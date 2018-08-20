Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выпустило внеочередной доклад о ситуации с правами человека в Украине. Он посвящен нарушениям прав человека и международного права во время событий под Иловайском в августе 2014 года.

"Страна" изучила новый доклад и приводит его основные моменты.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (далее - миссия ООН) задокументировала многочисленные нарушения во время событий в Иловайске. В докладе сделан вывод, что серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права совершали все стороны конфликта.

А некоторые из нарушений, возможно, являются военными преступлениями.

Хроника иловайского "котла"

Фото из открытых источников

События под Иловайском, по мнению миссии ООН, стали поворотным пунктом вооруженного конфликта на востоке Украины. Они привели к подписанию первого Минского протокола 5 сентября 2014 года.

Иловайск - город в 40 километрах к юго-востоку от Донецка. С мая 2014 года он находился под контролем так называемой "ДНР". В начале августа 2014 года штаб АТО принял решение взять Иловайск под контроль.

Источник: ohchr.org

Хронология боев за Иловайск следующая. 10 августа 2014 года батальоны "Донбасс" и "Шахтерск" (входили в структуру МВД) предприняли первую, безуспешную, попытку взять Иловайск. После этого украинские силы взяли под контроль окружающие села.

Источник: ohchr.org

18 августа в Иловайск вошли батальоны "Донбасс" и "Днепр- 1". При поддержке батальонов "Миротворец", "Ивано-Франковск", "Херсон" и "Свитязь" они взяли под контроль часть Иловайска к западу от железной дороги, которая проходит через город с севера на юг.

Восточную часть города продолжали контролировать силы так называемой "ДНР".

Источник: ohchr.org

До 29 августа добровольческие батальоны и вооруженные группы вели бои в городе с применением стрелкового оружия и легких вооружений. Также использовались минометы, гаубицы и реактивные системы залпового огня. В докладе ООН говорится, что тяжелое вооружение применяли и украинские силы, и "вооруженные группы" так называемой "ДНР":

Источник: ohchr.org

К 27 августа украинские силы были окружены. 28 августа начальник украинского Генштаба сообщил командующим в Иловайске, что с "российской стороной" было достигнуто соглашение об эвакуации раненых и погибших украинских солдат.

Утром 29 августа украинские войска попытались выйти из окружения, но попали под обстрел. По меньшей мере, 366 украинских солдат были убиты и 429 ранены.

Некоторым украинским солдатам удалось прорвать окружение в одиночку или группами. Но многие сдались в плен. 31 августа и 1 сентября большинство захваченных украинских солдат, в том числе раненых, были освобождены и переданы украинским силам. Еще около 10 человек были освобождены к середине 2015 года.

Напомним, что в 2016 году "Страна" при помощи участников боев за Иловайск и офицеров Генштаба провела реконструкцию тех событий.

Предательство на высшем уровне

Авторы доклада ООН при описании событий ссылаются на веб-портал президента Российской Федерации, где 29 августа 2014 года в час ночи было опубликовано обращение Владимира Путина. Он тогда призвал вооруженные группы "открыть гуманитарный коридор для украинских военнослужащих, оказавшихся в окружении, для того, чтобы избежать бессмысленных жертв, предоставить им возможность беспрепятственно выйти из района боевых действий".

Это обращение поддержали лидеры "вооруженных групп", которы выразили готовность "обеспечить безопасность выхода из окружения украинских военнослужащих при одном условии - они должны выйти через созданный коридор без вооружения".

По сообщениям, украинским силам такое предложение передали рано утром 29 августа:

Источник: ohchr.org

Действительно, на российском президентском сайте до сих пор размещено это обращение Путина. Правда, оно адресовано к "ополчению Новороссии":

Источник: kremlin.ru

Официальный Киев не раз обвинял Россию в нарушении обещания дать украинским военнослужащим коридор для выхода из окружения. Однако доклад ООН опровергает это обвинение, поскольку со стороны сепаратистов условием создания "коридора" был выход без оружия.

Но это предложение не было принято украинским военным командованием.

К 06.00 29 августа украинские силы собрались у сел Агрономическое и Многополье. Затем в 08.00 часов они выдвинулись двумя колоннами на бронетехнике и других транспортных средствах с вооружением и боеприпасами:

Источник: ohchr.org

Украинские военнослужащие впоследствии утверждали, что командование заверило их в том, что они будут выходить по безопасному коридору, о чем существует соответствующая договоренность. Однако, как свидетельствует доклад ООН, к тому времени предложение сепаратистов о коридоре украинским командованием принято не было.

