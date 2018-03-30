Буквально за несколько последних лет в Украине произошла настоящая революция в сфере сбыта наркотиков.

Ее базой стали мессенджеры. Однако крайними в цепочке поставок наркотиков все же остались живые люди – так называемые "курьеры" или "закладчики".

"Страна" выяснила, как работает система анонимной интернет-продажи наркотиков и как она полностью изменила расклады в криминальном мире Украины.

Как это работает

Несколько лет назад вышел американский сериал о деятельности производителей и продавцов синтетических наркотиков – метамфетамина под названием "Во все тяжкие".

Сюжет прост: школьный учитель химии, больной раком в последней стадии, и его бывший ученик решают подзаработать, производя и продавая наркотики. Собственно задача, как наладить производство "мета" не вызвала у героев сериала особых проблем.

И это правда – при достаточно глубоком знании химии и при наличии довольно простого инвентаря и аппаратуры любой человек сейчас может воспроизвести известные синтетические наркотики и даже создать собственные, новые сорта "кайфа". Которые принято называть "дизайнерскими".

Головную боль героям популярного сериала принесла другая проблема – сбыт наркотиков. Вокруг сбыта "товара" практически и крутится весь сюжет сериала – они пытаются наладить контакт то с местными городскими бандами, то с мексиканскими наркокартелями. В итоге их берет под свое крыло известный криминальный авторитет, действующий под личиной скромного владельца пиццерии.

Сейчас, с появлением мессенджеров, сюжет сериала по сути устарел – проблему сбыта отныне может наладить самостоятельно любой, кто пожелает.

Каждый украинец практически ежедневно встречает небрежно намалеванные надписи пульверизатором на стенах. Содержание такой настенной рекламы незатейливо и часто повторяется в разных вариациях: "Соль, скорость, бошки, белый, хмурый, клады, закладки". Далее следует адрес продавца в интернет-мессенджере Telegram.

Смысл граффити давно ясен даже тем, кто никогда не интересовался наркотиками – это реклама продавцов зелья. Метод интернет-продаж наркотиков прост и давно описан в десятках публикаций.

Желающий купить "кайфа" пишет запрос по адресу продавца в Telegram, по интернету ему присылают прайс "товаров" нарко-шопа, он заказывает желаемое и перечисляет деньги либо на указанный продавцом адрес, либо пополняет номер счета телефона, как правило, заграничного. Через некоторое количество времени – от нескольких часов до одних суток, покупатель получает заказанный товар. Получает – значит, самостоятельно находит. Там, где ему укажут, опять же - по интернет-месенджеру.

Время исполнения "заказа" зависит от наличия "товара" на складе магазина, оперативности продавцов и их сети курьеров. Покупателю, на электронную почту, либо на его аккаунт в анонимном интернет-мессенджере, присылают адрес с фото, где находится закладка ("клад" – на жаргоне наркопродавцов – Прим. ред.).

Товар – как правило, пластиковый пакетик с заказанным количеством наркотиков, перевязанный цветной изолентой, закладывает курьер. Своя сеть курьеров – закладчиков есть в каждом интернет-наркомагазине.

Интересно, что курьеры также не знают своих работодателей. Каждого нанимают на "работу" после предварительной беседы опять же в интернет-мессенджере. Имя, фамилия и адрес нанимателя так же неизвестны, он может находиться в другом городе и даже за границей.

Для устройства на "работу" курьером, с будущих закладчиков берут залог, который, как правило, равен стоимости товара, который он должен "раскидать" по адресам за один день. Зарплату курьер также получает ежедневно, на банковскую карточку. Но лишь после того, как все покупатели найдут свои "клады".

Исповедь наркошопера

"Страна" пообщалась на условиях анонимности с одним из бывших владельцев интернет-наркошопа, назвавшегося Артуром и выяснила подробности его "работы".

