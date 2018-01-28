29 января исполняется ровно месяц со дня убийства юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской.

С тех пор уже появились подозреваемый в ее убийстве и официальная версия.

"В расследовании убийства Ирины Ноздровской есть неопровержимые доказательства, – заявил на днях генпрокурор Юрий Луценко. – Я держу это дело под своим личным контролем".

Как уже рассказывала "Страна", история убитой накануне Нового года юристки получила широкий резонанс не только в Украине, но и за рубежом. Тело женщины обнаружили в реке Козка села Демидов Вышгородского района 1 января. А уже на следующий день свою обеспокоенность произошедшим выразило посольство США и даже один из инициаторов "списка Магнитского" Уильям Браудер.

Спустя две недели дело Ноздровской прокомментировал и президент Петр Порошенко. Еще до избрания меры пресечения задержанному по подозрению в совершении этого преступления 64-летнему Юрию Россошанскому он заявил: "Я думаю, что такое быстрое раскрытие свидетельствует о чрезвычайно высоком потенциале, который имеет реформированная Национальная полиция". Глава государства также поблагодарил силовиков за "блестящую работу".

Между тем защитники потерпевшей стороны сомневаются в официальной версии следствия. Аналогичной точки зрения придерживаются и адвокаты Юрия Россошанского, которые допускают, что он мог себя оговорить. Так что же на самом деле произошло с Ириной Ноздровской?

"Страна" решила проанализировать все версии громкого убийства.

Версия официальная: убийца – Юрий Россошанский

Ирина Ноздровская пропала 29 декабря по дороге из Киева в село Демидов Вышгородского района, где проживала вместе с родителями и дочерью Анастасией. А спустя два дня местный житель обнаружил ее тело в реке Козка и сообщил об этом правоохранителям.

"Из столицы в поселок Ирина приехала на маршрутке, – утверждают правоохранители. – Прямо на остановке она столкнулась с подвыпившим Юрием Россошанским, который нанес ей многочисленные ножевые ранения в область лица и шеи, после чего отнес труп женщины к речке и бросил в воду".

Напомним, что в 2015 году сын Юрия Россошанского, Дмитрий, находясь за рулем своего Lanos, насмерть сбил сестру Ирины – Светлану и был приговорен Обуховским судом к семи годам лишения свободы. Будучи опытным юристом, Ноздровская сама представляла в суде интересы своей семьи и накануне Нового года помешала Дмитрию Россошанскому выйти на свободу по амнистии. Так что, теоретически, мотив убить женщину у пожилого человека действительно был. И 9 января во время суда по избранию меры пресечения он признал свою вину.

А накануне этого, вечером 8 января, близкий к министру внутренних дел нардеп "Народного фронта" Антон Геращенко написал в своем ФБ: "Преступник задержан. Мотив убийства – месть Ирине за ее правозащитную деятельность. Следствие восстановило всю картину этого ужасного преступления по минутам. Доказательств для суда, начиная от орудия преступления и заканчивая чистосердечным признанием подозреваемого с указанием всех деталей убийства, – более чем достаточно. Определит ли ему суд пожизненное заключение или длительный срок лишения свободы – решать суду".

Между тем защитники потерпевшей стороны утверждают, что в материалах дела содержится целый ряд несоответствий, о которых "Страна" подробно писала в публикации "Пять сомнений в официальной версии убийства Ирины Ноздровской".

Не изменили они свою позицию и сейчас.

"Изначально делом занималась полиция Киевской области, – говорит адвокат Анатолий Худяков. – А сейчас его курирует МВД. Следственные действия ведутся очень активно. Относительно Юрия Россошанского могу сказать, что он не знает обстоятельств случившегося и не дает конкретных ответов на вопросы. По сути, он рассказывает о том, как убивал Ирину, словно пересказывает недавно прочитанную книгу. Это не может не вызывать сомнений".

Много вопросов к следствию и у стороны защиты подозреваемого.

