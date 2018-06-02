На днях нардеп Александр Онищенко заявил, что президент Петр Порошенко собрался полететь в Испанию, помолиться в соборе Сантьяго-де-Компостела.

"Петр Алексеевич хочет загадать желание. Победа на выборах", – предположил Онищенко.

С Испанией, однако, президента связывают не только молитвенные дела, но и сугубо мирские.

В распоряжении "Страны" оказались результаты частного расследования об испанских активах украинского президента Петра Порошенко и людей из его ближайшего окружения, подготовленного нардепом Александром Онищенко при юридической поддержке Андрея Портнова.

Некоторые из этих объектов ранее уже упоминались в СМИ (в частности, в программе "Схемы"). Однако это была лишь вершина айсберга масштабного проекта нынешнего хозяина Банковой по обустройству себе "запасного аэродрома" на Пиренеях. Речь идет об огромном количестве недвижимости в разных регионах страны и целой сети фирм, через цепочку которой окружение Порошенко владеет этими активами.

Журналисты "Страны" изучили материалы расследования, а также отправились в Испанию, чтобы разыскать эти объекты.

Объект №1. Вилла Порошенко

Сердце "испанской империи" Порошенко – усадьба в маленьком городке Аталайя Исдабе на юге Испании на берегу Средиземного моря. Вилла Порошенко – двухэтажный дом с черепичной крышей и бассейном на заднем дворе.

Как следует из документов, дом 1993 года постройки площадью 1 254 кв. м. И расположена вилла на земельном участке размером 2 612 кв. м, с крытым тренажерным залом.

Дом, как убедились побывавшие около него журналисты "Страны", окружен забором в полтора человеческих роста с трех сторон.

Четвертая "стена" – невысокая, заросшая кустами алоэ в двух метрах от моря. То, что эта вилла принадлежит украинскому президенту, нам косвенно подтвердили местные, в том числе дворник, указавший дорогу к дому. На вопрос, как часто на испанской вилле гостит сам Петр Порошенко, он уклончиво ответил, что это – "секрет".

По внешним признакам усадьба не выдает жилище украинского президента. Дом в стиле испанского возрождения ограждает белый кованый забор с узором.

Фото: Изым Каумбаев, «Страна»

Окна зашторены занавесками. По атмосфере очевидно, что сейчас владельцев внутри нет, однако дом и сама инфраструктура готовы к принятию гостей в любой момент. Территория убрана, газон ухожен, внутри прибирают: женщина из обслуживающего персонала азиатской внешности попала в объективы камер, как раз когда пришла на работу. На заборе расположены камеры видеонаблюдения и предупреждающие таблички о том, что ведется видеофиксация.

Фото: Изым Каумбаев, «Страна»

Задний двор устлан аккуратно стриженным газоном. Там установлены два элемента садового декора. Первый – каменная глыба с отверстием посредине, напоминающая амулетный камень куриный бог.

Фото: Изым Каумбаев, «Страна»

И второй – фигура мальчика и девочки, играющей на флейте.

Фото: Изым Каумбаев, «Страна»

Веранду второго этажа также украшают вазоны с цветущими цветами. Окна занавешены. На первом этаже видна комната для занятий спортом. Несколько тренажеров, в том числе велотренажер.

Фото: Изым Каумбаев, «Страна»

В официальной декларации Порошенко этой виллы нет.

Как следует из материалов расследования, недвижимость Порошенко приобрел 30 июня 2008 года через компанию Feruvita S.L. за 4 миллиона евро у компании Basmati Investment Limited, зарегистрированной в офшорной зоне на острове Джерси (по этому адресу, – Rathbone House; 15 Esplanade; St Helier; St Helier; Jersey JE1 1RB, – расположена компания Appleby, утечка документов из которой была названа Paradise Papers. – Прим. ред.).

Что любопытно, капитал Feruvitа регулярно увеличивался. Первое такое увеличение на сумму 890 тыс. евро произошло 22 декабря 2008 года. Все акции, выпущенные для увеличения капитала, были приобретены компанией Prime Assets Capital (это фирма, на которую зарегистрированы активы Порошенко, в частности компания "Рошен"), после чего капитал составил уже 4 004 006 долларов. "С целью приобретения собственности, свободной от обязательств, в июне 2008 года Feruvita S.L. берет кредит у Deutsche Bank SAE (испанского подразделения Deutsche Bank) на сумму два с половиной миллиона евро, а 06.05.2011 еще один займ на сумму 119 тыс. евро", – значится в документах. Авалистом (поручителем) в этих операциях выступил лично Петр Порошенко. Что интересно – в обеих операциях он использовал паспорта Украины с разными номерами.

