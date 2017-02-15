23 января исполнилось десять месяцев с момента расстрела в центре Киева бывшего депутата Госдумы РФ от КПРФ Дениса Вороненкова. Последовавший за убийством резонанс подчеркнул его колоссальную значимость для Украины и России. С самого начала рассматривалось несколько версий как причин покушения, так и его подоплеки.

В октябре прошлого года было заявлено – дело раскрыто, установлен мотив и все причастные к совершению преступления. Ведущую роль в нем украинские правоохранители отвели "руке Кремля" и заказу на устранение Дениса, поступившему из недр ФСБ.

И хотя все прочие версии (включая линию днепровских "обнальщиков") были объявлены не нашедшими своего подтверждения, официальной трактовке тогда поверили не все. Спустя три с половиной месяца эти сомнения лишь упрочились.

Во-первых, невзирая на анонс генерального прокурора (сделанный 9 октября 2017 года) о передаче уголовного производства в суд, этого не произошло. В настоящее время следствие продлено до середины марта с неясными очертаниями сроков его завершения.

Во-вторых, в материалах дела обнаружились детали, которые ставят под сомнение базовую линию следствия. Как минимум – ту ее ключевую часть, которая касается подтверждения связей между названными публично организаторами и исполнителями убийства.

В-третьих, в истории гибели Вороненкова, обозначился след украинских спецслужб. Которые накануне преступления "вели" помощника киллера, однако не воспрепятствовали ликвидации экс-депутата Госдумы. Более того – уже после его смерти они еще раз вступили в игру, использовав дело Вороненкова как повод для передела уголовного мира в одной из областей.

Детали жизненного пути Вороненкова свидетельствуют о том, что у экс-депутата Госдумы действительно имелось в России много врагов (включая руководство страны). Но только ли там могли находиться заказчики убийства? Ведь последние полгода своей жизни Денис провел в Киеве, где истинный род его занятий так и не был предан огласке.

"Страна" восстановила цепь событий, которые происходили с Вороненковым накануне, в момент и после его переезда в Украину. Обнаруженные обстоятельства позволяют как минимум поставить под сомнение заявляемый на официальном уровне мотив его убийства.

"Вышел из доверия". Уголовные причины эмиграции Вороненкова

Из всего видно, что перестрелку у "Премьер-Паласа" предваряла цепь событий, начало которым было положено как минимум весной 2016 года.

К тому моменту ситуация складывалась так, что политические преспективы в России у депутатской четы бывшего прокурора Дениса Вороненкова и оперной певицы Марии Максаковой просматривались крайне смутно. Правоохранители РФ расследовали ряд уголовных дел, главной мишенью которых выступал Денис Николаевич. Следственный комитет добивался снятия с него неприкосновенности.

Дальнейшие события подтвердили утрату Вороненковым и его супругой "политической крыши" в Москве. В мае прошлого года Мария Максакова уступила на праймериз кандидатов "Единой России", выпав из гонки за мандат. А уже в сентябре выборы в округе Нижегородской области проиграл и сам "коммунист" Вороненков.

Только распрощавшись с надеждами продлить депутатскую каденцию (что автоматически влекло за собой лишение иммунитета), в октябре 2016 года Вороненков вместе с женой перебирается в Киев. Вряд ли такой шаг можно назвать продуманным заранее. Скорее он напоминал спешную эвакуацию.

О том, что речь идет о полноценной "политической эмиграции", а не временном "схроне" для Дениса, стало известно через два месяца. Случилось это в знаковый день 5 декабря – буквально на следующие сутки после истечения депутатских полномочий Вороненкова. Как писала "Деловая столица", к тому моменту супружеская чета выразила готовность сотрудничать с украинскими правоохранителями и "уже общалась с СБУ".

Заметим, что тогда этим сведениям не придали большого значения. Личности российских граждан, хотя и бывших депутатов Госдумы, не слишком знакомы украинским обывателям. Не тиражировали сведений об этом и СМИ северного соседа. Какую же цель преследовала публикация в "Деловой столице", где к Вороненкову и Максаковой советовали присмотреться повнимательнее?