"Юрий Луценко заявляет, что "на лбу у задержанного найдены следы, идентичные тем, которые оставлены ногтями человеческой руки", – цитирует заявление генпрокурора адвокат Алексей Цибенко. – А в материалах дела, с которыми я ознакомился, ничего подобного не сказано. Возможно, Юрий Луценко знает больше, чем следствие? Вызывает вопросы и тот факт, что на остановке маршрутного такси, где, по официальной версии, была убита Ирина Ноздровская, не обнаружены следы крови. Согласно выводам экспертов, она умерла от многочисленных ножевых ранений в область шеи и разрыва артерии. А значит кровь должна была хлестать фонтаном. Куда же она делась? Мне так же непонятна фраза Юрия Луценко о том, что, "согласно данным экспертизы, кровь в основном пошла внутрь тела погибшей". Если женщине повредили артерию, такого просто не может быть".

"В случае повреждения артерии земля на остановке должна была буквально пропитаться кровью убитой, – уточняет судмедэксперт Владимир Юрченко. – А внутреннее кровотечение у женщины могло возникнуть при условии, что убийца нанес ей проникающие удары ножом в область сердца, почек, печени или других внутренних органов. Но, согласно открытой информации по делу Ирины Ноздровской, подобных ранений эксперты у нее не обнаружили. Так что судите о словах генпрокурора сами…".

Кроме того, по словам Алексея Цибенко, во время следственного эксперимента Юрий Россошанский должен был пронести статистку (женщину такого же веса и роста, что и Ирина Ноздровская) от предполагаемого места убийства к месту, где обнаружили тело убитой юристки. Это около полутора километров. Но больше 50 метров с женщиной на плечах он пройти не смог.

"Как по мне, это явное доказательство его невиновности, – горячится адвокат. – В силу состояния здоровья пожилому человеку было просто невозможно совершить это преступление. Следствие также почему-то не упоминает о том, что на берегу реки Козка были обнаружены следы от автомобильных протекторов. Из-за чего полиция конфисковала несколько автомобилей. В том числе у бывшего жениха Ирины Ноздровской. Возможно, погибшую похитили, запихнули в машину, убили и потом бросили в реку? Но тогда при чем здесь мой подзащитный? Машины у него нет".

Как уже писала "Страна", жена подозреваемого Ольга не исключает, что Юрий Россошанский мог сознательно оговорить себя ради сына.

"Муж больше всего на свете любит наших детей и ради них готов на все. К сожалению, добиться освобождения Димы путем судебных тяжб мы не смогли. Поэтому Юра мог заключить сделку с кем-то из больших чинов в полиции в обмен на амнистию для Димы", – считает Ольга Россошанская.

Так или нет, но, судя по всему, правоохранители и сами осознали, что слишком уж поспешили взвалить всю вину на пожилого человека, чтобы поскорее отчитаться о "перемоге". Отказываться от своей первоначальной версии они пока не собираются. Но теперь ведут дело к тому, что во время совершения преступления Юрий Россошанский был не один.

Версия вторая: Ирину Ноздровскую убила "группа лиц"

"Неправда, что физическое состояние Юрия Россошанского не давало ему возможности перенести труп одному, – утверждает Юрий Луценко. – Но все же мы разрабатываем версию, что там был кто-то еще. Тем более, что под другими ногтями Ноздровской (напомним, что ранее в ходе судебно-медицинской экспертизы ДНК задержанного была обнаружена на правой руке погибшей. – Прим. Ред.) есть следы еще ДНК, чью принадлежность устанавливаем. Пока в деле есть некоторые неясности. Лично для меня остается вопросом, был ли убийца один. Сейчас следствие разрабатывает и эту вторую версию, о которой ранее уже намекал Антон Геращенко".

Судя по всему, генпрокурор имел в виду слова нардепа о том, что кто-то мог помочь Юрию Россошанскому спрятать тело. Этим и объясняется тот факт, что подозреваемый не может ответить на вопросы о том, в чем была одета Ирина Ноздровская и куда подевалась ее сумка. О чем ранее заявлял "Стране" адвокат потерпевшей Анатолий Худяков.

Кроме того, вскоре после убийства юристки, ее дочь Анастасия сообщила в интервью "Стране", что не исключает причастности к преступлению друзей Дмитрия Россошанского. Мол, они неоднократно угрожали ее матери. Но односельчане девушки эту версию всерьез не рассматривают.

"Вероятно речь идет о двух братьях, которые являются дальними родственниками семьи Ноздровских, – говорят жители села. – Но они оба не судимы. Более того. Один из них уже давно работает в полиции. Зачем им так портить себе жизнь?".

