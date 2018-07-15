Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило об окончании следствия по скандальному проекту "Стена" по обустройству украино-российской границы. НАБУ подозревает восемь человек в завладении почти 17 млн грн. средств госбюджета.

"Страна" оценила, насколько полным и объективным было это расследование.

Офицеры, коммерсанты, а также их пособники

В августе прошло года "Страна" уже рассказывала о расследовании НАБУ по проекту "Стена". Напомним, что сразу после "иловайского котла" 28 августа 2014 года Совет национальной безопасности и обороны решил провести одностороннюю демаркацию границы с Российской Федерацией и принять меры по обеспечению ее надлежащего инженерно-технического обустройства. При этом предполагалось привлечь международную техническую помощь. В сентябре 2014 года Кабмин выделил на программу 235 миллионов гривен, деньги взяли из средств Евросоюза.

Сейчас НАБУ сообщило, что обвинения предъявлены трем офицерам погранслужбы - начальнику управления строительства, а также бывшему начальнику и старшему офицеру 1-го отдела капстроительства. Их обвиняют в нецелевом использовании, присвоении средств госбюджета и служебном подлоге (статьи 191, 210 и 366 УК Украины).

Также по делу проходят бывший директор "Черниговского облавтодора" и директора двух строительных фирм - "АЗУ" и "Стройцентр Витязь". Им тоже инкриминируют присвоение имущества и служебный подлог. Еще двум пособникам преступлений предъявлено обвинение в присвоении средств, одному из них добавили также "фиктивное предпринимательство" (ст.205 УК Украины):

Источник: nabu.gov.ua

Фабула дела

Опубликованная "Страной" в прошлом году информация подтвердилась: хищение средств проекта "Стена" происходило через завышение объемов фактически выполненных работ. Также в документах указывались работы, которые вообще не выполнялись. То есть речь идет о банальных "приписках". Неправомерно полученные средства затем обналичивались.

Суть обвинений была изложена в одном из определений Соломенского суда Киева. Согласно этому документу, начальник управления строительства департамента ресурсного обеспечения госпогранслужбы, действуя умышленно, по корыстным мотивам, вопреки интересам службы, в течение марта-мая 2015 вступил с начальником 1-го отдельного отдела капитального строительства погранслужбы в преступный сговор, направленный на завладение средствами госбюджета Украины путем злоупотребления должностными лицами своим служебным положением.

Средства госбюджета были выделены Кабмином для реализации "Плана мероприятий по инженерно-техническому обустройству российско-украинской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и АР Крым".

Бюджетные средства были перечислены на счета заранее подобранных предприятий, привлеченных для выполнения этих работ в качестве подрядчиков - ДП "Черниговский облавтодор", ООО "Агентство защиты информации" (сокращенно - ООО "АЗИ") и ООО "Стройцентр Витязь".

Руководители предприятий, по договоренности с пограничниками, по результатам проведения строительных работ в течение ноября 2015 - мая 2016 года составляли и подписывали акты приемки выполненных строительных работ (формы КБ-2в). В акты вносились сведения, не соответствующие действительности, в частности - относительно фактически выполненных объемов работ. При этом часть работ, включенных в акты, выполнена не была. Но офицеры погранслужбы, осуществлявшие технический надзор за строительством, по предварительному сговору подтверждали своей подписью объемы якобы выполненных строительных работ.

В дальнейшем начальник 1-го отдела капстроительства погранслужбы, как распорядитель средств, подписывал акты приемки выполненных строительных работ (с недостоверными сведениями об объемах фактически выполненных работ), а затем - платежные поручения о перечислении средств на счета предприятий-подрядчиков. Далее руководители подрядчиков, через налаженную схему конвертации безналичных средств в наличность, которую обеспечили пособники преступления, расхищали средства и распределяли между соучастниками преступной схемы.

Это дало возможность завладеть денежными средствами госбюджета Украины, путем злоупотребления должностными лицами своим служебным положением и причинить госбюджету ущерб на общую сумму 16,7 млн грн., что составило особо крупный размер.

