В январе Винницкий городской суд вынес обвинительный приговор в отношении двух сотрудниц областной налоговой.

Служители Фемиды признали начальницу регионального управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем Оксану Кушнир и инспектора-ревизора Светлану Пономаренко виновными в совершении служебного подлога (ч.1 ст.366 УК Украины). Женщин оштрафовали на 4250 грн каждую и лишили права занимать должности в органах Государственной фискальной службы сроком на три года. Свою вину, к слову, они категорически отрицали.

При этом, назначенное для сотрудниц налоговой наказание в связи с истечением сроков давности суд отменил. Единственное, в чем им придется поиздержаться - выплатить вскладчину 17,6 тыс. грн., потраченные на проведение экспертиз в деле.

Так закончилась почти четырехлетняя эпопея по привлечению к уголовной ответственности винницких фискалов, которые в июле 2013 года оштрафовали на 630 тыс. грн. местную кондитерскую фабрику, входящую в корпорацию нынешнего президента Roshen.

Краеугольным камнем того дела стал акт ревизоров и вывод с подписями Кушнир и Пономаренко, где говорится о занижении "сладкой компанией" обязательств по НДС в размере 91,5 тыс. грн. За четыре месяца до начала Евромайдана в корпорации Порошенко согласились с претензиями налоговиков. Доначисленная сумма неуплаченных налогов тогда поступила к бюджет.

"Винницкая кондитерская фабрика" не желая создания конфликтных ситуаций оплатила сумму... в размере 630 тыс. грн., что подтверждается платежным поручением №25647 от 24.07.2013", - говорится в приговоре налоговикам.

После свержения Януковича и прихода на его место Петра Алексеевича миролюбивый настрой Roshen испарился. Проверявших корпорацию президента винницких фискалов осудили по статье за выдачу должностным лицом заведомо неправдивого официального документа. А уплаченные в бюджет доначисления налогов - вернули кондитерам.

Как выяснила "Страна", случай из Винницы - далеко не единичен. За период постмайданной власти около сотни налоговиков стали фигурантами уголовных дел за проверки Roshen, произведенные в эпоху Януковича.

Налоговая оптимизация обернулась штрафами на 120 миллионов

История "особых отношений" кондитерской корпорации и фискального ведомства берет свое начало летом 2013 года.

В эпоху "позднего Януковича" в кулуарах власти курсировала версия, что появление на пороге кондитерских фабрик Порошенко налоговиков имело целью склонить последнего к передаче "сладкой империи" в руки "Семьи".

В отдельных СМИ того времени можно было встретить сообщения о том, что новым собственником Roshen благодаря "усилиям" Министерства доходов и сборов готовится стать Александр Янукович. Но начавшиеся в Киеве акции протеста свели эти планы на нет.

Уже после Евромайдана беглый экс-министр доходов и сборов Александр Клименко в интервью западным журналистам заявлял - именно с этими проверками компаний Порошенко и связано его уголовное преследование.

Как бы там ни было, но в 2013 году действительно была проведена серия ревизий структурных подразделений Roshen, которая выявила ряд нарушений налогового законодательства.

Во-первых, по итогам плановых проверок 11 компаний сладкой империи Порошенко было доначислено 47 млн. грн. налогов и сборов.

"Зафиксировано проведение "нетипичных" экспортных операций, в том числе по договорам комиссии, для минимизации налоговых обязательств по НДС... Предприятия формировали расходы и налоговый кредит по НДС по ничтожным сделкам и от контрагентов с признаками фиктивности", - говорилось на этот счет в сообщении на сайте Министерства доходов и сборов.

Показательно это можно проследить по итогам проверки ПАО "Укропткульттовары". Выводы ревизоров позволили отследить цепочку по минимизации налоговых обязательств. Схема работала в два хода: сначала корпорация Roshen продала этому афиллированному с ней кировоградскому кондитерскому предприятию сладости на 10,5 млн. грн. "Укропткульттовары", в свою очередь, реализовывало их на экспорт липецкой фабрике Порошенко, но уже за 8,7 млн. грн. - то есть, на 1,7 млн. грн. дешевле, чем приобрело.

Во-вторых, внеплановые ревизии еще 11 "рошеновских компаний" привели к выступлению штрафных санкций в размере свыше 70 млн. грн.

"Они сворачивали обязательства по НДС через фиктивный экспорт. Но как часто бывает в таких ситуациях, попадались на "пересортице" товарных позиций. Точно помню, что по документам одна из кондитерских фабрик по документам продавала за рубеж уголь", - вспоминает один из фискалов, принимавших участие в проверках корпорации Порошенко.

