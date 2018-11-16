Следствие по делу смерти херсонской активистки и чиновницы Екатерины Гандзюк пока безрезультатно пытается получить признание о том, кто же главный заказчик от главного "подрядчика" покушения - ветерана АТО Сергея Торбина, на которого уже дали показания непосредственные исполнители.

Арестован также Игорь Павловский - экс-помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука. Его подозревают в том, что именно он передал деньги Турбину, взяв их у пока неустановленного заказчика.

Тем временем "Страна" снова побывала в Херсонской области и выяснила то, о чем предпочитают умалчивать практически все, кто так или иначе причастен к событиям вокруг смерти Гандзюк.

Лесные схемы

Не секрет, что одной из основных линий следствия является версия о том, что покушение стало местью за то, что Екатерина вмешалась в скандал между "активистами" из "патриотических" организаций из-за незаконной вырубки леса ("активисты" выступали за конкурирующие группы, причастные к лесным схемам).

И, тем самым, девушка попала в самую болевую точку поистине "бриллиантового" коррупционного бизнеса херсонского региона, став проблемой и "лишним звеном" для тех, кто кормится на воровстве леса.

Но дело вовсе не в обычном браконьерстве или раздачах за откаты подрядов на рубку живого леса.

То, о чем предпочитают молчать все чиновники и "активисты" Херсонской области касается… лесных пожаров. И – умышленных поджогов одного из самых больших в Украине лесных хозяйств. Особенно это касается Херсонской области – пожары здесь полыхают почти каждый год, начиная с 2014 года. Выгорают тысячи гектар леса. А только летом 2018 года в Олешковском лесничестве выгорело более 600 гектар.

Когда обычный человек слышит в СМИ о масштабных лесных пожарах, ему рисуется картина как туристы или грибники забыли потушить костерок в лесу. Или руку проезжающего по автотрассе автолюбителя, выбросившего незатушенную сигарету. И вот уже огонь охватывает кустарник, а уже от него "дотла" выгорают сотни гектаров ценного леса.

На самом деле "дотла" лес вовсе не выгорает.

99 процентов поджогов, как утверждают лесники, фермеры и полицейские Херсонской области, с которыми пообщалась "Страна" – делаются умышленно.

Все просто - при пожарах деревья не выгорают полностью. Сгорает крона, сгорает кустарник, опаливается нижняя часть деревьев, в том числе и кора. Однако сам ствол вполне подходит для промышленного использования.

После пожара, согласно законодательным и ведомственным нормам, происходит "санитарная" вырубка леса. Цена кубометра такого леса "сгоревшего дотла" - от 1100 до 1500 гривен.

"При "санитарной" вырубке с гектара можно вывезти до 300 до 600 кубометров отличного леса. Причем, по документам, лес проходит как "некондиционный" и не подлежащий к промышленной обработке. А то и вовсе как мусор. Нехитрая арифметика дает результат, что с гектара при "санитарной" вырубке даже по заниженным ценам можно "поднять" от 330 тысяч до 900 тысяч гривен! Как правило, санитарную вырубку производит не само лесничество. Это делают частные фирмы, которым на эту процедуру дает разрешение районная администрации при согласовании самого лесного хозяйства. Естественно, что в этой "теме" все областные структуры вплоть до губернатора. Речь идет о санитарной вырубке после пожаров сотен гектар леса. Например, в этом году, еще в мае, при пожаре выгорело больше 600 гектар леса. Пожары продолжались и летом, догорело еще около 200 гектар. Причины всех этих пожаров "слили" на неосторожных туристов и грибников. Но это были санкционированные поджоги – таким образом дается возможность украсть миллионы, которые растут сами собой вокруг Херсона. Всего около десяти – пятнадцати процентов стоимости вырубленного и проданного "сгоревшего" леса остается в бюджете. Остальное делят в равных частях, уже в "живых деньгах", районные администрации, частные фирмы, областные структуры и те, кто устраивал эти поджоги. Поджоги устраивают либо сами лесники, либо "активисты", которым дали на откуп этом бизнес. На "санитарных" вырубках в Херсонской области плотно сидят многие так называемые "активисты" из разнообразных "патриотических организаций", состоящих из ветеранов АТО, спортсменов и местных бандитов. Такая вот плата "активистам" от властей за силовую поддержку их в самых разнообразных вопросах. От рейдерства фермеров до "движей" на выборах. Вообще, об умышленных поджогах и воровстве леса после "санитарных" вырубок знают все местные. Но эта тема в херсонских СМИ – табу", - рассказал "Стране" чиновник Херсонской обладминистрации.

"Дали добро сжечь 20 га, а сгорело сразу 600"

То, что поджоги и "санитарная" вырубка – золотая коррупционная жила херсонских властей, объединившихся с "активистами", подтверждает глава Олешковской общественной организации "Кордон" Александр Цегельник.

"Пожар этого года в Олешковском лесничестве – это результат того, что с поджогом перестарались "активисты", которые "легли" под власть. Непосредственно к этому причастен как раз Сергей Торбин и его команда, а также несколько других общественных организаций. Охранная фирма Торбина была зарегистрирована в Олешках и напрямую контактировала и отрудничала с местными властями, помогая чиновникам в различных вопросах. В ней работали все его бывшие побратимы по АТО, соответственно, его авторитет для них был очень высоким. Мои источники из Олешковской РГА говорят о том, что первоначально ему и его союзникам – "активистам" из Новой Каховки от районных властей было дано негласное разрешение на поджог и санитарную вырубку 20 гектар леса из Олешковского лесничества. Но его ребята перестарались – поджог охватил не 20 гектар, а более 600 гектар – в итоге пожар тушила вся страна. Естественно, мы возмутились. Катя Гандзюк заявила на своей ФБ–странице, что лето еще не началось, а пожары леса уже начались. И к этому причастны местные власти и "активисты", - рассказал "Стране" Александр Цегельник.