Главным фигурантом-посредником в сделке купли-продажи выступила некая Ирина Петровская.

"В конечном итоге Ирина Петровская (Петрівська) получила испанское гражданство и имеет документ, удостоверяющий личность, в котором она идентифицируется как Ирина Петровская-Стороженко. Также она идентифицирована как Ирина Викторовна Петровская", – говорится в расследовании.

Впрочем, о госпоже Петровской мы расскажем подробнее чуть ниже.

Дома Кононенко: 50 метров от пляжа

Любопытно, что виллы Петра Порошенко и его ближайшего соратника, депутата от БПП Игоря Кононенко, находятся в 25 км друг от друга, около городка Марбелья. Вилла Кононенко расположена в 50 метрах от пляжа. Во второй полосе домов.

Двухэтажное здание в стиле испанского классицизма с большими стеклянными окнами. Огромный задний двор зарос бурьяном.

Фото: Изым Каумбаев, «Страна»

Судя по виду и атмосфере, в доме ведется капитальный ремонт. Камеры наружного наблюдения все еще не подключены к системе. На месте мы застали рабочих, которых подгонял русскоязычный прораб.

Фото: Изым Каумбаев, «Страна»

История приобретения этого дома мало чем отличается от предыдущей.

5 мая 2000 года в Марбелье была создана и зарегистрирована фирма Treck Holdings Coast. Основным акционером этой фирмы является компания Trecks Holdings Limited, зарегистрированная в Гибралтаре.

В качестве единоличного администратора в этой фирме выступал лично Игорь Кононенко, однако в 2007 году эту должность заняла все та же Ирина Петровская. В районе Hacienda de San Manuel компания Treck Holdings Coast владеет участком в 1500 кв. м и домом на 408 кв. м.

Также всего в нескольких километрах – фирма Lancashire Big SL, акционером которой тоже является Кононенко, владеет участком около 3000 кв. м. Территория не ухожена, тут же расположен пустой бассейн.

Фото: Изым Каумбаев, «Страна»

Испанская империя Порошенко стоит на женских плечах

Как следует из материалов расследования, первые следы вылазки "петровых колонистов" на юге Испании прослеживаются еще в начале 2000-х. Toгда в Андалусии была зарегистрирована компания Pesoto Coast Sl. Ее акционером являлась структура из Гибралтара Pesoto Holdings Limited, где администратором значилась некая Неля Зимина (имя и фамилия которой совпадают с бывшей помощницей Порошенко и женой бывшего заместителя гендиректора Укрпроминвеста Олега Зимина).

В канун католического Рождества 2008 года руководителем Pesoto Holdings Limited становится уже знакомая нам Ирина Петровская. На сегодняшний день Pesoto Holdings Limited обзавелась дуплексом (вид недвижимости, который относится к категории домов и очень похож на таунхаус, но отличается тем, что приспособлен под проживание не более двух семей) в одном из коттеджных городков провинции Эстепона.

По соседству с этим адресом находится жилое помещение компании Lopart Coast Sl, также связанной со сферой влияния команды Порошенко. Lopart Coast Sl была учреждена в Марбелье по аналогичной схеме создания трастовых компаний. И, как и в случае с Pesoto, с участием "материнской структуры" родом из Гибралтара – Lopart Holdings Limited. Изначально последнюю контролировал давний бизнес-партнер Порошенко Олег Свинарчук (он же Гладковский).

Сегодня Свинарчук занимает пост заместителя секретаря Совета нацбезопасности Украины под фамилией Гладковский. А в 2006 году, после увеличения уставного фонда и серии пертурбаций в руководстве Lopart, соратника Петра Алексеевича Свинарчука в кресле управленца компании сменила все та же Ирина Петровская.

К этой испанской подданной, уроженке Киевской области, ведет след и структуры Chama Propiedades Sl и ее акционера Chama Vevay S.A. В руководстве этой компании Петровская начинает фигурировать с конца лета 2006 года. В последствии Chama Vevay S.A., интересы которой представляла Петровская, продает активы Dekamin Blue Big SL, также зарегистрированной в Марбелье. Эта компания располагает односемейным жилым домом и двумя апартаментами в поселке Bahia de Marbella в Марбелье.