Это не соответствует и версии Генпрокуратуры, которая 14 августа прошлого года сообщила, что по итогам разговоров начальник Генштаба ВСУ В. Муженко и замначальника Генштаба ВС РФ М. Богдановским были даны гарантии безопасного выхода украинских военных из окружения в не боевом порядке по согласованным маршрутам:

Источник: gp.gov.ua

С другой стороны, нет также официальных данных о том, что украинским командованием было принято решение прорываться с боем.

Как сообщала "Страна", бойцы АТО впоследствии вспоминали, что россияне и сепаратисты соглашались выпустить окруженцев, но только без оружия и пешком. Добровольцы сами отвергли это условие, выдвинувшись во всеоружии и на машинах. После чего и были атакованы.

Был ли самоубийственный прорыв с оружием решением самих добровольцев, либо его "подсказали" из Киева, официальные источники пока умалчивают.

Участвовала ли Россия?

В докладе ООН говорится, что правительство Украины утверждает: на украинские силы, выходившие из Иловайска, напали российские регулярные войска. В тоже время правительство Российской Федерации отрицает пребывание своих регулярных войск на территории Украины во время конфликта:

Источник: ohchr.org

Также в докладе приводятся слова "премьер-министра" т.н. "ДНР" Александра Захарченко, который 27 августа 2014 года заявил, что "за все это время [конфликта] в наших рядах их [россиян] было от трех до четырех тысяч" . Также, со ссылкой на ТАСС, в докладе ООН приводятся его слова: "среди нас воюют и нынешние [российские] военные, которые вместо отпуска приехали к нам":

Источник: ohchr.org

Большинство украинских солдат, захваченных во время событий под Иловайском, которые дали интервью миссии ООН, утверждали, что они были атакованы и захвачены солдатами Российской Федерации.

В качестве подтверждений они ссылались на особый акцент захватчиков, "не характерный для русскоязычных жителей Украины", тип военной формы ("русский цифровой камуфляж"), разговоры с захватчиками, которые представлялись солдатами отдельных подразделений Вооруженных Сил РФ и т.п.

Украинские солдаты утверждали, что они могли четко отличить регулярные войска Российской Федерации, с которыми они сражались 29 и 30 августа, от членов вооруженных групп, которые контролировали более широкий периметр вокруг Иловайска, с которыми они сражались до 29 августа, и которым они были переданы 31 августа 2014 года и позднее.

В общем, в докладе ООН так и не дан однозначный ответа о степени российского участия в боях за Иловайск. Приведенные сообщения представителей разных сторон конфликта противоречат друг другу.

В тоже время, как писала "Страна" в своем расследовании два года назад, существуют многочисленные свидетельства с обоих сторон о том, что в боях за Иловайск участвовали подразделения регулярной российской армии. Также об их участии писали и российские националистические ресурсы, симпатизирующие сепаратистам.

Обстрелы жилых домов: виноваты обе стороны

Боевые действия в Иловайске и окружающих селах оказали разрушительное воздействие на гражданские объекты. В Иловайске была разрушена треть (600 из 1800) частных и повреждено 116 многоэтажных домов. На протяжении трех недель жители Иловайска не имели электричества, воды и газа из-за повреждений, нанесенных коммуникациям в ходе военных действий.

В августе 2014 года в Иловайске оставалось примерно 12-13 тысяч гражданских лиц - из 16 тысяч, проживавших до начала конфликта. Первый обстрел города произошел 12 июля 2014 года. С 7 по 28 августа город подвергался обстрелам ежедневно.

В ночь с 7 на 8 августа в больницу Иловайска попал снаряд, который повредил главное здание, аптеку и склад лекарственных средств. Персонал, пациенты и операционная переместились в подвал. Там в течение трех дней медицинские работники оказывали медицинскую помощь и проводили операции.

