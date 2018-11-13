13 ноября в Шевченковском райсуде Киева запланировано продолжение суда по делу об убийстве экс-депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова, произошедшего 23 марта 2017 года в самом сердце украинской столицы. Ожидается, что в ходе слушаний во вторник прокуроры продолжат зачитывать обвинительный акт в отношении уроженца Херсонщины Александра Лося и активиста "правого движения" из Павлограда Ярослава Тарасенко, которых следствие считает пособниками совершения преступления.

Согласно итоговой версии следствия, Тарасенко выступал водителем киллера Вороненкова - убитого Павла Паршова, а Лось занимался слежкой за экс-депутатом Госдумы. Помимо них по делу объявлены в розыск еще трое подозреваемых - еще один националист-добробатовец Ярослав Левенец, авторитетный в определенных кругах Юрий Василенко и бывший гражданский муж жены Вороненкова - российский вор в законе Владимир Тюрин.

Последний якобы затеял убийство экс-депутата Госдумы по указанию ФСБ и в силу личной неприязни к нему.

"Страна", в свою очередь, продолжает свое расследование обстоятельств гибели Вороненкова. Сегодня речь пойдет об информации из его телефона, которая находится в распоряжении издания.

Сведения, содержавшиеся в iPhone, открывают новые аспекты последнего месяца жизни экс-депутата Госдумы в Киеве. И ставят под сомнение официальную версию расследования.

Впрочем, обо всем по порядку.

Паспорт с тризубом как элемент защиты

Итак, вечером 2 марта 2017 года Вороненков сфотографировал на свой телефон выданный ему 27 декабря 2016 года паспорт гражданина Украины.

Ранее заретушированный снимок этого документа уже был опубликован в сети - его выкладывало издание Цензор.НЕТ, где 14 февраля 2017 года вышло первое большое интервью Вороненкова после его побега в Киев. Для чего же экс-депутату Госдумы срочно потребовалось новое фото своего "аусвайса"?

Ответ на этот вопрос дает понять постановление Басманного райсуда Москвы, датированное 3 марта. Судя по всему, копия этого судебного решения была переслана Вороненкову его адвокатом Андреем Гривцовым.

В этом документе изложена суть уголовных претензий к мужу Максаковой. А также наличествует деталь о том, как пытался использовать свой украинский паспорт Вороненков для защиты от преследования в России.

Напомним, что на Родине Денис Вороненков выступал фигурантом истории с рейдерским захватом здания площадью 1,5 тыс м2 по улице Международной в Москве. Мошенническое завладение этой недвижимостью, принадлежащей ООО "ТОМА", произошло еще в 2011 году.

Почти четыре года этим делом занимались в Следственном комитете города Москва, но без каких-либо существенных подвижек. Весной 2015 года материалы уголовного производства были переданы в центральный аппарат СК РФ, и после поражения Вороненкова на выборах в Госдуму накануне его побега в Украину, оно не сулило приятных перспектив для мужа Максаковой.

Вот как описывали преступную схему с "отжатием" имущества и роли в этой афере Вороненкова в Следственном Комитете.

"С августа 2010 по июнь 2011 года Вячеслав Полозков, Сергей Воронцов и директор ООО "ТОМА" Марина Владимирская решили совершить хищение здания, принадлежащего указанному обществу, для чего привлекли к совершению преступления Сергея Шишакова, Андрея Мурзикова, Дениса Вороненкова и Олега Крылова. В дальнейшем при пособничестве Кирилла Кузнецова, Вадима Ферапонтова и Ильи Щербака были изготовлены и поданы на регистрацию в МИФНС России №46 по городу Москве фиктивные документы, в результате чего единственный учредитель ООО "ТОМА" Отари Кобахидзе был выведен из состава участников общества", - отмечали в СК РФ.

