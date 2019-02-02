24 января Оболонский райсуд Киева вынес приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Об этом сообщала "Страна".

О перипетиях судебного процесса над бывшим президентом "Страна" также подробно рассказывала. А теперь "Страна" проанализировала 150-страничный текст громкого вердикта, который опубликован в реестре судебных решений.

Счет 2:1 в пользу прокуроров

Прокуроры поначалу обвиняли бывшего президента по трем статьям Уголовного кодекса:

часть 3 статьи 110 УК – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти; часть 1 статьи 111 УК – государственная измена; часть 2 статьи 437 УК – ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий:



Источник: reyestr.court.gov.ua

В итоге по приговору суда Януковичу за госизмену заочно дали 13 лет, за ведение агрессивных военных действий – 12 лет.

Более короткий 12-летний срок был поглощен более долгим, и по итогу окончательное наказание бывшему президенту было определено в виде 13 лет лишения свободы.

А по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины суд оправдал бывшего президента. Служители Фемиды посчитали недоказанным наличие в действиях Януковича состава данного преступления:



Источник: reyestr.court.gov.ua

Януковича осудили за письмо Путину

Основная претензия Оболонского суда к Виктору Януковичу – заявление от 1 марта 2014 года, с которым тот обратился к Владимиру Путину.

В своем заявлении Янукович, как "законно избранный Президент Украины", просил Путина "использовать Вооруженные Силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины".

Мотивировалось это тем, что "события на Майдане, незаконный захват власти в Киеве", привели к тому, что Украина оказалась на пороге гражданской войны.

"В стране царят хаос и анархия, жизнь, безопасность и права людей, особенно на юго-востоке и в Крыму - под угрозой. Под влиянием западных стран осуществляется открытый террор и насилие, люди преследуются по политическим и языковым признакам", говорилось в заявлении Януковича:



Источник: censor.net

О том, что Янукович обратился с заявлением к российскому президенту, стало известно на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года. Тогда постпред России Виталий Чуркин показал присутствующим и зачитал этот документ:

"Страна" обнаружила, что данный документ был размещен на сайте ООН под номером S/2014/146. В нем содержится обращение постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина, где он просил распространить заявление Виктора Януковича в качестве документа Совета Безопасности ООН:



Источник: undocs.org

Несмотря на наличие документа на сайте ООН, украинские правоохранители три года не давали ему ход. Только в начале января 2017 года Генеральная военная прокуратура сделала письменный запрос в секретариат Объединенных наций. В ответ прокуроры получили заверенную копию заявления Януковича. Об этом генпрокурор Юрий Луценко 17 января 2017 года сообщил в своем Facebook:



Источник: facebook.com/LlutsenkoYuri

Была ли просьба о вводе войск?

В приговоре Оболонского суда множество раз повторяется "мантра", что Виктор Янукович якобы просил "ввести вооруженные силы РФ на территорию Украины".

Однако, внимательно прочитав текст заявления, мы не обнаружили в нем приписываемой Януковичу просьбы. Там имеется лишь обтекаемая формулировка с просьбой использовать Вооруженные Силы РФ "для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины".

Под такую размытую формулировку может подпадать множество действий, никак не относящихся к вводу войск на территорию Украины. Например, такой просьбе могут соответствовать информационное содействие, доставка гуманитарной помощи, либо просто передвижение войск к украинским границам для, скажем так, демонстрации намерений.

Кроме того, в дальнейшем российские власти стали отрицать сам факт получения от Януковича заявления с просьбой ввести войска. Все тот же генпрокурор Юрий Луценко в марте 2017 года опубликовал в своем Facebook письмо Генпрокуратуры РФ. В нем говорилось, что ни в администрацию Президента РФ, ни в Совет Федерации не поступало какое-либо заявление В.Ф. Януковича с просьбой использовать Вооруженные силы РФ на территории Украины:



Источник: facebook.com/LlutsenkoYuri

Так что обвинения в адрес Януковича в госизмене и ведении агрессивной войны выглядят несколько натянутыми. Тем не менее, они оказались убедительными для Оболонского районного суда украинской столицы.

В схожей тональности трактуют "главную улику" по делу о госизмене и адвокаты четвертого президента Украины. Они провели серию экспертиз, согласно выводам которых "в обращении Янукович не дает России приглашения на вторжение". Впрочем, Оболонский райсуд отказал в приобщении этих сведений к материалам дела.