Суммарно 44 проверки предприятий Roshen привели к доначислениям в размере 118,2 млн. грн., а также возбуждению двух десятков уголовных дел по налоговым статьям.

Налоговые претензии к корпорации Порошенко составляли около 120 млн. грн., источник фото: prokurorska-pravda.today

Известно, что осенью 2013 года часть средств недоимки (по меньшей мере, 5 млн. грн.) была признана структурами Порошенко, и поступила в казну. Что же касается основной суммы фискальных претензий, то они оспаривались в судах с переменным упехом.

В отношении фискалов сработал "закон бумеранга"

Ситуация резко изменилась после побега экс-президента Януковича и его ближайшего окружения.

В оспариваемых итогах проверок служители Фемиды встали на сторону Roshen. Ранее уплаченные в бюджет средства судьи постановили вернуть. "Сладкие" уголовные производства были закрыты с формулировкой "в связи с отсутствием состава преступления".

Но на этом в истории не была поставлена точка.

Наоборот, теперь уже на самих фискалов-ревизоров было открыто уголовное дело. Сведения об этом были внесены в ЕРДР 24 марта 2014 года с правовой квалификацией по ч.1 ст.364 ("Злоупотребление властью").

Источник фото: facebook.com

Позднее к ней добавилась ч.3 ст.365 ("Превышение служебных полномочий") и различные вариации ст. 366 УК Украины. К фискалам появились вопросы у сотрудников правоохранительных органов.

Разгромные выводы проверок корпорации Roshen отменили в считанные дни после побега Януковича и членов и его окружения, источник видео: youtube.com/Zik Онлайн

Следствие рисовало такую картину: на Львовской площади в офисе Миндоходов заседал целый штаб, который ставил преступные задачи налоговикам на местах и доводил "план по ревизиям" компаний Порошенко. Как говорится, в материалах суда, этот преступный план якобы созрел в голове бывшего министра доходов Клименко.

"Формальным основанием для назначения... проверок предприятий группы Roshen стала аналитическая информация о выявлении нетипичных экспортных операций, доведенная Департаментом налогового и таможенного аудита Министерства доходов и сборов до подчиненных управлений и территориальных подразделений", - говорится на этот счет в постановлении суда.

Каждая из проверок должна была завершаться многомиллионными штрафами и доначислениями, невзирая на отсутствие законных оснований для этого. За это-де их должны были отметить по службе.

Те из фискалов, кто согласился на правах анонимности ответить на вопросы при подготовке этого материала, эту версию отметают.

"Нарушения действительно имелись, схемы были выявлены, - говорит "Стране" один из бывших фискалов, который стал фигурантом уголовного дела. - На допросе меня на полном серьезе спрашивали, получал ли я награды и премии за то, что проверял предприятия группы Roshen. Возможно, хотели подшить это в дело".

С другой стороны, нельзя исключать и версию, что реально обнаруженные нарушения налогового законодательства на предприятиях Порошенко были использованы Семьей Януковича для давления на будущего президента с целью "отжима" бизнеса. По крайней мере, в предпринимательских кругах в то время именно эта версия и имела хождение.

С другой стороны, не совсем понятно зачем тогда преследовать рядовых налоговиков, если они раскрывали реальные налоговые преступления.

Мягкие приговоры в обмен на показания против руководства

Как бы там ни было, но еще летом 2014 года следствие получило доступ к отдельным документам, касающимся ревизий корпорации Порошенко. После этого "сладкое дело" в отношении фискалов расчленили на несколько производств, расследование которых было поручено 12 различным территориальным органам досудебного следствия.

Суммарно было опрошено более сотни бывших и действующих сотрудников Министерства доходов, о подозрении объявлено двум десяткам из них. В отдельных случаях дела в отношении фискалов дошли до суда. Два из них (до историй в Виннице в январе 2018 года) завершились обвинительными приговорами.

Первый из них был вынесен 22 мая 2015 года Яготинским райсудом Киевской области в отношении бывшего главного государственного ревизора-инспектора отдела организации и сопровождения проверок плательщиков налогов Переяслав-Хмельницкой налоговой Киевщины Игоря Галушки.

Галушка полностью признал свою вину, заявив - летом 2013 года руководство налоговой инспекции поставило ему задачу отыскать налоговые нарушения в корпорации Roshen, невзирая на их фактическое отсутствие. Которую он, по собственному малодушию, дескать выполнил. Но сразу же после завершения ревизии в октябре 2013 года уволился по собственному желанию.

Он был признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.366 УК Украины ("Служебный подлог"), оштрафован на 1700 грн. и лишен права занимать должности в органах власти на два года. При этом, в отношении фискала был применен закон об амнистии, а сам он - освобожден от наказания.

