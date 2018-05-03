В "паспортной истории" майора Александра Карамушки - разоблачении на взятках в размере $47,5 тысяч начальника сектора Левобережного межрайонного отделения управления СБУ по Киеву и Киевской области, обнаружились новые детали.

Из источников, близких к следствию, "Стране" стало известно - за арестованного контрразведчика внесли установленный судом залог в размере инкриминируемой ему неправомерной выгоды (1,23 млн грн). 2 мая 30-летний эсбэушник покинул СИЗО, а значит сможет очно поздравить с днем рождения собственную дочь с днем рождения (4 мая девочке исполняется четыре года).

Тем временем, выяснилась предыстория "дела Карамушки", на котором рискует оборваться блестящая карьера майора. К слову, ни дня не работавшего "на гражданке", но к своему возрасту успевшего обзавестись серией наград от руководства (в том числе как лучший молодой сотрудник СБУ), статусом участника боевых действий за службу в зоне АТО и домом на 200 "квадратов" в коттеджном городке "Золоче" на территории села Вишеньки Бориспольского района Киевской области.

Как и почему это произошло, и кто еще может стать фигурантом расследования "паспортной коррупции", разбиралась "Страна".

Фальшивые супруги действовали по кальке

Эпопея, которая привела к задержанию и аресту начальника сектора Левобережного межрайонного отделения управления СБУ по Киеву и Киевской области, закрутилась год назад. Тогда в Нацполиции было заведено уголовное производство №12017100040005264 за использование заведомо поддельных документов (ч.3 ст.358 УК Украины).

Речь шла о разоблачении распространенной аферы по заключению фиктивных браков иностранцев с украинскими невестами. Услуги последних оценивались от $100 до $1000, а главными бенефициарами становились выходцы из стран Средней Азии и Востока. Их легализация в Киеве происходила на основании липовых браков, на что закрывали глаза регистраторы.

Сначала все шло как по маслу. После фиктивного оформления отношений супружеских пар иностранцы возвращались к себе на родину, где обращались в дипломатические учреждения Украины за въездными визами типа "Д" (воссоединение с семьей). Благодаря этому они оформляли постоянный вид на жительство в Украине с перспективой получения паспорта с трезбуцем.

Аферисты прокололись на том, что практически все браки заключались по ускоренной процедуре. Благодаря этому выйти на их след не представляло особенной сложности.

Следствие установило, что только за девять месяцев 2016 года консультативно-диагностическим центром Днепровского района Киева было выдано 58 справок о беременности с признаками фиктивности. Заверенные соответствующими печатями лечебного учреждения подделки передавались в столичные РАГСы, где "сделки финализировались". Так происходило юридическое оформление отношений свыше полусотни пар.

К охоте на мигрантов подключилась контрразведка

Весной прошлого года началась проверка сомнительных браков украинок с иностранцами. С учетом того, что "женихи" являлись выходцами из стран повышенного миграционного риска, Днепровское райуправление полиции запросило оперативное сопровождение расследования у контрразведчиков. Так в этой истории и появился начальник сектора Левобережного межрайотделения СБУ по Киеву и Киевской области Александр Карамушка, на которого расписывал свои поручения следователь Нацполиции Константин Мешковой.

Судя по всему, обязанности силовики распределили так. Полицейские и прокуроры запрашивали доступы к оригиналам справок о беременности невест, их медицинским и акушерским картам, а позднее - к актовым записям регистрации супружеских пар в ЗАГСах. Кроме того, планировалось собрать пояснения "жен" и установить судьбу их потенциальных детей (ведь дамы мотивировали свое желание срочно вступить в брак тем, что находятся в интересном положении). Карамушка же взял на себя выявление местонахождения мужей-иностранцев.

Разматывать клубок формирования липовых институтов семьи начинали с малого. В судебном реестре упоминаются 12 таких случаев в Печерском районе Киева, по три - в Соломенском, Днепровском и Подольском районам, четыре в Деснянском, два в Дарницком и пять - в центральном отделе регистрации браков столичного территориального управления юстиции.

"Чемпионом" же стал Голосеевский район, где благодаря поддельным справкам о беременности невест были заключены 18 браков украинок с иностранцами.