Что написал Совет Федерации

Дальше суд в приговоре утверждает, что заявление Януковича было использовано как одно из оснований обращения Президента РФ к Совету Федерации о предоставлении согласия на использование Вооруженных Сил РФ на территории Украины, и для принятия такого решения верхней палатой парламента РФ.

Речь идет о постановлении Совета Федерации № 48-СФ от 1 марта 2014 года, которым верхняя палата российского парламента дала согласие на использование Вооруженных Сил РФ на территории Украины "до нормализации общественно-политической обстановки" и "для защиты интересов безопасности жизни граждан РФ".

В результате Виктор Янукович, по мнению суда, "способствовал представителям власти и должностным лицам Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении военной оккупации территории полуострова Крым путем ведения агрессивной войны":



Источник: reyestr.court.gov.ua

"Страна" нашла текст постановления Совета Федерации РФ № 48-СФ, на которое ссылается Оболонский суд в обоснование приговора Виктору Януковичу. Как оказалось, в тексте этого постановления ни сам Янукович, ни его заявление не упоминаются вообще:



Источник: duma.consultant.ru

Данный документ был принят на основании обращения Владимира Путина к Совету Федерации. В тексте обращения Путина к СФ, опубликованном на сайте российского Президента, какие-либо упоминания о заявлении Виктора Януковича тоже отсутствуют:



Источник: kremlin.ru

Видео и стенограмма заседания Совета Федерации были изучены Оболонским судом и изложены в приговоре Виктору Януковичу.

На заседании Совета Федерации заявление Януковича словесно упомянул лишь один из депутатов – председатель комитета по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам Андрей Клишас. Об этом говорится на сайте Совета Федерации.

При этом депутат сообщил, что Виктор Янукович ознакомился с обращением властей республики Крым и осуждает попытки захвативших власть в Киеве насильственно установить свои порядки в Крыму. В этой связи Виктор Янукович поддерживает обращение властей автономной республики Крым.

Однако в обнародованном тексте заявления Януковича содержалось обращение не к Совету Федерации, а к президенту Путину. И в заявлении ни слова не было о Крыме.

Поэтому можно предположить, что российский сенатор либо не был знаком с содержанием заявления Виктора Януковича, либо говорил о каком-то другом документе. Который в тексте приговора не фигурирует, и на нем не строились обвинения в адрес бывшего украинского президента.

Что сказал Янукович

Адвокаты Виктора Януковича сообщили суду, что их подзащитный направил свое заявление не президенту и не в Совет Федерации, а в Министерство иностранных дел Российской Федерации. При этом он предполагал, что Вооруженные Силы РФ смогут выполнить отдельные миротворческие функции, предоставить гуманитарную помощь населению, помощь в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

К обращению были добавлены два одинаковых текста: заявления на украинском и русском языках, адресованные Владимиру Путину.

Аналогичные данные Виктор Янукович сообщил на пресс-конференции в Москве 2 марта 2018 года, о которой сообщала "Страна".

Адвокаты бывшего президента сообщили суду, что после направления заявления обращение не рассматривалось и не использовалось ни одним из государственных органов Российской Федерации. Только на заседании Совета Безопасности ООН представитель РФ показал копию заявления всем присутствующим делегациям стран - членов ООН и, тем самым, только проинформировал их об оценке Виктором Януковичем событий в Украине:



Источник: reyestr.court.gov.ua

Служивые свидетели говорили одно и то же

Кроме заявления Виктора Януковича от 1 марта 2014 года, основанием для вынесения приговора бывшему президенту стали показания множества свидетелей. Среди них оказалось много военнослужащих Вооруженных сил, Военно-морского флота и пограничной службы Украины.

Свидетелями по делу Януковича оказались два и.о. министра обороны Украины Игорь Тенюх и Михаил Коваль (занимали должность в 2014 году уже после при новой власти), замначальника разведуправления ВСУ, первый замначальника Госпогранслужбы, командиры военных частей и их заместители.

Их показания сводились, в основном, к перечислению событий февраля-марта 2014 в Крыму. Они скрупулезно описывали факты захвата военных частей и других объектов.

Какое это имело отношение к обвинениям в адрес Виктора Януковича, понять трудно.