Далее вместо Кобахидзе мошенники назначили своего человека на пост гендиректора "ТОМА", после чего Вороненков нашел покупателя на принадлежащее обществу здание. Им стал Виталий Качур, который "зная, что указанная недвижимость продается незаконно, привлек к оформлению сделки адвоката Виталия Чабана". В конечном счете результате здание, оцениваемое в 127 млн рублей, продали подконтрольной Качуру компании "Шанс" в шесть раз дешевле стоимости - за 20 миллионов. За "услуги" Вороненкова новый собственник строений выплатил ему $1,2 млн.

"Именно Вороненков обеспечивал финансирование преступных действий, давал указания другим соучастникам и лично контролировал процесс незаконной смены руководителя ООО "ТОМА". Также Вороненков организовал "обналичивание" полученных преступным путем денежных средств и распределил их между собой и другими соучастниками", - сообщали в Следственном комитете. Заочный суд против экс-депутата Госдумы планировался, невзирая на его гибель. Но 29 октября 2018 года дело закрыли по просьбе сына Дениса Вороненкова. Единственным, кто выступал против этого, стал Кобахидзе.

Впрочем, мы забежали немного вперед. Ведь в последний месяц жизни Вороненков, естественно, не знал, как закончится его рейдерская история. За три недели до гибели он лишь искал пути, как ему выйти из этой передряги "малой кровью". И было отчего - российские силовики обложили его со всех сторон, добиваясь ареста и экстрадиции.

Так, еще 6 февраля 2017 года в Москве было вынесено постановление о привлечении Вороненкова в качестве обвиняемого в мошенничестве в особо крупных размерах (ч.4 ст.159 УК РФ) и за фальсификацию данных единого государственного реестра юридических лиц (ч.1 ст.170.1 УК РФ). Как известно, к тому моменту Денис Николаевич уже четыре месяца, как сбежал в Украину.

Пространство для его дальнейших передвижений по миру сужалось на глазах: 27 февраля он был объявлен в международный розыск, проведение которого поручили ФСБ. Естественно, что в такой ситуации очень быстро встал бы вопрос о выдаче Дениса Вороненкова Москве. И, что наиболее вероятно, дабы избежать этого экс-депутат Госдумы с помощью его новых украинских покровителей обзавелся паспортом с тризубом. Он и должен был стать индульгенцией Вороненкова.

Как уже писала "Страна", отечественной общественности эту ситуацию представляли под совершенно другим ракурсом. С подачи генерального прокурора Юрия Луценко в СМИ запустили "легенду" о Вороненкове, который является едва ли не ключевым свидетелем по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича.

А сам опальный экс-депутат Госдумы начал раздавать серию интервью украинским СМИ, где позиционировал себя как "политического диссидента". Содержимое его телефона говорит о том, что его резкие эскапады в адрес властей России могли быть "дымовой завесой". И банальной уловкой, с помощью которой он пытался избежать экстрадиции. Для этих же целей (а также попыток построения политической карьеры уже в Украине) им использовался и украинский паспорт.

Рассмотрим, как это должно было реализоваться на практике. Итак, на заседании Басманного суда 3 марта 2017 года следователь по его "московскому делу" Денис Жаренов ходатайствовал об избрании Вороненкову меры пресечения в виде ареста. Обосновывая необходимость заключения экс-депутата Госдумы под стражу "следак" указывал, что муж Максаковой имеет обширные связи в криминальном мире, органах правопорядка и государственной власти, в том числе за пределами России. И подключив их, он-де может пытаться развалить уголовное дело, или затянуть его расследование.

Против ареста Вороненкова в суде возражал его адвокат Андрей Гривцов. Тогда он назвал объявление клиента в международный розыск противоречащим закону. Указав - Денис Вороненков не скрывается, а ведет открытый образ жизни в Украине, где официально зарегистрирован и проживает.