"Я уже не занимаюсь этим бизнесом – на определенном этапе возникли серьезные проблемы и свернул дела. Начинал с торговли "травой" еще в конце 90-х - были свои, проверенные поставщики из Измаильского и Ренийского районов Одесской области, было пару десятков постоянных покупателей. Потом кто-то из покупателей меня сдал ментам. Была контрольная закупка ментами, получил срок, уехал на зону. Оттоптал от звонка до звонка, вышел", - вспоминает Артур.

"Осмотрелся вокруг – все изменилось. Заниматься бизнесом по-старому не хотелось, закрываться снова не хотел. Однажды познакомился с умным парньком. Он слышал, что я сидел за наркоту и как то за рюмкой предложил мне попробовать поработать по-новому, очень ему хотелось денег заработать. Рассказал ему, что есть старые проверенные поставщики травы и бошек – их я не сдал ментам. Напарник занялся всем, что касается интернета – сделал на нескольких форумах рекламу товара, завел несколько анонимных адресов в Телеграме, по которым приходили заказы. Деньги перечислялись через интернет-кошельки – этим тоже занимался напарник", - говорит наш собеседник.

"Первые закладки делала моя девушка, потом подыскали через интернет курьеров. Желающих раскидывать клады очень много, деньги живые и каждый день. Курьеры делали и уличную рекламу – рисовали баллончиками адреса в Телеграме. Мы платили за каждую закладку по 50 гривен. Торговля шла хорошо. Главное в этом бизнесе, это не кидать заказчиков – о кидалах сразу распространяется информация в инете", - рассказывает Артур.

"Поначалу торговали тем, чем снабжали меня старые поставщики - травой и бошками. Потом мой напарник нашел канал, где можно заказывать "соли" и курительные спайсы. Это МПДВ (метилендиоксипировалерон – синтетический наркотик – Прим.Ред.), и JWH – это такие синтетические курительные смеси, которые напоминают по действию траву. Заказывали с Западной Украины небольшими партиями, от десяти до двадцати грамм. Поставщики их маскировали под обычные лекарства или вовсе в книгах между страницами прятали, потом пересылали почтой. Через время ассортимент расширили – партнеры с Западной Украины предложили "круглые" (таблетки экстази – Прим.ред.). Расширили ассортимент. Но несколько месяцев назад канал с Западной Украины накрылся – менты в Николаеве прямо в отделении "Новой почты" приняли моего человека, который отвечал за прием товара. Хотя этот человек меня напрямую не знал, быстро свернули дела с напарником и свалили за границу. Просто из предосторожности", - утверждает делец.

"Напарник сейчас сидит в Чехии, открыл новый "интернет-шоп", зовет снова в бизнес. Денег в таком бизнесе крутится много, только за день мы поднимали чистыми от двух до трех тысяч долларов – разница между оптом и розницей в таком бизнесе колоссальная. Притом, что на рынке были не мы одни и ассортимент у нас был небольшой," - рассказал бывший владелец интернет-наркомагазина.

По словам наркодилера, конкуренция в интернет-торговле наркотиками постоянно возрастает, но на каждый товар всегда есть свой покупатель.

"Без заказов не сидели ни одного дня, хотя новые "шопы" открываются почти каждый день. Очень сбивают цены. Например, есть известные интернет-форумы с указаниями инет-адресов "шопов". Каждая такая лавочка публикует свои прайсы. Допустим, один скинул цену на десяток гривен за дозу, другие тут же моментально скидывают – маржа между оптовой закупкой и розницей – огромная. Но есть такие лавочки, которые торгуют собственной продукцией. Точно знаю, что экстази и кристаллы (метамфетамин – Прим.Ред.), еще лет пять назад начали делать у нас в Украине – достаточно нанять грамотных химиков, дать им надежные лаборатории, аппаратуру и сырье. Скорее всего, наши партнеры из Западной Украины как раз сдавали нам свою продукцию. Но есть такие, которые не ищут посредников и не сотрудничают с другими продавцами. Такие ребята сами регистрируют аккаунты в Телеграм, сами подыскивают курьеров и торгуют своим товаром. Производителей своей продукции можно вычислить по чахлому ассортименту – они не предлагают траву и другую натуральную наркоту. Только кристаллы и соли, и как правило, одного и того же сорта. У таких "шопов" свои плюсы – они не ищут поставщиков ассортимента из других регионов, не замкнуты на почту. Единственная задача – сделать рекламу, аккаунты в Телеграме и организовать сеть курьеров – закладчиков. Вычислить производителей, которые сами продают продукцию в Интернете практически невозможно. Меньше звеньев в цепи, меньше возможностей зацепить лавочку ментам. Кстати, блатные – которые под ворами ходят, очень интересуются таким способом торговли "товаром". Например, когда я уже занимался интернет-торговлей бошками и солями, блатные вышли на меня и предлагали мне создать такой бизнес. Они не знали, что я уже в теме, а я пожал плечами и ответил им, что я не в теме. Все просто - зачем нашему бизнесу лишние прокладки и крыши – хоть блатные, хоть ментовские? Чем они могут помочь и как защитить? В этом деле чем меньше знающих, – тем безопасней. Тем более, ни блатным, ни ментам доверять нельзя - они повязаны, я еще на зоне в этом убедился," - рассказывает бывший владелец интернет-наркомагазина.