Судя по всему, это была только верхушка айсберга. Ведь как показали дальнейшие события - общий список выявленных правоохранителями эпизодов исчисляется сотнями случаев (упоминания о части из которых в судебном реестре по изначальному уголовному производству отсутствуют).

Следственные мероприятия в уголовном производстве бойко стартовали еще в сентябре прошлого года, а затем резко застопорились.

"Дело продали глобально" и спустили в район

Почему так произошло, до конца не ясно. Но в обнародованном Национальным антикоррупционным бюро видеоролике с негласными следственными действиями в отношении Карамушки приводится его версия этих событий.

Рассекреченные материалы НСРД по делу Александра Карамушки, источник видео: youtube.com/NABU

Из нее следует, что отработка липовых браков с самого начала была инициативой главка Службы безопасности. И "на землю" (то бишь в райотдел полиции) дело направили после некоторых манипуляций на самом верху. Которые заключались по выведению "нужных людей" из-под подозрения.

"Рассказываю предысторию. Было оперативное дело в Департаменте контрразведки (СБУ - Прим. Ред.). Они его продали глобально, в конце того года, в октябре-ноябре продали кому-то там. По какому-то иностранцу жирному внесли "правад" (зарегистрировали уголовное производство - Прим. Ред.), и как бы первоначально не знали, что делать... Спустили "правад" территориально, потому что это делали через Днепровский район. Спустили в Днепровское следствие (Днепровский райотдел полиции - Прим. Ред.), и по территориальности дали нам", - говорил сообщницам майор.

Сложно сказать, какое именно дело, связанное с "паспортными аферами" якобы "продали" руководители Карамушки и связано ли оно с нашумевшей историей экс-зампреда Госмиграционной службы Дины Пимаховой. Возможно, эсбэушник и вовсе пускал пыль, пытаясь повысить собственную значимость в глазах подельниц. Которых, в интерпретации НАБУ и САП, он нашел сам и предложил совместно нехитрый план по "сшибанию денег" с женихов-иностранцев, воспользовавшихся подлогом для оформления супружеских уз.

Паспортный треугольник

В судебном заседании по избранию меры пресечения Карамушке замглавы САП Владимир Кривенко пояснил - именно майору Службы безопасности следствие отводит роль организатора схемы по вымогательству денег у липовых женихов.

Якобы контрразведчик сам сделал первый шаг к совершению преступления, планируя выручить с каждого "обилеченого" иностранца по $3 тыс, а в перспективе - поднять ставки до $5 тыс и более (для этого показательно планировалось лишить несколько иностранных аферистов видов на жительство, и выдворить их из Украины). Общаться с "женихами" эсбэушник намеревался через "переговорщика", близкого к их кругу общения. И, скорее всего, связанного с этническими диаспорами. Что и погубило его, в конечном счете.

"Карамушка нашел двух посредников, одна из которых согласилась сотрудничать с НАБУ", - отметил на этот счет прокурор.

Эта девушки фигурирует в материалах дела под фамилией Глинская-Тарасова, а в разговорах, обнародованных НАБУ "сообщники" называют ее Натальей. С такими установочными данными есть по меньшей мере две представительницы прекрасного пола, о которых знают поисковые системы.

Наиболее подходящей под "паспортную ситуацию" является руководитель отдела юридической компании "Право Сектор", специализирующейся, в том числе, на легализации иностранных граждан в Украине. Но Кривенко говорит "Стране", что Наталья Глинская-Тарасова - это "легенда". Оценить ее актерские способности наиболее ярко можно в момент задержания контрразведчика. "Наталья" столь искренне изображала ужас и удивление при разоблачении, что майор СБУ в тот момент даже не удосужился задаться вопросом, что его "вставила" гипотетическая подельница.

Настоящее имя и биографию своего агента в НАБУ и САП не раскрывают. Адвокаты Карамушки в беседе с автором этих строк также не спешат озвучивать свои допущения на этот счет. Они считают, что их клиент мог стать жертвой провокации со стороны антикоррупционных органов. Когда к совершению преступления контрразведчика подтолкнула "торпеда", а не необорот.

