Два месяца назад "Страна" написала о скандале вокруг победы Валентина Манько в конкурсе на должность главы Госслужбы по делам ветеранов войны и участников АТО.

Сразу после оглашения победителя всплыли нелицеприятные факты из биографии Манько - тут и грабежи, и отжимы в зоне АТО, и уголовные дела, и бега, и в итоге - сделка со следствием: показания против экс-лидера УКРОПа Геннадия Корбана в обмен на свободу. Два года назад в СМИ попала взломанная переписка Манько с близким соратником Порошенко Игорем Кононенко, где и обсуждались детали этого соглашения. На этом фоне такая мелочь, как отсутствие у Манько высшего образования, уже казалась просто несущественной.

После того, как стало известно, что человек с таким неоднозначным послужным списком выиграл конкурс, разразился скандал. Больше всего удивились победе Манько сами ветераны АТО. Многие из них, кстати, уже после скандала из новостей узнали о том, что должность главы Госслужбы вообще была вакантна, и что Кабмин, оказывается, объявил конкурс.

Сам Манько заявлял "Стране", что его оболгали, и никаких уголовных дел на него не было. "Дела все эти были у Корбана", - добавил он.

Спецпроверка не заметила уголовное прошлое Манько

Чиновники пытались сбить градус общественного негодования.

Тогда все комментаторы во власти успокаивали журналистов: мол, победа на конкурсе - это только первый этап. После этого Манько еще должен пройти т.н. спецпроверку, в которой участвуют девять структур, включая НАПК, Минобороны и МВД. А пройти ее - сложно. Каждого кандидата тщательно проверяют.

“Обычно спецпроверка занимает как минимум месяц. По Манько уже направлен запрос в девять структур. И поверьте, человек недоброчестный, у которого есть проблемы с законом, никогда назначен не будет”, - заявил в комментарии “Стране” Константин Ващенко, глава Национального агентства по вопросам госслужбы. Это агентство и проводило конкурс на должность главы Госслужбы ветеранов и определило Манько победителем.

Чиновники четко давали понять: если информация о темном прошлом Манько правдива, спецпроверку он не пройдет.

Но Манько прошел.

Спецпроверка по Манько длилась даже не месяц, а целых два. Но по ее итогам за Манько чудесным образом не обнаружили никаких несоответствий в биографии и никаких уголовных дел.

Ветераны опять полны возмущения. Вот, к примеру, один из негодующих постов на тему - бойца АТО Артема Доротенко.

По словам одного из участников конкурса на главу Госслужбы по делам ветеранов, командира 90-го батальона (принимал участие в обороне Донецкого аэропорта, – Прим.Ред.) Виталия Баранова, среди участников АТО Валентин Манько совершенно не пользуется авторитетом. Как кандидата на должность “главного по ветеранам” его поддерживают единицы бойцов.

"И то, это те, которые сидят у него на довольстве", - уточняет Баранов.

По его словам, Манько "вели" по всем трем этапам конкурса заинтересованные лица во власти, один из которых - депутат от БПП Александр Третьяков. Именно благодаря его влиянию Манько смог обойти других участников конкурса, а после - "чистым" пройти спецпроверку.

В политических кругах ходили слухи, что Третьяков даже пригрозил выйти вместе с близкими к себе депутатами из коалиции если Манько не будет назначен на этот пост и не будет создано министерство по делами ветеранов (о нем ниже).

В этой связи Баранов даже особо не удивлен, что девять структур, которые проверяли Манько два месяца, "не заметили" его уголовного прошлого.

“Как это обычно у нас делается? Дали команду сверху - тут читаем, тут не читаем. Эти уголовные дела у нас открывают и закрывают по велению царя. Я совсем не удивлен поэтому, что Манько прошел спецпроверку. С учетом того, как он выиграл конкурс… Третьяков и другие товарищи его же не зря так долго продвигали и упорно. Его уже давно назначили на эту должность, просто нам всем об этом скажут только сейчас”, - комментирует “Стране” Виталий Баранов.

Теперь последнее слово – за Кабмином. По результатам проверки кандидатура выносится на голосование в правительство, и уже премьер-министр должен решить – назначать Манько или нет.

"Никогда не проголосую за эту кандидатуру на Кабмине"

Кандидатуру Манько, по информации “Страны”, могут вынести на утверждение в Кабмин уже в эту среду. Главная интрига - утвердят ли Манько на должность главы Госслужбы ветеранов после всего этого скандала.

Если да, то главным по ветеранам станет человек с сомнительным прошлым, и без морального авторитета в кругу людей, чьи интересы он намерен представлять.

Результат голосования может быть непредсказуемым.

