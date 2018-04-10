"Машенька, я завтра перечислю крестной деньги, она поедет в райцентр и купит тебе в подарок на день рождения телефон", - пообещал своей 4-х летней сестренке наводчик САУ Андрей Власюк.

А уже вечером 8 января родителям Андрея Власюка позвонили из 30-й отдельной Новоград- Волынской механизированной бригады и сообщили: "Ваш 19-летний сын покончил жизнь самоубийством. Находясь в расположении части в зоне боевых действий он застрелился из автомата Калашникова"…

По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса количество самоубийств в украинской армии сегодня просто "зашкаливает".

"В среднем 2-3 самоубийства в неделю - утверждает он. - И это только в зоне АТО. А по данным Единого реестра из почти 313 тысяч участников АТО, 518 человек ушли из жизни по своей воле".

Его слова фактически опровергает начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Минобороны генерал-майор Олег Грунтовский.

"Число самоубийств на таком же уровне как и в прошлом году и не имеет тенденции к росту", - говорит он. - Откуда взяты цифры военного прокурора я не знаю, может это выдумки".

Что же на самом деле происходит в АТО? Много ли самоубийств среди бойцов? И почему они сводят счеты с жизнью?

"Страна" выяснила ответы на эти вопросы.

"Не совсем уставные отношения"

В последний раз Андрей Власюк приезжал домой из зоны АТО в поселок Берестовка Барановского района Житомирской области в ноябре 2017 года.

"Зашел сын в дом и мы с женой сразу поняли, что он совсем больной, с температурой, - вспоминает отец бойца Николай Власюк. - Я отвез его на лечение в Житомирский госпиталь. Андрей тогда говорил, что простудился во время службы. Их взвод провел несколько месяцев в полях Донецкой области. Палаток у бойцов не было, поэтому спали под открытым небом в спальниках. Мыслей о самоубийстве у сына не возникало. Наоборот, он строил планы на будущее. Просил меня не продавать машину. Мол, я вернусь домой и "сдам на права". Вообще, у нас с женой четверо детей. Андрей с детства нам помогал по хозяйству, работал со мной в лесхозе. Он понимал, что жить тяжело и нужно за себя бороться. Но всегда надеялся на лучшее. Я не верю в то, что он мог уйти из жизни по своей воле. Так поступают только слабаки, а мой сын был сильным человеком".

Между тем, пресс-офицер 30-й ОМБ Иван Бурдюг утверждает: "Согласно выводам служебного расследования и данным судебно-медицинской экспертизы Андрей Власюк покончил жизнь самоубийством".

А источник в Минобороны добавляет подробности официальной версии: парень свел счеты с жизнью из-за личной трагедии.

"Летом 2017 года у его девушки родился мертвый ребенок, - говорит наш источник. - Поэтому, его отпустили домой на похороны. Вернувшись на службу боец очень страдал. И в конце концов решил уйти из жизни".

В то же время, 18-летняя Наталья Моисеева, с которой Андрей Власюк встречался больше года, эту историю категорически опровергает.

"Ничего подобного не было! - говорит она. - Мы с Андреем даже о свадьбе не думали. Не то, что о детях!".

А отец бойца уточняет: "летом 2017 года Андрей действительно приехал домой на побывку. Он тогда признался матери, что рассказал командиру какую-то "байку" о девушке и ребенке. Очень уж ему домой хотелось, вот и приврал. А после его смерти, командование за эту ложь зацепилось. Поверьте, не было никаких похорон ребенка. Мы бы с женой об этом знали".

Интересно, что приблизительно через неделю после смерти Андрея его девушка начала получать в "ВКонтакте" письма от незнакомца под ником "Медведь Балу".

"Он писал мне гадости об Андрее, - рассказывает Наташа. - А еще признался в том, что убил Андрюшу. Мол, Андрей на коленях просил оставить его в живых… Я не знаю, что произошло на самом деле. Но "дыма без огня" не бывает".

Уголовное дело по факту гибели Андрея Власюка закрыто из-за отсутствия состава преступления. И, судя по всему, истинные причины его смерти так и останутся "тайной за семью печатями".

"Скорее всего, Андрей Власюк стал жертвой дедовщины, - предполагают военные из другой механизированной бригады. - Бывает, что "воспитывая" молодого бойца, "деды" так заводятся, что убивают его. А иногда обиженный боец мстит "дедам" за обиды. Правда, на передовой в АТО такие случаи редкость. Там все-таки есть реальный враг. А в тылу такое "сплошь и рядом".

Кроме того, убийства в армии часто происходят из-за пьяных сор. А иногда из-за неосторожного обращения с оружием.

