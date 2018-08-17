Массовая нелегальная миграция из Азии и Африки в ЕЭС стала настоящим бедствием для Европы, а для некоторых украинцев – способом быстрого заработка.

Впрочем, довольно рискованным. О чем даже написала на своей странице в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Страна" уже писала о судьбах украинцев, попавших за решетку в Европе за подобные преступления.

Мы нашли и пообщались сразу с несколькими нашими соотечественниками, которые принимали участие в переброске нелегальных мигрантов. И выяснили, как работает этот "механизм".

"Мне сразу сказали - если возникнет опасность, то мигрантов сбрасываем за борт"

Сергей С. 46 лет, матрос 1 класса:

"Хожу в рейсы с 21 года, мореходный стаж около 20 лет. К сожалению, в свое время не удалось сделать карьеру, стать хотя бы четвертым или третьим помощником капитана. К сорока годам устроиться в рейс стало очень сложно – возраст. Конкуренция огромная, простым матросом очень сложно уйти в море. Солидные крюинговые компании берут на работу только офицеров, матросы не нужны. Какое-то время помыкался на берегу – кем только не работал, даже парковщиком. Семья, дети, деньги нужны. Знакомый подсказал адрес небольшой крюинговой фирмы в Одессе. Там сразу сказали, что нужны матросы на турецкий рыболовный сейнер. Зарплата так себе – 1000 долларов в месяц.

Плюс первую зарплату крюинг себе по контракту забрал. Правда на фирме заверили, что к зарплате прилагаются какие-то бонусы, мол, будешь "хорошо работать и выполнять все требования капитана, то будешь получать премии в том же размере, что и зарплата". Сразу показалось странным, что это за такие требования, за которые полагается надбавка размером в зарплату?

Прилетел в Стамбул, зашел на судно. Сейнер оказался ржавой посудиной, дырка на дырке – нога могла провалиться на прогнившей палубе. Кэп – турок, сразу заявил, мол, будем держать язык за зубами – все будет "ок". После первого выхода в море все стало ясно – рыбу мы ловили только для отвода глаз. Закинули трал, вытащили пару сотен килограмм рыбы, кинули в рефы. А ночью приняли на борт в территориальных водах Турции два десятка мужиков и женщин с детьми, судя по виду, арабов – их подвезли к судну на баркасах. Всех пассажиров засунули в трюм, кинули туда пару канистр с водой, дали им спасжилеты. Ночью зашли в греческие воды.

Там подошло несколько моторных лодок, забрали пассажиров. Судя по обрывкам слов – те, кто забирал пассажиров, были русскоязычными. Шесть таких рейсов за три месяца работы на сейнере сделали. Остальное время делали вид, что ловим рыбу или болтались тупо на рейде турецкой части Кипра и под маленькими турецкими городками. Капитан в промежутках между рейсами сваливал с судна – я так понял, сидел на берегу и договаривался с теми, кто заправляет всем этим процессом переброски.

Мои коллеги говорили, что за каждого перевезенного в Грецию "пассажира" кэп получает по штуке баксов. Я за каждый рейс с "пассажирами" получал премию в 300 долларов, в итоге вышло 1800 долларов плюс зарплата. Кроме меня на судне было еще шесть украинцев – три матроса, механик и его помощник, и помощник капитана. Эти люди не первый раз работали на этом сейнере. Меня сразу предупредили, что бы особо дома не распространялся о том, что мы делаем. А если загребут греки с "пассажирами", посоветовали говорить, мол, был простым матросом, ничего не видел, ничего не знаю.

Когда брали в первый раз пассажиров, сразу сказали, что в случае любого шухера – если появляется опасность задержания судна греческой береговой охраной, всех пассажиров скидываем за борт. Для этого им и давали спасательные жилеты. Сейчас после окончания контракта снова сижу на берегу. Связывались со мной из этого крюинга – сказали, что могу снова к ним обращаться, мол, есть работа "такого же плана". Конечно, понимаю, что можно попасть на нары в Греции за такие вещи, но скорее всего, снова к ним пойду работать. Выхода нет – на другую работу не берут".

"Греки из береговой охраны лютуют"

Игорь В., 38 лет:

"Мореходной специальности у меня вообще нет, по профессии я повар. Прошлым летом поехал на заработки в Болгарию, работал по специальности при отеле, на зарплату в 450 долларов. Вот в Варне, когда работал поваром, познакомился с одним местным - Дмитром. Он и предложил мне устроиться на яхту, матросом и по совместительству, поваром.