Согласно одной версии, к тому моменту действительно уже имела место некая понятийная сделка между Денисом и его новыми опекунами в Украине. Которую решили таким образом "скрепить" обнародованием в СМИ факта эмиграции Вороненкова, лишив его шанса вернуться в Москву.

Есть и другие трактовки "слива". Можно встретить предположение, что таким незамысловатым образом опальный экс-депутат Госдумы фактически вслепую предложил свои услуги украинским силовикам. И даже версию, что за материалом стояли некие недоброжелатели семейной пары из силовых ведомств РФ.

Как бы там ни было, но официальный Киев со старта устроил теплый прием московскому беглецу. Это подтверждают события 6 декабря 2016 года. В тот день экс-депутат Госдумы получил не стандартный для иностранцев вид на жительство, а сразу украинское гражданство. После этого Денис стал недоступен для выдачи российским правоохранителям.

Как создавался миф об архиважном свидетеле по делу Януковича

Вся процедура предоставления паспорта человеку, карточка которого (как и его супруги) ранее голосовала за присоединение Крыма к РФ, уместилась всего в два месяца. Это фантастическая скорость - просители гражданства годами ожидают ответов от бюрократической машины государства. В случае Вороненкова, оно оказалась полностью к его услугам. А паззл сложился так, что сразу после лишения его иммунитета в России, опальный коммунист обзавелся украинским гражданством.

Причины, которые сподвигли власти пойти на такой шаг, начали объяснять начиная с конца января прошлого года. Спойлер Вороненкову организовал генпрокурор Юрий Луценко, когда в эфире телеканала 1+1 22 января 2017 года заявил - по делу о госизмене Януковича было допрошено два экс-депутата Госдумы. Имя первого еще с лета было на слуху у журналистов - это Илья Пономарев. Личность второго, как раз "беглого коммуниста", источники в Генпрокуратуре раскрыли изданию Коммерсантъ вечером 26 января.

Источником "слива" информации уже после смерти Вороненкова в Генпрокуратуре пытались сделать журналистов телеканала СТБ. Товарищ покойного Пономарев придерживался другой точки зрения. Он кивал в сторону генерального прокурора, якобы устроившего фальстарт.

"Утечка через Луценко не была запланирована, и для Дениса это было шоком и неожиданностью", - заявил Пономарев в интервью "Новой газете".

Открывшиеся после гибели беглого экс-депутата Госдумы детали покажут, что таких "утечек" и нестыковок по "украинскому маршруту" Вороненкова сопровождало сразу несколько. Впрочем, вплоть до его расстрела внимание фокусировалось на другом.

С середины февраля 2017 года украинское общество настойчиво убеждали: у Киева появился новый союзник, который вот-вот сорвет покрова с тайн, по крайней мере, "крымского вопроса". Был заявлен месседж - оказавшийся в опале у властей РФ Вороненков изъявил желание выступить свидетелем обвинения по делу о госизмене в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича. Его объявили носителем инсайдерских сведений, которые прямо доказывают - подготовку к аннексии Крыма в Кремле запустили еще в разгар событий на Майдане. Украинские СМИ встали в очередь на интервью и комментарии у экс-депутата Госдумы. Тот щедро сыпал глаголом, сравнивая свою бывшую Родину с нацистской Германией. И стал антигероем как у российских провластных СМИ, так и у оппозиционных политиков-блогеров.

Источник видео: youtube.com/Алексей Навальный

Уже после смерти Вороненкова журналист Алена Лунькова обнародовала текст протокола его допроса военному прокурору Руслану Кравченко, датированный 19 января 2017 года. Из него следует, что беглый коммунист не был носителем секретов по делу Януковича и "крымскому вопросу". Его ответы состоят из набора клише и пересказа общеизвестных сообщений СМИ.

Дальнейшие попытки Луценко выставить ситуацию так, будто бы существуют некие дополнительные сенсационные показания Вороненкова (якобы полученные на том же допросе и содержащиеся в другом уголовном деле), эксперты воспринимаются скептически. Законодатель не предусматривает процедуры столь вольного обращения следователей с процессуальными документами, как это подает фантазия генерального прокурора.

