Ночью, 19 ноября, у берегов Одессы буксир "Параллель" во время шторма потерял баржу UDP-DM-2309-УДП зарегистрированную в Дунайском пароходстве. Экипаж буксира подал сигнал SOS и был снят с судна танкером "Аркадия". А неуправляемую баржу прибило к берегу в рыбпорту между Черноморском и Одессой.

На борту было обнаружено 10 тысяч коробов сигарет (5 млн пачек) без акцизных марок. По показаниям экипажа буксира моряки тянули баржу из Голой Пристани в Скадовск. Однако содержимое трюмов - сигареты без внутренних акцизных марок, говорит о том, что к одесским берегам штормом прибило рекордный улов контрабанды.

Что это за схема, на которой зарабатывают огромные деньги весьма влиятельные люди в Украине, разбиралась "Страна".

Сигареты не из Крыма

В интернете появилась версия о том, что сигареты якобы были погружены в море у берегов Крыма - груз имеет российское происхождение. Версию озвучил блоггер Юрий Бутусов в своем Facebook.

Фото: facebook.com/butusov.yuriy

Дескать, сигареты производятся в Крыму специально для контрабанды в Европу через Украину. В Украине, по этой версии, логистику контрабанды обеспечивают одесские контрабандисты.

В тоже время, по информации источников "Страны" в СБУ, ведущих расследование по рекордному "улову", на самом деле баржа UDP-DM-2309-УДП ещё 15 ноября была загружена сигаретами в Николаевской области.

"Это так называемый "морской трафик" контрабанды сигарет в ЕС. Сейчас отгруз курева идет не из России, а из Украны - с подпольных табачных фабрик, а также из неучтенной продукции вполне официальных сигаретных предприятий. До 2017 года половина контрабанды в Европу составляла продукция фабрики "Хамадей" из Донецка и фабрики "Донтабак" из Ростова. Другую половину производили в Украине. Из так называемых "республик" сигареты провозили в Украину через "зеленые коридоры" через КПП в АТО. Затем ситуация изменилась - в 2017 году границы для крупных грузов перекрыли. Но к этому моменту у табачной мафии, которая зарабатывает на контрабанде, уже был готов резервный плацдарм в самой Украине. Сейчас центр подпольного производства контрафактных сигарет находится в Херсонской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях. Большая часть продукции предназначена для контрабанды в Европу - там от продажи сигарет поднимается до 200 % прибыли. И самые крупные объемы контрабанды отправляются именно морем - чаще всего в Румынию" - пояснил "Стране" один из сотрудников СБУ.

Кто прикуривает от контрабанды

В Украине сложился полный цикл табачного бизнеса - от выращивания самого табака, до производства сигарет и отправки их за границу. Производством контрафактных сигарет грешат как подпольные фабрики (несколько которых в прошлом году было обнаружено только в Херсонской области) так и крупные производители сигарет.

О производстве контрафактных сигарет в Желтых Водах Днепропетровской области свидетельствует расследование журналистов "Схем".

По "странному" стечению обстоятельств, конечные бенефициары производства в Желтых Водах тесно сотрудничают с партией "Народный Фронт", отмечается в расследовании "Схем".

"Производством "левака" грешат и другие крупные производители, - говорит "Стране" источник в СБУ. - Ежегодно на украинских табачных фабриках производится значительно больше сигарет, чем они закупают акцизных марок у государства. Одна треть "левака" уходит в западную Украину, где переправляется в Польшу и Венгрию по суше. Но две трети контрафактных сигарет перевозят "великим морским табачным путем" - через Николаев, Очаков и Херсон. Таможня "в теме" - за это они получают до 10% от прибыли.

По нашей информации, по морю в Европу ежемесячно перевозят около 10-15 миллионов пачек сигарет. Так что "одесский улов" в 5 миллионов пачек - это лишь малая часть контрабанды. Морская схема контрабанды проста - в Николаевской или Херсонской областях суда, как правило, "ржавые корыта" типа река-море, или баржи, грузят сигаретами, которые оформляются якобы для "внутренней" транспортировки - в Одессу или Черноморск. Причем лишь верхние слои пачек сигарет в коробах для "приличия" оклеены акцизными марками. И то, как правило, фальшивыми - производство акциза тоже происходит в Украине на подпольных типографиях. Таможня этого "не видит" и оформляет все без проблем.

Затем судно выходит поближе к границам нейтральных вод. В этой части маршрута откаты получают внезапно "потерявшие зрение" пограничники. Далее, к судну подходят румынские или болгарские суда. И либо перегружают прямо в море, либо перецепляют баржи с контрабандой. За эту часть логистики отвечает так называемый "греческий" клан воров в законе. То есть это международный синдикат, каждая часть которого отвечает за свой участок маршрута и реализацию. При себестоимости нелегального производства в Украине одной пачки в 5-7 гривен, конечная стоимость реализации контрабанды оптом в Болгарии или Румынии - до 2 евро за пачку, приносит 200, и а то и 300% прибыли.

В месяц чистая прибыль от контрабанды достигает от 10 до 20 миллионов долларов. Наша служба получает оперативную информацию о таких схемах, мы знаем, кто этим занимается, но предъявить что-либо мы не можем - крыша и владельцы этого бизнеса сидят в Верховной Раде и занимают должности в правительстве. Также откаты от всей "цепочки контрабаса" получают все в равных частях. Многие мои коллеги в "теме" этого бизнеса, таможенники, пограничники, губернаторы областей, руководство портов и владельцы судов. Сунуться туда - это значит потерять моментально должность", - утверждает офицер спецслужбы.

К слову, версию "российского" происхождения сигарет на барже UDP-DM-2309-УДП, источник "Страны" в СБУ назвал "смешной".

"Граница между Крымом и Украиной сейчас - священная корова. Если бы кто-то тянул туда-сюда баржи, это бы давно стало известно нашим западным партнерам - средства спутниковой разведки сейчас мониторят территорию Крыма и воды вокруг полуострова более чем тщательно. К тому же себестоимость производства сигарет в Крыму сейчас выше, чем в Украине. Об этом говорят попытки провоза сигарет из Украины в Крым, а не обратно. В этом году было задержано две фуры на КПП из Украины в Крым. Сигареты, которые были найдены на барже - марок Marshal и Marble, сейчас нелегально производятся повсюду в Украине - подпольных фабрик в каждой области по три-четыре. Купить в интернете оптовую партию этих марок сигарет, хоть миллион пачек, в Украине можно в любой момент - если хотите - посмотрите в Google. Усложнять логистику контрабанды - тянуть сигареты из Крыма, не в правилах организованных преступных группировок. Лидеры контрабандистских ОПГ понимают, что наладив такие схемы с Крымом, они могут влезть в высокие политические сферы. Зачем им это делать, если все необходимая цепочка - от выращивания табака до производства сигарет, до договорняков с таможней и погранцами, уже созданы и действует внутри Украины?" - говорит источник "Страны".