Собеседник миссии ООН так описывал ситуацию: "вы не можете даже представить себе, как нам там работалось. Отсутствовала должная вентиляция, постоянный запах крови, который нельзя смыть, запах других биологических жидкостей почти 100 пациентов и запах трупов. И все это в жару. Нам не хватало еды, мы почти теряли сознание во время ухода за пациентами":

Источник: ohchr.org

10 августа больница была вынуждена закрыться в связи с отсутствием медикаментов. С того дня и до 30 августа 2014 года в Иловайске и в его окрестностях не функционировало ни одно медицинское учреждение.

Во время обстрелов тысячи жителей Иловайска и окрестных сел прятались в подвалах. Те из них, в домах у которых подвала не было, укрывались в общественных зданиях - детских садах, школах, депо и т.п.

Большинство подвалов в этих зданиях не были должным образом оборудованы, чтобы служить бомбоубежищами. В них была плохая вентиляция, не было туалетов и внутрь попадала вода.

С 7 по 29 августа села Многополье и Покровка под Иловайском обстреливались по несколько раз. Гражданские лица были вынуждены укрываться в подвалах. По словам местных жителей, в течение всего августа 2014 года обе деревни были под контролем украинских сил. Были распространены мародерство, умышленное уничтожение гражданского имущества и его военное использование. Запасы продовольствия в подвалах были израсходованы или целенаправленно уничтожены; столовые приборы, чашки, простыни и автомобили были конфискованы:

Источник: ohchr.org

Неизбирательные обстрелы Иловайска и двух прилегающих сел привели к гибели, по меньшей мере, 36 гражданских лиц. Общее количество пострадавших гражданских лиц неизвестно. Однако, по сообщениям, только 7 августа в результате артиллерийского обстрела Иловайска было ранено, по меньшей мере, 83 гражданских лица.

По результатам проведенного УВКПЧ мониторинга, обе стороны конфликта использовали оружие взрывного действия в населенных кварталах без соблюдения принципов различия, соразмерности и предосторожности:

Источник: ohchr.org

Массовое захоронение в расположении батальона "Донбасс"

Миссия ООН получила многочисленные сообщения о том, что во время событий под Иловайском стороны конфликта были причастны к убийствам гражданских лиц. Во дворе иловайской школы № 14, где базировался батальон "Донбасс", обнаружили массовое захоронение:

Источник: ohchr.org

Семья одного из погибших, 66-летнего Валентина Минича, покинула Иловайск 17-18 августа 2014 года, но он сам остался в городе, чтобы "присмотреть за своим хозяйством". 1 сентября его жена вернулась и узнала, что его тело было обнаружено в массовом захоронении.

Свидетель рассказал, что Валентин Минич укрывался от обстрелов в подвале школы №14. 26 августа его вызвал член батальона "Донбасс" с позывным "Палач", который обвинил Минича в том, что тот был "корректировщиком огня". Это был последний раз, когда его видели живым. Другие свидетели слышали, как Минича отвели в спортивный зал в школе, откуда затем слышались крики и такие звуки, как будто кто-то задыхался. На следующее утро тело Минича нашли возле школы.

Еще одна жертва - 46-летний Игорь Труфанов. С середины июля он с женой каждый день укрывались от обстрелов в подвале железнодорожного депо вместе с примерно 20 гражданскими лицами. 19 августа в помещение вошли бойцы добровольческих батальонов "Донбасс" и "Днепр-1". После проверки помещения они опросили всех мужчин и разрешили гражданским лицам остаться, также предоставляли им пищу и воду.

25 августа один боец батальона заметил, что у Труфанова был мобильный телефон, и увел его в неизвестном направлении. 26 августа свидетель видел тело жертвы на школьном дворе; все пальцы у него были черные, одна нога была повреждена, а в животе и груди были пулевые ранения.

23-летний Сергей Мироненко был задержан украинскими добровольческими батальонами 22 августа на блокпосту по дороге из села Зеленое в Иловайск. Его местонахождение оставалось неизвестным до 28 августа, когда родителям сообщили о его смерти.

Свидетель сообщил миссии ООН, что 26 августа 2014 года Мироненко был доставлен в школу № 14, где его, как сообщается, заперли с семью другими мужчинами в металлическом шкафу, который находился в небольшом отдельном здании на школьном дворе. Согласно сообщениям, члены батальона "Донбасс" по очереди выводили захваченных на допрос и избивали.