Криминал и полиция в тупике

То, что анонимная интернет-торговля наркотиками поставила в тупик правоохранителей, подтверждается мизерным количеством уголовных производств в открытом реестре судебных решений.

Просмотрев сотни решений, "Страна" нашла всего несколько приговоров, которые касаются в основном низшего звена цепочки интернет нарко-магазинов – курьеров. В основном все курьеры – закладчики на следствии твердят о том, что найденные при них наркотики предназначались для собственного употребления.

Полицейские и следователи фактически не могут доказать прямую связь курьеров-закладчиков с организаторами интернет-магазинов наркотиков. О том, как работали раньше полицейские и с чем они столкнулись в последние годы - после "интернет-революции" в сфере сбыта наркотиков, рассказал подполковник полиции из киевского главка А.

"Раньше операм отделов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (БНОНы - Прим.Ред.) работать было гораздо проще. Достаточно было обладать агентурной сетью. Информаторы вербовались из числа наркоманов, попадавшихся на мелочи – на "бояне чернушки" (шприце с опиатом – Прим. ред.) в кармане, или "корабле" с травой (пакетике с марихуаной – Прим. ред.). Также негласными информаторами работали владельцы притонов, где варили и продавали "ширку", "чернушку" или "винт" (сорта наркотиков из натуральных и фармакологических ингредиентов – Прим. ред.). Все притоны были известны региональным БНОНам, их никогда не закрывали, лишь иногда проводили образцово-показательные рейды. Хозяева притонов – "хаз", сдавали наиболее ценную информацию – когда и к кому приходили крупные партии травы, мака или таблеток. В каждом городе Украины были целые районы, в которых поголовно торговали наркотой. Каждый второй, если не первый, хозяин притона был негласником БНОНа. Помимо информации, опера БНОНов имели свой гешефт с "точек" - ежемесячно получали с них деньгами. А если нужно было сделать "галочку" для начальства, то брали конкурентов своих информаторов с товаром или просто сами хозяева отдавали под раздачу своих же курьеров. Сто граммов опийного мака взяли опера с курьером – галочку поставили, звездочку получили. Все довольны. Еще проще было с элитными наркотиками – кокаином и экстази. Эту наркоту продавали в ночных клубах, дилеры которых были все под "крышей" у сотрудников БНОНов. Сейчас все это в прошлом. Конечно, притоны остались, есть те, кто годами "ширяется". Клубная торговля кокаином и "колесами" тоже осталась. Но с каждым годом задержать реального живого дилера с товаром становится все сложней. Даже в клубах есть свои закладчики, которые работают через интернет. В ночных заведениях уже нет "тайных" столиков с сидящим за ним дилером, у которого всегда вживую можно купить дозу кокаина, метамфетамина или экстази," - рассказывает полицейский.

По мнению майора К., проработавшего в БНОНе около восьми лет, наркоманов, которые потребляют дорогостоящий героин или самодельные опиаты также становится все меньше – молодежь повально переходит на "синтетику".