"Я не знаю, кто кроме Юрия Россошанского участвовал в этом преступлении, – отмечает адвокат потерпевших Анатолий Худяков. – Например, это могла быть его супруга Ольга или кто-другой. Но все защитники Анастасии Ноздровской придерживаются версии о том, что преступление совершила группа лиц. А лично я думаю, что пожилой человек кого-то покрывает. Поэтому и признал свою вину в суде".

Защитник Юрия Россошанского тоже уверен, что его подзащитный себя оговорил.

"Не забывайте, что его сын Дмитрий находится в СИЗО. А теперь представьте себе, что во время допросов кто-то сказал старику: не возьмешь на себя вину, сын пострадает… Конечно, это всего лишь версия. Но исключать нельзя ничего", – говорит адвокат.

Есть ли у следствия и адвокатов потерпевшей доказательства причастности к преступлению "группы лиц", пока не известно. Все они ссылаются на тайну следствия и комментариев не дают. Единственной значительной новостью за последнее время стала информация о том, что семья Ноздровских отказалась от обвинений в адрес бывшего мужа погибшей в аварии Светланы – Максима Сапотинского. Еще 2 января во время интервью с корреспондентом "Страны" Анастасия Ноздровская заявила, что после гибели в ДТП сестры ее матери их семья была оскорблена тем фактом, что зять дал виновнику аварии Дмитрию Россошанскому расписку в том, что не имеет к нему претензий. А также судилась с ним за право растить внука.

Но теперь ситуация в корне изменилась.

"После смерти Ирины семья Ноздровских помирилась с бывшим зятем, – говорит адвокат Анатолий Худяков. – В причастности к убийству юристки мои подопечные его больше не подозревают. Так что эту версию можно сбрасывать со счетов".

Версия третья: компромат на СБУ и прокуратуру

Еще одну версию случившегося с Ириной Ноздровской обсуждают в селе Демидов. По слухам, женщину могли убить из-за компромата на высокопоставленных силовиков, который ей якобы передали из Одессы.

"Еще летом минувшего года к Ирине должен был приехать кто-то из Одессы, – говорит местная жительница Наталья Александровна. – Но, по каким-то причинам, встреча не состоялась. Тем не менее этот человек передал Ирине документы, которые вроде бы хранились у нее в компьютере. О чем в этих бумагах шла речь, я не знаю. Но поговаривают, что именно из-за них ее и убили".

Как удалось выяснить "Стране", в июне 2017 года приехать к Ирине из Одессы должен был экс-боец батальона "Айдар" Андрей Позняков. Ирина познакомилась с ним во время работы над проектом по реабилитации осужденных за правонарушения в зоне АТО "айдаровцев". А позже, по словам самого Познякова, пообещала ему организовать в помещении информационного агентства УНИАН пресс-конференцию, чтобы он имел возможность предать огласке документы, касающиеся международного наркотрафика Пакистан – Одесса, и компромат на сотрудников СБУ и прокуратуры в связи с этим.

Но накануне выезда Андрей Позняков был задержан сотрудниками полиции по подозрению в разбое (статья 187 ч. 2 УК Украины) и мошенничестве (статья 190 ч. 2 УК Украины) и почти три месяца провел в СИЗО. После чего вышел под домашний арест. Он записал видеообращение к главе НАБУ Артему Сытнику: "С весны 2017 года я и ГО "Украина" (эта общественная организация занималась в Одессе защитой прав воинов АТО. – Прим. Ред.) были привлечены сотрудниками центрального аппарата СБУ к сбору информации о международном наркотрафике Пакистан – Одесса. В Одессе нашу работу курировало областное управление СБУ и прокурор области Олег Жученко. Позже мне удалось выяснить, что на самом деле спецслужбы использовали меня в противоправных целях по "отжиму" контроля над каналом у полиции. У меня есть флешка объемом 90 гигабайт с вордовскими документами о преступной деятельности силовиков. Я передал информацию с этой флешки своим друзьям на тот случай, если со мной что-то случится…".

