Новое селфи примадонны эстрады Аллы Пугачевой в очередной раз наделало шуму. А все потому, что 72-летняя артистка, невзирая на свой уважаемый возраст, без стеснения публикует свои портреты в сети на радость поклонникам. Вот и на этот раз в ее фотоблоге Instagram снимок без фотошопа и популярных в сети фильтров-масок. Более того, Алла Борисовна позирует без макияжа, улыбается и от этого местами видны мимические морщины.

"Вот и морщинки уже под глазами. Не улыбаться что ли совсем? Как? Если радостью полон наш Замок. Пусть появляются. NO PROBLEM!!", –так прокомментировала фото певица.

Но некоторые интернет пользователи усомнились и считают, что тут опять не обошлось без ретуши. Мол, на лице звезды нет никаких возрастных изменений.

Отметим, что Пугачева постоянный клиент пластических хирургов и отчаянно пытается сохранить молодость.

Более того, в свои годы она выглядит значительно свежее сверстниц. Лет на 15-20 так точно. Легенда поп-сцены носит молодежные луки и модные аксессуары.

Часто певица постит свои селфи без мейкапа из своего загородного поместья в селе Грязи, что под Москвой. Но несмотря на то, что на снимках у Аллы цветущий вид, она жалуется, что здоровье уже подводит. Ей сложно ходит и сбивается дыхание.

Артистка проводит отпуск в Сочи, фото: instagram.com

Еще одна именитая певица Лариса Долина также ведет бой со старостью. За последний год она кардинально изменила свой вес и поработала над фигурой.

Как уже ранее сообщала «Страна» артистка сбросила 21 кг. А помогли ей в этом специалисты. Лариса обратилась за помощью в клинику по коррекции обмена веществ и сдала анализы. После ей выдали список запрещенных продуктов: например, Долиной нельзя было есть никаких фруктов и ягод из-за содержащегося в них сахара. А из разрешенного: все виды мяса (кроме говядины и телятины), рыба и мясо птицы. В то же время ей пришлось отказаться от чая, но не от кофе.

И вот на днях Долина засветила фигуру после столь экстремального похудения. 65-летняя певица сейчас отдыхает в Сочи. На снимке певица позирует в купальнике на балконе своего отельного номера. Стоит отметить, что она в отличной физической форме: стройные ноги, есть талия. Однако кожа дряблая. Это последствие резкого сброса веса в преклонном возрасте.

Напомним, мы уже писали, что Вакарчук отдохнул в Карпатах, а Потап с Каменских в Хорватии.