Утром 27 августа школу обстреляли вооруженные группы. После второго обстрела свидетель видел, что у Мироненко шла кровь. Утром 28 августа врач батальона сказал свидетелю похоронить тела Мироненко и двух других мужчин, которые лежали возле школы:

Источник: ohchr.org

Пытки мирных жителей: побои, металлический шкаф и собачья клетка

Интервью, проведенные миссией ООН, показали, что жертвами пыток и жестокого обращения в Иловайске и его окрестностях в августе 2014 года были мужчины в возрасте от 30 до 66 лет, которых подозревали в принадлежности к вооруженным группам или в связи с ними. Пытки проводились "со стороны украинских сил".

Людей держали в бесчеловечных и унизительных условиях, часто без пищи и воды при высокой температуре воздуха. По сообщениям, они подвергались избиениям как для получения признания, так и в качестве наказания за предполагаемую принадлежность к вооруженным группам:

Источник: ohchr.org

Наибольшее количество задокументированных случаев пыток и жестокого обращения с гражданскими лицами произошло с 22 по 28 августа 2014 года в уже упомянутой школе №14 Иловайска, которую контролировал батальон "Донбасс".

Во дворе находилось здание школьной мастерской с несколькими комнатами. Там была комната с металлическим шкафом размером примерно 200x80x200см . Подозреваемых держали в этом шкафу по нескольку дней:

Источник: ohchr.org

Внутри было очень жарко, душно и абсолютно темно. Количество содержавшихся мужчин было от 7 до 20. Все задержанные, с которыми проводили интервью, сообщили, что их избивали с целью получить признание. В докладе приводятся множество примеров.

Еще задержанных помещали в металлическую клетку для собак размером метр на метр. 22 августа 2014 года на блокпосту, который контролировал украинский "добробат", были задержаны двое мужчин. Их обвинили в том, что они были "корректировщиками".

После допроса, проведенного бойцами батальона, их поместили в эту клетку и удерживали в течение четырех дней. Затем, 23 августа, под угрозой избиения и смерти они вынуждены были копать траншеи, а вечером 26 августа 2014 года их отвели в школу №14.

Сначала их заперли в металлическом шкафу с семью другими мужчинами. Затем два бойца батальона начали выводить всех задержанных по очереди и допрашивать их.

Во время допроса двое вышеупомянутых задержанных были избиты бойцами батальона "Донбасс". Позже бойцы батальона приказали раздеться догола и ждать возвращения охранников, угрожая им физическим насилием и "прибиванием гвоздями".

26 августа в Иловайске бойцы батальона "Донбасс" задержали и насильно привезли в школу № 14 54-летнего мужчину и его сына. В школе в тот день было около 20 задержанных: молодых мужчин заставляли копать траншеи, все остальное время они были заперты в металлическом шкафу. Им не давали ни еды, ни воды, хотя иногда родственникам задержанных удавалось принести им еду.

26 и 27 августа школу обстреляли, при этом пострадавший получил осколочные ранения в левую ногу и правый глаз. Ему перевязали ногу и в течение следующих пяти дней он оставался в металлическом шкафу без дальнейшей медицинской помощи.

28 августа, перед тем, как оставить школу, бойцы батальона открыли металлический шкаф и сказали всем задержанным, что они могут вернуться домой. Из-за травм пострадавший был вынужден добираться домой ползком.

Оттуда его доставили в больницу в г. Харцызск. Ему ампутировали левую ногу, зрение в правом глазу до сих пор не восстановилось .

Другого пострадавшего допрашивали трое бойцов украинских батальонов, которые хотели, чтобы он признался, что он "сепаратист" или "корректировщик". Его бросили на землю лицом вниз и били металлическими цепями. Пострадавший сообщил, что был весь в крови, у него были сломаны ребра, которые болели более трех недель.

Еще к одному пострадавшему утром 14 августа 2014 года зашли в дом в селе Покровка восемь вооруженных мужчин в черной униформе и балаклавах. После того, как нашли "георгиевскую ленту", они начали бить мужчину в живот и по голове прикладами. Он потерял сознание. Жертве порезали шею ножом.

Перед тем, как уйти, нападавши обокрали дом - забрали деньги, ювелирные изделия, документы, предметы домашнего обихода и одежду. На следующее утро они вернулись, приставили автомат к уху потерпевшего и потребовали написать письменное заявление о том, что он добровольно отдал свой автомобиль, деньги и другие личные вещи в пользу Вооруженных Сил Украины:

Источник: ohchr.org

В другом случае украинскими силами был задержан член вооруженной группы, получивший тяжелые ранения 10 августа 2014 года в бою под Иловайском. Его сначала отвезли в больницу и оказали медицинскую помощь.

