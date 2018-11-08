Украинский культурный фонд, который возглавляет супруга президента Марина Порошенко, опубликовал свой первый отчет о грантах, выделенных в 2018 году. Структура была создана в 2017 году с целью финансирования за счет госбюджета различных культурных проектов.

"Страна" разобралась, куда уходят деньги фонда, и какое отношение к ним имеет супруга Президента Марина Порошенко.

Куда уходят деньги

В 2018 году Украинский культурный фонд (сокращенно – УКФ) распределил в виде грантов 161,6 млн грн. Больше всего должны получить дизайнеры одежды, кино об узколейке в карпатском селе, постановка пьесы Олега Сенцова и продвижение фильма "Донбасс", претендующего на "Оскар".

Гранты УКФ распределяются не на открытых торгах, а по переговорной процедуре. Об этом сообщается в системе "Прозорро". В качестве основания для отсутствия конкуренции фонд сообщает, что культурные проекты победили на внутренних конкурсах фонда, поэтому для выставления их на открытые торги нет оснований.

Наибольший грант УКФ в 2018 году в сумме 2 млн грн. получил предприниматель и режиссер Александр Недбаев на создание документального фильма "Выготские узкоколейки - Колея жизни". Фильм посвящен железной дороге в селе Выгода Ивано-Франковской области.

Этот же режиссер, согласно отчету фонда, получил еще полмиллиона на проект "Украинская Индиана":



Источник: ucf.in.ua

Также 2 млн грн. получило ООО "Неделя моды" Александра Соколовского и Ирины Данилевской. Они должны представить украинских дизайнеров на неделях моды в Нью-Йорке (10-14 сентября) и Токио (22-27 октября).

Полмиллиона получило ООО "Голдберри", которое владеет лицензией на вещание телеканала "Эспресо". Раньше телеканал принадлежал экс-премьеру Арсению Яценюку и жене министра внутренних дел Арсена Авакова:



Источник: ucf.in.ua

Почти два миллиона для жены вице-премьера

Но, пожалуй, самый скандальный проект, поддержанный УКФ, называется "Октябрь в Октябре". По нему почти полтора миллиона гривен выделены на фестиваль "Когда территория приобретает идентичность".

Фестиваль организует общественная организация ОО "Житомир, сделай громче!". Ее глава и один из основателей Людмила Зубко. Это жена вице-премьера по вопросам ЖКХ Геннадия Зубко.

Именно Людмила Зубко указана в качестве одного из контактных лиц грантополучателя в договоре, опубликованном в системе "Прозорро":



Источник: prozorro.gov.ua

О проведении в Житомире фестиваля "Октябрь в Октябре" Людмила Зубко сама поделилась сообщением в Facebook: "Международная конференция "Когда территория приобретает идентичность" завершилась. Это действительно была масштабное событие, ведь: приняли участие более 20 украинских и зарубежных экспертов; прочитали более 10 часов докладов и лекций, сосредоточенных на вопросах формирования культурной идентичности города и региона; и посетили более 400 участников":



Источник: facebook.com/ludazubko

Эта же организация супруги вице-премьера получила еще 464 тысяч на проект "Монументальные памятники позднего модернизма Житомира и Житомирской области". Об этом сообщается в системе "Прозорро".

Подписи и контакты супруги вице-премьера содержатся на проектной заявке, которая является приложением к опубликованному договору:



Источник: prozorro.gov.ua

Об этой истории рассказывал и известный блогер Анатолий Шарий:

Миллионы на вечеринки в Лос-Анджелесе и пьесу Сенцова

ООО "435 Филмс" выиграло 1,9 млн грн на постановку пьесы Олега Сенцова "Номера". Об этом сообщается в системе "Прозорро". Пьеса будет поставлена в театре на Подоле, который построен на средства корпорации "Рошен" на Андреевском спуске.

