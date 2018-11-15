Два года назад "Страна" рассказывала о нюансах биографии Игоря Райнина - главы президентской администрации. Напомним, что до этого он работал главой госадминистрации Харьковской области.

С тех пор этот чиновник является одним из самых неприличных в окружении президента. Чего не скажешь о его влиянии.

В тоже время, информации о нем не так уж и много. Но "Стране" стали известны некоторые нюансы из его жизни и жизни его окружения.

Теща-кооператор и брат жены - бизнесмен

В своих декларациях (например, за 2015, 2016 и 2017 годы) Игорь Райнин не раз сообщал, что его жена Анна Райнина живет в квартире Зинаиды Бяльковской:



Источник: public.nazk.gov.ua

Согласно данным единого реестра юридических лиц, Зинаида Бяльковская возглавляет жилищный кооператив "Простор-15 А", который управляет многоквартирным жилым домом по ул. Велозаводской, 30-А в Харькове:



Источник: usr.minjust.gov.ua

Но Игорь Райнин нигде не упоминал, что Зинаида Бяльковская, у которой прописана его супруга, – это теща главы президентской администрации. А вместе с ней проживает Андрей Бяльковский, который, по сведениям "Страны", является братом жены Игоря Райнина.

На Андрея Бяльковского записаны несколько компаний, о которых почему-то никогда не сообщали украинские СМИ. Две из этих фирм фигурируют в уголовных делах, связанных с отмыванием средств и уклонением от уплаты налогов.

НАБУ "забыло" о двух миллионах "Электротяжмаша"

Андрей Бяльковский, согласно сведениям единого реестра юридических лиц, является единственным учредителем ООО "НВП Ин-Солюшн":



Источник: usr.minjust.gov.ua

Данная фирма фигурирует в уголовном производстве №12015220000000157 от 28.02.2015 года, которое начинало расследовать главное следственное управление Нацполиции. Дело было открыто по фактам растраты имущества крупного харьковского завода "Электротяжмаш". Растрату осуществили должностные лица госпредприятия путем злоупотребления служебным положением.

Нацполиция в ходе расследования установила, что в 2013 и 2014 годах должностные лица госпредприятия "Завод "Электротяжмаш", с целью растраты средств в особо крупных размерах, используя поддельные документы предприятий с признаками фиктивности, безосновательно перечислили государственные средства на общую сумму больше полмиллиарда гривен.

Из этой суммы 2 миллиона гривен приходилось на ООО "НПВ Ин-Солюшн" Андрея Бяльковского. Об этом говорилось в одном из определений Печерского райсуда столицы:

Источник: reyestr.court.gov.ua

После создания Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) расследование по делу о хищениях на "Электротяжмаше" стала вести эта организация. И после смены органа следствия все упоминания об ООО "НВП "Ин-Солюшн" таинственным образом исчезли из судебных документов.

НАБУ ограничилось изучением вопроса о выводе с "Электротяжмаша" $1,6 млн на компанию "Conor Trading LP" из Великобритании. По версии следствия, посредником при этом выступило частное ООО "Торговый Дом "Электротяжмаш", связанное с заместителем директора завода. Об этом говорилось, например, в одном из определений Соломенского райсуда столицы по данному делу.

Приговоров по нему до сих пор нет. В ноябре 2016 года из уголовного производства было выделено новое под № 52016000000000448. По нему 3 января 2017 года НАБУ объявило в розыск подозреваемого, который покинул Украину еще в феврале 2016 года и больше не возвращался.

А обвинение по другому фигуранту в конце 2016 года начал рассматривать Орджоникидзевский райсуд Харькова. Дело в суде слушается до сих пор. В качестве меры пресечения Соломенский суд Киева определил обвиняемому залог в 2 млн. грн.

Один из клиентов для "обнала"

Еще одно уголовное производство, в котором фигурирует ООО НВП "Ин-Солюшн", сейчас расследуют харьковские налоговики. В нем речь идет об отмывании средств в 2015-2017 гг. посредством "конвертационного центра". Злоумышленники, по версии следствия, создали и приобрели ряд юридических лиц, с целью прикрытия незаконной деятельности, конвертации денежных средств, оформление бестоварных операций, легализации денежных средств и имущества и оказания услуг по искусственному уменьшению налоговых обязательств.