Что показал экс-депутат Государственной думы

Одним из ключевых свидетелей обвинения стал бывший депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев. Депутат сообщил суду, что президент РФ на закрытом совещании в ночь на 23 февраля 2014 года поставил вопрос аннексии Крыма. Откуда ему стали известны подробности закрытого совещания с участием Путина, Илья Пономарев не уточнил:



Источник: reyestr.court.gov.ua

Также экс-депутат подтвердил, что на заседании Совета Федерации, где рассматривался вопрос о применении российских войск, глава парламентского комитета сообщил о поступившем заявлении "легитимного президента Украины". Однако самого обращения Януковича "никто из сенаторов не видел":



Источник: reyestr.court.gov.ua

Еще российский экс-депутат сообщил украинскому суду, что он четко осознал, что "не было никакой угрозы жителям Крыма из стороны "мифических бандеровцев".

По мнению Пономарева, ключевую роль в проведении "референдума" сыграла "не добрая воля крымчан, а именно участие российских военных в реализации четко спланированной операции по захвату части территории другой страны".

VIP-свидетель рассказал об оружии на майдане

В суде выступила также группа высокопоставленных свидетелей, которая после майдана заняла высшие посты в государстве. Это были экс-премьер-министр Арсений Яценюк, бывший и.о. Президента и экс-председатель Верховной Рады Александр Турчинов, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, министр МВД Арсен Аваков и много других VIP-свидетелей. По видеосвязи дал показания даже нынешний президент Петр Порошенко.

Все они рассказывали не столько о Януковиче (большинство из них общались с ним редко), сколько о событиях, сопровождавших его побег, в частности, об аннексии Крыма.

Они дали похожие показания, что при помощи заявления Виктора Януковича Российская Федерация попыталась легитимизировать вооруженную агрессию против Украины. Также, мо мнению свидетелей, ставилась цель деморализовать органы местной власти, военнослужащих и правоохранительные органы Украины.

Глава СНБО Александр Турчинов на допросе показал, что в 2014 году он как и.о. президента, по сути, врал о высокой боеспособности армии. А еще Турчинов и его соратники знали, что на момент отстранения от власти Янукович находится в Украине - в Харькове, откуда он потом улетел в Донецк.

На вопрос адвоката Сердюка о том, откуда на Майдане взялось оружие, Турчинов ответил, что его туда привезли люди, взявшие штурмом райотделы милиции и воинские части на Западной Украине.

"Страна" подробно рассказывала о показаниях VIP-персон на процессе над Януковичем.

Доказательствами стали ролики из интернета

Еще один вид доказательств, которые использовались против Виктора Януковича – ролики из интернета. Суд сообщил в приговоре, что был проведен "осмотр сети интернет" с целью выявления видеозаписей по параметру поиска "российская военная техника в Крыму":



Источник: reyestr.court.gov.ua

Десяток найденных таким образом "доказательств" прокуроры записали на диск, который затем приобщили к делу. В приговоре подробно описывается, что судьи увидели при просмотре этих роликов.

Аналогичным образом прокуроры записали на диски результаты поиска видео по запросу "блок-посты в Крыму", разные интервью и даже выпуски новостей ТСН. Все эти "ролики из ютуба" тоже легли в основу обвинений в адрес Януковича:



Источник: reyestr.court.gov.ua

Суд не увидел преследований в Украине

Под конец приговора Януковичу судьи перешли к общим оценкам общественно-политической обстановки в Украине.

По их мнению, по состоянию на 1 марта 2014 никаких проявлений угроз жизни, безопасности и правам человека в Украине не было, как не было и преследований по политическим или языковым признакам.

Сам Янукович, по мнению судей, в своем заявлении от 1 марта 2014 года сообщил заведомо ложную информацию о наличии угрозы гражданской войны в Украине, о господстве в стране хаоса и анархии, о том, что жизнь, безопасность и права людей, особенно на юго-востоке и в Крыму, под угрозой, что осуществляется открытый террор и насилие, и что люди преследуются по политическим и языковым признакам:

Источник: reyestr.court.gov.ua

"Экспонировал себя президентом"

Довольно странными формулировками в приговоре описывается вопрос наличия у Виктора Януковича легитимных президентских полномочий по состоянию на 1 марта 2014 года.

