История с исчезновением в Оболонском районе столицы известного специалиста в сфере IT и блокчейн-технологий, управляющего директора биржи EXMO LLP Павла Лернера буквально взорвала информационную среду и криптотусовку за неделю до Нового года.

Сообщения об этом инциденте вышли на сотнях информационных ресурсов по всему миру. На него обратили внимание как профильные СМИ, связанные с тематикой криптовалют и блокчейна, так и общественно-политические издания.

Спустя пару дней Лернер нашелся, целый и невредимый. После произошедшего с ним мужчина находился в шоковом состоянии, что неудивительно. Ведь, как заявил близкий к главе МВД парламентарий от "Народного фронта" Антон Геращенко, 40-летний криптовалютчик выкупил свою свободу в обмен на перечисление похитителям биткойнов на сумму, эквивалентную $1 млн.

Официально эти сведения в ведомстве Арсена Авакова не комментировали.

Сам Павел после освобождения также долгое время предпочитал хранить молчание о случившемся с ним. Исключение он сделал для журналистов "Страны", которые первыми сообщили о его похищении в конце прошлого года.

С помощью Лернера, а также благодаря источникам в криптотусовке, правоохранительных органах и юридических кругах мы собрали воедино подробности загадочного похищения известного IT-специалиста.

Ряд деталей этой запутанной истории свидетельствуют – за киднеппингом, возможно, стоят сотрудники силовых структур. А само похищение IT-предпринимателя, даже после его освобождения, остается предметом повышенного внимания. Считается, что наряду с прочими знаковыми событиями вокруг криптотусовки это является предвестником кардинальных перемен на этом рынке. Которые готовят для его участников власть имущие.

Впрочем, обо всем по порядку.

Управляющий директор, которого выдавали за менеджера. Что известно о жертве похищения

Для начала следует детально разобраться, кто такой Павел Лернер и почему его исчезновение наделало столько шума, вызвав бум интереса со стороны многих экспертов по криптовалютам во всем мире.

Павел Лернер, источник фото: facebook.com

В среде этого комьюнити 40-летний уроженец Курска, в первую очередь известен как один из руководителей биржи EХМО, входящей в мировые топ-30 по объему торгов. Ее рыночная капитализация, по данным icos.tokendesk.io, составляет $300 млн, количество пользователей платформы превышает 900 тысяч человек. Компания Exmo Finance зарегистрирована в Великобритании, но имеет "российский бэкграунд". При этом основные операции осуществляются по адресу местонахождения – в Украине.

Криптобиржа Exmo за все годы своей работы предпочитала не афишировать своих собственников. Лернер был исключением из этих правил. Он никогда не скрывался, и на рынке прекрасно знали, что он является одним из руководителей международной платформы.

Это подтверждают его данные на страницах в соцсетях. В профиле на LinkedIn Павел числится как CEO криптобиржи EХМО.

После исчезновения Лернера в EХМО пытались приуменьшить его статус. В итоге в комментариях журналистам его называли менеджером средней руки, максимум – одним из аналитиков платформы.

"Никаких важных доступов у Павла нет: ни к кошелькам, ни к пользователям. Только доступ к модерации чата, который мы уже отключили", – заявлял журналистам сооснователь Exmo, который попросил не называть его имя. Вторил ему и PR-департамент EХМО. Согласно его трактовке, "характер работы Павла в компании не предусматривал доступ к хранилищам или конфиденциальной информации пользователей, средства которых находятся в полной безопасности".

Возможно, с помощью таких заявлений криптобиржа пыталась избежать паники на рынке. Также нельзя исключать и того, что в рядовые "аналитики" Лернера записали по совету правоохранителей в рамках поисков этого "гражданина мира".

"Гражданин мира" под ником Paltiel

Как уже сообщала "Страна", помимо гражданства РФ у него имеется вид на жительство в Польше. С октября 2014 года вместе с семьей он перебрался жить в Испанию.

