – работают сейчас на Юрия Бойко (8 человек) и Александра Вилкула (9 человек).

А вот у Евгения Мураева налицо проблемы с опытными кадрами: на президентских выборах 2014 года в работе ОИК участвовали только 2 человека из тех, что представляют его сейчас.

Более удивительно, что аналогичные проблемы вырисовываются и у фаворита гонки Владимира Зеленского. "Страна" обнаружила, что только двое его представителей занимались аналогичной работой в ОИК в 2014 году.

Это может создать значительные трудности для кандидата во время подсчета голосов в плане "защиты" своего результата. Опытные члены имеют уже наметанный глаз на возможные фальсификации и уловки конкурентов. Поэтому Зеленскому (также как и Мураеву) стоит серьезно задуматься над масштабным обучением своих "смотрящих" за избирательным процессом, пока еще есть время.

"Технари" Тимошенко и помощь Шкиряка

Как мы уже говорили, 57 членов ОИК от Юлии Тимошенко работали и на прошлых президентских выборах. Причем 33 человека в 2014 году работали тоже на Тимошенко, а еще 16 – на Зоряна Шкиряка, который является советником главы МВД Арсена Авакова. К слову, у Шкиряка на выборах в 2014 году было больше всего представителей в избиркомах из всех кандидатов. Предположительно они сработали на Петра Порошенко.

Но в нынешнем политическом сезоне у Авакова другие ставки. Поэтому "гвардия Шкиряка" перешла к Юле.

Интересно, что много членов ОИК, которые в 2014 году работали на Юлию Тимошенко, сейчас ушли к малоизвестным кандидатам Граберу и Новаку – 7 и 5 человек соответственно.

Еще 7 и 6 членов ОИК соответственно Грабер и Новак получили "в наследство" от того же Зоряна Шкиряка.

О чем могут говорить эти цифры? Дело в том, что одна из популярных избирательных технологий заключается в том, что основные кандидаты регистрируют дополнительно нескольких "технических". Благодаря этому приему основные кандидаты получают, помимо прочего, дополнительных подконтрольных членов избирательных комиссий (окружных и участковых), которые могут проголосовать за нужные решения.

Понять, кто у кого является "техническим кандидатом", можно по составу избирательных комиссий. Люди, которые на предыдущих выборах работали в комиссиях на какого-то кандидата, часто на новых выборах работают на его "технаря".

Учитывая столь интенсивный обмен кадрами, можно предположить, что "техническими кандидатами" Юлии Тимошенко на нынешних выборах являются именно Грабер и Новак.

А еще о многом говорит массовый переток кадров, ранее связанных с советником министра МВД, в команду Тимошенко. Такая "помощь специалистами" числом почти полсотни человек может серьезно укрепить позиции Тимошенко в избирательной гонке.

Куда ушли члены избиркомов от Порошенко

Что касается Порошенко, то у него тоже есть переток кадров.

Дело в том, что как представители Петра Порошенко в 2014 году в ОИК работали:

4 из 18 членов новых ОИК от львовского мера Андрея Садового;

4 из 14 членов новых ОИК от экс-главы фискальной службы Романа Насирова;

5 из 18 членов новых ОИК от владельца "Буковеля" и кандидата от "Укропа" Игоря Коломойского Александра Шевченко.

Эта информация довольно логична относительно Насирова (всем известно, что он является близким к Порошенко человеком). А вот по Шевченко и Садовому - удивительна. Ведь оба выступают с жесткой критикой Порошенко. Откуда тогда такой переток кадров?

Возможно речь идет об их людях, которые в 2014 году работали на Порошенко, а теперь конъюнктура поменялась (также как в случае со Шкиряком). А возможно есть и более глубинные мотивы, о которых широкой общественности неизвестно.

Еще ряд выводов можно сделать на основе работы членов новых ОИК в аналогичных комиссиях на выборах в Верховную Раду 2014 года. Процедуры президентских и парламентских выборов несколько отличаются. Но, тем не менее, наличие в команде людей, которые имеют опыт работы на выборах в Верховную Раду, также дает кандидатам в президенты значительные преимущества.

"Страна" проанализировала, какие из членов нынешних ОИК работали также в ОИК на выборах в Верховную Раду в 2014 году. Списки последних были утверждены постановлением ЦИК от 5 сентября 2014 года № 858:



На кого работали члены ОИК на выборах в Верховную Раду в 2014 году

Из этих данных можно сделать вывод, что еще одному кандидату Юлии Литвиненко серьезно помогла с кадрами (8 членов ОИК из 30) партия "УДАР". Напомним, что на ее основе в 2014 году был создан Блок Петра Порошенко. Это соответствует ранее озвученной информации, что Литвиненко является техническим кандидатом от Порошенко.

А у Порошенко обильно представлены в том числе и люди, представлявшие в 2014 году Партию Регионов. Что может свидетельствовать о наличии договоренностей у команды президента с рядом бывших влиятельных регионалов (ранее мы уже писали о связях Порошенко с командой Рината Ахметова).

А связь с Юлией Тимошенко кандидатов Грабера и Новака тоже подтверждает сопоставление составов ОИК на нынешних выборах и на выборах в Раду в 2014 году. Ведь от этих кандидатов соответственно 14 и 12 членов нынешних ОИК работали на прошлых парламентских выборах от имени партии Тимошенко "Батькивщина".