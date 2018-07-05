После отставки Павла Жебривского с должности донецкого губернатора, его преемником стал генерал-майор СБУ Александр Куць.

Это второй представитель спецслужб, после запорожского губернатора Константина Брыля, который возглавил область на восточной Украине.

По примеру коллеги, Куць не стал обнародовать декларацию о своих доходах и имуществе, воспользовавшись тем, что работники СБУ имеют такое право.

"Страна" изучила белые пятна в биографии и имуществе нового донецкого губернатора.

Все лучшее – детям

Журналисты Bihus.Info раскопали, чем владеет новый "хозяин Донбасса" и его семья. По их утверждениям, на двоих детей губернатора записаны элитная квартира в столице и дом под Киевом.

Оба объекта недвижимости детям будущего губернатора подарили в один день – 6 декабря 2017 года. 98-метровая квартира расположена в жилом комплексе бизнес-класса "Французский квартал".

"Цены на подобные трехкомнатные квартиры здесь стартуют от 44 тыс грн за квадратный метр, поэтому стоимость данного помещения составляет около 4,3 млн грн", - говорится в сообщении.



Источник: Bihus.Info

Также, по сообщению журналистов, новый губернатор владеет автомобилем Volkswagen Touareg 2007 года выпуска, а его жена – микроавтобусом Volkswagen Multivan 2010 года. Стоит этот автопарк примерно $35-40 тыс.

А вот о доме под Киевом журналисты Bihus.Info лишь сообщили, что он находится в селе Лесники под Киевом. Это элитный поселок, расположенный по Новообуховской трассе.

"Страна" нашла этот дом который приписывают детям донецкого губернатора. Согласно данным реестра недвижимости, которые оказались в распоряжении редакции, площадь дома 89 метров. Расположен он на участке 10 соток:



Источник: kap.minjust.gov.ua

По кадастровому номеру и благодаря данным земельного кадастра, "Стране" удалось установить место расположения земельного участка, на которой построен этот дом:

Источник: map.land.gov.ua

На более подробной спутниковой карте можно разглядеть, что это настоящий хутор: дом построен на отшибе, на краю небольшого леса, до ближайших зданий там около 300 метров:

Источник: google.com/maps

Источник: google.com/maps

Кто подарил элитную недвижимость детям губернатора – остается неизвестным. Ни реестр недвижимости, ни земельный кадастр в Украине не открывают информацию о предыдущих владельцах недвижимости и земельных участков.

Не из Ростова, а из Чернигова

Как сообщала "Страна", Александра Куця Порошенко назначил главой Донецкой военно-гражданской администрации 22 июня.

Источник: dn.gov.ua

В отличие от других областей, с марта 2015 года Донецкой и Луганской областями руководят областные военно-гражданские администрации. Это предусмотрено Указом Президента № 123. По-украински сокращенное название структуры, которой руководит Александр Куць, звучит довольно забавно – ДонОВЦА (Донецька обласна військово-цивільна адміністрація).

Многими районами и населенными пунктами на Донбассе сейчас также руководят военно-гражданские администрации. А полномочия местных советов и мэров на этих территориях сведены к минимуму.

В СМИ прошла информация, что новый донецкий губернатор родился в городе Ростове-на-Дону Российской Федерации, а в Украину переехал в 90-х годах. Однако согласно официальной биографии, Александр Куць родился не в Ростове, а в Черниговской области. В 1998 году он закончил киевский педуниверситет по специальности "Всемирная история":

Источник: dn.gov.ua

Противоречие между официальной биографией и данными СМИ насчет места рождения донецкого губернатора можно объяснять по-разному. С одной стороны, есть вероятность, что практически все украинские СМИ просто продублировали не проверенную информацию, что он родился в Ростове. Однако возможен и другой вариант: спецслужбы могли провести операцию прикрытия, по которой перспективному генералу "нарисовали" правильные анкетные данные.

После окончания вуза будущий губернатор, согласно официальной биографии, 9 месяцев проходил службу в Нацгвардии, а в 2002 году устроился на службу в СБУ. Там он работал замначальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (ГВ "К") киевского главка, с 2014 года стал замначальника киевского, а в 2015 году – начальником донецкого главного управления СБУ. С 21 августа 2017 Куць возглавил объединенное главное управление СБУ Донецкой и Луганской областей. В 2016 году Александру Куцю было присвоено звание генерал-майор.

По стопам запорожского губернатора

В реестре электронных деклараций чиновников декларация Александра Куця до сих пор отсутствует. Хотя согласно статье 45 закона "О предотвращении коррупции", чиновники подобного ранга перед назначением на должность обязаны подавать электронную декларацию:

Источник: zakon4.rada.gov.ua

Это можно объяснить тем, что декларации действующих сотрудников СБУ являются государственной тайной. Об этом еще в 2016 году сообщила СБУ:

Источник: antikor.com.ua

Коллега Александра Куця губернатор Запорожской области Константин Брыль до этого был единственным из губернаторов, который при назначении на должность не подавал электронную декларацию.

В расследовании программы "Схемы" говорилось, что в свое оправдание он ссылался на запрет СБУ обнародовать данную информацию, поскольку тогда он являлся действующим офицером спецслужбы.

В итоге, Константин Брыль все-таки подал декларацию. Однако затем административный суд Киева отказал в рассекречивании деклараций других сотрудников СБУ.

Новый донецкий губернатор Александр Куць, согласно реестру юридических лиц, до сих пор числится начальником донецко-луганского главка СБУ. Хотя указ о его увольнении с этой должности был принят еще 22 июня:



Источник: usr.minjust.gov.ua

Источник: president.gov.ua

Видимо, новый донецкий губернатор, ссылаясь на статус действующего сотрудника СБУ, также воспользовался возможностью "не светить" свои доходы. Поэтому вызывает вопросы, почему Александр Куць до сих пор числится начальником главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, даже несмотря на наличие указ об увольнении.