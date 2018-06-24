Француза Грегуара Муто 21 мая осудили на шесть лет тюрьмы за терроризм и контрабанду оружия. Как сообщала "Страна", такой приговор вынес Любомльский районный суд на Волыни.

После изучения полного текста приговора "Страна" обнаружила множество белых пятен в этой темной истории.

Таинственный пассажир

Зоотехника Грегуара Муто из небольшой деревни Нан-ле-Пети на северо-востоке Франции задержали 21 мая 2016 года на пограничном пункте Ягодин в Волынской области. Спецназ СБУ вытащил его из белого "Renault Kangoo", положив лицом в асфальт.

В багажнике авто был найден целый арсенал оружия: пять автоматов Калашникова, более пяти тысяч патронов, два противотанковых гранатомета с 18 зарядами, 125 килограммов тротила и 100 электродетонаторов.

О проведенной операции глава СБУ Василий Грицак рассказал на пресс-конференции 6 июля 2016 года. По его словам, украинская спецслужба разоблачила глубоко законспирированную террористическую группу, которая планировала ряд терактов во Франции во время проведения Чемпионата Европы по футболу 2016 года. А задержанный гражданин Франции вместе с сообщниками планировал использовать оружие для подрыва мостов и автобанов, офиса налоговой, мусульманской мечети и еврейской синагоги.

В подтверждение словам Василия Грицака СБУ опубликовала аудиозаписи разговоров, которые приписывали Грегуару Муто. По версии СБУ, из аудиозаписей следует, что француз был сторонником праворадикальных идей, и с помощью терактов планировал борьбу с "мусульманской нашествием" во Франции.

Также СБУ распространило видеозаписи загрузки оружия в авто и задержания на границе. Их также публиковала "Страна". Вот стоп-кадр из видео с арсеналом, который Муто хотел перевезти через украинско-польскую границу:

Источник: youtube.com

Однако потом начались странности. Как сообщала "Страна", задержанный СБУ французский "террорист" оказался специалистом по осеменению скота. А прокуратура Франции не нашла доказательств, что Муто готовил 15 терактов к Евро-2016.

А еще французская пресса обратила внимание, что информация о втором контрабандисте, который ехал на пассажирском сиденье, в открытом доступе отсутствует. Момент его задержания четко зафиксирован на видео, которое обнародовало СБУ: слева происходит задержание Грегуара Муто, а справа - второго участника контрабанды:

Источник: youtube.com

Теперь, благодаря публикации приговора по делу Муто, стало ясно, что вместе с французом оружие перевозил экс-боец полка Национальной гвардии "Азов" харьковчанин Михаил Зубов. Он же перед этим и продал французу оружие, предварительно сообщив о сделке в СБУ.

А через год после операции, 10 марта 2017 года Михаил Зубов, его жена и 4-летняя дочка были найдены мертвыми. По официальной версии, Зубов задушил жену и ребенка, а потом совершил самоубийство, спрыгнув с заброшенного элеватора.

О продаже оружия знало руководство "Азова"

Официальная версия история с контрабандой изложена в приговоре Любомльского районного суда Волынской области. По версии следствия, 25-летний Грегуар Муто из террористических соображений решил приобрести на территории Украины огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Для этого в июне 2015 года он прибыл в Украину и начал искать лиц, которые могли бы продать ему оружие.

В Мариуполе он якобы вышел со своим предложением на разведчика полка "Азов" Михаила Зубова. Зубов проходил военную службу в "Азове" (в/ч 3057, г. Мариуполь) с 24 марта по 5 ноября 2015 года.

О запланированной оружейной сделке Зубов сообщил в СБУ. Сделал он это в марте 2016 года, то есть уже после увольнения со службы в "Азове". В своем заявлении он написал, что Грегуар Муто поначалу предложил свои услуги в поставке полку "Азов" волонтерской помощи. Затем француз завел разговор о приобретении взрывчатых веществ и вооружения.

В ответ Зубов, по его свидетельству, сообщил о возможном содействии в указанном вопросе. Во избежание провокации, Зубов объяснил французу, что он не является ответственным лицом и такие решения сам принимать не может, потому доложит своему командиру, и они решат.

Суд допросил в режиме видеоконференции с Мариуполем командира роты разведки полка "Азов", и он фактически подтвердил заявления Зубова.

