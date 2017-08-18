В ночь на 8 марта в Киеве был обстрелян ресторан "Лео". Стреляли из гранатомета. Посетителей в это время уже не было и никто не пострадал. Поэтому обстрел, скорее всего, являлся предупреждением кому-то о чем-то.

Известно, что в этом ресторане часто бывал известный "вор в законе" Неделя (Андрей Недзельский). Сейчас он отсутствует в Украине, но "прием" посетителей там осуществлял до последнего времени помощник Недзельского Дима Донецкий.

Как полагают источники "Страны" в криминальном мире, при помощи выстрела из гранатомета могли передать "привет" именно Неделе и его людям.

И это не единственный инцидент, связанный с авторитетными ворами. Не так давно, с большой помпой полиция задержала Леру Сумского. Правда, потом почти сразу отпустила. Но в соцсетях фото полицейские запостили.

Впрочем, и без того буквально каждую неделю МВД отчитывается о своих успехах в борьбе с "ворами в законе".

"Страна" выяснила, что стоит за этой активностью полиции и что вообще происходит в воровском мире Украины.

Воры нарушили старое правило - ментов не трогать

Отправной точкой нового витка войны полицейских с ворами в законе стал беспрецедентный случай угона автомобиля заместителя главы ГУНП Александра Фацевича 18 августа 2017 года.

"Неписаная традиция воровского мира - не трогать ментов, их близких и их имущество. Кража "Lexus" Александра Фацевича был ошибкой - его угоняла залетная бригада, которая по существу не знала, кому принадлежит машина. Но эта бригада была подконтрольна ворам. Угон машины большой шишки из полиции был очевидным "косяком", а для руководства полиции - плевком в лицо. Начальство восприняло этот угон как послание от воров, мол, они не полиция, а г…но. Мол, старые понятия на полицию не распространяются - авторитета, которым обладали "старые" менты, у новых полицейских уже нет. Тогда состоялось закрытое совещание, на котором Аваков назвал угон машины "позором", и было принято решение "закошмарить всех воров" и показать, кто в Украине хозяин", - рассказал нам высокопоставленный сотрудник киевской полиции В.

К слову, в 2018 году было решено возродить Управление по борьбе с организованной преступностью, но под другим названием - Управление стратегических разработок и анализа (УСРА). Однако по информации источников "Страны" в МВД, после нашей публикации на эту тему не очень благозвучное сокращенное название нового ведомства было решено изменить.

Воров попросили забыть о "темах" в АТО

Впрочем, помимо угона машины замглавы ГУНП были и другие, более существенные, факторы, которые подвигли руководство полиции на объявление войны лидерам воровских кланов.

Начало войны на Донбассе существенно перетасовало криминальный расклад в Украине, существенно ослабило влияние "коренных" воровских кланов на преступный мир в котором начали появляться новые крупные игроки - радикальные "патриотические" группировки и частные армии предпринимателей. Появились новые направления криминальной "экономики" - в частности, контрабанда через линию разграничения в АТО, "янтарная тема" на Волыни, лесоповал и вывоз древесины с Закарпатья, а также массовые захваты урожая у селян.

Логично, что лидеры воровских кланов заинтересовались новыми "темами", сулящими миллионные прибыли и попытались даже ими "поруководить".

Но, как выяснилось, воров именно в этих "темах" вовсе не ждали. Не ждали те, кто изначально использовал "ноу-хау", связанные с войной, для собственного обогащения. Речь идет о руководителях силовых структур, крышующих их политиках и связанных с ними "патриотических" организациях.

Вот что рассказал "Стране" на правах анонимности криминальный авторитет К., вхожий в близкое окружение "воров".

"В начале войны ворам стало ясно, что настоящие деньги крутятся на Донбассе, в АТО - в "темах контрабаса" через фронт, распила предприятий на металл, вывоза угля и оружия, - рассказывает авторитет. - Украинские старшие (имеются ввиду украинские воры в законе - Прим.Ред.), несколько раз встречались с российскими старшими. И в 2014 году было решено войти в эти "темы", поставить смотрящих в АТО. Определились, что старшим смотрящим по этому региону будет Леха Краснодонский (вор Леонид Сальников, уроженец Луганской области, умерший в 2016 году - Прим.Ред.).

Было решено организовать общий бизнес и поставить под контроль "левых" людей, которые уже работали в этих "темах". Но сразу же начались "непонятки". Старшие столкнулись с тем, что всеми этими темами рулят менты, СБУшники и очень крупные политики из Киева и Москвы. Еще большей проблемой было то, что смотрящие от воров в Донбассе столкнулись с полностью отмороженными беспредельщиками из различных военизированных группировок с обоих сторон. Эти ребята не шли на стрелки и не общались, а сразу стреляли. То, что происходило там в 2014-2016 годы можно назвать двумя словами - мутняк и беспредел. Никто ни для кого не был авторитетом, никакие законы или понятия в зоне АТО не действовали, смотрящих от старших посылали нах...

Лехе Краснодонскому был выделен определенный бюджет на вход в "темы", но он не смог выполнить своих задач. Деньги были потрачены на взятки крупным ментам и военным в АТО, но нас просто кинули. Речь идет о нескольких миллионах долларов, которые были переданы донецким ментам. Когда зашла речь о том, где деньги, Леху Краснодонского несколько раз вязали СБУшники, кинули на СИЗО и там ему разъяснили, чтобы воры забыли о "темах" в АТО. Помощников Краснодонского очень быстро позакрывали, а кого просто завалили - до сих пор не можем найти, куда они делись.