Но эти доводы суд не принял во внимание, "поскольку представленными материалами подтверждаются правовые основания для избрания в отношении Вороненкова меры пресечения в виде заключения под стражу". И постановил арестовать экс-депутата Госдумы на два месяца с момента его экстрадиции в Россию, или задержания на территории РФ.

После чего адвокат направил Вороненкову не только копию судебного решения о его аресте, но и стратегию дальнейшей защиты с учетом случившегося в Басманном суде. План предусматривал десять пунктов, среди которых ходатайство о снятии его с розыска. Для этого и были нужны нотариально заверенные копии украинского паспорта и сведения о регистрации Вороненкова в общежитии на хрущевке на столичных Нивках, а также заявление об отказе от российского гражданства и вступлении в украинское.

То есть, смена гражданства - во многом (если не полностью) уловка защиты по обеспечению невыдачи экс-депутата Госдумы российским силовикам. Адвокат рисовал Денису Вороненкову и дальнейшие шаги, благодаря которым он избежит "уголовки".

"Предполагается, что с учетом установления местонахождения Вороненкова после поступления заявлений и ходатайств из Российской Федерации в Украину должен последовать запрос о задержании и выдаче. В удовлетворении данного запроса в соответствии со ст.589 УПК Украины должно быть отказано, поскольку лицо, в отношении которого поступил запрос, является гражданином Украины", - указывалось в резюме "плана защиты".

Более того - адвокат рисовал Вороненкову картину, согласно которой его дело планировали истребовать в Украину, где в дальнейшем закрыть. И тем самым, создать юридическую вилку, которая помешала бы задержанию и аресту экс-депутата Госдумы, объявленного в международный розыск где-бы то ни было, за исключением территории РФ. Как считалось, помощь в этом опальному экс-депутату Госдумы окажет глава ГПУ Юрий Луценко.

Вот как описывается эта часть стратегии в письме адвоката: "Одновременно с уведомлением об отказе Генеральный прокурор Украины должен поставить перед Генеральной прокуратурой РФ вопрос о направлении материалов уголовного дела в отношении Вороненкова в ГПУ для осуществления уголовного преследования. Далее в соответствии со ст. 458 УПК РФ уголовное дело подлежит передаче в компетентные органы Украины для осуществления уголовного преследования в связи с невозможностью производства процессуальных действий с Вороненковым на территории РФ. Следственные органы Украины в связи с надуманностью выдвинутых обвинений, политизированностью уголовного преследования, со всей очевидностью, прекратят уголовное дело".

Описывая этот сценарий адвокат далее витиевасто объясняет, что в дальнейшем эта "украинская невиновность" даст Вороненкову возможность избежать проблем с Интерполом. Для этого защитник предлагал по сути "клонировать" его российское уголовное дело в Киеве, и пользуясь благосклонностью украинских властей - закрыть его.

Тем самым выбив аргументы у СК РФ, апеллируя к невозможности привлечения к ответственности экс-депутата Госдумы России повторно по одному и тому же делу.

"В соответствии сч.5 ст.247 УПК РФ в рассматриваемой ситуации в отношении Вороненкова возможно вынесение заочного приговора на территории РФ, поскольку он находится на территории иностранного государства (имеется в виду Украина - Прим. Ред.) и обвиняется в совершении тяжкого преступления. Учитывая наличие в УПК РФ оговорки ("если он не был привлечен к уголовной ответственности по данному уголовному делу на территории другого государства"), в случае начала такой незаконной процедуры на территории Украины следует путем подачи заявления инициировать возбуждение уголовного дела в отношении Вороненкова по тем же обстоятельствам, после чего по этим основаниям поставить вопрос либо о прекращении уголовного дела в отношении Вороненкова, либо о его передаче для дальнейшего расследования в компетентные органы Украины", - резюмирует адвокат.

План защиты сохранен на телефоне экс-депутата Госдумы в обед 6 марта 2017 года. И, как следует из переписки между ним и его коллегой - еще одним выехавшим в Украину депутатом Ильей Пономаревым, принят к реализации.