Во время жизни в Испании Лернер посещал футбольные матчи с участием местного гранда - "Барселоны", источник фото: facebook.com/Павел Лернер

Там программист осел в Барселоне и взял себе имя Палтиэль (Paltiel). Под ним он выступал в качестве CEO криптобиржи EХМО и давал интервью. Кроме того, домен exmo.me, на который биржа "переехала" после блокировки exmo.com Роскомнадзором, зарегистрирован как раз на Павла Лернера. Что лишний раз подчеркивает его статус в этой компании.

Семья Лернера в настоящее время продолжает жить в Испании. Сам же IT-специалист, вместе с партнерами-единомышленниками (в большинстве своем – гражданами России) в 2016 году переехал в Украину. Здесь он получил официальное разрешение на занятие предпринимательской деятельностью, обзавелся новыми знакомыми. Среди них – девушка по имени Светлана, ее брат и подобранный по их совету водитель. Которым, к слову, еще предстоит сыграть важную роль в истории с исчезновением Лернера.

Но этого момента мы коснемся немного позже, а пока констатируем: в Киеве с персоной российского айтишника ассоциировались как минимум две компании. Это занимающаяся вопросами программного обеспечения ООО "ПРО ГРУПП КОНСАЛТ" и ООО "ТРЕЙД ИНВЕСТ". Бенефициаром последней является зарегистрированная Лернером в Барселоне фирма FINERTA BUSINESS INC. Что же касается "ПРО ГРУПП КОНСАЛТ", то ее расположение совпадает с местом размещения ЕХМО в Киеве. Именно во дворе этого офисного центра на проспекте Степана Бандеры (до переименования – Московский проспект), 20д и похитили Павла 26 декабря.

Друзья познаются в "битке"

Вот как описывает "Стране" случившееся с ним тогда сам Лернер: "Я был похищен неизвестными людьми после того, как вышел из машины знакомого мне водителя. Неизвестные назвали себя представителями спецслужбы, их лица я не рассмотрел. После похищения я содержался в подвальном помещении, где на меня оказывалось психологическое давление. Моя свобода была полностью ограничена, а руки – закованы в наручники".

По данным источников нашего издания в полиции, само похищение Лернера происходило прямо на глазах у его новых украинских друзей. Свидетелем этого был тот самый водитель, нанятый на работу по совету брата Светланы.

Сам киднеппинг уложился в несколько секунд. Шестеро неизвестных в темной одежде, масках на лицах и с оружием наперевес подбежали к Павлу и закричали, что представляют Службу безопасности Украины. Силой они впихнули Павла в микроавтобус марки Mercedes-Benz Vito (госномер АА 2063 МТ), после чего машина с похищенным внутри рванула с места.

При этом ни водитель, ни знакомая Лернера Светлана, а также ее брат на протяжении нескольких часов не спешили обращаться за помощью к правоохранителям. Когда автор этих строк спросил у программиста, почему произошла такая проволочка по времени, тот лишь сказал: "Не могу точно ответить". И поставил печальный смайлик...

В результате заявление в Оболонский райотдел полиции Светлана пришла подавать спустя более чем три часа после кражи Лернера ("состарив" его на год при указании анкетных данных Павла). По данному факту было возбуждено уголовное дело с правовой квалификацией по ч.2 ст.146 УК Украины – "Похищение человека".

Сложно сказать, как развивалась бы ситуация далее, если бы не выход публикации на "Стране" об этом факте. Вскоре похищение IT-специалиста подтвердили и в EXMO.

"Проблема, с которой мы столкнулись, реально существует. Мы делаем все возможное, чтобы ускорить поиски пропавшего Павла Лернера. Компания будет признательна за любую информацию, которая поможет его найти", – указывалось в заявлении криптовалютной биржи.