Позже двое мужчин в камуфляже и один в штатском вошли в палату и заставили медицинский персонал выйти. Затем они стали пытать потерпевшего электрическим током в живот и жгли зажигалкой пальцы ног. Они также тыкали ложкой в ребра, что причиняло ему сильную боль.

Поскольку из-за серьезного ранения жертва не могла больше ни разговаривать, ни двигаться, правонарушители ушли.

Через несколько дней потерпевшего и еще одного раненого члена вооруженной группы бросили в яму размером 2,5х2,5 м. Украинские военные, охранявшие их, бросали в них камнями, не давали воды, заставляли вставать на ноги, а потом толкали на землю. Один из солдат налил спирт на руку потерпевшего и чиркал над ней зажигалкой:

Источник: ohchr.org

В докладе ООН особо отмечено, что международные договоры по правам человека, участником которых является Украина, прямо запрещают пытки и жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение.

Запрет пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания является абсолютным, а отступление от него не допускается. Даже будь то состояние войны или угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение.

А Римский статут, которым руководствуется Международный уголовный суд в Гааге, квалифицирует пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения как военные преступления, и как действия, которые могут приравниваться к преступлениям против человечности.

Украинских пленных делили на ВСУ и добробаты

Большое внимание в докладе ООН уделено судьбе украинских солдат, захваченных во время отступления из Иловайска. По данным Генеральной прокуратуры, тогда были захвачены около 300 украинских солдат, большинство - 29 и 30 августа. До 10 солдат были захвачены в начале сентября, когда их обнаружили в близлежащих полях.

В течение двух дней этих солдат держали во временных пунктах сбора, расположенных в открытом поле вблизи зоны боевых действий. Обращение с ними было разным. С одними солдатами обращение, по их словам, было "приличным", тогда как другие стали жертвами жестокого обращения и пыток.

В докладе говорится, что 31 августа и 1 сентября 2014 года около 300 захваченных украинских солдат были доставлены в три места содержания под стражей в г. Донецке и в одно в г. Снежном. Захваченных разделили на две группы: военнослужащие ВСУ (профессиональные военные и призывники) и члены добровольческих батальонов. Последние содержались в худших условиях.

С бойцами добровольческих батальонов родом из Донецкой, Луганской и Харьковской областей вооруженные группы обращались как с "предателями" и подвергали их еще более жестокому обращению.

Во время допросов солдат пытали с целью получения информации или для наказания за вступление в добровольческие батальоны. Наиболее распространенными формами пыток были избиения, инсценировки казни и угрозы применения физического насилия.

Условия во всех местах содержания под стражей в Донецке и Снежном были бесчеловечными из-за переполненности, недостаточного количества или полного отсутствия матрасов, отсутствия дневного света, недостатка свежего воздуха, неадекватных санитарных условий, недостаточного количества или отсутствия пищи и недостатка медицинской помощи.

Наиболее систематично пытки применялись в захваченном здании областного управления СБУ в Донецке, по ул. Щорса, 62. Командир этого места содержания под стражей имел позывной "Адреналин". Охранники в основном принадлежали к батальону "Оплот".

Сюда 31 августа 2014 года были перевезены на грузовиках захваченные под Иловайском 109 бойцов ВСУ и "добробатов", преимущественно из батальона "Донбасс". Там, во дворе, их выстроили и заставили раздеться до пояса. Затем приказали им опустить головы и позволили их снимать журналисту LifeNews.

Во двор привели несколько десятков гражданских лиц (мужчин, женщин и детей). Указывая на задержанных, гражданским сообщали, что они [бойцы батальонов] были "фашистами" и "убивали гражданских лиц и уничтожали их дома". В ответ толпа гражданских лиц начала кричать на бойцов батальонов и плевать им в лицо. Задержанные сообщили миссии ООН, что это было "особенно унизительно":

Источник: ohchr.org

В подвале здания СБУ размером 3-4 м на 10 м удерживали примерно 60-70 бойцов батальонов. Там не было свежего воздуха, дневного света и проточной воды. В небольшой комнате стояли ведра, которые использовали в качестве туалетов. Многие спали на бетонном полу.

