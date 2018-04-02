История с обвинениями против нардепа Надежды Савченко и известного переговорщика Владимира Рубана по подготовке теракта и военного переворота вновь привлекло внимание общества к теме нелегальной торговли оружием.

Напомним, что вся эта история началась с того, что на КПП "Майорск" был задержан Рубан, у которого в машине сотрудники СБУ обнаружили арсенал оружия из миномета калибра 80-мм, несколько десятков мин калибра 120-мм, а также полтора десятка автоматов и заряды ВОГ для подствольных гранатометов.

Позже выяснилось, что по версии следствия, все это добро переговорщик вез якобы для осуществления терактов в Киеве. Уже тогда многие недоумевали - зачем для такого дела вести оружие от сепаратистов, через линию разграничения, если внутри Украины можно купить практически любое вооружение.

Поговорив с военными и с представителями правоохранительных органов мы составила подробную картину реальной ситуации с нелегальной торговлей оружием в стране.

Как было до войны

До начала войны на востоке нелегальная торговля оружием - имеются в виду фабричные стволы, боеприпасы и боевая техника, а не переделки из стартовых и газовых стволов, всегда была монополией организованных криминальных сообществ и крупных государственных структур инкорпорированных с международными полукриминальными компаниями.

В последнем случае достаточно вспомнить публикации международных правозащитных структур о роли Украины в транзите и сбыте оружия из огромных запасов, сохранившихся со времен СССР в России, Украине и других постсоветских республиках. Большая часть оружия предназначалась для стран третьего мира, в которых шли войны. Малая часть оружия со складов - стрелковое оружие, взрывчатые вещества, гранаты и заряды к гранатометам оставались в Украине, так сказать, для внутреннего пользования - разборок между отечественными криминальными группировками.

Непрофессиональные преступники, как их называют в полиции - "бытовики", предпочитали убивать сограждан холодным и охотничьим оружием или доморощенными переделками в боевые из газовых и сигнально-шумовых стволов.

От Майдана до котлов

Первые массовые "утечки" оружия со складов произошли под конец Майдана. С одной стороны, его сторонники захватили оружейные склады на Западной Украине, с другой - в Киеве во время событий 18-20 февраля оружие власти раздали "титушкам", которые его, естественно, назад не вернули.

Но начало массового теневого оборота "стволов" совпало с завершении аннексии Крыма и первыми выстрелами на Донбассе.

Так, из Крыма оружие уходило уже после того, как там обосновались российские военные.

На восток Украины - Донбасс, Луганск и Мариуполь было отправлено несколько десятков тысяч автоматов, пистолетов, патронов и гранат из захваченных украинских оружейных складов МВД и ВСУ.

Интересно, что многие каналы переправки оружия из Крыма еще в марте-апреле 2014 года осуществлялись при помощи региональных управлений МВД и СБУ Донецка, Луганска, Мариуполя и Бердянска. Официально считалось, что оружие предназначено для подразделений Внутренних войск на Донбассе и усиления подразделений МВД. На самом деле этих подразделений на месте уже не было, части были захвачены сепаратистами.

"Ситуация с переправкой оружия весной 2014 года была абсурдной с самого начала с точки зрения здравого смысла. То есть оружие отправлялось из Крыма - уже захваченного россиянами. По сути это было крупнейшей продажей оружия руководством ВСУ и МВД. По документам - с официальными печатями, оно предназначалось для МВД и ВВ в Донецкой и Луганской областях. На самом деле все давно знали, что по адресу доставки никаких подразделений МВД и ВВ уже не осталось, либо они были уже в стадии срочной эвакуации. Но бюрократию не сломать, оружие шло и исправно доставлялось. Доходило до курьеза - приходил грузовик с цинками б/к (боеприпасами - Прим.Ред.) и автоматами в такую-то часть ВВ. Выходил сепар, весь обвешанный оружием, жал руку, говорил начальнику эшелона, мол, спасибо, пацаны за подгон. И даже расписывался в бумаге за получение - "полевой командир такой-то стволы получил. Роспись," - вспоминает офицер фронтовой разведки ВСУ А.

Еще об одном таком случае, когда в Бердянск прибыло судно с грузом оружия из Крыма, рассказал в 2014 году боец добровольческого батальона "Азов" с позывным "Игла" (позывной изменен - Прим.Ред.): "О прибытии оружия из Крыма было известно за несколько дней. Судно было нагружено ящиками с автоматами и пулеметами - несколько десятков. Также было несколько сотен цинков с патронами. Судно встречали сотрудники контрразведки СБУ. Оружие было передано без документов. Маркировку цинков и ящиков мне удалось сфотографировать. Позже ящики с такой маркировкой были обнаружены уже после освобождения Лисичанска и Попасной. То есть их просто продали сепаратистам, посредниками были СБУшники", - вспоминает доброволец.