"Дело Лернера" забрала Нацполиция. Он нашелся сам, зато рухнул сайт ЕХМО

Впрочем, по состоянию на полдень 27 декабря, несмотря на колоссальный резонанс в СМИ по всему миру, в расследовании резонансного ЧП не наметилось какого-либо прогресса.

Оперативники лишь выяснили, что номера микроавтобуса Mercedes-Benz Vito, на котором увезли Павла похитители в масках, принадлежат другому транспортному средству. Его владелец – автомеханик с Оболони Александр Мережаный за день до исчезновения Лернера (25 декабря) подал заявление в полицию о краже с его машины, припаркованной около дома, номерных знаков.

"Все, что нам известно, вы уже накануне описали. Пока новой информации к нам не поступало", – говорила тогда "Стране" пресс-секретарь столичной Нацполиции Оксана Блищик.

На утро 28 декабря делу был присвоен повышенный уровень. Из столичного главка уголовное производство перекочевало в центральный аппарат Национальной полиции (процессуальное руководство осуществляло главное следственное управление Генпрокуратуры). Как выяснится позже, к тому моменту Лернер уже был освобожден и объявился. Но об этом не спешили сообщать.

Хотя о находке программиста, случившейся еще в ночь с 27 на 28 декабря, "Стране" неофициально рассказали источники в Нацполиции.

Что интересно, примерно в том же временном диапазоне, что и "находка Лернера", twitter ЕХМО сообщил: криптовалютная биржа оказалась под масштабной DDos-атакой. В результате кибератаки хакерам удалось "положить" сайт ЕХМО, из-за чего сайт криптобиржи временно прекращал свою работу.

Историю киевского похищения описали в передовице Financial Times

Утром 28 декабря автор этих строк обратился в Нацполицию за официальным комментарием. По состоянию на 13 января эта заявка продолжает оставаться открытой, а ответ – так и не получен.



Но сам факт того, что именно 28 декабря Лернер оказался на свободе, получил свое подтверждение. Это следует из комментария, который дал журналистам британской Financial Times близкий к главе МВД парламентарий от "Народного фронта" Антон Геращенко. По его словам, Лернера держали в плену полтора дня, вымогали деньги и, получив биткоинов на 1 млн, отпустили.

"Ему очень повезло остаться в живых", – цитировала FТ Геращенко.

Материал о судьбе похищенного в Киеве криптовалютчика это солидное издание вынесло на обложку последнего в 2017 году выпуска газеты. Что очередной раз подчеркивает актуальность и резонанс случившегося с Лернером.

Обложка FT с материалом о похищении Павла Лернера, источник: facebook.com/financialtimes

Изначально, как уверяют источники "Страны" в силовых структурах, правоохранители на уровне первых лиц полицейского ведомства приняли решение не объявлять о находке Павла. Зато 29 декабря после информации об этом на нашем сайте сведения инсайдеров оперативно (уже через 19 минут после размещения новости о находке IT-специалиста) подтвердили в ЕХМО. На сайте биржи появилась заметка о том, что именно 29 декабря (а не в ночь на 28-е число) Лернер вышел на связь.

"На данный момент он находится в безопасности, с его здоровьем все в порядке, но он пребывает в состоянии глубокого стресса... – говорилось в заявлении ЕХМО. – На текущий момент произошедшим инцидентом занимаются правоохранительные органы. Отметим, что ситуация с похищением Павла обросла слухами, которые, в свою очередь, вредят следствию. Ввиду сложившейся ситуации, EXMO воздерживается от комментариев и выдвижения собственных версий в ближайшее время".

Версия Лернера. Похитители "отжали" ноутбук и телефоны, но оставили деньги

"Его выбросили на трассе за Киевом", – рассказали о подоплеке поисков айтишника полицейские. Павел не конкретизирует временную хронологию его мытарств. И говорит, что, оказавшись за городом, но на свободе, он добрался в столицу на такси.

"У меня были (финансовые. – Прим. Ред.) средства с собой", – отмечает Лернер.