С юридической квалификацией действий Глинской-Тарасовой еще предстоит разобраться следствию и суду. Исходя же из контекста обнародованных встреч агента НАБУ и Карамушки, вплоть до попытки "обилетить" фиктивных женихов-иностранцев "Наталья" и майор даже не были знакомы.

Исходя из этого наиболее вероятным представляется тот факт, что эсбэушника с дамой свела еще одна подозреваемая по делу - Юлия Кондратьева.

Юлия Кондратьева, источник фото: youtube.com/поліція Києва

Сообщница заболела, но из схемы не выпала

Как уже писала "Страна", эта девушка ранее работала в силовых структурах.

В качестве места приложения ее сил отдельные издания указывают Государственную миграционную службу. Наряду с этим, в сети можно встретить упоминания трехлетней давности о Кондратьевой и даже ее транспортном средстве. Тогда она занимала пост и.о. начальника Управления по борьбе с торговлей людьми полиции Киева. И вопросы, связанные с противодействием нелегальным мигрантам, были ей близки.

Источник видео: youtube.com/поліція Києва

Замглавы САП Кривенко утверждает - Кондратьева до последнего участвовала в схеме по получению взяток с фейковых женихов. На обнародованном ролике НАБУ ее голос слышен на встречах в кафе с Карамушкой и агентом, где обсуждалась логика преступной схемы и делилась первая часть неправомерной выгоды в размере $11,5 тыс (с троих иностранцев "срубили" по $3 тыс, а еще в одном случае довольствовались $2,5 тыс).

Эти деньги, к слову, вплоть до сегодняшнего дня так и не обнаружены. Как принято говорить на сленге праовохранителей, они "ушли на потерю".

Отсутствие Юлии "в кадре" в ходе дальнейших рандеву "паспортных дельцов" и на момент задержания майора СБУ на Саксаганского в Специализированной антикоррупционной прокуратуре объясняют тем, что девушка заболела. Но это не спасло ее от задержания и предъявления "пидозры". Сегодня Кондратьева помещена под круглосуточный домашний арест. Мозгом преступной схемы, судя по всему, она не была.

Эти лавры следствие также отводит начальнику сектора Левобережного межрайотдела управления СБУ по Киеву и Киевской области.

План майора

42-минутный видеоролик НАБУ позволяет разобрать его замысел в деталях и оценить логику шагов Карамушки.

Ошибка в нем была одна, но фатальная. Будучи твердо убежденным, что Антикоррупционное бюро не заинтересуется его затеей, в начале апреля контрразведчик встретился в кафе с Кондратьевой и Глинской-Тарасовой. Там он на пальцах объяснял, как намеревается "стричь купоны" с иностранцев, легализовавшихся в Украине с помощью фиктивных браков.

В первую очередь, эсбэушник четко давал понять - ситуация находится исключительно в его компетенции и на оперативном контроле. А потому попытки "обойти" майора в попытках "решения вопроса" (например, через Генпрокуратуру или другое ведомство) обухом ударят по абсолютно всем участникам паспортной аферы. Ввиду этого, спасение аферистов лежит исключительно в плоскости взаимодействия с ним.

"При условии, если сейчас начнется какое-то дергание век, мы поднимем руки и скажем: "Мы ничего не знаем, какие деньги? Мы всех выдворяем! И дальше разбирайтесь сами с вашей диаспорой", - стращал жертв Карамушка.

"Объясняю, как им надо донести. Смотрите, ребята, открылось уголовное дело, которое сопровождает СБУ. Первым под эту гребенку (ввиду того, что это было самое легкое и ближе всего) попал левый берег, а именно Днепровский, Деснянский, Дарницкий и Оболонский районы - их курирует Левобережная (Левобережное межрайотделение управления СБУ по Киеву и Киевской области - Прим. Ред.)", - напутствовал "подельницу Наталью" контрразведчик.

Во-вторых, он уточнял - надеяться на авось иностранцам не стоит. "Мужьям" контрразведчик требовал донести осознание неотвратимости надвигающегося на них краха.