Интересно, что это же оружие, в качестве трофейного, уже после освобождения Лисичанска было продано руководством батальона "Донбасс" другому добровольческому подразделению - Правому Сектору. Этот факт пресс-служба ПС в свое время подтвердила "Стране".

Однако далее ситуация с "исчезновением" оружия из боевых подразделений и войсковых складов начала нарастать подобно лавине.

Летом 2014 года первые добровольческие украинские подразделения заняли несколько городов и десятки сел в Донецкой и Луганской областях. При зачистках первыми "под раздачу" попали райотделы милиции, а также подразделения государственной военизированной охраны - оружейные комнаты были захвачены, милиционеры и охранники обезоружены, а стволы забрали себе командиры и бойцы добробатов, которым тогда катастрофически не хватало оружия.

Автор материала в 2014 году побывал в нескольких добровольческих подразделениях и лично наблюдал как почти у каждого бойца имелся свой мини - "арсенал". Интересно, что в категорию "трофейное" попало и оружие, изъятое в "зачищенных" райотделах - хранившееся там в статусе вещественных доказательств. Многие бойцы отправляли домой по почте и просто с оказией обрезы, гранаты, охотничьи гладкоствольные и нарезные ружья, травматические пистолеты и даже кинжалы с саблями.

Также почти в каждом зачищенном населенном пункте были обнаружены оружейные схроны - сепаратисты не всегда успевали вывозить оружие. Речь идет о тысячах автоматов, пистолетах, револьверах и карабинах СКС. Также большое количество оружия было утрачено еще в самом начале войны - когда эшелоны солдат - срочников были обезоружены без боя в Донецкой и Луганской областях, а также в котлах в Изварино, Луганском аэропорту, под Амвросиевкой, в Иловайске и Дебальцево.

По неофициальным оценкам источников "Страны" в МО и СБУ только за 2014 год государственными структурами Украины было утеряно более 20 тысяч единиц стрелкового автоматического оружия - автоматов и пулеметов, сотни тысяч патронов различных калибров, более трех тысяч минометов и гранатометов. Количество утраченных за четыре года войны снарядов, зарядов к минометам и гранатометам, ручных гранат не поддается даже приблизительному учету. В последующие годы войны на востоке каждый год утрачивалось до тысячи единиц автоматов и пистолетов.

Воровство в тылу

Помимо зоны боевых действий, исчезает оружие и в тылу. Множество вопросов так и осталось без ответа по поводу странных пожаров на военных складах. Не секрет, что хранение и учет на складах, сгоревших лишь за последние три года - в 2015 году в Сватово, в 2017 году в Балаклее и Калиновке было поставлено настолько плохо, что даже после взрывов и уничтожения этих арсеналов точное количество взорвавшихся боеприпасов в Министерстве обороны подсчитать до сих пор не могут.

Реальные причины пожаров на складах также до сих пор неизвестны - есть лишь версии. Не исключено, что пожары могли случиться для сокрытия массовых краж боеприпасов.

Как один из примеров воровства оружия из тыловых частей также можно привести массовое хищение 164 пистолетов Макарова со складов 28 бригады в Чабанке под Одессой, которое было обнаружено в 2017 году. Военная прокуратура заявила, что оружие было похищено с июля 2016 года по январь 2017 года. Украденные пистолеты до сих пор не нашли.

Еще один источник, откуда в тыловую часть Украины попадает оружие - это подразделения ВСУ по сбору оружия, подлежащего ремонту или уничтожению. Такие части существуют в каждом секторе, туда централизованно свозят оружие, где оно либо ремонтируется, либо списывается и отправляется на уничтожение.

Процедура ликвидации списанного оружия обставлена очень жесткими рамками, каждый не подлежащий ремонту и восстановлению ствол подлежит строгому учету. Однако и в этом случае у ремонтников всегда есть возможность обойти контроль.

Во всяком случае, несколько десятков судебных решений из длинного списка уголовных производств, касаются именно такого способа краж оружия. Другие решения из приведенного списка, относятся к обычным кражам оружия и взрывчатых веществ со складов воинских частей.

Куда уходят стволы

О судьбе части нелегального оружия в Украине повествуют отчеты Генпрокуратуры.

В 2017 году по ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное ношение, хранение, приобретение, передача и сбыт огнестрельного оружия, боевых взрывчатых веществ и взрывчатых устройств было открыто 7677 уголовных производств, из которых до суда с обвинительным актом добралось 4663 производства. 34 уголовных производства касается сбыта оружия организованными преступными группировками.

В 2016 году по этой статье уголовных производств было открыто на 1701 меньше - 5976, обвинительный акт получило 2784 производства, 31 производство касалось торговли оружием в составе группы лиц. Почти в каждом втором уголовном производстве фигурирует от одного до нескольких десятков стволов.