Он говорит, что чувствует себя сегодня "относительно безопасно", ведь к нему приставлена государственная охрана. Впрочем, оценить уровень доверия Павла к его "опекунам" из госструктур позволяет его комментарий о планах на будущее. Лернер заявил, что в ближайшее время он планирует покинуть Киев и в целом – Украину. Вернется ли обратно программист после всего случившегося с ним – большой вопрос.

"Спасибо сообществу (криптовалютному. – Прим. Ред.) за участие и сопереживание моей судьбе. После освобождения я получил много слов поддержки. Коллеги, с которыми я общался, тоже поддерживали меня", – отмечает он.

СЕО ЕХМО подтверждает, что в результате киднеппинга лишился отдельных материальных ценностей. Мол, преступники отобрали и похитили два мобильных телефона и компьютер.

За сколько откупился управляющий директор криптобиржи

Вместе с этим едва ли не главный вопрос о том, во сколько на самом деле обошлась ему "покупка" собственной свободы, Лернер проигнорировал. За него это ранее сделал Антон Геращенко. По его словам, освобождение стоило Павлу 77 биткойнов.

"Его похитила вооруженная банда с целью вымогательства биткойнов. У нас есть оперативная информация о том, что заплатил более $1 млн в биткойн-эквиваленте", – заявил нардеп британским журналистам.

По данным собеседников "Страны", знакомых с материалами уголовного производства по факту похищения Лернера, бывший советник главы МВД предоставил СМИ некорректную информацию.

"Лернер был опрошен и заявил, что его вынудили перечислить на указанный номер кошелька 160 биткойнов. Суммарно речь идет о денежном эквиваленте на сумму более $2 млн. Это все есть в деле", – говорит наш источник.

С какой целью Геращенко уменьшил в два раза сумму откупных – неясно. На вопрос корреспондента "Страны" о деталях "дела Лернера", отправленный ему в мессенджере Facebook, Антон Юрьевич не ответил.

Тем временем официально поиски похитителей программиста все еще продолжаются. Но в МВД не тешат общественность надеждами на этот счет. Дескать, поскольку преступники забрали выкуп в биткойнах, отследить их местонахождение по финансовой цепочке невозможно. Полиция ищет другие зацепки в деле.

Кто на самом деле похитил Лернера?

Основной мотив, который в первую очередь отрабатывали правоохранители с начала расследования "истории Лернера" – его профессиональная деятельность. Промежуточный финал истории управляющего директора ЕХМО подтвердил эти догадки. Очевидно, что похищение было совершено как минимум для требования выкупа и присвоения криптовалютных кошельков.

Организаторы и их мотивы на данный момент неизвестны. В качестве версий звучат три трактовки киднеппинга.

Согласно первой, которая, среди прочих, была представлена в изложении издания MC Today, у Лернера был конфликт с командой стартапа А2В Direct, который принадлежит бывшему министру транспорта Евгению Червоненко.

Якобы Павел состоял в команде, которая провалила ICO стартапа. И за это его могли "наказать" люди Евгения Альфредовича, чтобы потребовать компенсировать нанесенные ему убытки.

Впрочем, коллеги Лернера считают версию о причастности к его похищению экс-министра транспорта маловероятной. Сам Червоненко пообещал подключить свои связи, чтобы разобраться в подоплеке похищения IT-специалиста.

Также звучат предположения о том, что "Палтиэль" оказался жертвой тех, кто решил "пощипать" криптовалютчиков. Сторонники этой версии не исключают, что этими преступниками могут оказаться "урки", действовавшие по наводке.

Но гораздо более реалистичным участниками рынка видится ответвление этой версии. Согласно ей, Лернера похитили с целью получения "откупных", но за этим могут стоять не классические "урки", а "оборотни в погонах".