Источник фото: facebook.com/lunkovaalyona

В сухом остатке имеем, что коммуникация беглого экс-депутата Госдумы РФ с украинскими правоохранителями (по крайней мере, в официальном порядке) лишь множила "макулатуру". "Также Вороненков дал показания и по делам Майдана, но их и сами прокуроры называют пустышкой", - писала на этот счет журналист Лунькова.

Де-факто обществу скормили "легенду о свидетеле Вороненкове" в громких делах, расследуемых Генпрокуратурой. Но ни одного фактического доказательства этого, даже спустя 10 месяцев после его смерти, так и не было предъявлено.

Загадка охраны Вороненкова и "летальный прогноз" из России

Это косвенно подтверждает тот факт, что невзирая на заявленный статус "ценного свидетеля" по одному из самых резонансных уголовных дел в Украине, госохрана бывшего депутата Госдумы вплоть до последних дней его жизни отсутствовала. Эту тайну раскрыл все тот же Илья Пономарев. В его интерпретации, двое "личников" были приставлены к Денису "в последнее время — еще неделю назад их не было".

Стало быть, спустя более чем месяц с момента выхода экс-депутата Госдумы под софиты телекамер с заявлениями о якобы сделанными им разоблачениями Януковича за безопасность Вороненкова на государственном уровне никто не отвечал. Хотя еще в день выхода его первого обширного интервью украинским СМИ 14 февраля 2017 года на сайте Цензор.НЕТ стало известно, что Следственный комитет РФ объявил его в международный розыск, а Басманный суд Москвы - санкционировал арест.

Однако лишь в середине марта эти задачи в нарушение закона были возложены на сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны. С учетом того, что ГУР не входит в перечень уполномоченных на эти функции структур, появление "прикрепленных" являлось чем угодно, но не защитой свидетеля.

Как выяснится позднее, команды для обеспечения безопасности Вороненкова силами сотрудников разведки действительно "заходили" по линии Банковой. "Организовывать охрану... могли или управление госохраны - по письменному распоряжению президента, или "Альфа" - по приказу СБУ. Однако, из АП шли команды, чтобы его охранял именно ГУР", - говорил на этот счет источник в силовых структурах.

Это обстоятельство могло бы считаться не стоящим столь пристального внимания, если бы не последовавшая череда трагических событий и предшествовавший им "анонс". К которому, невзирая на весь скепсис сообщениям с российской стороны, следует присмотреться повнимательнее.

Во-первых, еще 16 февраля 2017 года экс-депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн на эфире российского телеканала заявил, что в Киеве Вороненкову грозит серьезная опасность. Он допустил, что им воспользуются, а затем ликвидируют. "Не исключено, что украинские спецслужбы попытаются его убрать", - говорил тогда Хинштейн.

Во-вторых, это сам факт убийства Вороненкова произошел в тот момент, когда его охранял офицер Главного управления разведки. Который сам был ранен и не спас "объект", но сумел застрелить киллера Павла Паршова.

В-третьих, последовавший через три месяца после смерти экс-депутата Госдумы РФ подрыв авто координатора его охраны Максима Шаповала. Который по роду службы мог знать изнанку спецоперации по организации безопасности Вороненкова. И как минимум рассказать - кто, когда и почему приставил контрразведчиков к опальному экс-депутату Госдумы. А также пролить свет на обстоятельства того, какой была подлинная цель появления Вороненкова в Киеве, почему он сбежал из Москвы именно в Украину (а не, например, в США или страны Европы) и с кем контактировал в последнее время.

Спустя 10 месяцев после расстрела Вороненкова также нет ответов и на вопросы о том, успел ли он вывести свои активы из России. А главное - кто распоряжается этими и прочими капиталами Дениса (всплывавшими, среди прочего в публикациях из так называемого "панамского архива") сегодня. И почему в Украине и России ему синхронно создавали имидж того, кем он на самом деле не являлся.

Как в "дело Вороненкова" включили "харьковский след"

Перейдем к прочим аспектам расследования гибели Дениса. И напомним базовую версию прокуратуры о подоплеке бойни у "Премьер-Паласа" 23 марта 2017 года. На промежуточном финише у этой истории было два официальных спикера - генеральный прокурор Юрий Луценко и первый зам прокурора столицы Павел Кононенко.

Сначала они говорили в унисон.