Он сообщил, что в 2015 году к нему обратился Зубов и сообщил о встрече с французом и о поступившем предложении о покупке оружия. Командир Зубова решил встретиться с гражданином Франции для того, чтобы убедиться в действительности его намерений.

Встреча состоялась летом (июнь-июль) 2015 года в Мариуполе в пиццерии, вблизи торгового центра "Обжора". В ней, кроме свидетеля - командира роты разведки "Азова", принимали участие Муто, сам Зубов и командир взвода разведки. На данной встрече Муто подтвердил свою просьбу приобрести конкретную оружие в больших количествах, а именно: тротил, гранаты, РПГ, автоматы и цинковое вооружение. При этом объяснял, что он является "правым" и данное оружие намерен приобрести для подрыва мечетей в Франции, уничтожение мусульман и африканцев.

Во время данной встречи у Муто зачем-то взяли ксерокопию его паспорта и билетов на самолет, так как он должен был через 2-3 дня улетать, и сообщили, что с ним созвонятся. После этого "азовцы" прибыли в часть и о данных фактах доложили командиру:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Получается, что еще с лета 2015 года руководство "Азова" знало о готовящейся нелегальной сделке по продаже оружия. Но о ней в СБУ заявил Зубов только в марте 2016 года - после того, как уволился из "Азова". Сообщало ли руководство полка "Азов" в компетентные органы о готовящейся сделке - осталось "за кадром".

125 килограммов тротила на Салтовке

Следующая встреча Муто и Зубова состоялась 2 ноября 2015 года в Харькове. На ней француз предоставил "азовцу" конкретный перечень необходимого оружия. Была озвучена также его цена в 16 тысяч евро. Еще Муто предложил Зубову за денежное вознаграждение посодействовать в перемещении оружия через таможенную границу Украины, на что Зубов согласился.

Затем 27 декабря 2015 года Муто заплатил Зубову в качестве аванса 2000 евро. А в январе 2016 года другой француз передал в аэропорту "Борисполь" еще 1000 евро.

После этого, по официальной версии, 23 марта 2016 года Зубов обратился в СБУ и дал согласие на выполнение спецзадания по раскрытию преступной деятельности Муто.

Демонстрация товара покупателю состоялась 9 апреля 2016 года. Муто предъявили 5 автоматов Калашникова, 20 магазинов и больше 5 тысяч патронов к ним, 125 килограмм тротила и 100 электродетонаторов, 2 гранатомета РПГ-7В и 18 выстрелов к ним:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Показ товара состоялся в "красном уголке" автогаражного кооператива "Дружба" на ул. Бучмы (бывшая ул. Командарма Уборевича), 3. Эти гаражи расположены в густонаселенном районе Харькова на Салтовке. До ближайшего жилого дома там около 100 метров:

Источник: google.com/maps

Факт перевозки и размещения оружия и взрывчатки в гаражном кооперативе подтвердил допрошенный в суде майор военной контрразведки СБУ (фамилия засекречена). Он сообщил, что обвиняемый осмотрел оружие и боеприпасы в гаражном кооперативе в районе Салтовки, в так называемой "ленинской комнате". Муто разбирал это оружие, убедился в его подлинности, в том, что оно является боевым, и выразил желание его испытать - отстрелять автомат и взорвать тротиловую шашку. Оружие завозилось в гаражный кооператив лишь на некоторое время, когда должен был приехать обвиняемый, а после осмотра было вывезено в места хранения:

Источник: reyestr.court.gov.ua

После демонстрации оружие, боеприпасы и взрывчатка были вывезены с территории гаражного кооператива и переданы сотрудникам военной контрразведки и перемещены в помещение Главного управления военной контрразведки СБУ по адресу: г. Харьков, ул. Академика Проскуры, 1. 11 апреля 2016 года эти боевые средства были переданы начальнику Восточного территориального управления Национальной гвардии Украины, что подтверждается соответствующим актом приема передачи военного имущества:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Получается, что с целью поимки одного контрабандиста спецслужбы пошли на риски, связанные с перемещением и хранением посреди густонаселенного района 125 килограммов тротила, патронов, гранат и оружия. Насколько это было оправдано, и какие принимались меры безопасности - в приговоре не сообщается.