По мнению судей, он "экспонировал" как легитимного президента. В свою очередь, представители власти Российской Федерации "воспринимали или делали вид, что воспринимали" его как действующего Президента Украины.

Сам Янукович, по мнению судей, помог РФ обосновать некую "военную гуманитарную интервенцию".



Источник: reyestr.court.gov.ua

Что означают фразы "экспонировать себя как Президента" и "военная гуманитарная интервенция", в приговоре Оболонского суда не расшифровано.

Как сообщала "Страна", 22 февраля 2014 года депутаты Верховной Рады объявили, что Виктор Янукович "самоустранился" от выполнения своих обязательств. В связи с этим и.о. президента был назначен Александр Турчинов, а на 25 мая 2014 года было объявлены внеочередные выборы.

Однако в Конституции Украины нет такого основания для прекращения полномочий президента как "самоустранение". В этой связи есть основания считать, что полномочия Виктора Януковича официально прекращены не были. Верховная Рада только констатировала, что он якобы "самоустранился".

Тем не менее, суд посчитал доказанным фактом якобы самоустранения Виктора Федоровича от должности на тот момент. Будет ли использована данная констатация в украинской юридической практике, покажет ближайшее время.

Триллион с Януковича не взыщут

Как мы уже говорили, суд посчитал недоказанным обвинение в адрес Януковича по статье 110 УК – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Еще суд отверг заключение эксперта, который насчитал фантастическую сумму убытков свыше 1 триллиона гривен, взыскать которые с обвиняемого потребовала прокуратура.

Триллион ущерба Януковичу насчитали в качестве стоимости имущества, утраченного Украиной в результате потери Крыма.

Суд признал заключение оценщика недопустимым доказательством. В нем не были указаны сведения о состоянии объектов исследования, примененные методы (методики) исследования и другие обязательные реквизиты. В итоге суд посчитал заключение эксперта неполным и немотивированным.

В судебном процессе выявили множество нарушений

Адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк сообщил в Facebook, что наблюдатели Международного общества прав человека (МОПЧ) зафиксировали в ходе процесса над Януковичем 46 эпизодов, нарушающих международные нормы, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и противоречащих практике Европейского суда по правам человека. Все они ставят под сомнение справедливость судебного процесса.

На сайте МОПЧ сообщается, что даже в части оглашения приговора было зафиксировано нарушение: по информации адвокатов Януковича, их предупредили о дате оглашения приговора не за три дня (как этого требует закон), а лишь накануне.

Проект мониторинга соблюдения прав человека возглавляет немецкая секция МОПЧ при поддержке Министерства иностранных дел Германии.

Среди грубых нарушений прав человека, выявленных в ходе мониторинга процесса по "делу Януковича", эксперты МОПЧ отметили следующие:

отказ суда от применения обязательных норм Европейской Конвенции о взаимной помощи по уголовным делам, ратифицированных Украиной; привлечение судом государственных адвокатов, несмотря на протесты Виктора Януковича и наличие у него максимально разрешенного количества адвокатов по договору; отказ суда от заслушивания показаний большинства свидетелей защиты, в том числе тех, кого защита считает основными свидетелями; отказ от приобщения экспертных заключений независимых международных экспертов из США, Великобритании, Швейцарии, Украины и других доказательств защиты; давление, угрозы и даже физическое воздействие на адвокатов экс-президента со стороны представителей власти; отказ суда дать возможность адвокатам закончить своё выступление в дебатах; нежелание суда ожидать выписки Виктора Януковича из госпиталя для предоставления ему возможности выступить с последним словом.

Необычной для реалий украинского судопроизводства, эксперты МОПЧ назвали также быстроту вынесения решения. Такая скорость вынесения приговора достигнута за счёт отказа от допроса большого количества заявленных свидетелей и отказа принимать новые доказательства, выявленные в ходе процесса.

Учитывая весь ход судебного процесса, многочисленные нарушения права на справедливый суд и отход от норм Конвенции о защите прав человека и основных свобод, эксперты МОПЧ были вынуждены констатировать несоответствие данного судебного разбирательства принципам справедливого судопроизводства.

Как сообщил в Facebook адвокат Виталий Сердюк, приговор Виктору Януковичу не вступит в законную силу и на него будет подана апелляция. По мнению адвоката, все обвинения в адрес экс-президента Украины являются политически мотивированными и недоказанными.