9 октября прошлого года были названы фамилии шести фигурантов дела об убийстве Вороненкова. Заявленный "микс" наполовину состоял из представителей уголовного мира, которые выбрали в качестве исполнителей заказного убийства трех националистов.

Тогда их структурировали на три группы:

заказчик - российский уголовный авторитет Владимир Тюрин;

двое организаторов - известный в уголовном мире Харькова Юрий Василенко (находится в розыске) и задержанный 29 августа прошлого года уроженец Херсонщины Александр Лось;

трое исполнителей преступления - бывшие днепропетровские обнальщики средней руки, позднее ставшие участниками добровольческих батальонов - Ярослав Левенец (в розыске) и Павел Паршов (убит), а также павлоградский "правосек" Ярослав Тарасенко (находится под арестом с середины июня прошлого года).

По версии следствия, взаимодействие выглядело так: Тюрин обратился с соответствующей просьбой к старому знакомому Василенко, который подбил на дело своего товарища Лося. Тот вышел на Левенца, известному ему со времен совместной отсидки в СИЗО Днепропетровской области. И уже сам Левенец, который хорошо знал Паршова и Тарасенко, предложил им подзаработать.

Отчет Луценко и Кононенко по делу Вороненкова, источник видео: youtube.com/Генеральна прокуратура України

В прокуратуре подчеркивали - столь витиевастая связь разных категорий соучастников для ликвидации Вороненкова была выбрана не случайно. А якобы с целью того, чобы в дальнейшем обвинить в организации преступления экс-депутата Госдумы украинских националистов.

При этом, роль ГУР в расследовании "дела Вороненкова" была обозначена Генпрокуратурой как определяющая в раскручивании цепочки связей подозреваемых. Именно с подачи агентов разведки в уголовном производстве появился сначала Тюрин, а затем Василенко. И Луценко, и Кононенко в наиболее "узких местах" расследования давали отсылки на полученную прокурорами оперативную информацию от ГУР МО.

Через месяц в Харькове произошло убийство коммерсанта с неоднозначной биографией Эдуарда Аксельрода. Этого мужчину, известного по прозвищу "Лепа", глава ГПУ окрестил связующим звеном в "деле Вороненкова". Якобы Аксельрод помогал организаторам расстрела у "Премьер-Паласа" набирать команду исполнителей.

В прокуратуре Киева, которая расследует убийство экс-депутата Госдумы, эту информацию не комментируют даже спустя три месяца громкого заявления Луценко. И переадресовывают вопросы журналистов о роли "Лепы" в этих событиях в Генпрокуратуру, где хранят на этот счет молчание. "Страна" уже писала, что попытка увязать между собой Аксельрода и Вороненкова с самого начала выглядела неправдоподобно.

На сегодняшний день тому есть сразу несколько доказательств. Главное из них - расследование харьковского убийства не передавали в Киев и никак не объединяли с делом Вороненкова.

Кроме того, как следует из полутора сотен судебных "ухвал" по факту расстрела "Лепы", в качестве вероятных мотивов совершения этого преступления указываются совершенно иные причины.

В частности, оперативники ведут отработку причин вероятного совершения убийства Аксельрода людьми из ближайшего круга его общения (а также родственников) по трем линиям - месть, личная неприязнь или нажива. Месяц назад они получили информацию о наличии у покойного конфликта с двумя "авторитетами".

По одной из версий, этими людьми, возможно, могут являться Владимир Манукян ("Мантус") и Вадим Казарцев ("Князь"), о противоречиях которых с окружением мэра Харькова Геннадия Кернеса "Страна" писала ранее. Эти лица в рамках наметившегося передела сфер влияния в первой украинской столице якобы пользуются поддержкой со стороны отдельных чинов ГУР. Которые, как уже отмечалось выше, и предоставили ГПУ полный расклад в "деле Вороненкова".

И, таким образом, банально могли "слить" нужную информацию, направив прокурорское следствие в истории убийства Аксельрода в выгодную "Князю" и "Мантусу" русло. При этом, сам характер ликвидации "Лепы" указывает, что его расстрел тщательным образом готовился людьми, имеющими опыт диверсионной работы. Были задействованы десятки телефонов с клонированными imei, что создало значительные трудности в расследовании дела.