Тренировка экстремиста на военном полигоне

После демонстрации оружия и боеприпасов, 10 апреля 2016 года Зубов, по просьбе Муто, при негласной "помощи" контрразведки СБУ, организовал для него тренировку. Она состоялась на военном полигоне "Проходы" Харьковского университета воздушных сил им. И. Кожедуба (Харьковская область, с. Большие Проходы). Полигон расположен на 20-м километре трассы М-27 Харьков-Белгород. На полигоне Грегуар Муто под руководством Михаила Зубова и еще одного военнослужащего Нацгвардии отрабатывал практические навыки применения оружия и взрывчатки:

Источник: youtube.com

Француз отстрелял ориентировочно 3-4 магазина патронов. После этого ему показали, как вяжется электрическая цепь для закладки взрывчатки, и Муто при помощи электродетонатора подорвал 200-граммовую тротиловую шашку.

Через всю Украину с фургоном муляжей

Через месяц с лишним после демонстрации опасного товара и тренировки, Грегуар Муто снова вернулся в Харьков, чтобы забрать товар и рассчитаться за него. 20 мая 2016 года он на белом автомобиле марки "Renault" модели "Каngoo" прибыл все в тот же гаражный кооператив на Салтовке. Там француз вместе с Михаилом Зубовым загрузили в машину купленное оружие, боеприпасы и взрывчатку:

Источник: youtube.com

Чтобы скрыть опасный груз, Муто и Зубов сверху в фургон набросали другие предметы. Затем они поехали в сторону украино-польской границы. При этом француз заплатил за смертоносный товар очередной транш 2500 евро.

Француз не знал, что вместо настоящих автоматов, гранатометов и взрывчатки ему подсунули муляжи. Как сообщается в приговоре, сотрудники СБУ на этот раз завезли в гаражный кооператив на Салтовке ненастоящие (имитационные) спецсредства - демилитаризированные автоматы и гранатометы, учебные патроны и детонаторы, а также муляжи тротиловых шашек:

Источник: reyestr.court.gov.ua

На следующий день в пункте пропуска Ягодин на Волыни Муто поехал через "зеленый коридор" с упрощенным таможенным оформлением. После оформления Муто и Зубова задержали сотрудники СБУ.

Француз стал "террористом" уже после ареста

Поначалу Грегуару Муто обвинение в терроризме вообще не предъявляли. Он был арестован и помещен в СИЗО (с правом выйти под залог 2 млн. 175 тыс. грн.) лишь за незаконное приобретение оружия (ст.263 УК Украины) и покушение на перемещение оружия через границу (ст.201 УК Украины). Об этом ему вручили подозрение 22 мая 2016 года.

Только на следующий день Главное следственное управление СБУ возбудило уголовное производство по ст.258 УК Украины за приготовление к террористическому акту.

Еще через два дня, 25 мая 2016 года, "террористическое" уголовное производство присоединили к "основному" - по перевозке и контрабанде оружия. И сразу же Грегуару Муто предъявили измененное подозрение, где фигурировали все три статьи УК. Об этом говорится в определении Шевченковского райсуда столицы:

Источник: reyestr.court.gov.ua

В результате у Муто пропала возможность выйти под залог. Ведь по "террористическим" статьям подозреваемые должны содержаться в СИЗО безо всяких альтернатив.

Молчание на допросе - психическая болезнь

Попав в СИЗО, Грегуар Муто решил молчать. На допросах он выбрал тактику не отвечать на вопросы следователей и не давать никаких пояснений. Право лица на отказ в даче показаний или объяснений в отношении себя, членов семьи или близких родственников гарантировано статьей 63 Конституции Украины:

Источник: zakon.rada.gov.ua

Однако в СБУ, похоже, рассудили по-другому. Молчание француза настолько обескуражило сотрудников спецслужб, что они заподозрили наличие у него психической болезни.

Сначала 1 июня 2016 года в СИЗО провели амбулаторную судебно-психиатрическую экспертизу, о чем было составлено заключение № 220. В нем был сделан вывод, что у Муто "сознание не нарушено, ведет себя спокойно, понимает инструкции конвоя и выполняет их ... отказался отвечать на вопросы врачей. Держится спокойно, довольно свободно ... ".

А поведение француза "может быть расценено ... как проявление общего защитного поведения".

Данное заключение СБУ не устроило, и старший следователь по особо важным делам управления досудебных расследований ГСУ СБУ Лебедев А.В. направил в суд ходатайство о направлении Грегуара Муто для проведения стационарной экспертизы в Киевский городской центр судебно-психиатрической экспертизы.