"Я сам видел как один боец, с пьяных глаз решил проверить прочность "бронника" своего товарища, - рассказал нам один из военных. - В результате, тяжело ранил своего друга и так испугался, что тут же сам и застрелился".

Причиной трагедии может стать и несчастная любовь.

"Командование одной из военных частей, пыталось представить как самоубийство гибель 23-х летней девушки-бойца, - говорит наш источник в Минобороны. - У нее были отношения с одним парнем, а она еще очень нравилась другому. Вот последний ее и застрелил. У девушки остался 3-летний сын".

Много смертельных конфликтов среди армейцев в АТО происходит из-за контрабанды.

"Не секрет, что военные на блок-постах зарабатывают на "тарифе" с перевозки запрещенных товаров, - говорят военные. - Иногда между ними возникают ссоры, которые плохо заканчиваются. Но в Минобороны об этом вам не расскажут. Ведь такие случаи порочат "честь мундира". Гораздо проще "списать" случившееся на самоубийство. Тем более, что у каждой военной части есть "свои" судмедэксперты".

В свою очередь, полиция вмешиваться в армейские дела не спешит и принимает на веру результаты внутренних расследований, вместо того что бы докопаться до истины.

"По факту самоубийства всегда возбуждается уголовное дело, - говорят в полиции. - Но потом изучаются данные поступившие от военных и заключение судмедэкспертов. После чего дело закрывают из-за отсутствия состава преступления".

В зоне риска бойцы моложе 25-ти и старше 35-ти

Сколько среди официально объявленных "самоубийцами" бойцов, которых на самом деле убили, сказать сложно. Но военные думают, что приблизительно половина всех случаев.

"Если говорить конкретно о самоубийствах, то в группу риска у нас входят молодые бойцы до 25 лет и люди среднего возраста после 35 лет, - говорит наш источник в Минобороны. - В основном это контрактники, которые пришли в армию в последние 3-4 года. В погоне за выполнением плана, военкоматы не проводят должной психологической проверки новобранцев. В результате мы получаем не годные к службе кадры".

По словам военных, молодежь до 25 лет морально неустойчива и попросту не выдерживает тяжелых условий службы. А бойцы среднего возраста подводят итог прожитой части жизни, понимают, что ничего не добились и решаются на страшный шаг. Правда, при этом сначала заканчивают все свои дела и прощаются с близкими.

"А что ждет контрактников после возвращения домой? - задается вопросом офицер Михаил Н. - В АТО каждый боец получает к основной зарплате (она приблизительно составляет от 7 до 9 тысяч гривен) надбавку - 10 тысяч за службу "на нуле" и 4,5 тысяч гривен за вторую линию. А в тылу у него останется "голая" ставка, на которую даже жилье не снимешь. Можно, конечно, уволиться. Но на гражданке кому ты нужен? Как не было работы, так и не будет. Да и отношение к побывавшим в АТО в обществе становится все более настороженным после многих инцидентов на почве "вьетнамского синдрома". Выходит, что служить очень тяжело, а возвращаться некуда. Помню, как один 40-летний боец перед смертью написал записку, в которой распределил свои вещи между товарищами. А своему командиру оставил 7 тысяч гривен. Так сказать, за моральный ущерб. Ведь офицеры несут ответственность за своих бойцов и за случаи самоубийств их наказывают".

"Знаете, грустные мысли и меня посещают, - признался нам 37-летний контрактник Андрей Н. - В армию я пошел сразу после Евромайдана. Думал, буду сражаться за правду и за Родину. Но то, что сейчас происходит, войной назвать трудно. В зоне АТО зарабатывают на контрабанде. Власть погрязла в коррупции. Цены на самое необходимое растут "как на дрожжах" и скоро мы на свои зарплаты не сможем прокормить себя. Не говоря уже, о женах и детях. Вот скажите как в этой стране жить?".

"Мы, когда говорим журналистам о причинах самоубийств обычно "списываем" все на личные проблемы бойцов: ссору с женой или долговые обязательства, - отмечает наш источник в Минобороны. - Таких случаев действительно хватает. Например, один из самоубийц после разговора с супругой сначала несколько раз выстрелил в телефон, а потом себе в голову. Но, по моим наблюдениям, чаще всего бойцы сводят счеты с жизнью потому, что они чувствуют себя не нужными. Ни армии, ни государству, ни родственникам. И не видят перспектив. Думаю, что виной всему крайне тяжелая моральная, политическая и социально-экономическая ситуация в стране".

"Каждый военный должен знать, что его вклад в социальный договор ценят, и договор этот честный, - считает психотерапевт, член Украинской ассоциации специалистов преодоления последствий психотравмирующих событий Елена Ступак. - Суицид это следствие того, что человек чувствует себя брошенным и не видит вокруг себя никого с кем бы он мог разделить свои страдания. Для того, чтобы военные не впадали в уныние и не опускали руки, государство должно дать им понять, что они необходимы своей стране. Одной психологической помощи здесь не достаточно".