"На ваши данные выйдут, даже если вы разведетесь на тот момент. Ваша так называемая жена покажет на допросе, что это был фиктивный брак, и пойдет свидетелем. Тогда я автоматом подаю письмо, оно своим чередом идет и вас аннулируют. Когда оно уже к вам придет - через месяц, или через полгода, это вопрос времени. Но я поголовно проверю всех, кто через ЗАГС прошел. Когда я дойду до "Шевчика" (Шевченковского района Киева - Прим. Ред.), в мае или в ноябре - это вопрос, но что до этого дойдет, даже не обсуждается", - рассуждал Карамушка.

В-третьих, он заявил, что накануне встреч с подельницами Натальей и Юлией уже провел разведку боем. И припугнув тех сотрудников госучреждений, которые помогали иностранцам в заключении фейковых браков, добился эффекта сарафанного радио. Таким образом до его предстоящих "клиентов" дошли сведения, что по пятам за ними уже идут правоохранители.

"Мы... хотим после Пасхи в Днепровском ЗАГСе проводить обыски, потому что там директор эта в шоке... Задача была такая, чтоб она донесла "решакам", которые у нее там по 100 долларов за брак давали, что пи@#$% творится. Я думаю, она донесла", - успокаивал сообщниц начальник сектора Левобережного межрайотдела управления СБУ.

Спустя несколько дней он добавит, что все заинтересованные стороны должны быть в курсе развития ситуации. "Уже все знают. Обыск был в Днепровском ЗАГСе, в Дарницком - выемка, сегодня уже поедут выемку в Шевчик (Шевченковский ЗАГС - Прим. Ред.) и Солому (Соломенский ЗАГС - Прим. Ред.)", - подчеркивал Карамушка. И всячески торопил "жертв". По словам эсбэушника, ему была спущена установка до 1 мая объявить о подозрении пяти вероятным фигурантам дела о заключении липовых браков. Что должно было стать "последним китайским предупреждением" незадачливым иностранцам.

"Рубль - мусорам, и рубль - нашим боссам. Но основную массу обилетим"

Контрразведчик резюмировал свой спич подробными объяснениями, какой куш он планирует сорвать вместе с Кондратьевой и Глинской-Тарасовой. Так, общее количество фейковых браков, заключенных за последние два года по Киеву, эсбэушник оценил в 110-120 единиц.

"Нам могут дать "вказивку" по одному, двоим, или наоборот - бесплатно их отпустить. Но основная масса - мы их просто обилетим, и забудем про них", - пояснял Карамушка.

В своей речи он предпочитал называть взятки "котлетами", 30% которых должны были уйти в карманы майора, Юлии и Натальи. Прочие две трети "бронировались" для передачи в вышестоящие кабинеты.

"Теперь по поводу "котлеты"... Себестоимость, то что я смогу договориться, это два рубля: рубль (в интерпретации Владимира Кривенко, один рубль Карамушки равен $1 тыс - Прим. Ред.) - мусорам, и рубль - нашим боссам. Два рубля надо ложить на стол, все остальное наше. Назовешь три, ну попилим три. Меньше рубля в одну и другую сторону не получится... Поэтому лучше мы сейчас их там выставим по три, а по рублю будем пилить на троих: один - следакам, один - боссам... И везде мы закроемся. Сначала пускай будет 10-15 человек, и как только я аннулирую первые пять человек, у вас там совсем другие разговоры пойдут", - указывал Карамушка.

Спустя несколько секунд он спохватился, и добавил - у "паспортных дельцов" будет и дополнительный бонус в виде "десятины" за каждую переданную руководителям Карамушки тысячу долларов.

"Если четко быть, за ноги мне 10% вернут с каждого рубля, который мне на Службу (безопасности Украины - Прим. Ред.). Вот и считайте - 1900 у нас на отдаче, 10% за ноги никто не отменял... А все остальное, что получится, мы уже будем пилить".

Завершает математические расчет контрразведчика Кондратьева, которая оглашает счет: если сообщники установят "розничную цену" своих услуг в размере $3 тыс., то с каждого из липовых женихов-иностранцев "паспортная троица" заработает по 1100 долларов.

