В патриотическо-"порохоботской" среде разразился очередной скандал. Пользователь Фейсбука Тим Линукс сообщил, что известный провластный блогер, волонтер и участник АТО Олег Болдырев (псевдоним в Фейсбуке "Мартин Брест") задекларировал покупку 102-метровой квартиры в Киеве по цене 78 долларов за квадратный метр:

facebook.com/defender.ukraine

"Страна" решила проверить эту скандальную информацию. Все подтвердилось.

Кто такой "Мартин Брест"

У блогера-полицейского Олега Болдырева, который публикуется под псевдонимом "Мартин Брест" – раскрученная страница в Фейсбуке. У нее почти 37 тысяч подписчиков:

В 2014-2015 годах Мартин Брест вел деятельность волонтера и собирал деньги для нужд добровольцев-участников АТО. О своей волонтерской деятельности Мартин Брест много раз рассказывал на своей странице в Фейсбуке. При этом он публиковал данные банковской карточки, оформленной на имя Олега Болдырева.

Например, в январе 2015 года Мартин Брест на банковскую карту, оформленную на Олега Болдырева, собирал деньги для обмундирования ДУК ПС – неофициальной военизированной организации "Правого сектора", участвовавшей в АТО:

О методах сбора Олегом Болдыревым – "Мартином Брестом" средств можно судить по одному эпизоду, о котором недавно сообщила пользователь Фейсбук Юкка Сарасти:

"Осенью 2015 он, например, написал пару очень слезливых постов про солдатика Дениса, у которого онкобольная жена.

Собирал на них деньги.

Олег типа передал деньги Денису, а Денис дезертировал и бежал в РФ. Олег обещал всем бабло вернуть, однако все благородно отказались".

Сейчас в качестве места работы Олега Болдырева в его декларации указан Департамент патрульной полиции, сектора внедрения систем автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения управления мониторинга и аналитического обеспечения.

Там блогер-полицейский занимает должность "старшего инспектора по особым поручениям":

public.nazk.gov.ua

До этого блогер работал на центральной телерадиостудии Министерства обороны. Он задекларировал получение там зарплаты за 2017 год на сумму 10 тысяч:

public.nazk.gov.ua

Еще раньше Олег Болдырев – "Мартин Брест" был волонтером, служил в АТО, затем был внештатным консультантом в администрации президента.

Скандальные покупки

Претензии к блогеру-полицейскому сводятся к тому, что он приобрел несколько объектов недвижимости по фантастически низким ценам. Действительно, он задекларировал покупку в конце 2017 года 102-метровой квартиры в Киеве всего за 199 тысяч гривен. Это эквивалентно смешной цене 78 долларов США за один квадратный метр:

public.nazk.gov.ua

Также в декларации волонтера фигурирует 206-метровый дом в Хотянивке Вышгородского района под Киевом. Дом был приобретен в 2016 году по еще более фантастической стоимости 1700 гривен:

Чуть менее фантастична цена земельного участка в той же Хотянивке. По утверждениям блогера-полицейского, стоимость этого участка площадью 12,5 соток – 250 тысяч гривен. Это эквивалентно 9,6 тыс. долларов США, или 770 долларов за сотку:

public.nazk.gov.ua

Не "наволонтерил", а подарили

Как можно объяснить такие фантастически низкие цены, по которым волонтер, блогер и полицейский в одном лице обзавелся столичной недвижимостью? Оказалось, что дом с участком под Киевом – это подарок. Об этом свидетельствуют данные реестра недвижимости:

kap.minjust.gov.ua

Скорее всего, двухсотметровая "дача" под Киевом была переоформлена с предыдущего владельца по договору дарения (вместо договора купли-продажи) с целью избежать уплаты налогов. В таком случае реальная сумма сделки вносится "черным налом". Это распространенная практика на украинском рынке недвижимости. Особенно она актуальна для тех, кто подает декларации, так как это позволяет избежать обвинения в покупке квартир и домов за средства, которые превышают официальные доходы.

Территориально 200-метровый "подарок" блогеру-волонтеру находится на север от Киева, недалеко от дамбы Киевского водохранилища, напротив знаменитого Межигорья (на карте место расположения дома отмечено желтым кругом):

Google Карты

Интересно, что за несколько дней получения "царского" подарка Мартин Брест размещал в Фейсбуке пост о поиске помещения для пиццерии "Пицца-Ветерано", в которой должны были работать участники АТО:

Цена квартиры занижена в 15 раз

Что касается "супердешевой" стометровой квартиры в Киеве, то она была приобретена бывшим волонтером уже во время службы в полиции. В реестре недвижимости сообщается, что Олег Болдырев ее приобрел по договору купли-продажи:

kap.minjust.gov.ua

Согласно данным одного из сайтов недвижимости, квартиры аналогичной площади в этом доме продаются по 1250 – 1300 долларов за метр. То есть, рыночная цена квартиры может составлять 125-130 тысяч долларов США:

lun.ua

Напомним, что покупку данной квартиры экс-волонтер—полицейский задекларировал по цене 199 тысяч гривен. Это меньше рыночной цены примерно в 15 раз.

Причины для такого поступка могут быть разные. Возможно, при оформлении сделки покупатель и продавец хотели избежать уплаты налогов. Также причиной может быть отсутствие легальных источников происхождения средств на покупку квартиры по реальной рыночной цене.

Но возможен и еще один вариант. Не исключено, что волонтеру-блогеру было неудобно показывать наличие у него большой суммы денег. Ведь перед этим он публично много раз просил деньги якобы для нужд добровольцев-"атошников".

Теперь у спонсоров-жертвователей могут возникнуть закономерные вопросы о целевом расходовании тех сумм, которые они перечисляли волонтеру.

Интересно, что за несколько дней до столь удачной покупки Мартин Брест сообщил в Фейсбуке, что в 2017 году он начал работать в патрульной полиции и попросил у святого Николая "пять эвакуаторов и бесплатную штрафплощадку":

А Святой Николай, похоже, вместо штрафплощадки подарил волонтеру очень дешевую квартиру.

Так что иногда чудеса все-таки случаются.