Полученные средства перечислялись через ряд фирм-прокладок с признаками фиктивности. Например, "Черниговский облавтодор", "Стройцентр Витязь" и ООО "Агентство защиты информации" перечисляли деньги на счета киевского ООО "Кит-Трейд", якобы за работы по инженерно-техническому обустройству границы.

По месту регистрации "Кит-Трейд" не оказалось. Фактическое местонахождение фирмы установить не удалось, а выполнение работ этой фирмой документально подтверждено не было. Согласно информации фискальной службы, никаких работников, кроме директора, в ООО "Кит-Трейд" не было. Поэтому работы по инженерно-техническому обустройству государственной границы фирма объективно выполнить не могла. Все это дало основания считать ООО "Кит-Трейд" фиктивным предприятием.

Более того, во время допроса в качестве свидетеля первый директор ООО "Кит-Трейд" сообщила, что о деятельности фирмы ей ничего не известно. Оказалось, что она работает уборщицей, полномочия руководителя ООО "Кит-Трейд" она не осуществляла, печати предприятия у нее не было. В апреля 2015 года она выдала доверенность незнакомому мужчине на осуществление действий от своего имени, за что получила 500 гривен.

А свидетель, который числился директором ООО "Кит-трейд" в период обналички средств от проекта "Стена", при допросе сообщил, что подписи на документах относительно ведения хозяйственной деятельности ООО "Кит-Трейд" и проведения регистрационных действий были сделаны им на пустых листах бумаги или на подготовленных другими людьми документах, без ознакомления с их содержанием. Ему не было известно о факте подписания договоров субподряда на выполнение инженерно-технических работ на государственной границе Украины, о фактах отношений между ООО "Кит-Трейд" с ООО "Стройцентр Витязь", ООО "Агентство защиты информации" и ДП "Черниговский облавтодор". Руководители этих предприятий ему не знакомы, и никаких действий по поиску контрагентов, персонала, транспорта для ведения хозяйственной деятельности ООО "Кит-Трейд" он не совершал.

Кроме фирмы "Кит-Трейд", в схеме участвовал ряд аналогичных фирм с признаками фиктивности. Так что в деле о хищении средств на проекте "Стена" была разоблачена классическая "обнальная" схема. В данном случае она усугублялась многомиллионными приписками объемов строительных работ.

160 миллионов остались "за кадром"

Следователи НАБУ выявили, что всего на счета трех фирм-подрядчиков, которые фигурируют в деле (ООО "Стройцентр Витязь", ООО "Агентство защиты информации" и ДП "Черниговский облавтодор") было перечислено 177,3 млн грн. Эта сумма обнародована в одном из определений Соломенского райсуда Киева:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Следователи НАБУ утверждают, что из этой всей этой суммы только 16,7 миллионов (меньше 10 %) были обналичены. Однако в сообщении об окончании расследования НАБУ сделало оговорку, что ряд эпизодов, связанных с проектом "Стена", выделены в отдельное производство, и расследование по ним продолжается.

Коррупция была даже при покраске машины

Один из эпизодов, по которому продолжается следствие, может быть связан с харьковской фирмой "Констракшн групп Интернешнл". Согласно определениям Соломенского райсуда Киева следователи НАБУ получали доступ к документам по фирме в сентябре 2017 года и в феврале 2018 года.

Харьковская фирма являлась подрядчиком по выполнению работ по инженерно-техническому обустройству границы, которые заказывала Госпогранслужба. Но НАБУ ее "хлопнула" не за это.

В марте 2017 года некий предприниматель выполнил работы по покраске служебного автомобиля "Volkswagen Passat B6". Формальный владелец этого авто - воинская часть 1498. Однако пользовался машиной начальник управления строительства погранслужбы.

Допрошенный НАБУ предприниматель сообщил, что за покраску автомобиля деньги в сумме 40 500 грн. ему перечислила фирма "Констракшн групп Интернешнл". Директор фирмы на допросе сообщил, что его просили об этом некие "волонтеры".