Часть этих денег должно заплатить Сенцову, за которые будут приобретены авторские права на пьесу:

А еще 1,5 миллиона получит одесское ООО "Укркино" за организацию промо-кампании фильма, который от Украины претендует на получение премии "Оскар". Речь идет о фильме "Донбасс" Сергея Лозницы.

В перечень мероприятий, на которые получен грант, входят организация показов, а также фуршетов и вечеринок после них:



Источник: prozorro.gov.ua

Интересно, что руководитель данного проекта Ольга Журженко также участвовала в ряде проектов, посвященных теме Сенцова. Об этом говорится в проектной заявке, которая является приложением к опубликованному договору:



Источник: prozorro.gov.ua

По полмиллиона на военную тему

Несколько грантов по полмиллиона УКФ выделил проектам, посвященным военной тематике. Почти полмиллиона получил известный блогер-атошник и "порохобот" Мирослав Гай на свой проект "Док на приеме":



Источник: ucf.in.ua

Полмиллиона получил режиссер Александр Шкрабак на создание "социальных" роликов на тему войны в Украине:



Источник: ucf.in.ua

Еще полмиллиона выделено на "Современную библиотеку украинского воина" Национальному центру реабилитации участников АТО:



Источник: ucf.in.ua

Youtube-канал, летающий мурал и "Идеальное извращение"

УКФ профинансировал больше двухсот небольших проектов. Многие из них вызывают недоумение.

Так, согласно отчету УКФ за 2018 год, почти полмиллиона средств фонда получил YouTube канал "Игра судьбы" ООО "Виател":



Источник: ucf.in.ua

Также полмиллиона получил мультфильм "История одной влюбленности или Идеальное извращение", которое должна выпустить анимационная студия "Карандаш":



Источник: ucf.in.ua

Еще один нестандартный проект, который финансирует УКФ, – некий "летающий digital-мурал". На него выделено больше 423 тыс. грн.:



Источник: ucf.in.ua

Причем здесь Порошенко

Согласно информации на официальном сайте УКФ, главой организации является супруга президента Украины Марина Порошенко:

Источник: ucf.in.ua

Должность Марины Порошенко называется "глава фонда". Одновременно, согласно регламенту УКФ, она выполняет функции главы наблюдательного совета. Текущей работой фонда руководит исполнительный директор Юлия Федив:

Источник: ucf.in.ua

Юлия Федив указана руководителем фонда в едином реестре юридических лиц:

Источник: usr.minjust.gov.ua

По сути, Юлия Федив выполняет административные функции и подписывает текущие документы фонда. А более важными вопросами занимается супруга президента Украины.

Что решает "первая леди"

Наблюдательный совет УКФ, которым руководит Марина Порошенко, полностью контролирует кадровые вопросы. Согласно регламенту наблюдательного фонда, он назначает исполнительного директора фонда. Также наблюдательный совет согласовывает кандидатуры всех членов дирекции и экспертных советов фонда. Именно они принимают решения о финансировании проектов.

Источник: ucf.in.ua

Еще наблюдательный совет УКФ согласовывает финансирование проектов, сумма которых превышает 150 минимальных зарплат. Это значит, что в 2018 году все проекты, превышающие сумму 558 450 гривен, обязательно должны были получить "благословение" наблюдательного совета, который возглавляет супруга президента:

Источник: ucf.in.ua

По сути, наблюдательный совет, который возглавляет Марина Порошенко, выполняет организационно-распорядительные функции. Свои функции члены наблюдательного совета выполняют на общественных началах. Правда, фонд должен им компенсировать расходы, связанные с ведением их деятельности:

Источник: ucf.in.ua

В общем, деятельность Украинского культурного фонда, который возглавляет Марина Порошенко, вызывает множество закономерных вопросов. И супруга Президента имеет непосредственное отношение к распределению средств УКФ.

Мы переслали вопросы в Украинский культурный фонд с просьбой прокомментировать ситуацию. Опубликуем ответы, как только мы их получим.