Среди клиентов "обнальщиков" оказалось и уже упомянутое ООО НВП "Ин-Солюшн", которое принадлежит Андрею Бяльковскому. Об этом говорится в одном из определений Киевского районного суда Харькова:



Источник: reyestr.court.gov.ua

Еще 5,8 миллиона от "Электротяжмаша"

Еще одно предприятие Андрея Бялковского тоже фигурирует в уголовных делах по "Электротяжмашу", и не только по нему. Бялковский является учредителем и директором ООО "Модус-инструмент". Об этом сообщается в реестре юридических лиц:



Источник: usr.minjust.gov.ua

Еще в марте 2014 года главное следственное управление МВД начало расследовать уголовное производство № 12014000000000127 по факту завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах должностными лицами ряда организаций. Им вменялось совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Расследование установило, что все тому же госпредприятию "Электротяжмаш" в 2012-2014 годах из госбюджета были выделены средства для проведения закупок (работ и услуг) на сумму более 1 млрд. гривен. Однако, значительная часть денежных средств, под предлогом оплаты за выполненные работы (оказанные услуги), была перечислена на подконтрольные субъекты хозяйствования предприятия, с целью дальнейшего завладения ними.

В ходе расследования были установлены победители конкурсных торгов, проведенных заводом "Электротяжмаш". Среди них оказалось ООО "Модус-Инструмент" Андрея Бялковского. На него в течение 2012-2014 годов были перечислены свыше 5,8 млн. грн.

В дальнейшем денежные средства были перечислены на расчетные счета предприятий, имеющих признаки фиктивности. Это сообщается в более чем двух десятках определений Печерского райсуда столицы:



Источник: reyestr.court.gov.ua

Наследили даже на львовском бронетанковом

ООО "Модус-Инструмент" засветилось также на операциях со "Львовским бронетанковым заводом". Фирма проходила по уголовному производству № 32015140000000047 от 06.03.2015 г., которое расследовали львовские налоговики. Должностных лиц завода подозревали в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.212 УК Украина, а именно – уклонении от уплаты налогов в крупных размерах.

Фискалы насчитали недоимки по налогам 2,681 млн грн. По этому делу ООО "Модус-Инструмент" Андрея Бялковского фигурирует в более десятка определений Сыхивского суда города Львова:



Источник: reyestr.court.gov.ua

В 2015 году бронетанковому заводу удалось добиться в местном административном суде отмены претензий налоговиков. Однако точка в деле не поставлена до сих пор – в начале 2018 года дело начал рассматривать Верховный суд.

"Накрутки" в разы больше, чем долги

О методах работы фирм Андрея Бялковского с государственными предприятиями можно судить по одному из решений хозяйственного суда Харькова. В июле 2015 года суд взыскал с "Электротяжмаша" в пользу уже упомянутого ООО "НВП "Ин-Солюшн" 569 тыс грн.

Из этой суммы основной долг за поставку товара составил всего 101 тысячу. Остальное – проценты, пени, индексы инфляции и т.п.:



Источник: reyestr.court.gov.ua

То есть, "накрутки" с крупного госпредприятия оказались в 4,7 раза больше, чем сумма долга.

"Электротяжмаш" пытался обжаловать это решение, но апелляционный суд тогда вообще отказался рассматривать жалобу госпредприятия.

В то время Игорь Райнин занимал должность председателя Харьковской областной госадминистрации.

Другое предприятие ООО "Модус-Инструмент" во времена губернаторства Игоря Райнина тоже судилось с "Электротяжмашем", и по той же схеме.

Судья Харьковского хозяйственного суда со знакомой фамилией Светличный 9 сентября 2015 года принял решение, которым взыскал с "Электротяжмаша" в пользу "Модус-Инструмента" 190 тыс. грн. Эта сумма полностью состояла из различных "накруток". Например, сумма пени составила 30,7 тысяч, а еще 159 тысяч гривен пришлось на индекс инфляции.

Похожими решениями с "Электротяжмаша" были взысканы еще 97 тысяч и 69 тысяч гривен.

Решили быть ближе к земле

Еще одна структура Андрея Бялковского – созданное в июне 2018 года ООО "Модус Агро". В уставный фонд предприятия он внес миллион гривен.

Согласно данным единого реестра юридических лиц, зарегистрирована фирма в отдаленном райцентре Барвенково Харьковской области:



Источник: usr.minjust.gov.ua

Из-за недавнего времени создания фирма пока ничем отличиться не успела. Правда, в Барвенковском районе в ноябре она начала брать в аренду земельные участки.

