Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин 16 марта рассказал на своей странице в Фейсбуке о задержании в Одессе банды, которая занималась похищением людей.

В сообщении говорилось о том, что банда – "этническая", в нее входили выходцы с Кавказа. Одновременно с этим в СМИ также появились сведения о том, что в банду помимо кавказцев входили активисты "Азова" и партии "Национальный корпус".

"Страна" выяснила новые подробности этого задержания. Как сообщили наши источники в правоохранительных органах, в банде на самом деле были активисты националистических организаций, которые действовали вместе с уроженцами Чечни. Причем часть из них оказались бывшими бойцами спецназа президента Чечни Рамзана Кадырова. А другая часть состояла из членов ОПГ известного во всем СНГ криминального авторитета по прозвищу "Султан" - Султанбека Айдамирова.

Руководителем банды был племянник "Султана" по прозвищу "Мага".

Бандитский наезд в стиле 90-х

Страна нашла в реестре судебных решений фабулу преступлений сводной банды членов радикальной националистической организации и ветеранов спецподразделений Кадырова.

Судя по тексту судебного определения, в середине октября 2017 года в офис к соучредителю крупной одесской строительной фирмы 61-летнему Юрию Ю. ввалилась группа неизвестных мужчин и в грубой форме, как говорят в Одессе, "на испуг", потребовала возврата некоего долга, который бизнесмен был якобы должен другому предпринимателю. Говоря языком 90-х, произошел банальный бандитский наезд на "коммерса".

Сумма откупного составляла 250 тысяч долларов. В противном случае бандиты угрожали серьезными "неприятностями". Впрочем, предприниматель Юрий Ю. тогда отказал бандитам.

Те самые неприятности, которыми грозили бандиты, случились уже через полтора месяца – 21 ноября 2017 года в 11 часов утра бандиты подъехали к дому бизнесмена на 16-станции Фонтана, и подкараулив его на выезда, избили и запихнули его в свою машину "Toyota Camry 40".

В салоне авто похищенному натянули ему на лицо черную шапку и вывезли его в ангар в промышленной зоне в селе Малодолинское. Там Юрия Ю. приковали наручниками к трубе и еще раз "поговорили" - избив его и выстрелив несколько раз в стену рядом с ним. На следующую ночь бандиты перевезли похищенного в другой дом – уже в село Сухой Лиман под Одессой. Здесь его уже просто посадили в подвал. Где и продержали 47 суток.

К слову, похищенного держали в подвале дома, который арендовал один из лидеров банды по прозвищу "Мага".

Все это время бандиты названивали сыну похищенного с разовых телефонных сим-карточек и требовали выкуп. Впрочем, постепенно сумма требуемых бандитами денег снизилась до 200 тысяч долларов.

При этом, как сказали нам источники в правоохранительных органах, кроме денег было и еще одно условие - решить вопрос с одним крупным одесским предпринимателем по поводу земельного участка в центре Одессы.

Сын Юрия обратился в полицию, где и была разработана спецоперация.

Бандитов удалось убедить освободить похищенного отца в обмен на перевод денег, а также на обещание "порешать" земельный вопрос.

Юрия отпустили 6 января 2018 года, а дальше начали действовать полицейские, задержав костяк банды. При обысках был обнаружен целый арсенал – несколько пистолетов, крупнокалиберный пулемет, сотни патронов, помповое ружье, автомат Калашникова, взрывчатка и гранаты.

Ветераны и волонтеры АТО

В процессе арестов полицейских ожидали неожиданные открытия.

В числе задержанных оказался сам лидер банды "Мага", а также бывший боец полка "Азов" и участник боевых действий в АТО Евгений К. с позывным "Водяной".

Липовое удостоверение Евгения К. "Водяного" - "члена комитета по борьбе с коррупцией"

В полку "Азов" "Водяной" проходил службу гранатометчиком и состоял во второй чоте второй сотни.

Член банды - боец Азова и участник АТО Евгений К. - позывной "Водяной"

Также среди арестованных - активист "Национального корпуса" Юрий П.

Интересно, что Юрия П. совсем недавно прочили в руководители муниципальной стражи Одессы и даже лоббировали его кандидатуру через полицию.

Юрий П. - член банды и активист Нацкорпуса - чуть не стал главой муниципальной стражи Одессы.

Наконец был задержан и волонтер "Азова" Олег К., который сейчас проходит по этому делу как свидетель.

Также во время проведения спецоперации был временно задержан, а затем отпущен руководитель одесского отделения партии Национального корпуса Александра Новосельского (он в момент задержания находился вместе с членами банды).

Именно его фото опубликовал Аброськин в своем посте, о котором писалось выше:

Правда, по информации источников "Страны" в правоохранительных органах, Новосельского полиция официально не подозревает в том, что он принимал участия в деятельности банды.

Однако известно, что он близко знал задержанных и даже неоднократно участвовал с ними на массовых акциях.

А на одной из акций против мэра Труханова вместе находились "Водяной" и "Мага".

Евгений К. "Водяной" с лидером ОПГ "Магой" на антитрухановском митинге

Ветераны чеченского спецназа

Всего, по информации источников "Страны", в банду входили около 15 человек. Их подозревают как минимум в трех похищениях людей и вымогательствах.

Костяк банды задержан, однако нескольким членам пока удалось скрыться. Но их личности представляют немалый интерес.

Один из членов банды

Дело в том, что податься в бега удалось нескольким гражданам Российской Федерации. Как минимум двое из них – бойцы элитных подразделений спецназа Чеченской республики. Это – З. – боец спецназа Чеченской республики "Терек", который в СМИ иногда называли "личной гвардией" Рамзана Кадырова, а также Д. – рядовой батальона спецназа МВД Чечни "Север".

"Бабло победило политические разногласия"

По данным источника "Страны" в криминальных кругах, сводная банда чеченцев и националистов появилась в Одессе более полутора лет назад.

"Эти чечены никому не были известны. Изначально шел слух, что они действуют от вора в законе "Шакро Молодого". Местные авторитеты не очень хотели с ними связываться - эта бригада слыла полностью "отмороженной" и способной на любые действия. Они отметились в нескольких перестрелках, причем не разбирались и не разводили "базары" на стрелках, а сразу стреляли. То, что в банде участвовали и АТОшники из "Азова" тоже секретом не было. Было странно, конечно, что в этой бригаде вместе находятся и кадыровцы, и "патриоты". Но бабло побеждает любые политические разногласия", - поделился источник "Страны".

Загадкой остается и то обстоятельство, что буквально под носом украинских спецслужб в стране около двух лет довольно открыто занимались криминалом бывшие бойцы элитного спецназа РФ.

Уголовное производство в отношении "сводной" преступной группировки национал-радикалов и чеченцев открыто по ст.189, 186 и 263 – вымогательство, похищение человека и незаконное хранение оружия.

26 марта в Одесском апелляционном суде будет рассматриваться ходатайство адвоката об изменении меры пресечения племяннику Султана Айдамирова – "Маге".

По информации источников "Страны" в правоохранительных органах, к судьям уже ищут "подходы" некие посредники с намерением "порешать вопрос".

Какое решение в данном случае примет суд – остается под вопросом.