"Служить в армии, когда идет война, постоянно находясь в полевых условиях и ежедневно рисковать своей жизнью невероятно тяжело, - уточняет кризисный психолог, травмо-терапевт Украинской ассоциации специалистов преодоления последствий психотравмирующих событий Татьяна Назаренко. - Рано или поздно каждый боец ощущает моральное выгорание, нервное истощение и невероятную физическую усталость. Если в этот момент он понимает, что все его усилия были потрачены даром - он может решить, что лучше закончить жизнь самоубийством, чем так мучатся дальше".

Опасная статистика

Между тем, в Минобороны официально комментировать тему самоубийств категорически отказываются. Тем более, оглашать официальную статистику о количестве бойцов, которые свели счеты с жизнью.

"Вы слышали об "эффекте Вертера? - говорит в комментарии "Стране" генерал-майор Олег Грунтовский, начальник управления морально-психологического обеспечения Генштаба ВСУ. - Нет? Тогда я вам объясню. Дело в том, что после публикаций в СМИ о самоубийствах количество трагедий возрастает в несколько раз. Вы же не хотите, что бы добровольно ушедших из жизни бойцов стало еще больше? Вот и не надо об этом писать".

Тем не менее, получить цифры из военного ведомства (хотя и неофициально) нам все-таки удалось. С данными Анатолия Матиоса они действительно не совпадают. Чья информация более точная на данный момент проверить невозможно. Но в любом случае причин для беспокойства достаточно.

"Самое большое количество самоубийств в армии было в 2015 году, - говорит информированный источник в Минобороны. - Тогда свели счеты с жизнью около 150 человек. Из них примерно 80 человек застрелилось в зоне АТО. В дальнейшем подобных случаев стало меньше на 30-35%. Например, в 2017 году было зафиксировано около 100 самоубийств. Из них только 30 произошли в зоне боевых действий".

По закону в военных частях и в зоне АТО с бойцами должны работать психологи. Кроме того, за психологическим состоянием рядовых армейцев обязаны следить командиры. Но первых катастрофически не хватает: идти служить в армию за копеечные зарплаты психологи не хотят. А вторые - не имеют необходимых знаний. Между тем, по словам специалистов, если бы профилактика самоубийств проводилась на должном уровне их стало бы намного меньше.

"В идеале, опытные психологи должны проводить тренинги с командирами и потом вместе с ними следить за психологическим здоровьем бойцов, - говорит психолог Татьяна Назаренко. - Ведь признаки того, что человек собирается свести счеты с жизнью давно известны. Если их вовремя заметить, то предотвратить трагедию легко. Так делают во всем мире. Но для этого должна быть воля государства".

"Представили к медали, а потом вычеркнули из списка как самоубийцу"

Статистика самоубийств среди демобилизовавшихся бойцов в нашей стране не ведется. Хотя СМИ сообщают о таких случаях едва ли не каждую неделю. Нет официальных данных и о количестве преступлений, которые совершили экс-АТОшники из-за полученного в армии посттравматического синдрома (ПТРС).

"Прохождение участниками АТО психологической реабилитации является обязательным, - говорит Анатолий Матиос. - Однако в 2017 году уровень их обеспечения такой услугой со стороны государства составил лишь 0,1%".

В то же время в 2018 году на указанные цели в госбюджете по сравнению с 2016-2017 годами увеличено финансирование и предусмотрено 109 млн гривен. Но, как свидетельствует практика, наличие значительного материального ресурса еще не гарантирует его эффективного использования. Как говорят психологи, здесь важен, в первую очередь, человеческий подход к каждому конкретному бойцу, который сталкивается с психологическими проблемами.

Ну и в целом - отношение общества и государства к бойцам и к вернувшимся с войны.

..."Мы живем около дороги, а за дорогой кладбище, где сын лежит, - рассказывает отец Андрея Власюка. - Как выйду за калитку, так сердце начинает щемить. Андрюша сам в армию пошел Родину защищать, хотя мог жить дома и работать в лесхозе за хорошую зарплату. Я пытался его отговорить, но не смог. Уже после смерти сына его командир мне рассказал, что за последний боевой выезд Андрея представили к медали. А потом как самоубийцу вычеркнули из списков. Военные даже на похороны не приехали. Хотя хоронили мы Андрюшу всем селом - больше, тысячи человек было. И удостоверение "Участника боевых действий" (УБД) сыну не сделали. Вот скажите - разве это справедливо?".