При этом, согласно данным реестра недвижимости, срок аренды составляет целых 50 лет – до ноября 2067 года:



Источник: rrp.minjust.gov.ua

О дальнейших планах экспансии в сельскохозяйственную отрасль родственников Игоря Райнина остается только догадываться.

"Земельный облом" окружения Райнина-Светличной

Значительно больше информации уже опубликовано о других операциях с землей, которые проводили люди, близкие главе президентской администрации, а также к нынешнему губернатору Харьковщины Юлии Светличной.

Как сообщала "Страна", Юлия Светличная и Игорь Райнин в 2012–2014 годах работали на фирмах с одними и теми же учредителями и с тем же адресом.

В начале февраля 2018 года СМИ сообщали, что бизнес-окружение Игоря Райнина и Юлии Светличной планировало получить больше полутора гектаров земли в зеленой зоне Харькова:

Депутатам горсовета Харькова был представлен для рассмотрения на постоянных комиссиях проект решения о бесплатной передаче земельного участка площадью 1,5123 га в собственность жилищно-строительного кооператива "Синтобуд":

Учредителями кооператива "Синтобуд", который был создан 6 декабря 2016 года, являются Олег Базарненко, Валерий Куценко, Денис Остапенко, Виталий Яцюк и Алина Платонова.

Олег Базарненко является директором ООО "Стиролтекс", а Денис Остапенко - ООО "Компания "Трейд-Пласт". Основателями этих фирм являются Андрей Крючков и Станислав Скрипай.

Они же были учредителями компании "Синтофлекс", где с 2010 по март 2014 года на должности заместителя директора работал Игорь Райнин.

Также, Андрей Крючков был учредителем ООО "Дорнит" в то время, когда в этой коммерческой структуре работала нынешняя глава харьковской областной госадминистрации Юлия Светличная.

Крючков также был советником Райнина когда тот работал харьковским губернатором с февраля 2015 по август 2016 года.

А глава ЖСК "Синтобуд" Алина Платонова также является учредителем ООО "Торговый дом "Украбразив". Ее партнером в этом бизнесе является Константин Смаль, который в свое время был директором уже упомянутого ООО "Дорнит", где работала Светличная.

После обнародования информации о предстоящем выделении земли кооператив отказался от ее получения. Соответствующее решение на сессию горсовета так и не было вынесено.

По 10 соток в заповедной зоне

Более удачными для окружения Райнина оказалась земельные операция в Змиевском районе Харьковской области. Оппозиционный нардеп Евгений Мураев сообщал, что приближенные Райнина и Светличной получили множество земельных участков в районе Национального парка "Гомольшанские леса".

По распоряжению главы в начале 2016 года Змиевской РГА, были розданы почти три гектара - 28 участков по 10 соток для индивидуального дачного строительства. Наряду с людьми, близкими к главе райгосадминистрации Виталию Кошеленко, участки получило бизнес-окружение Игоря Райнина и Юлии Светличной.



Источник: blogs.korrespondent.net/blog/events/3630141

Например, по 10 соток получили руководительница уже упомянутого ЖСК "Синтобуд" Алина Платонова, а также Наталия Смаль -- супруга Константина Смаля, экс-директора ООО "Дорнит", где работала Юлия Светличная.

Елена Крючкова, супруга советника главы Харьковской ОГА Андрея Крючкова, тоже обзавелась участком в Гомольшанских лесах. Еще участки получили Роман Климашов, директор принадлежавшей Крючкову фирмы "Ликут", и близкие к ним Алина и Дмитрий Постниковы.

Как сообщала "Страна", принадлежащее отцу и жене Игоря Райнина ООО "Учебно-научный производственный центр "Охрана труда" в период его руководства областью в 2015 – 2016 годах осуществляло ряд непрозрачных поставок на крупные госпредприятия города.

Харьковский "Турбоатом" тогда закупило у ООО "УНПЦ "Охрана труда" по трем договорам товаров на 654 тысяч гривен (костюмы электросварищика и информационные стенды). При этом цены на некоторые товары были значительно выше цен в открытых источниках. А "Харьковоблэнерго" товаров на 200 тысяч грн., при этом цена за единицу товара вообще не обнародовалась.

В 2016 году, согласно данным сайта публичных финансов "Е-data", ООО "УНПЦ "Охрана труда" получило от различных государственных и коммунальных предприятий и учреждений Харьковщины 207 тыс. грн.

"Страна" послала вопросы относительно тем, поднятых в данной статье в Администрацию президента. Однако до сих пор ответа не пришло. Мы готовы его опубликовать как только получим.