Справедливости ради, в статистике Генпрокуратуры не фиксируется, фабричное ли оружие фигурирует в уголовных производствах, или самодельное. Прочитав несколько десятков судебных решений, можно сделать вывод, что половина производств касается переделок в боевое оружие из макетов, газовых и стартово-шумовых стволов. Нелишне отметить, что подавляющее большинство обвиняемых в незаконном хранении и продаже оружия дают показания, что стволы, гранаты и патроны они просто "нашли".

Но статистика Генпрокуратуры это лишь вершина айсберга - регистрируются лишь те факты хранения и продажи оружия, которые были открыты и задокументированы сотрудниками полиции и СБУ. По канонам криминалистики раскрывается в лучшем случае лишь около десятой доли преступлений. То есть сейчас в Украине на руках находится несколько десятков тысяч боевых автоматов, винтовок и пистолетов. Количество гранат, патронов и взрывчатки не поддается даже приблизительной оценке.

Часть утраченного стрелкового оружия - автоматов, пистолетов и гранат, ждет своего часа, закопанное в огородах и припрятанное в схронах и тайниках - "просто так", на всякий случай. Другая часть арсеналов с оружием - достояние полулегально воюющих на востоке добровольческих подразделений вроде Украинской добровольческой армии, а также находящихся в глубоком тылу различных националистических организаций и объединений бывших фронтовиков.

Примечательно, что то обстоятельство, что добровольческие подразделения в 2014-2015 годах были в подавляющем большинстве оснащены неучтенным оружием, было на руку украинским спецслужбам, о чем уже писала "Страна".

Добровольцев с неучтенными стволами спецслужбы использовали в качестве своеобразных "чистильщиков". А при необходимости просто сливали как преступников - в следственных изоляторах и колониях Украины многие заключенные пребывают под следствием или уже отбывают сроки за преступления, которые они совершили (во всяком случае, как следует из их показаний), по приказам кураторов из спецслужб. Впрочем, в большинстве случаев добровольцев использовали в "темную", письменных приказов они не получали и доказать свои показания следователям им практически невозможно.

Но значительная часть нелегального оружия давно превратилась в товар, который то и дело всплывает в криминальных разборках.

Гранаты по 20 доларов, тротил по 5, и автомат за 450 баксов

По информации источников "Страны" в СБУ и криминальном мире, гранаты на внутреннем рынке продаются от 20 до 50 долларов за штуку. Автоматы Калашникова имеют различную цену на "черном рынке". Так называемые "весла" - АКМы с деревянным прикладом, в силу неудобства скрытого ношения и относительного дефицита боеприпасов калибра 7,62 мм, ценятся довольно низко - от 350 до 500 долларов за штуку.

АК-74 и АКСУ со складными прикладами и калибром 5,45 мм, из-за компактности, а также доступности боеприпасов - ценятся повыше - от 450 до 600 долларов за штуку.

Хорошим спросом пользуются стандартные тротиловые шашки весом в 400 грамм, и элементы динамической защиты танков, содержащие взрывчатку - гексоген. Взрывчатка используется членами преступных группировок для выполнения заказных убийств.

Цена тротиловой шашки или элемента динамической защиты танка колеблется от 100 до 400 гривен.

К слову, свою цену имеют даже краденые штык-ножи к автоматам. Например, в судебном решении повествуется о случае, когда старший лейтеннант - одессит, украв 34 штык-ножа со склада своей части, продавал их оптом по 400 гривен за штуку. Цена на боевое холодное оружие не взята с потолка - за границей коллекционеры готовы выложить за штык-нож Калаша до 80 долларов. А на интернет-сайтах за штык-нож готовы платить до 800 гривен.

Кто продает и покупает оружие

География сбыта оружия в 2014 году также особо не отличалась централизацией - желающих прикупить оружие, штучно либо партией было достаточно в любом регионе Украины. Прежде всего интерес к оружию был у представителей криминалитета. По информации источников "Страны" в полиции и СБУ, с 2016 года больше всего оружия скупается в Киеве и Киевской области, в Харькове, Одессе и на Закарпатье.

"Чаще всего продавцами выступают военные и контрактники. Много продавцов из числа добровольцев первых волн АТО, из радикальных организаций. Впрочем, продают они, естественно, не все оружие. Значительное число остается у них на руках и складируется в Киеве и других крупных городах. Причем чаще всего группировки эти находятся под контролем МВД и СБУ. Так что если они и решат достать из схронов свои арсеналы, то с благословения своих кураторов для выполнения конкретных политических задач. В 2014-2016 годах покупателями были в основном бандиты из устойчивых группировок. В 2017 году тенденция изменилась - больше всего оружия скупают авторитетные люди на Закарпатье, оттуда оно идет на экспорт", - утверждает старший офицер киевского главка СБУ В.