Есть и еще одна важная деталь в этой истории. По информации собеседника нашего издания в силовых структурах, попытка "увязать" смерть Вороненкова с гибелью Аксельрода как раз и связана с "выдавливанием" из Харькова Юрия Василенко. Который действительно был знаком с "Лепой". Факт чего и был использован его оппонентами для его объявления сначала в розыск, а затем осуществления "спайки" с делом Аксельрода.

След СБУ и выход на связь разыскиваемого Левенца

По словам адвоката Лося Святослава Пархоменко, его клиента также "вписали" в схему убийства Вороненкова для закрепления удобной прокурорским версии. Он подтверждает, что уроженец Херсонщины действительно отбывал наказание в СИЗО Днепра, где контактировал с Левенцом.

В то же время, с момента освобождения Ярослава в 2014 году, никаких контактов между сидельцами якобы не было.

Зато, как сообщил "Стране" источник в силовых структурах, с Левенцом мог общаться, и что немаловажно - уже после объявления последнего в розыск, знакомый Лося.

Этот человек, имя которого редакция продолжает выяснять, задерживался вместе с Лосем прошлым летом. Однако затем этого мужчину отпустили. Он частично попал в объектив камеры сотрудников СБУ в момент задержания 29 августа 2017 года.

29 августа 2017 года вместе с Лосем (справа) задерживали еще одного человка, который может пролить свет на дело Вороненкова, источник фото: скриншот ГПУ

Как говорит наш источник, Левенец звонил и обсуждал с этим человеком возможность сдачи в руки правоохранительных органов. Взамен он просил гарантии того, что ему сохранят жизнь.

Очевидно, что Левенцу было чего опасаться. Причем речь могла идти не только о грозящей ему зачистке со стороны подельников по убийству Вороненкова, а и более серьезных вещах.

Как рассказал "Стране" собеседник в прокурорских кругах, накануне расстрела экс-депутата Госдумы Левенец находился в разработке у сотрудников Службы безопасности Украины. Которые вели в его отношении розыскное дело, осуществляя ряд оперативно-технических мерпориятий. Включая прослушку его телефона, элементы которой были продемонстрированы следствием в октябре 2017 года.

Заметим, что официально об этой детали в материалах дела не упоминается. А сам факт появления записи диалога Левенца с Паршовым объясняется тем, что она якобы была найдена в телефоне убитого киллера.

Начиная с 00:30 - тот самый телефонный разговор между исполнителями убийства Вороненкова, который по данным источника, стал результатом проведения ОРД в отношении Ярослава Левенца, источник видео: youtube.com/Генеральна прокуратура України

Сам по себе факт наличия ОРД в отношении Левенца наш собеседник называет крайне странным.

Ведь в таком случае получается, что по меньшей мере за одним из подозреваемых в убийстве накануне преступления велась слежка, но об этом никто официально в процессе расследования не заявил. Не говоря уже о том, что владея информацией о подготовке к неким преступным действиям (что можно понять в том числе и по записи разговора Паршова с Левенцом), правоохранители не предприняли ничего для их предотвращения. Что ставит вопрос о возможной причастности сотрудников спецслужб к случившемуся. Особенно, если вспомнить эпопею с задержанием Левенца за несколько дней до расстрела Вороненкова, и его дальнейшее появление в прокуратуре непосредственно в день убийства. Что, по версии следствия, должно было обеспечить ему алиби.

Заметим, что в настоящее время местонахождение Ярослава Левенца неизвестно. Как и то, жив ли он. В то же время, близкий к главе МВД парламентарий от "Народного фронта" Антон Геращенко считает, что ведомство Арсена Авакова сможет обеспечить жизнь Левенцу. В разговоре со "Страной", он порекомендовал Левенцу, если тот прочитает этот материал, обратиться в МВД. Воспользуется ли его советом Ярослав - покажет время.

Как херсонский Лось оказался в центре дела об убийстве экс-депутата Госдумы

Зато известно другое: на сотрудников министерства внутренних дел уже поступили жалобы от другого фигуранта "дела Вороненкова". Речь идет об Александре Лосе, который после ареста содержится в ИВС столицы.