Военнослужащих ВСУ держали на первом этаже в помещении бывшего архива, где они спали на кусках картона поверх шести металлических полок, уложенных от пола до потолка. Три раза в день задержанных выводили в туалет - по одной минуте на каждого. В течение этой минуты им также позволяли наполнять пластиковые бутылки водой.

Один из бойцов батальона "Донбасс" вспомнил, что его допрашивали дважды в начале сентября 2014 года. Он считает, что допрос проводили бывшие сотрудникии СБУ и сотрудники разведки Российской Федерации. По его словам, они были хорошо подготовлены и на втором допросе уже имели его подробную биографию, включая всю личную информацию (про семью, место жительства и т.д.). Во время допросов его били палкой и ногами, а на одном из допросов его настолько серьезно избили по ногам, коленям, копчику и почкам, что он не мог ходить самостоятельно в течение трех дней. Его также ставили лицом к стене, допрашивающие стреляли вокруг рук и ног из пневматического пистолета.

Еще одного бойца батальона "Донбасс" допрашивали четыре раза, каждый раз его подвергали пыткам. Член вооруженной группы с позывным "Батон" бил его руками, ногами и дубинкой по всему телу, особенно по пяткам, голеням и бедрам, что причиняло сильную боль.

С сентября по декабрь 2014 года задержанных под Иловайском постепенно стали освобождать небольшими группами. Около 10 человек находились под стражей до конца лета 2015 года, после чего их освободили.

В середине октября 2014 года 68 украинских солдат были переведены из Донецка обратно в Иловайск, где их заставляли разбирать завалы, собирать неразорвавшиеся боеприпасы, восстанавливать частные и многоэтажные дома.

Условия содержания под стражей в Иловайске были лучше по сравнению с условиями в здании СБУ в Донецке. В Иловайске захваченных держали на большой военной базе, где был доступ к проточной воде. Их кормили и они могли готовить для себя утром и вечером. Местные жители приносили им еду и теплую одежду.

Охранял пленных в Иловайске батальон "Сомали", командир которого с позывным "Гиви" (Михаил Толстых) погиб в результате взрыва в Макеевке 8 февраля 2017 года.

Еще миссия ООН получила сообщения об убийстве трех украинских солдат после того, как они сдались или были ранены в бою.

С другой стороны, миссия также получила сообщения, что около 20 погибших участников вооруженных формирований т.н. "ДНР", тела которых были получены от украинских сил, могли подвергаться пыткам и/или были убиты во время пребывания под стражей. Но конкретной информации о тех членах вооруженных групп, которых могли убиты во время событий под Иловайском, у миссии тоже пока нет.

Как готовился доклад ООН

Доклад ООН основывается на информации, которую миссия получила в ходе более чем 80 интервью с потерпевшими и свидетелями, а также из других источников. Руководствуясь принципом "не причинить вреда", миссия ООН включила в доклад только те инциденты, в которых источники предоставили свое согласие, и всегда проводила оценку рисков для безопасности источников из-за раскрытия информации.

Информация была перекрестно проверена и подтверждена из нескольких источников, включая материалы, которые были предоставлены конфиденциально. Это документы, а также видео, аудио- и фотоматериалы, находящиеся в открытом доступе (в том числе записанные правонарушителями), данные судмедэкспертиз, материалы уголовных расследований, судебные документы и другие соответствующие и надежные источники. По возможности, миссия посещала места инцидентов.

Как Украина расследовала события в Иловайске

Миссия ООН указала на неполноту расследования Украиной событий в Иловайске в августе 2014 года.

Так, 4 сентября 2014 года Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию событий в Иловайске. Но промежуточный доклад о ее работе был опубликован только в неофициальных источниках, на сайте ВРУ отчета комиссии нет. А 27 ноября 2014 года деятельность комиссии вообще была прекращена - в связи с началом полномочий нового состава парламента.

А Генеральная прокуратура проводит расследование нарушений, совершенных против украинских солдат в Иловайске, в рамках двух комплексных уголовных расследований, охватывающих весь период вооруженного конфликта на востоке Украины.