Однако при изучении документов следствие обнаружило письмо управления строительства погранслужбы с просьбой поспособствовать в ремонте этого автомобиля. НАБУ узрело в этом "неправомерную выгоду", что означает, по сути, коррупционные действия:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Полиция свое дело "похоронила"

Как выяснила "Страна", попавшая под колпак НАБУ харьковская фирма "Констракшн групп интернешнл" оказалась фигурантом еще одного уголовного производства №12015220000000477 от 11.06.2015 г., которое тоже было прямо связано с проектом "Стена". Но это дело расследовало не НАБУ, а Национальная полиция Украины.

Речь шла о том, что должностные лица 1-го отдела капитального строительства погранслужбы заключили в декабре 2015 года с фирмой "Констракшн групп интернешнл" договор о строительстве опорного пункта на 120 человек на участке "Веселое" Харьковского погранотряда. Сумма договора - 58 миллионов гривен.

Следователи Нацполиции установили, что должностные лица не имели цели выполнять строительные работы. Злоупотребляя своим служебным положением, они подделали акты выполнения работ и завладели государственными средствами на сумму свыше 11 млн. грн., что является особо крупными размерами:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Поначалу дело расследовалось в Харькове, где установили, что вместе с фирмой "Констракшн групп интернешнл" в завладении средствами Госпогранслужбы участвовали также фирмы "Институт Градинвестбуд", ПБФ "Гранит", "Скорпион-РП" и "Куряжский домостроительный комплекс", три из которых тоже имеют харьковскую прописку:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Во время негласных розыскных действий следствие выявило, что две фирмы из этого списка после поступления средств от погранслужбы заключали договоры о поставке строительных материалов по завышенным ценам, с предприятиями, которые имеют явные признаки фиктивности. Также были составлены акты с завышением объемов фактически выполненных работ, проще говоря - с приписками. Делалось это с целью конвертации средств в наличность:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Данные действия идентичны тем, которые выявило НАБУ в ходе следствия по хищению средств на проекте "Стена" через "Черниговский облавтодор".

Последние упоминания об уголовном производстве № 12015220000000477, которое расследовала Нацполиция, в реестре судебных решений были в августе 2016 года. После этого следы дела теряются - в официальных источниках о деле упоминаний больше не было, и, похоже, до суда дело так и не дошло.

При чем здесь Аваков

У потери Нацполицией интереса к делу фирмы "Констракшн групп интернешнл" может быть простое объяснение. Дело в том, что учредители фирмы имеют связи со структурами, близкими к министру внутренних дел Арсену Авакову.

Согласно данным реестра юридических лиц, сейчас единственным учредителем фирмы "Констракшн групп интернешнл" является Игорь Морус. Но раньше вторым соучредителем в фирме был Александр Синчук - сын экс-прокурора Харьковской области Василия Синчука.

Морус и Синчук-младший и сейчас являются партнерами в других бизнесах. Например, по фирме "Стелс XXI", которая расположена по тому же адресу, что и "Констракшн групп интернешнл":

Источник: usr.minjust.gov.ua

Василий Синчук был прокурором Харьковской области с 2004 по 2010 годы. Одновременно, с 2005 по 2010 годы, губернатором области был Арсен Аваков.

В 2010 году Василий Синчук ушел в тень. Но сразу после смены власти в результате Евромайдана, 9 марта 2014 года он снова был назначен прокурором Харьковской области. Потом, в августе 2014 года, Синчука назначили прокурором АР Крым, где он работал до 2016 года.

Пикантная деталь: в прокуратуре Крыма заместителем Василия Синчука был Назар Холодницкий, который сейчас возглавляет Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). САП осуществляет прокурорский контроль за всеми расследованиями НАБУ.