По информации защитника Пархоменко, из его клиента угрозами пытались выбить выгодные органам следствия показания. "Зафиксированы три визита к нему оперуполномоченного Департамента уголовного розыска Нацполиции Ю.П. Смирнова. Он требовал, чтобы Лось отказался от адвоката и оговорил себя", - говорит "Стране" адвокат.

Заметим, что Лось, как следует из материалов судебного реестра, действительно имеет криминальную биографию. Сначала его привлекали по делу о наркотиках, затем за грабеж, а последний срок он мотал по статье за групповой разбой (в этом приговоре Днепропетровского райсуда Днепропетровской области Лось - это ОСОБА_4).

В октябре 2016 года Александр вышел на свободу по закону Савченко. Пархоменко говорит, что после этого его клиент остепенился и перебрался в Харьков, где устроился на работу в один из спортивных клубов вместе с супругой. Он утверждает, что к "делу Вороненкова" Лося пристегнули из-за того, что он был знаком с двумя фигурантами расследования - сидел с Левенцом и возил Василенко.

В изложении защитника, аргументы следствия, подтверждающие вину Лося, выглядят приятнутыми за уши. Он говорит, что весной прошлого года Александр через знакомых нашел себе подработку в качестве человека, который возьмется сопровождать Василенко во время поездки того в Киев. Этот десятидневный вояж они совершили в периоде с 18 по 28 марта (Вороненкова расстреляли 23 числа), причем жилье снимали в "Дипломат Холле" - по соседству с экс-депутатом Госдумы.

"То, что он стоял и курил возле машины, или подъезжал к дому - это и все материалы следствия, которые якобы говорят о его якобы причастности к убийству. Никаких встреч между ним и Василенко с Левенцом, о чем заявлял журналистам Кононенко, не было", - отмечает Пархоменко.

Вместо преференций - санкции. Как сложилась судьба "заказчика расстрела"

Наконец, не вполне находит свое подтверждение и история с идеологом осуществления убийства Вороненкова. Как известно, на вершину пирамиды заговорщиков следствием поставлен бывший муж его вдовы Марии Максаковой - уголовный авторитет Владимир Тюрин.

В прокуратуре заявляли, что "Тюриком" двигали при этом сразу несколько мотивов. Ведущим из которых якобы выступали обещанные ему преференции от ФСБ в борьбе за титул "короля воров" России. Заинтересованность же "чекистов" РФ в устранении Вороненкова следствие связывает с показаниями, которые дал Денис украинским следователям по ряду громких дел, связанных с персоной Януковича и неких преступлений России на территории нашей страны (что сомнительно, с учетом описанного выше).

Помимо этого, Тюрину вменяется и личный мотив заинтересованности в гибели Вороненкова. Как утверждал генпрокурор Юрий Луценко, российский авторитет-де не мог смириться с тем, что его любовь Максакова ушла к другому мужчине.

В свою очередь, претензии украинских правоохранителей в адрес "Тюрика" его адвокаты назвали "бредом". Экс-супруг Максаковой дал показания российским следователям, где отрицал наличие у него мотива для убийства Вороненкова. Также он дал развернутый комментарий по ситуации российским СМИ.

"Я не причастен к тому, в чем меня публично обвиняет генпрокурор Украины Юрий Луценко", - цитировали его послание журналисты.

На сегодняшний день перспектива выдачи "Тюрика" официальному Киеву близка к нулю. Еще в октябре прошлого года стало известно, что в Россию был направлен соответствующий экстрадиционный запрос. Как рассказала "Стране" пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, по состоянию на 19 января какого-либо ответа на него не последовало.

Вместе с этим, известны другие новости, связанные с бывшим мужем Максаковой. Месяц назад в отношении Тюрина ввели санкции США. Кроме того, по информации издания "Росбалт" в России он выбыл из числа претендентов на место "вора в законе №1".

Вряд ли эти события говорят о том, что "Тюрик" получил какую-то выгоду постфактум "дела Вороненкова". Скорее наоборот, налицо ворох проблем у "авторитета" и тех лиц, которые названы его пособниками. За кадром истории при этом остался вопрос о том, кому сыграла на руку ликвидация экс-депутата Госдумы.

И становящаяся уже традицией возможная связь подозреваемых в совершении резонансного преступления с представителями спецслужб.