Отметим, что самого Цегельника также обвиняли в причастности к незаконным вырубкам леса. Но, дескать, потом его отстранили от них, что и породило его возмущение происходящим (сам активист эти обвинения отрицает).

Катя Гандзюк критиковала обе противоборствующие команды "активистов", считая, что они оба соревнуются за право "жечь и пилить".

К слову, то, что "мусор" с лесных пожарищ вывозится и продается как промышленный лес, Екатерина Гандзюк заявила на своей странице ФБ еще 6 июля 2018 года.

Роковой митинг

В тот же день, 6 июля под ОГА произошло противостояние между людьми Цегельника и противостоящих им группировок, которые, как утверждала Гандзюк, привела под обладминистрацию местная власть в лице влиятельного главы Херсонского облсовета Владислава Мангера.



Александр Цегельник утверждает, что в Херсонской области сложилась неформальная коалиция из действующих чиновников областного и районного масштаба, силовиков, активистов из "патриотических организаций" и даже известных бандитов.

"Паламарчук сам по себе очень осторожный товарищ – он нигде и никогда не был засвечен ни в одном скандале. Но он бывший милиционер и он серьезно влияет на силовой блок. В первую очередь на полицию. Затем, после 2014 года к контролируемому им блоку добавились чиновники из различных структур и активисты из патриотических организаций, которым было выгодно сотрудничать с властями. 6 июля моя организация "Кордон" при поддержке активистов из других городов пытались устроить митинг под Херсонской ОГА против лесного беспредела. В акции участвовал и Виталий Олешко – "Сармат", которого убили в тот же день, когда Гандзюк облили кислотой. Акцию власти блокировали, навезя под ОГА титушек из псевдо-патриотических структур. А меня еще до этого пытались похитить, избивали, во дворы наших ребят и просто сочувствующих граждан залетали гранаты. В нашей организации сгорело несколько машин – их просто подожгли. Виновных, как водится, не нашли. А нас зачислили в агенты Кремля, акцию назвали попыткой создать сепаратистскую Херсонскую Народную республику", - говорит Цегельник.

О "ХНР" говорил, в частности, близкий к Мангеру депутат областного совета Николай Ставицкий (у него, кстати, недавно проходили обыски по делу Гандзюк).

"Провален план создания Херсонской народной республики, ведь в своем окружении этот а-ля Шарикофф (Цегельник - Прим.Ред.) себя уже называл народным губернатором. Последние изъятия противотанковой мины, оружия и наркотиков, использование участников боевых действий для собственного обогащения и для расшатывания ситуации в области. Вроде был идеальный план. Но что-то пошло не так. Куранты ударили 12 раз, и карета превратилась в тыкву, а Сашка вместо ахтивиста стал крысой. Все попытки затянуть ребят АТОшникив на митинг из области, потерпели фиаско, ведь сегодня всем известно кто есть кто. Поэтому этот неудачник пытается привлечь на свое сборище местный проплаченный его крымскими кураторами лохторат, и внешние силы из города Бердянск", - высказался в местном сайте депутат Ставицкий.

Под "внешними силами" из Бердянска понимается, судя по всему, Виталий Олешко "Сармат". Вскоре после этого митинга он был убит киллерами из числа ветеранов АТО.

По мнению Александра Цегельника и многих из тех, с кем общалась "Страна" в Херсонской области, убийство Олешко было "согласованной" акцией властных и силовых структур из Херсонской и Криворожской областей – "Сармат" стал уж слишком неудобной публичной фигурой, вмешиваясь в коррупционные скандалы далеко за пределами Бердянска.

Бандитское крыло

Любопытно, что не только ветераны АТО составляют неофициальный "силовой блок" в Херсонской области. По словам источника "Страны" в местной полиции, с херсонскими властями сотрудничают бандиты из группировки авторитета "Паши Золотого" и авторитета по кличке "Киллер".

"Это Алексей Л. и Павел П. – фамилий не называю, так как несмотря на то, что они были неоднократно судимы, в том числе за убийства, отсидели они недолго и вышли досрочно, а судимости по загадочным причинам с них были сняты. Затем один из авторитетов - Золотой ушел воевать в АТО в оставе добробата в начале 2014 года. А вернувшись, стал уже участником боевых действий. И уже по традиции возглавил одну из общественных организаций, куда подтянул бывших бойцов из нескольких добробатов – таких же бандитов. Этих авторитетов в нашей структуре (полиции – Прим.Ред.) непосредственно крышуют самые высокие чины. От районного начальства, до областного. За плату в виде разрешений на вывоз части "сгоревшего" леса пацаны участвуют в рейдерстве фермеров и "щемлении неудобных". Как правило, им разрешают вывезти и продать около половины "сгоревшего" леса. С заранее оговоренных для поджогов территорий. Это суммы от ста тысяч до полумиллиона долларов. Команду "фас" им дают полицейские и чиновники ОГА и районных администраций. Но последнее слово остается за "смотрящими" из Киева", - говорит источник "Страны" в полиции.