Похожее содержание и у второго приговора, который датирован 28 апреля 2016 года. Его вынес Соломенский райсуд Киева в отношении бывшего начальника управления налогового и таможенного аудита Миндоходов в Киевской области Виктории Павленко.

Источник фото: sfs.gov.ua

Последняя также созналась в сознательном подлоге результатов налоговых проверок корпорации Roshen. Павленко было назначено наказание ниже нижнего порога инкриминируемых ей ч.3 ст.365 и ч.1 ст.366 УК Украины - 5 лет тюрьмы с лишением права занимать должности в системе органов власти на 13 месяцев. Но прямо в зале суда реальный срок наказания ей заменили на условный, дав два года испытательного срока.

Если внимательно вчитаться в приговоры Павленко и Галушке, становится понятной такая лояльность служителей Фемиды в отношении инспектора, подписавшего акт о нарушениях в Roshen на десятки миллионов гривен и его руководителя. Дело в том, что именно показания Игоря Николаевича и Виктории Владимировны легли в основу другого обвинительного акта.

Где подозреваемыми является их вышестоящее начальство за период работы в налоговой в 2013 году. Их экс-ревизор Переяслав-Хмельницкой ОГНИ и Павленко де-факто обвинили в реализации преступного сговора при организации проверок бизнеса Порошенко.

Как считают опрошенные "Страной" фискалы, свою свободу Галушка и Павленко обменяли на показания против бывших коллег. Которых прокуратура обвиняет не только по относительно легкой ч.1 ст.366 УК Украины, а и по "тяжелой" ч.3 ст.365 УК Украины. Санкция последней предусматривает от семи до десяти лет тюрьмы.

Такие сроки наказания грозят сразу пяти бывшим сотрудникам Министерства доходов и сборов:

Наталье Чайке и Елене Козленко;

бывшему замначальника Переяслав-Хмельницкой ОГНИ ГУ Миндоходов в Киевской области Денису Бухаленкову;

экс-заместителю главы налоговой службы в Киевской области Владимиру Фурлету;

бывшему начальнику Переяслав-Хмельницкой налоговой инспекции (позднее занимавшему должность 1-го заместителя руководителя налоговой Киевщины) Андрею Неменшему.

Обвинительный акт в отношении этой пятерки бывших налоговиков уже дважды заходил в Соломенский райсуд столицы, но служители Фемиды оба раза возвращали его прокурорам. Сначала это произошло 9 декабря 2016 года, а затем - 13 октября 2017 года.

В настоящее время это решение оспорено прокурорами в апелляции.

Вместо заключения

Не нашли логического завершения и подозрения в отношении группы ивано-франковских налоговиков, которые проверяли "Рошен-Прикарпатье" в 2013 году.

В октябре 2015 года для отыскания доказательств якобы имевшего место преступного сговора правоохранители даже получили разрешение на проведение обыска по месту проживания и работы инспектора-ревизора фискального ведомства. После этого никаких прочих упоминаний о расследовании "сладкого прессинга" налоговиками "рошеновцев" в судебном реестре не появлялось.

Зато в фокусе налоговиков - история инспектора-ревизора из Сум Людмилы Гордиенко. Женщина ставила свою подпись под актом проверки структуры Порошенко "Кондитероптторг", согласно которому были выявлена схема налоговой оптимизации Roshen на сумму более 2 млн. грн.

Своей вины в содеянном она не признала. В итоге, судебная эпопея по делу Гордиенко длится уже два года.

Сначала Ковпаковский райсуд Сум постановил закрыть уголовное производство в отношении инспектора, затем аналогичную позицию занял и Апелляционный суд Сумщины. На этом история не закончилась - прокуратура добилась повторного рассмотрения дела сотрудницы налоговой. Слушания на этот счет назначены 21 февраля.

Большинство прочих уголовных дел в отношении налоговиков в настоящее время либо приостановлены, либо спрятаны под сукно.

При этом, как следует из недавних публикаций в СМИ, схемы по оптимизации налогов структурами действующего президента продолжают использоваться и сегодня. Обнаруженная журналистами "сырная оптимизация" завода "Ленинская кузня" в чем-то похожа на "пересортицу", на которой ловили ревизоры кондитерские компании Порошенко в 2013 году.

Впрочем, сомнительно, что фискалы выйдут на проверку "Кузни" и все того же Roshen. Особенно имея перед глазами примеры своих коллег, которых четвертый год вызывают на допросы и в суды. Но в случае смены власти вопрос налоговых проверок бизнеса Петра Порошенко может вновь встать на повестке дня.