Кому полагались 60% от суммы взяток СБУшнику?

По версии следствия, у Карамушки были и дополнительные сообщники, о наличии которых он и заявлял на встречах с подельницами. Озвученное эсбэушником позволяет предположить, что связи и "нужных людей" майор мог иметь сразу в нескольких структурах.

Во-первых, в системе Министерства внутренних дел, в производстве которого и находилось с момента регистрации дело о липовых браках иностранцев.

В судебных материалах на этот счет говорится, что соответствующие поручения Карамушке выдавал следователь Днепровского райотдела Константин Мешковой. Майор СБУ в ролике НАБУ также говорит о некоем "следаке", с которым он тесно взаимодействует, в том числе и по "шкуровым отношениям". Но фамилия Мешкового из уст Карамушки в обнародованных НСРД не звучит.

Во-вторых, в ходе своих откровений начальник сектора Левобережного межрайотдела управления СБУ по Киеву и Киевской области давал понять, что "решает вопрос" на уровне своего руководства в Службе.

Так, в одном из фрагментов Карамушка требует сообщить ему, сколько иностранцев уже готовы заплатить взятки за непривлечение их к ответственности за фиктивные браки? "Я ж то буду заходить к начальнику города", - объясняет эту щепетильность майор. Должность главы управления СБУ по Киеву и Киевской области занимает Сергей Семочко. Но его ли имел в виду "отличник Службы" - выяснят антикоррупционные органы.

В настоящее время в САП заявили: установить "босса" (или "боссов") контрразведчика негласными следственными действиями не удалось. Но им, если верить словам Карамушки на встречах с подельницами, также предназначалась третья часть от выручки за каждого иностранца (по $1 тыс).

Кто эти покровители Карамушки и существуют ли они на самом деле - пока неясно.

Из названных контрразведчиком персон можно выделить его товарища по имени Юрий. Агента НАБУ под прикрытием майор убеждал, что "этот самый Юра и киевского главка "К" является его непосредственным куратором в "паспортном вопросе".

Наряде с этим, в ходе переговоров майор озвучил две конкретные фамилии возможных причастных к "затее" - своего сослуживца Карплюка и первого зампреда главы СБУ Павла Демчины. И также назвал еще одного силовика "шефом", который помог Карамушке "отбиться" от попыток представителей Генпрокуратуры самостоятельно начать "окучивание" забугорных женихов. Вероятно, "шеф" - это непосредственный начальник майора. То есть, руководитель Левоборежного межрайотделения СБУ Михаил Артюхов (сын Юрия Артюхова, до конца 2015 года руководившего главком "К" СБУ, занимая нынешнюю должность Демчины).

Впрочем, о роли зама Василия Грицака и прочих vip-силовиков в прикрытии "паспортной схемы" Карамушка говорил опосредованно.

"Сейчас мы работали с Димой из Оболонского района. Потом, когда увидели большую "котлету" - Генеральная (прокуратура - Прим. Ред.) приехала. Шеф позвонил Демчине, и говорит: "Люди ж работали, у нас дело оперативное...". Там такие, как Карплюк и я, как старший, его вели уже четыре месяца...", - секретничал майор с дамами-сообщницами.

Окажется ли этих слов достаточно для привлечения "большой рыбы" к ответственности, покажет следствие. В САП заявили, что связи Карамушки не исчерпываются сообщниками в СБУ и Нацполиции, а включают в себя сотрудников Научно-исследовательского экспертного криминалистического центра МВД и даже отдельных должностных лиц Госпогранслужбы. Например, Глинской-Тарасовой майор обещал выяснить сведения об отдельных "терпилах" по "Гарту-1" - обслуживаемой ГПСУ базе данных, которая включает в себя список лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих границу Украины.

Сам Александр Карамушка в судебном заседании заявил, что свою вину в предъявленных ему подозрениях он не признает, но комментировать НСРД с его участием и суть обвинения пока отказался.

Александр Карамушка в окружении его адвокатов - Александра Горобца и Марины Маковецкой, источник фото: "Страна"

Контрразведчик пообещал, что представит свою позицию в ходе рассмотрения дела по сути.