Экспортный потенциал

За последние два года структура оружейной контрабанды существенно изменилась. Первые годы войны на Донбассе - в 2014-2015 годах, большая часть контрабанды была "импортной" - в силу того, что многие добровольческие подразделения не получали оружия у государства и им приходилось обеспечивать себя самостоятельно. В том числе, и при помощи закупок за границей. Но в 2016 году АТО и прифронтовые районы оказались перенасыщены оружием.

Поэтому пошел обратный поток - из Украины за рубеж.

Официально подтвержденных примеров немного и некоторые из них попахивают банальной провокацией спецслужб.

Например, в 2016 году на границе с Польшей СБУ была предотвращена попытка вывоза оружия из Украины - пять автоматов Калашникова, несколько тысяч патронов, два ручных противотанковых гранатомета, 125 килограмм тротила и 100 электродетонаторов.

Оружие пытался вывезти 27-летний француз Грегуар Муто при "помощи" бывшего бойца полка "Азов" Михаила Зубова, который оказался агентом СБУ. А вся попытка контрабанды - умело инспирированной спецоперацией украинской спецслужбы.

Суды по уголовному производству в отношении Грегуара Муто идут до сих пор, а вот "темная лошадка" и агент СБУ Михаил Зубов по странному стечению обстоятельств покончил жизнь самоубийством в марте 2017 года, убив перед этим жену и дочь.

Второй официально зафиксированный случай произошел 31 марта 2017 года - тоже на украинско - польской границе. Две украинки пытались вывезти в автофургоне ствол от корабельной пушки АК - 630 калибром 30 мм, задекларировав его как запасную часть гидравлической установки. Третий случай - 12 сентября 2017 года 46-летний украинец пытался пронести через пункт пешеходного перехода границы в рюкзаке пистолет и патроны.

Впрочем, по данным наших источников в силовых структурах, реальных примеров намного больше.

По словам офицера одной из украинских спецслужб Б., за последние два года в Украине сложилось несколько устойчивых каналов вывоза оружия за границу. Один из них проложен через украинско-польскую границу, второй - через Одесскую область, третий через Закарпатье. Причем Польша, Венгрия, Румыния играют роль транзитных территорий. Конечные покупателями чаще всего находятся на Ближнем Востоке, в Афганистане и в странах Африки.

"Преимущественный интерес покупателей - автоматы Калашникова, патроны. Особый интерес зарубежных покупателей - это гранаты, тротиловые шашки и элементы динамической защиты танков, содержащие гексоген и электродетонаторы. Короткоствол - пистолеты и патроны к ним закупаются в меньших количествах и это разовые поставки. В 90-х и начале 2000-х основным поставщиком нелегального оружия в Европу были балканские страны - бывшая Югославия и Албания. Но уже несколько лет этот источник не действует - большая часть оружия оттуда уже вывезена и продана. В контрабанде оружия из Украины участвуют как спецслужбы, так и криминальные структуры, а в последнее время и радикальные организации. Последние, правда, часто используются спецслужбами как исполнители, чтобы запутать следы", - рассказал источник "Страны".

Интересно, что через официальные пограничные пункты пропуска контрабанда оружия практически не идет - перевозчики используют "окна" на кордоне, которые труднодоступны для пограничников и полиции. Например, в Одесской области в Румынию оружие перевозится через дельту Дуная.

От СБУ к ВСУ

В общем, оружие, причем в любом количестве, "заговорщики" Савченко и Рубан могли найти и внутри Украины.

Поэтому факт того, что арсенал зачем то везли из "ДНР" и вызывает самые большие сомнения в официально озвученной версии следствия и наводит на мысль, что имело место провокация, когда Надежду спровоцировали на разговоры о перевороте и на покупку оружия у сепаратистов специально подосланные к ней агенты СБУ.

Впрочем, в определенном смысле информация, которая была озвучена генпрокурором Луценко по делу Савченко, довольно интересна. Напомним, там шла речь о том, что полученное у сепаратистов оружие должны были отвезти в 8-й полк ССО в Хмельницком.

Организационно ССО находятся в структуре Министерства обороны. Но до 2017 года они фактически выполняли диверсионные задачи СБУ в АТО. Более того, еще в 2015 году руководство ГУР МО "усилили" бывшими сотрудниками СБУ, что вызвало некоторое недовольство "коренных" разведчиков ведомства. Однако после недавнего указа "О реинтеграции Донбасса", который по сути окончил АТО и передал руководство военным, ситуация существенно поменялась.

Роль ВСУ и МО в контроле за ситуацией (во всех смыслах) в зоне боевых действий значительно выросла, а СБУ и МВД уменьшилась. Каким образом это скажется на перераспределении потоков на теневом рынке оружия - будет понятно уже в ближайшие месяцы.