Свою просьбу следователь обосновал так:

"во время досудебного расследования подозреваемый не давал никаких объяснений, в том числе о месте своего проживания, что, по мнению следователя, может указывать на нарушения мышления".

В ответ следственный судья констатировал, что использование участником уголовного судопроизводства права отказаться от дачи показаний "не может служить подтверждением неадекватного поведения лица, и, фактически, подтверждает обратное".

То есть, суд признал, что молчание Муто является признаком его психический адекватности, а не наоборот. В итоге суд отказал в направлении Муто на стационарную экспертизу. Об этом стало известно из определения Шевченковского райсуда Киева от 7 июля 2016 года:

Источник: reyestr.court.gov.ua

В суде дело стало разваливаться

Как сообщала "Страна", осенью 2016 года СБУ и генпрокуратура закончили следствие и отправили дело в суд. Еще два месяца дело бродило по судам. Сначала его отказался рассматривать Московский райсуд Харькова, где Муто в гаражах получал свой смертельный товар. Затем дело Муто перекочевало в Любомльский райсуд Волынской области. В его юрисдикции находится пограничный переход Ягодин, где Муто был задержан.

Только в конце декабря 2016 года Любомльский суд начал рассматривать дело Муто по сути. Перед этим Муто перевели из киевского СИЗО в луцкое.

Источник: dw.com

О том, как в Любомльском суде рассматривали дело Муто, в своем репортаже 16 февраля 2017 года рассказала "DW". Тогда в суде начали рассматривать письменные доказательства, основным из которых было заявление в СБУ "азовца" Михаила Зубова, который продал Муто оружие. К заявлению Зубова были приложены многочисленные скриншоты переписки, фотографии паспорта Муто, схемы конспирации и поставок оружия через границу.

Однако, по словам адвокатов Муто, в документах не было указано, кем и при каких обстоятельствах делались эти снимки. Также в деле отсутствовало постановление об открытии оперативно-розыскного дела. Именно на него ссылались все последующие документы следствия. То есть, ключевой документ расследования в материалах дела отсутствовал.

В конце заседания 15 февраля 2017 года, как сообщала "DW", прокурор был вынужден просить коллегию сделать месячный перерыв в заседании для наведения порядка в документах.

Трагедия в Харькове: самоубийство или зачистка свидетеля?

А уже 10 марта 2017 года Харьков потрясло известие о трагедии, случившейся в центре города на улице Залесской. В своей квартире в элитном новострое были найдены задушенными 30-летняя жена Михаила Зубова и его 4-летняя дочь. После этого Зубов был объявлен в розыск:

Источник: varta.kharkov.ua

Затем, возле заброшенного элеватора в районе Южного вокзала, была найдена сначала машина Михаила Зубова "Volkswagen Polo", а затем и его труп. По официальной версии, после убийства жены и дочери Зубов спрыгнул с высоты 14 этажа в лифтовую шахту:

Как сообщала "Страна", Зубов служил в "Азове". По словам источника, Зубов был разведчиком под Иловайском, Дебальцево и в Широкино. Службу оставил в 2015 году, после чего вернулся в Харьков и открыл собственное дело. Его сослуживцы уверяли, что причиной случившегося мог стать посттравматический синдром.

Тогда мало кто сопоставил трагедию в Харькове и суд над Муто на Волыни. Но сейчас, после обнародования полного текста приговора по делу Муто, совпадения ряда событий просто обескураживают.

"Афганский синдром" или месть подельников?

По официальной версии полиции, о которой сообщала "Страна", между Зубовым и его женой часто происходили конфликты, он избивал женщину, унижал ее и их малолетнюю дочь. Сложившиеся неприязненные отношения толкнули мужчину на двойное убийство. Вечером 9 марта, в отсутствие дочери, которая была в гостях у знакомых, он задушил подушкой спящую жену. После этого экс-боец "Азова" зашел к своим знакомым, забрал четырехлетнюю дочь и вернулся с ней в квартиру, где задушил девочку зарядным шнуром от телефона. Затем Зубов поехал к заброшенному элеватору, где спрыгнул с высоты 14 этажа и от полученных травм скончался на месте.