Одно из двух расследований Генпрокуратуры относится к членам т.н. "ДНР" и "ЛНР", в связи с широкомасштабными и систематическими нарушениями законов и обычаев ведения войны. В рамках расследования установлена личность одного члена вооруженной группы, пытавшего украинских солдат, захваченных под Иловайском, в здании СБУ в г. Донецке. В суд было направлено обвинительное заключение с требованием о заочном судопроизводстве в отношении этого лица. Еще один член вооруженной группы был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Второе расследование ведется в отношении военнослужащих Российской Федерации за развязывание агрессивной войны против Украины. По нему предъявлено обвинение первому заместителю начальника Генштаба ВС РФ, но расследование приостановлено, поскольку подозреваемый находится на свободе.

Результаты расследований прокуратуры были обнародованы 14 августа 2017 года и переданы в канцелярию прокурора Международного уголовного суда в Гааге. "Страна" публиковала полный текст отчета Генпрокуратуры.

Как сообщала "Страна", участники АТО и родственники погибших в Иловайском котле не согласны с выводами Главной военной прокуратуры Украины о виновности в трагедии исключительно России и обвиняют украинское командование в бездействии.

Действия украинских сил не являются предметом ни одного из этих расследований. Большая часть нарушений прав человека, описанных в докладе ООН и предположительно совершенных украинскими силами в отношении гражданских лиц, не являются предметом расследования.

Как сообщала "Страна" о расследовании Генпрокуратуры, ветераны Иловайска исправили отчет Генпрокуратуры о причинах трагедии.

Преступления, предположительно совершенные украинскими военнослужащими в отношении гражданского населения, согласно данным Генпрокуратуры, не расследовались в связи с тем, что военные прокуроры не получали заявлений или информации о таких преступлениях и, соответственно, не имели оснований возбуждать уголовные дела.

При этом в выводах прокуратуры нет ни слова об ответственности Генштаба или других представителей высшего военного командования за то, что украинские войска попали в "Иловайский котел". В отчете ГПУ говорилось лишь об "отдельных ошибках руководства АТО во время планирования и проведения военных операций, которые не пребывают в прямой причинно-следственной связи с наступлением тяжелых последствий".

Что должна сделать Украина

Миссия ООН, со ссылкой на международно-правовые документы указывает, что правительство Украины обязано выполнять свои обязательства по соблюдению международного права в области прав человека, в том числе по документированию и эффективному, незамедлительному, тщательному и беспристрастному расследованию возможных нарушений прав человека, а также привлечению виновных к ответственности.

Через четыре года после начала вооруженного конфликта правительство Украины еще не создало национальный механизм обеспечения для всех жертв быстрого и адекватного доступа к эффективным средствам правовой защиты. В частности, это касается гражданских жертв конфликта, особенно раненых и семей погибших.

Также надо создать национальный механизм для возмещения ущерба и оказания другой помощи жертвам. Все стороны конфликта обязаны различать гражданских лиц и комбатантов (вооруженных лиц). Стороны конфликта не должны осуществлять прямые нападения на гражданское население и гражданские объекты.

Преднамеренные нападения на гражданских лиц, не принимающих непосредственного участия в боевых действиях могут приравниваться к военному преступлению. Заявления о нападении на гражданских лиц должны расследоваться и, при наличии достаточных доказательств, лица, ответственные за нарушения или отдавшие приказ совершить нарушение, должны быть привлечены к ответственности.

Источник: ohchr.org

Международное гуманитарное право запрещает стороне конфликта преднамеренно убивать или лишать жизни гражданских лиц, медицинский или духовный персонал или других лиц, не принимающих активного участия или больше не участвующих в боевых действиях. Такие действия также признаются военным преступлением:

Источник: ohchr.org

Украинские законы не адаптированы к реалиям вооруженного конфликта. Уголовный кодекс не рассматривает "военные преступления" или "преступления против человечности" как таковые. Кроме того, положения Уголовного кодекса, которые могут быть важными в контексте вооруженного конфликта, такие как насилие в отношении населения в зоне ведения боевых действий (статья 433), жестокое обращение с военнопленными (статья 434), преступления в отношении лиц и учреждений, находящихся под международной защитой (статья 444) очень редко используются по уголовным делам.

Наконец, Уголовный кодекс Украины предусматривает ответственность военной власти только в случаях, когда командиры совершают преступления против своих подчиненных. А это редко относится к преступлениям, совершенным в отношении гражданских лиц.