Последний скриншот, который был сделан на телефон Вороненкова за полтора часа до его расстрела

Начиная с 6 марта Вороненкова подспудно начали занимать другие вопросы. И целый ряд признаков позволяет предположить, что все они касались срочного поиска финансов.

Водитель и его груз

Так, экс-депутат Госдумы затеял перегон в Киев черно-синего автомобиля марки Mercedes-Benz S350, который де-юре являлся собственностью Максаковой. И, на тот момент, физически находился на территории России.

Чтобы доставить машину в Киев, супруги решили воспользоваться услугами водителя Владислава Тихоньких. На его имя Максакова еще 21 февраля в Киеве оформила доверенность, дающая право управления транспортным средством.

Для нотариального заключения этой сделки оперная певица предъявила свой российский паспорт и украинский ИНН. К тому моменту на руках у Марии Петровны уже имелось свидетельство на право временного проживания в Украине. Экс-депутат Госдумы РФ с 3 марта 2017 года была зарегистрирована в киевской пятиэтажке на улице Пироговский шлях (бывшая Краснознаменная), 42.

Водитель с приключениями доставил Mercedes-Benz в Киев утром в день убийства Вороненкова - 23 марта 2017 года. О том, как добирался Тихоньких в Украину в дальнейшем вспомнят уже после расстрела у "Премьер-Паласа".

Сначала его пытались "привязать" к делу, и назначить чуть ли не сообщником ликвидаторов экс-депутата Госдумы. Журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источники указывал: Вороненков в день убийства якобы шел на встречу как раз с Тихоньких. Дескать, экс-депутат Госдумы хотел обговорить детали перегона машины из Москвы в Киев. Ведь в процессе этого на территории Беларуси водитель был задержан сотрудниками ФСБ, которые в интерпретации Бутусова, "подвергли его жесткому давлению с целью получения информации о Вороненкове". Факт задержания и допроса водителя подтверждала в интервью украинским СМИ Максакова. Но она не говорила о его возможной причастности к убийству супруга.

Иного мнения был Бутусов.

"Не исключено, что могла быть осуществлена вербовка Тихоньких либо его передвижение и переговоры были поставлены под контроль средствами технической разведки. Сам Вороненков купил своему водителю билеты в Москву на 23 марта 2017 года, но перед его отлетом решил встретиться лично. Об этой встрече знал только сам Вороненков. Сразу после убийства Вороненкова Владислав Тихоньких никак себя не обнаружил, не проявил, и не дал никаких показаний правоохранительным органам Украины. Водитель вылетел из Украины согласно своим билетам в районе 14:00. О том, что Вороненков шел на встречу с Тихоньких, следствие узнало уже после того, как водитель покинул Украину", - писал журналист.

Собеседники "Страны", знакомые с ходом расследования, категорически отрицают связь между Тихоньких и убийством его нанимателя. По их данным, "перевозчика" элитного авто Максаковой действительно задерживали силовики РФ в Беларуси. Но после тщательного обыска транспортного средства - отпустили.

О том, что в машине могли находиться важные для Вороненкова вещи/ценности говорит хотя бы тот факт, что экс-депутат Госдумы, узнав о неприятостях Тихоньких, звонил своим покровителям в силовых структурах Украины и лично ездил к границе. Какой груз был спрятан в Mercedes-Benz S 350 и нашли ли его сотрудники ФСБ - до сих пор загадка.

Что же касается водителя, то в день убийства экс-депутата Госдумы он привез машину в Киев, после чего направился в аэропорт. Никакой встречи между Тихоньких и Вороненковым в тот день не назначалось: водитель узнал о гибели его нанимателя в зале ожидания терминала "воздушных ворот" Украины. После чего отбыл рейсом из Киева, и больше не возвращался.