Так, министр внутренних дел Арсен Аваков ранее давал понять, что не допустит назначения Манько. "Никогда не проголосую за эту кандидатуру на Кабмине… Насколько я знаю, и несколько министров разделяют такую же точку зрения", – писал министр МВД Арсен Аваков в Фейсбуке.

А вот министр соцполитики Андрей Рева, в чьей сфере управления находится Госслужба по делам ветеранов, признается “Стране”, что еще не определился - будет голосовать за или против Манько на Кабмине. “Я еще не решил, мне результаты проверки по Манько никто не показывал. Я их увижу и определюсь”, - сказал “Стране” Рева.

Он утверждает, что еще не обсуждал с коллегами по правительству вопрос назначения Манько и не знает, как будут голосовать другие члены правительства.

Впрочем, Виталий Баранов не исключает, что если Манько сумел победить в конкурсе и пройти спецпроверку, которая чудесным образом не обнаружила за ним никаких уголовных дел, то и голосование на Кабмине вполне может осилить.

По регламенту Кабмина, чтобы утвердить Манько, он должен набрать большинство голосов - то есть минимум 13 из 25 возможных. Если предположить, что против проголосует Аваков и даже еще пара министров, у Манько все равно есть все шансы занять должность.

Курс на министерство

История с Манько - это только цветочки. Вскоре в Украине должно появиться еще новое специальное Министерство - по делам ветеранов. И это - даже более лакомый кусочек, чем та должность, за которую боролся Манько.

Что интересно, нормативную базу для создания Министерства по делам ветеранов разрабатывал профильный комитет Верховной Рады, который возглавляет уже упомянутый выше депутат от БПП Александр Третьяков. Верховная Рада утвердила проект Третьякова, и Кабмин уже приступил к созданию ведомства.

Но Министерство по делам ветеранов будет создано не ранее 1 января 2019 года, прогнозирует Андрей Рева. Но самое интересное, что когда в Украине появится Министерство по делам ветеранов, необходимость в существовании одноименной Госслужбы попросту отпадет.

“Если появится целое Министерство, я думаю, Госслужбу по делам ветеранов могут ликвидировать. В ней не будет надобности. В таком случае Манько пробудет на должности даже меньше года”, - не исключает Андрей Рева.

Он исходит из той логики, что Госслужба по делам ветеранов была без руководителя почти год. А ждать и откладывать решение стольких проблем ветеранов до тех пор, пока (и если) для бойцов появится отдельное ведомство, власти не могли позволить.

Поэтому, видимо, решено: лучше уж такой “главный по ветеранам”, пусть и на короткое время, чем вообще никакого.

Но история Манько - это всего лишь промежуточный этап. Самая яростная борьба начнется за кресло Министра по делам ветеранов.

“Это более лакомый кусочек. Ведь на пост министра конкурса уже не будет, не надо будет создавать видимость прозрачности. Поэтому там борьба будет клановая, подковерная. Там просто договорятся и человека сразу назначат на Кабмине, а бюджет Министерства раздеребанят между собой”, - считает Виталий Баранов.

Кстати, на должность министра уже есть претендент - Сергей Куницын. Ветеран войны в Афганистане, экс-глава правительства Автономной Республики Крым, экс-постпред президента в Крыму, а ныне - народный депутат от БПП и советник президента Петра Порошенко. Именно Куницына, по информации “Страны”, будут продвигать на пост министра по ветеранам.

И как обычно, мнение самих АТОшников - нужно им или не нужно целое министерство - никто не спросил.

Виталий Баранов, к примеру, убежден, что Госслужба по делам ветеранов прекрасно справилась бы с задачей.

“Министерство не нужно. Половина денег, выделенных на ветеранов, будет уходить просто на содержание штата министерства - министр, замы, рядовые сотрудники. А Госслужбе - дайте нормальное финансирование, и она прекрасно справится. Я бы еще советовал убрать ее из-под Минсоцполитики и сделать должность главы Госслужбы выборной - чтобы человека выбирали сами ветераны войны голосованием. А не так, как сейчас”, - полагает Баранов.

Так или иначе, мириться с подковерными интригами многие бойцы не намерены. Завтра утром, во вторник, ветераны АТО проведут пресс-конференцию в Украинском доме о скандальной ситуации с назначением главы Госслужбы по делам ветеранов.

Бойцы АТО настроены решительно: “Это будет предупредительная мера. Если в Кабмине все-таки решатся назначить Манько на должность, это будет чревато. Вытирать об себя ноги мы не дадим. Междусобойчика не будет. Если назначат, выбросим самого Манько в мусорку, а саму Госслужбу по делам ветеранам - просто разнесем”, - говорит “Стране” Виталий Баранов.