Уже из СИЗО Андрей Позняков написал письмо и для "Страны": "Я, Андрей Позняков, хочу сообщить, что сотрудничал с Ириной Ноздровской по вопросу предания гласности противоправной деятельности отдельных сотрудников СБУ и прокурора Одесской области Олега Жученко, – говорится в письме. – Указанные лица имеют прямое отношение к информации, связанной с убийством Ирины Ноздровской…".

"Я считаю, что дело против Андрея Познякова сфальсифицировано, – заявляет его адвокат Александр Нестеренко. – Возможно, это месть полиции за то, что он участвовал в планах СБУ и прокурора области. А может быть, его пытаются упрятать за решетку, чтобы никто не узнал о противоправных действиях СБУ и прокуратуры. Мне сложно делать выводы. Но у Андрея Познякова есть весомые доказательства своих слов. Например, переписка с прокурором области Олегом Жуковским в социальных сетях. А также переписка с сотрудниками СБУ, которые дают ему задания".

Бывший начальник Ирины Ноздровской, руководитель общественной организации "Движение борьбы с коррупцией" Иван Лозовой, подтверждает, что юристка общалась с Андреем Позняковым.

"Ира составила его досье в рамках проекта помощи бойцам "Айдара", – говорит он. – Этот документ у меня есть. Но я сомневаюсь в том, что смерть Ирины как-то связана с историей Андрея Познякова. Если этот человек говорит правду, первой жертвой преступников должен был стать он сам. Конечно, исключать нельзя ничего. Но может быть и так, что Андрей Позняков пытается использовать резонанс вокруг дела Ноздровской, чтобы решить свои личные проблемы".

"Страна" попросила прокомментировать слова Андрея Познякова и спикера СБУ Елену Гитлянскую.

"В Службе безопасности нет практики привлечения к оперативно-розыскной деятельности внештатных сотрудников, – сказала она. – Поэтому слова этого человека вызывают у меня серьезные сомнения".

Версия четвертая: политическая

Еще одна версия убийства Ирины Ноздровской также неоднократно отражалась в СМИ. Речь идет о том, что в 2014 году женщина работала в команде нардепа от группы "Возрождение" Антона Яценко, но потом ушла от него и помогала нардепу Татьяне Чорновол собрать на него компромат.

Соответственно, теоретически, народный депутат мог воспользоваться конфликтом между семьями Ноздровских и Россошанских в качестве прикрытия, чтобы отомстить Ирине. В качестве доказательств этой версии часто приводится видео телефонного разговора юристки с супругой нардепа Людмилой Кравчук.

Из телефонной беседы следует, что в ходе выборов у Антона Яценко исчезла определенная сумма денег и его супруга с помощью Ирины Ноздровской пыталась понять, как это могло произойти. Кроме того, во время разговора был поднят вопрос долгов по зарплате, в том числе и самой юристке. Людмила Кравчук под различными предлогами пыталась уговорить Ирину Ноздровскую встретиться. Но та не соглашалась. Более того, утверждала, что Антон Яценко ей угрожает и пытается сделать из нее "козла отпущения".

Сам народный депутат все обвинения в свой адрес отрицает.

"Я не желаю комментировать нелепости. Не помню, чтобы я лично общался с Ириной Ноздровской. Она тогда была абсолютно рядовым сотрудником. А моя жена вообще не может ее вспомнить. Как и факта телефонных переговоров с ней. Знаете, тогда было сложное время. Люди теряли хорошую работу, высокую зарплату. Видимо, коснулась эта история и Ирины Ноздровской. После чего и было записано это скандальное видео", –рассказал нардеп "Стране".

Скептически относятся к версии о Яценко и в правоохранительных органах.

"Я не верю в причастность народного депутата Антона Яценко к убийству Ирины Ноздровской, – говорит источник "Страны" в полиции. – В 2014 году были смутные времена. В стране царило безвластие. Если бы он хотел ее убить, сделал бы это сразу. Зачем ждать два года?".

Также не верит в причастность Яценко к убийству и Татьяна Чорновол.

"Борьба между Яценко, его схемами и Ириной – это все же 2014 год. Сейчас не было этой линии конфликта. Да, она тогда помогла. Тогда приходилось даже защищать ее, потому что были угрозы физической расправы. Ее дом сторожили парни. И были моменты, когда Яценко ей откровенно угрожал. Но сейчас этого противостояния нет, схема сломана, линия конфликта уничтожена", – говорит Чорновол.