Камни и квартира депутата

Кроме того, немало времени в последний месяц жизни Вороненкова занимал вопрос оценки его драгоценностей. Так, 7 марта 2017 года (на следующий день после получения экс-депутатом Госдумы плана защитных мероприятий по его делу) Максакова сбрасывает на телефон мужа видео ее визита к геммологу.

"Страна" уже публиковала этот ролик, где эксперт высказывает ряд сомнений в качестве камня, который принесла для оценки оперная певица.

Источник видео: "Страна"

Голос за кадром, очевидно принадлежащий ювелиру-геммологу, объясняет Максаковой: "Что я вижу... Вот эти вот штуки, которые тут коррелируют, они мне не нравятся. И мы тогда их тоже видели "на короне".

Специалисты ювелирного дела, которым автор этих строк показал этот видеоролик, объясняют, что, скорее всего, имел в виду их коллега. По их словам, "корона" - это камень в оправе, который судя по всему, ранее приносил оценщикам экс-депутат Госдумы.

Но в отношении его чистоты, как и качества другого бриллианта Максаковой (процесс оценки которого был заснят ею и переслан Вороненкову) у геммологов возникли вопросы. Говоря простыми словами, встал вопрос о том, что экс-депутату Госдумы в свое время могли подсунуть неликвидные камни.

Об этом же говорит еще один снимок, который был сделан на телефоне Вороненкова. Это окончательные выводы экспертов по камню на 9,4 ct, который приносила им Максакова.

Его чистота (а стало быть и стоимость) оказалась невелика. По одной из версий, последующие визиты экс-депутата Госдумы к другому ювелиру Валерию Драчу как раз и были связаны с тем, что Денис Вороненков хотел окончательно удостовериться в оценках государственных геммологов.

Выводы Государственного геммологического центра Украины о бриллианте Вороненкова, источник фото: "Страна"

В то же время, у Вороненкова на руках был еще один бриллиант, весом в 3,5 ct. Его оценкой занимался американский институт GIA в 2004 году. Согласно его резюме, данный камень является очень качественным и особо ценным. Успел ли его продать экс-депутат Госдумы до своей гибели - неясно.

Американская экспертиза бриллианта на 3,5 ct, источник фото: "Страна"

Зато доподлинно известно, что сутки до перестрелки у "Премьер-Паласа" Вороненков сохранил на своем телефоне два фото жены с кинопремьеры "Утомленных солнцем-2". Эти снимки 2010 года примечательны тем, что на них на Максаковой надеты драгоценности. Планировал ли их оценку и дальнейшую перепродажу экс-депутат Госдумы - остается вопросом.

Но, судя по всему, квартиру в Москве, за которую позднее его вдова будет бороться с Денисом Панаитовым, Вороненков действительно готовился продавать.

Что все это означает

Таким образом, сразу вслед за утверждением плана защиты, предложенного ему адвокатом, с начала марта 2017 года Денис Вороненков активно занимался поиском наличных денег. И в рамках изыскания этих финансов инициировал распродажу коллекции бриллиантов, реализацию московской квартиры, а также затеял перегон автомобиля.

Близкие к следствию по делу об убийстве Вороненкова собеседники автора этих строк добавляют - к тому моменту экс-депутат Госдумы строил амбициозные политические планы в Украине. Речь идет о якобы имевшей место договоренности с его высокопоставленными покровителями в Киеве, согласно которым экс-депутат Госдумы должен был заполучить пост губернатора одной из областей Украины. На реализацию этой затеи даже якобы уже был выделен крупный бюджет.

"Не исключено, что именно вокруг этих денег и может таиться мотив преступления, - говорит источник. - Но по всем прочим признакам история выглядит так, будто Вороненкова на тот момент уже "раздевали" в России, а параллельно активно "доили" в Украине. Где-то на этой стадии что-то пошло не так, и было совершено убийство. Маскировали его под показательную ликвидацию в центре Киева. И, с учетом политической составляющей, следствие направили по совершенно иному следу".