Но в реестре судебных решений имеется определение суда, в котором сообщается, что в квартире, где произошло двойное убийство, были найдены две подушки и оторванная часть простыни с "веществом бурого цвета". Под таким веществом обычно подразумевают запекшуюся кровь. Наличие следов крови не соответствует распространенной в СМИ версии полиции, согласно которой обе жертвы были задушены:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Также вызывает недоумение скорость, с которой были сделаны выводы следствия. Еще 27 марта 2017 года следователь просил суд дать доступ к распечаткам телефонных разговоров жертв и Зубова, а о каких-либо экспертизах речь вообще не шла.

Однако сообщение об окончании расследования появилось уже 30 апреля 2017 года. Каким образом правоохранители успели за полтора месяца закончить следственные действия по двойному убийству и самоубийству, у которых не было свидетелей, остается не понятным.

Еще один странный факт: автомобиль с номерами, указанным в объявлении о розыске Михаила Зубова, менее чем через год после убийства был замечен возле городского парка им Горького. О неправильной парковке этого авто 4 июня 2018 года сообщил пользователь одного из харьковских интернет-форумов. Только данным автомобилем почему-то оказался не белый "Опель", а серый "Хюндай":

Источник: kharkovforum.com

Но главное - остаются не до конца понятными мотивы Зубова для двойного убийства близких с последующим самоубийством. Ведь посттравматическое расстройство, о котором говорили следователи - это только один из возможных вариантов.

Мотивы для убийства Зубова могли быть у "азовцев": ведь Зубов сдал в СБУ информацию и о покупателе оружия, и что о возможной сделке было осведомлено руководство "Азова". Полк "Азов" относится к Нацгвардии, которая вместе с Нацполицией входит в структуру МВД, и много бывших "азовцев" служат в полиции. Поэтому быстрое окончание расследования с обвинением Зубова во всех убийствах вызывает определенные вопросы.

Также возможна месть со стороны сообщников Грегуара Муто из праворадикальной среды Франции. Ведь они наверняка узнали из сообщений СМИ, что именно Зубов "сдал" их соратника украинским спецслужбам.

"Пленки Грицака" забраковал суд

После загадочного самоубийства Зубова Грегуар Муто, похоже, запаниковал. В начале мая 2017 года он отказался от услуг всех своих адвокатов. Они защищали его с ноября 2016 года, когда началось слушание дела в суде. При этом Муто письменно сообщил об отсутствии к адвокатам каких-либо претензий. Мотивы столь странного поступка не афишировались.

Затем Муто еще несколько раз отказывался от адвокатов, которых присылал местный центр бесплатной правовой помощи. Мотивы отказов от услуг адвокатов в судебных решениях также не зафиксированы.

Источник: dw.com

Тем не менее, именно адвокаты убедили суд в том, что аудиозаписи разговоров Муто и Зубова, обнародованные главой СБУ Грицаком, не являются допустимыми доказательствами.

Основанием для такого вывода стало отсутствие в материалах дела постановления суда о начале аудио- и видеоконтроля в отношении Муто со стороны СБУ. Это постановление следственного судьи Апелляционного суда г. Киева от 01.04.2016 года №01-2262цт оказалось засекреченным, и этот суд почему-то отказался пересмотреть гриф секретности. В итоге все аудио- и видеозаписи, которыми СБУ документировало деятельность Муто, потеряли юридическую силу.

Также суд посчитал недоказанным наличие в деле преступной группы. Все свидетельства о наличии группы были даны погибшим главным свидетелем Михаилом Зубовым. Но об этом не сообщил ни один из допрошенных судом свидетелей, и такая информация не зафиксирована ни в одном исследованном судом письменном доказательстве.

В итоге суд переквалифицировал действия Грегуара Муто с более тяжелых "групповых" частей Уголовного кодекса в более легкие индивидуальные. И вместо грозивших ему от 7 до 12 лет лишения свободы Муто получил всего 6 лет.

Из этого срока надо вычесть срок ареста в СИЗО, где Муто уже отсидел два года. Из них по "закону Савченко" год и один месяц пошли в зачет по правилу "день за два". В итоге, из шести лет по приговору суда, для Муто считаются уже "отсиженными" три с лишним года.

Так что "французскому террористу" осталось сидеть меньше трех лет. А если учесть возможность условно-досрочного освобождения - меньше двух.

Но это при условии, что приговор не пересмотрит в ту или иную сторону апелляционный суд. На момент выхода данной статьи о подаче апелляций официальной информации не было.