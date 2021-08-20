В великий церковный праздник яблочного Спаса тв-звезда Катерина Осадчая стала мамой в третий раз. При чем родила она третьего сына. И это второй общий ребенок с ее нынешним мужем актером и телеведущим Юрием Горбуновым.

Счастливый отец присутствовал на родах и от этого до сих пор находится в эйфории.

«19 августа в 5.05 утра в нашей семье случалось счастливое, долгожданное событие – у нас родился еще один сыночек. Горжусь тобой, наша мамочка» Любим тебя. Мы безмерно счастливы. Какое это неимоверное чувство перерезать пуповину и видеть, как появляется на свет твой ребенок. Спасибо тебе за это», - написал Горбунов под фото маленькой ножки своего наследника.

Малыш и мама чувствуют себя замечательно. Рост мальчика 52 см, а вес 3250 гр. Имя ему пока не придумали. Но уже через сутки после родов Катя утроила первые телесъёмки прямо в палате. Она выходила в прямой эфир, при этом была в блузе, с макияжем и даже прихватила в роддом лампу для обеспечения правильного света в кадре.

В палате Кати много шариков, цветов и софиты для телесъемки, фото: instagram.com

Отметим, что рожала Осадчая в «Исиде». Это первый киевский частный роддом, один из самых престижных. Его часто выбирают звезды. 4 года назад тут появился на свет Ивасик – сын Кати и Юры. А также дети певиц Веры Брежневой и Ани Лорак, футболиста Александра Алиева и Ирэны Кильчицкой, которая в свое время была заместительницей главы КГГА.

Пакет родов обходится в среднем 150 000 грн. Сюда входят услуги акушеров-гинекологов, трехдневное пребывание в палате, которая больше похожа на гостиничный номер и диетической питание для мамы. Также не нужно готовить никакие вещи ни для новорожденного, ни для роженицы. Все от ночной рубашки до ползунков тут предусмотрено и включено в стоимость.

В этом роддоме на свет появляются дети многих випов, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

За пару дней до родов супруги успели провести вечеринку в честь будущего ребеночка. Это модная традиция устраивать так называемый baby shower пришла к нам с запада. На празднике друзья семьи дарят будущим родителям подарки для младенца. А вот gender patry (мероприятие, на котором в необычным образом пара узнает пол ребенка), которая тоже набирает популярности в последнее время – Горбунов и Осадчая не проводили.

Напомним, у Катерины также есть сын Илья от первого брака. Парню уже 19 лет. Он выше мамы на голову. И в этом году закончил международную частную школу.

Как ранее сообщала «Страна», Пугачева показала морщины, а Долина разделась после экстремального похудения