Еще одна связь с Арсеном Аваковым заключается в том, что учредитель фирмы "Констракшн групп интернешнл" Игорь Морус владеет долей 66 % в уставном капитале ООО "Офис компания", в которой директором работает Ярослав Голуб:

Источник: usr.minjust.gov.ua

Одновременно тот же Ярослав Голуб руководит еще одной фирмой - компанией по управлению активами "Юником плюс". Она, в свою очередь, вместе с Андреем Перееденко является учредителями ООО "Бренд инвест":

Источник: usr.minjust.gov.ua

Источник: usr.minjust.gov.ua

Андрей Перееденко - давний бизнес-партнер Арсена Авакова. Например, согласно данным отчетности эмитентов ценных бумаг, в 2010 году он был председателем правления АО "Инвестор", где нынешний министр внутренних дел был крупнейшим акционером и председателем наблюдательного совета:

Источник: stockworld.com.ua

Сейчас Андрей Перееденко возглавляет ООО "Бедж", где АО "Инвестор" принадлежит 50% уставного капитала:

Источник: usr.minjust.gov.ua

Арсен Аваков указал ООО "Бедж" в своей электронной декларации за 2015 год как юридическое лицо, в котором конечным владельцем (бенефициаром) является его жена Инна Авакова:

Источник: public.nazk.gov.ua

В общем, у фирмы "Констракшн групп интернешнл", которая "засветилась" в двух уголовных производствах по проекту "Стена", прослеживаются тесные связи с нынешним министром внутренних дел. Причем сразу по двум направлениям: через работавшего с ним бывшего прокурора Харьковщины Синчука и через бывшего председателя правления АО "Инвестор" Перееденко.

"Страна" уже подробно рассказывала о бизнес-империи Арсена Авакова. АО "Инвестор" играло в ней ключевую роль.

Администрация Госпогранслужбы входит в структуру МВД. Кроме того, проект "Стена" с самого начала продвигался экс-премьером Яценюком и министром МВД, которые относятся к партии "Народный фронт". Об этом свидетельствует, например, следующая запись в Facebook Арсена Авакова от 16 октября 2014 года:

Источник: facebook.com/Арсен Аваков

По сообщению пресс-службы МВД, в июне 2018 года Арсен Аваков спрогнозировал, что строительство проекта "Стена" в Харьковской области будет завершено до конца 2018 года. Об этом он сообщил во время рабочего визита в Харьковскую область.

"Инженерное обустройство государственной границы продолжается, несмотря ни на что. Граница с Россией будет обустроена, несмотря на все противостояния пророссийских сил. Именно в Харьковской области протяженность границы 270 километров, 220 мы уже обустроили. Уже в этом году все работы будут завершены. Параллельно продолжаются работы на луганском и сумском участках границы", - сообщил министр.

Источник: mvs.gov.ua

Расследование длилось больше двух лет

НАБУ начало следствие по проекту "Стена" 29 марта 2016 года. Через полтора года, 8 августа 2017 года НАБУ задержало 7 человек по данному делу - высокопоставленных офицеров погранслужбы и директоров фирм-подрядчиков.

Перед тем, как НАБУ задержало подозреваемых, подал в отставку руководитель погранслужбы Виктор Назаренко. В качестве предлога он назвал состояние здоровья: как сообщала "Страна", накануне он "потерял сознание" прямо на пресс-конференции президентов Украины и Беларуси.

Назаренко руководил ведомством с октября 2014 года - когда проект "Стена" только начинался. А ушел в отставку он как раз перед "посадками" своих подчиненных, которые на этом проекте попались с приписками и обналом.

"Страна" пришла к выводу, что руководству Госпогранслужбы было хорошо известно о приписках, которые имели место в ходе реализации проекта "Стена". Департамент анализа и оценки информации подавал руководству службы отчеты о результатах выполнения проекта. Там прямо говорилось о невыполнении в полном объеме профинансированных работ по обустройству границы.

Но в итоге, как видим, в материалах расследование нашлось дело лишь для исполнителей хищений. Имена тех, кто крышевал процесс - остались за кадром.