Единственное исключение, по прежнему популярная марихуана. Причина популярности – в небольшой цене и доступности: конопля растет в Украине почти в любой области. Но и марихуану уже продают через интернет.

"Причина вытеснения натуральных наркотиков синтетикой проста – зачем тащить дорогостоящий героин из Афганистана через цепочку посредников, рискуя на границах, если можно сделать дома, буквально за копейки, синтетический заменитель любого наркотика. И потом продать его анонимно? Последние года БНОНы не давали практически никаких результатов, численность сотрудников этих отделов была сокращена, а сами региональные департаменты, ранее фактически независимые, были переданы в структуры областных управлений полиции. Единственным действенным направлением сотрудников отделов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков стала борьба с посевами конопли и опийного мака. Распространителей "синтетики" через интернет закрыть почти невозможно. Что-то пытается сделать кибер-полиция, но пока толка пока – ноль! Доступа к Телеграму у украинских полицейских нет. Недавно полиция получила доступ к Скайпу, но наркодилеры сразу перестали им пользоваться," - поделился полицейский.

К слову, по информации источников "Страны", крупнейшие воровские кланы давно ищут способы, как наладить контроль над украинскими интернет-магазинами наркотиков.

"На воровских сходках несколько раз понимались вопросы по этой теме, мол, не мешало бы взять под крышу "оборзевших" интернет-барыг. Раньше воры контролировали почти половину наркотрафика в Украине. Но ситуация поменялась, криминалитет, как и наша полиция тоже оказались в тупике. По сути, воровские кланы сейчас контролируют лишь несколько подпольных лабораторий по изготовлению "синтетики" в Закарпатье, пару каналов по переправке героина и кокаина из Турции и Грузии в Россию и Евросоюз. Но перед интернет-вольницей в виде анонимных продавцов наркоты они оказались тоже бессильны" - утверждает ветеран БНОНа майор милиции К.

Редкие судебные решения

Считанные единицы судебных решений, которые мы нашли в открытом доступе, касаются владельцев анонимных нарколавочек.

Например, в одном из них идет речь о сети распространителей синтетического аналога морфия – метадона. Интересно, что "товар" владельцы "шопа" получали из Молдовы – с фармакологической фабрики. А наркодельцев раскрыли полицейские как раз этапе транспортировки наркотиков через границу.

О том, что в Украине давно процветает "домашний" метод изготовления наркотиков свидетельствует следующее судебное решение - в нем идет речь о производстве метамфетамина "методом Нагаи", то есть путем очистки веществами – прекурсорами – компонентов в виде вполне легальных фармакологических препаратов для изготовления метамфетамина.

Как правило, покупателей прекурсоров полицейские и СБУ вычисляют еще в ходе транспортировки – во время получения посылок. К слову, пересылка оружия и компонентов для изготовления в домашних условиях синтетических наркотиков, была одной из официальных причин недавних обысков в офисах "Новой почты".

Однако по сути работников почты подозревать в содействии наркобаронам нелогично – проверка каждой посылки рентгеновским аппаратом или собаками невозможно даже государственным спецслужбам.

Порой полиции удается задержать курьеров интернет-магазинов наркотиков – на этапе закладок "заказов". Поэтому с каждым курьером проводится своеобразный семинар при приеме на работу. Так, курьерам категорически запрещено закладывать "товар" в местах, находящихся в пределах "поля зрения" камер наружного наблюдения. Не рекомендуется размещать "клады" рядом со школами и детскими садами – дети любознательны и часто замечают странных "дядь", которые прячут что-то в потаенных местах.

Также операторы интернет-наркошопов не советуют делать закладки в людных и туристических местах. Зато парки, улицы городского частного сектора – более безопасны для закладчиков.

Также одним из свидетельств бессилия полицейских против интернет-распространителей зелья является рекомендация полицейских коммунальщикам закрашивать граффити с интернет-адресами распространителей наркотиков. На месте одного закрашенного граффити тут же появляются другие. Кстати, "нарко-указатели" иногда рисуют даже на стенах судов и райотделов полиции.