"Подозреваем как СБУ, так и бандитов. Павел, по словам его знакомых, развивал личный проект по обмену денег и, может быть, познакомился не с теми людьми", – говорил на этот счет сразу после исчезновения Лернера журналистам сооснователь биржи EXMO.

Оказавшись на свободе, Павел заявил "Стране": версий, кто стоит за его похищением, он не имеет. И добавил, что не считает его организаторами представителей украинских спецслужб.

Невзирая на это, сведения об участии в его пленении сотрудников одного управления контрразведки СБУ, распространяемые в криптотусовке, не спешат идти на спад.

"Мне трудно давать какие-то советы и делать предположения в ситуации, которая приключилась со мной", – резюмировал программист.

На крипторынке грядет буря

После похищения Лернер лишился колоссальной суммы накоплений в криптовалюте с неясными перспективами на успех в расследовании дела и возврат принадлежащих ему активов.

"Не прошло и десяти лет, как криптомир узнал, что он живет в объективной реальности... С учетом биткойн-лихорадки и взлета котировок это было ожидаемо. Ребят начали знакомить с окружающим их миром, показывать – здесь есть установленные порядки. И с ними им придется считаться или убегать", – говорит собеседник "Страны" в юридических кругах.

Он добавляет, что история Павла Лернера – далеко не первый "звоночек" для криптотусовки.

Еще в конце лета 2017 года об этом заговорили вскоре после налета силовиков на майнеров, добывавших электронную валюту в бассейне института им. Патона.

Адвокат Владимир Раков, который в этой истории представлял интересы оказавшихся под колпаком спецслужб предпринимателей, говорит – во многом благодаря огласке в СМИ его клиентам удалось отстоять оборудование и "отбиться". Дело в отношении "майнеров из бассейна" на сегодняшний день закрыто.

Но облавы на криптовалютчиков, в организации которых обвиняют сотрудников одного из отделов главка СБУ, от этого не пошли на спад. При этом фокус внимания "конторских" начал переключаться с мелких майнеров на более "денежных клиентов".

Как писала "Страна", 15 декабря у основателя проекта о криптовалютах и блокчейне ForkLog Анатолия Каплана в Одессе представители Службы безопасности Украины провели обыски. В ходе следственных действий сотрудники спецслужбы получили доступ к его биткойн-кошелькам и, воспользовавшись этим, вывели с них средства. По одной версии, речь идет о денежном эквиваленте в размере $200 тыс. В другой трактовке – Каплана "ограбили" на $500 тыс. плюс бутылка рома Kraken.

"Ограбления и похищения говорят о том, что в криптотехнологии, помимо идеалистов, инвесторов и спекулянтов, прочно заходят силовики и бандиты. Скоро присоединятся чиновники", – говорил на этот счет после похищения Павла Лернера "Стране" один из собеседников в юридических кругах.

Его прогноз начал сбываться накануне – 11 января секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что развитие рынка криптовалют не может оставаться без внимания государства. По его оценке, дальнейшее отстранение властей от этого вопроса и правовой вакуум "создают угрозы для экономики и безопасности государства".

Исходя из его слов следует – поводок госрегулирования на криптотусовку будут надевать под предлогом бесконтрольности оборота биткойна и его аналогов. Мол, анонимность расчетов открывает широкое пространство для легализации "грязных" денег, оборота рынка наркотиков/оружия и, наконец, позволяет "финансировать терроризм".

О том, что в вопросе криптовалют вскоре может закончиться вольница, свидетельствует и тот факт, что еще в октябре в парламенте были зарегистрированы сразу два законопроекта, касающиеся оборота электронной валюты. Тексты обоих этих документов были нещадно раскритикованы украинским криптосообществом.

Впрочем, даже если их и не примут, очевидно – власть имущие закусили удила. Это значит давление на обладателей криптокуша будет продолжаться. И история похищения Павла Лернера в этой связи может оказаться еще достаточно гуманным вариантом решения споров в борьбе за биткойновые миллионы.