Кстати, вопрос о деньгах, которые были переданы Лехой на развитие бизнеса на АТОшных "темах", до сих пор висит в воздухе. Деньги были общаковые. В то, что Леха Краснодонский умер, якобы, от передоза наркоты никто из старших не верит".

О "донецком вопросе" в войне, объявленной руководством полиции ворам, говорят и источники "Страны" в МВД.

"Высшее руководство полиции активно борется с ворами по двум причинам, - утверждает старший офицер Нацполиции В. - Во-первых, повысить низкий рейтинг полиции и представить себя в качестве активных борцов с лидерами преступного мира. Во-вторых, избавиться от конкурентов по темам криминального заработка.

Интересно, что руководители Нацполиции, которые до 2017 года были на руководящих постах в Донецкой области, не хотят акцентировать внимание на контрабанде в зоне АТО, к которой они были причастны совместно с СБУ и военными.

Также была придумана версия о том, что украинские воры - агенты ФСБ и Кремля. На самом деле понятие патриотизма, что российского, что украинского, для воров пустой звук. Для них главное - бизнес, без границ и государственных интересов. Интерес может быть только один - воровской. Воры пытались ловить рыбку в мутной воде на Донбассе, Волыни и на Закарпатье, но им дали по рукам, а теперь хотят полностью извести как конкурентов.

Обратите внимание, что в Украине каждый месяц задерживают и депортируют одного - двух воров в законе. Но никакого спада преступности не происходит".

Воровской раскол

Помимо ослабления позиций украинских лидеров воровских сообществ из-за конкуренции за контроль над криминальным бизнесом с политиками и правоохранителями, немалый эффект в ослабление влияния воров на криминальный мир дал и раскол между крупными воровскими кланами.

По сути, руководство многими региональными воровскими сообществами Украины сейчас осуществляется дистанционно - лидеры кланов живут в Европе. Смотрящим по Киеву, центральной и западной Украине по-прежнему остается вор Неделя - 45-летний Андрей Недзельский.

Неделя уже более года постоянно находится в Европе, был задержан во Франции по подозрению в нарушении иммиграционного законодательства, но был отпущен под залог. По Киеву и Киевской области от его имени руководит его помощник - Дима Донецкий. Также в Киеве и области действуют воры Вася Ушатый - 43-летний Василий Русан и Хмело - 57-летний Георгий Хмелидзе.

Впрочем, Западная Украина, а особенно Закарпатье остается спорной территорией - здесь позиции воров откровенно теснят местные криминальные группировки. Например, во Львовской области и на Волыни одной из основных фигур является авторитет по прозвищу Вова Морда.

Смотрящим по Одессе и области остается вор Антик - 60-летний Антимоз Кухилава. Однако помимо Антика на воровское руководство регионом по-прежнему претендуют воры Миндия Горадзе по прозвищу "Хромой" и Омар Бекаев - по прозвищу Омар. Помимо них в области активно действуют этнические криминальные группировки - гагаузские, болгарские и дагестанские, которые по существу не зависят от традиционных воровских сообществ.

Также в Одессе живет один из авторитетных воров старой формации - Полтава (79-летний Владимир Дрибный). В 2017 году одесская полиция изъяла во время обыска у Полтавы воровскую кассу - "общак", на сумму более чем миллион долларов. По информации источников "Страны" в полиции, деньги не вернули.

Сумская область полностью подотчетна Лере Сумскому - 63-летнему Сергею Лысенко, ему помогают авторитеты по прозвищам Гимнаст и Жаба. Лера Сумской также имеет интересы в Чернигове, Хмельницком, Херсоне, Черновцах. В криминальном мире ходят слухи, что Лера Сумской "устал", собирается на пенсию и ищет себе преемника. Скорее всего, с подачи Леры Сумского будет "коронован" его ближайший помощник - Гимнаст.

Воровское сообщество Кропивницкого и Кировоградской области возглавляет вор Армен Хохол - Армен Хачатрян.

В Запорожье безраздельно "царствует" вор по прозвищу Принц - Паата Чхартишвили.

Воровской "король" Днепра и Днепропетровской области - вор Умка Днепропетровский, 44-летний Сергей Олейник. Впрочем Умка также в феврале 2018 года предпочел уехать в Европу, оставив вместо себя на "престоле" помощника. Затем вернулся, был задержан и тут же отпущен.

К слову, у Умки давний конфликт с Неделей. Два года назад смотрящий по Киеву потребовал у смотрящего по Днепру сдавать "долю малую" в центральный общак. Другими словами, попытался подчинить клан Умки. Такая попытка "централизации" не пришлась по душе Днепровскому авторитету и он резко отказал притязаниям Недели.

На тот момент открытую войну между воровскими кланами удалось погасить – на сторону Умки стал Лёра Сумской.

Время гастролеров

Наконец, есть еще одна тревожная для украинских воров тенденция.

В последние несколько лет Украина стала настоящим лакомым куском для приезжих воров в законе.

Бригады гастролеров, большей частью - уроженцы Грузии и Азербайджана, даже не пытаются получить "добро" на свои действия у "законных" лидеров местных воровских сообществ и "работают" автономно.

Это также доставляет головной боли полиции - до 2014 года любого "гастролера" можно было вычислить через информаторов в криминальном мире, так как желающие поработать в другой области и государстве спрашивали разрешения у местных смотрящих.

Информация о "квотах" гастролеров на работу в других регионах была достоянием не только воров, но и многих из их окружения.

Но сейчас это в прошлом.

Криминальный мир Украины постепенно погружается в состоянии анархии, которую трудно контролировать не только ослабленной многолетними перетрусками полиции, но уже и воровскому ходу.