Уже после избрания Петра Порошенко президентом Украины Ирина Петровская стала акционером еще одной испанской компании – Bildenberg Consulting Financiero Sl. В корпоративной сети "компаний Порошенко" задействована еще одна женщина – юрист Екатерина Ставханик, которая значится как представитель компании Balms Abogados. Находится он в поселении Aloha Pueblo-Nueva Andalucia на улице Генералифе, 9 в провинции Марбелья.

Важно отметить, что по этому адресу расположена целая "коммерческая коммуналка". По нему также числится Pesoto Coast SL, Toulouse Investments, Treck Holdings Coast и Centris Coast SL, трасты Кононенко, Гладковского и жены Порошенко.

В расследовании детально расписано, как именно накапливался пул испанских активов президента Украины и представителей его ближайшего окружения. Так, в 2010 году в Марбелье была создана компания Lankashire Big Sl, акционером которой значился Игорь Кононенко, а управителем – неизменная Ирина Петровская. Сегодня эта юридическая структура является собственником 0,3 га земли в коттеджном городке Cerca de los Monteros. Сотрудничал с Петровской и Олег Гладковский. К его интересам относят компанию Toulousse Investments Sl, куда было влито свыше 3 млн евро, а также оформлена сделка по покупке огромного дома (884 кв. м) в Марбелье и участка земли, раскинувшегося почти на 1 га. Именно Гладковский отметился в еще одной испанской компании с украинскими корнями. Речь идет о ныне ликвидированной Centris Coast, отношение к которой в момент создания структуры имела супруга президента Украины Марина Порошенко.

Впоследствии она передала право контроля над компанией нынешнему заместителю секретаря СНБО, после чего в Centris Coast появилась и Петровская. На момент ликвидации (пять лет назад) в структуру "завели" 700 тыс. евро, а в собственности компании имелось три земельных участка в Эстепоне. Аналогичная схема спайки четы Гладковских и "испанки Ирины" наблюдается и в истории компании Cremel System Sl. Владельцем этого юридического лица является жена нынешнего зама секретаря СНБО Гладковского (Свинарчука) – Ольга, а управляет этой компанией Петровская. При ней в Cremel зашло свыше 2,5 млн евро и была оформлена сделка о покупке за 0,9 млн евро дома в коттеджном городке Jardines del Mar.

Запасной аэродром

Как видим, исходя из материалов расследования, фактическими собственниками всех этих компаний являются Порошенко и его ближайшее окружение, которые выводят на них средства из Украины и в дальнейшем "легализуют" оные с помощью приобретения недвижимости и прочих активов в Испании.

"Возможно, Петр Порошенко приумножает свое недвижимое имущество в Испании для последующего своего переезда на территорию этого государства, включая фактическую перевозку дорогостоящего имущества (ювелирные изделия, картины) и денежные средства в наличной форме", – говорится в резюме расследования.

Фигуранты этих материалов в прошлом публично уже комментировали причину, почему в декларацию не занесены элитные объекты недвижимости, приобретенные в других странах на подставных лиц. Если коротко – все по закону, считают они.

"Согласно моей декларации, я являюсь собственником, конечным бенефициаром 16 компаний, которые находятся в нашей стране и за ее пределами. На этих компаниях находится около 100 единиц имущества. Согласно закону Украины о предотвращении коррупции, я не обязан декларировать имущество, которое принадлежит всем этим компаниям. Более того, в электронной декларации соответствующих полей не предусмотрено, согласно этой формы. Поэтому все, что было нужно и необходимо – я задекларировал", – сообщал в 2016 году Игорь Кононенко, когда впервые появилась информация о его испанской недвижимости.

В пресс-службе нардепа добавили, что "в спекуляциях по данному вопросу заинтересованы исключительно деструктивные силы, строящие свою политику на очернении команды власти, и лояльные к ним СМИ".

Тогдашний руководитель НАПК Наталья Корчак заявила, что президент и люди из его окружения поступают по закону. И не обязаны отображать в декларациях свои активы в Испании, если они записаны на юрлица-нерезиденты.

Ее заместитель Руслан Радецкий (без привязки, впрочем, к конкретным персоналиям) утверждал обратное. Усматривая в ситуации признаки коррупции и нарушение закона.

Журналисты "Страны" направили запросы в Нацагентство по предотвращению коррупции, Национальное антикоррупционное бюро, Специальную антикоррупционную прокуратуру, а также в Администрацию президента, относительно фактов, изложенных в данной публикации.

И как только ответы появятся, мы их опубликуем.