Владелец яхты и он же капитан, тоже болгарин, знакомый Димы – Дмитра – Кирил. Зарплату пообещали вдвое больше, чем я получал, работая поваром в отеле в Варне – 900 долларов. Но в первом же рейсе понял, что на яхте мы не туристов катать будем. Каждую неделю по три – четыре раза ходили под Бодрум (приморский город в Турции), забирали по пять – шесть человек. Владелец яхты сразу сказал, что это не туристы, а беженцы из Сирии.

Брали и чернокожих – видимо откуда-то из Африки. Это очень опасная работа, за такое уже много человек попало в тюрьму. Греки из береговой охраны лютуют. Если даже на борту нет мигрантов, если просто при осмотре найдут доказательства того, что недавно на борту были люди – обнаружат какие-то мелочи, вроде личных вещей, или упаковок из под салфеток с арабскими надписями, забытые кем-то из "пассажиров", могут тут же наручники надеть. Доказать, что ты не верблюд потом, сидя на нарах – очень сложно.

Проще всего грекам – их как своих граждан береговая охрана не задерживает. Гребут по малейшим подозрениям наших – украинцев, которые в экипажах у местных перевозчиков работают. Слышал о том, как задержали на горячем греческий баркас, так вот двух матросов – украинцев арестовали, а хозяина оштрафовали и отпустили.

К тому же большая конкуренция – кроме нашей яхты таким же бизнесом занимается еще куча турков и греков. Они и сливают конкурентов береговой охране и полиции – стучат на других вовсю. Те же рыбаки греческие – они доносят вовсю, хотя и сами таким бизнесом занимаются. За риск хозяин яхты – Кирилл, доплачивал – за каждого по сто долларов. Получалось неплохо. Но через два месяца у меня нервы не выдержали – пару раз были на грани того, что нас прихватит береговая охрана Греции, взял расчет, сошел на берег в Турции и не вернулся".

"Недавно к этому бизнесу подключились наши блатные"

Владимир И. владелец крюинговой фирмы в Одессе:

"Бизнес на перебросках мигрантов сейчас – это золотая жила. Причем для всех, кто причастен к этому бизнесу. От крюингов, которые набирают команды, до перевозчиков – хозяев судов. В Одессе больше трехсот крюинговых фирм и лишь десяток из них нанимают моряков в солидные судоходные компании. Остальные занимаются тем, что подвернется.

Например, набирают экипажи на старые дырявые "жабодавы" - суда типа "Волгобалт", которые занимаются сомнительными перевозками с подделками документов, и рыболовные сейнера для турков. Но грузоперевозки – это не главный бизнес для "ржавого" флота. Для владельцев большинства таких судов перевозка грузов лишь побочный заработок.

Главное – это переброска мигрантов. Все эти суда ходят под иностранными флагами, хотя большинство владельцев – наши, украинцы. Прибыль такого бизнеса стоит риска.

Работает это так – в Турции и Египте есть нелегальные биржи. Через соцсети они рекламируют свои услуги по перевозке беженцев в Европу. Наиболее популярные маршруты – в Грецию из Турции и в Грецию и Италию из Египта, Ливии и Туниса. Жабодавы приходят в Египет, Турцию или Ливию, разгружают груз, отходят на несколько миль от берега. Ночью к ним подвозят на баркасах мигрантов. Цена за переброску с головы – от тысячи до полутора евро. Но это лишь часть – с самих мигрантов посредники получают по две – две с половиной тысяч евро за "круиз" в Европу. Никаких гарантий им не дают, мигранты с самого начала знают, что их могут выбросить за борт при появлении береговой охраны в территориальных водах Греции или Италии. Конечно, сами "туристы" не очень хотят спрыгивать в воду, поэтому в таких случаях их гонят за борт баграми и ломами.

Были случаи, когда мигранты бунтовали, не хотели прыгать за борт и сдавались полиции страны назначения. Вот эти экипажи и садились в тюрьму – сами мигранты давали против них показания. Слышал, что перевозками заправляют турки, но недавно к этому бизнесу подключились наши "блатные" - воры в законе. Это воровские кланы, которые постоянно живут в Турции – сейчас они контролируют почти половину перевозок.

Это миллионы долларов - в месяц из Турции, Египта и Ливии перебрасывают тысячи мигрантов. Наши воры организовывают встречу "туристов" в Греции и Италии, затем перебрасывают их на автобусах дальше в Европу.

Конечно, весь рынок перевозок мигрантов наши блатные не могут контролировать – в Турции и Греции этим зарабатывает каждый второй рыбак, если не первый. Поэтому пару месяцев назад в Стамбуле уже были разборки со стрельбой между нашими ворами и турками – делили потоки".