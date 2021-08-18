На днях фотокорреспондентам "Страны" удалось запечатлеть перемещение супруги президента Украины Владимира Зеленского – Елены на обновленном кортеже. Встретили мы эту автоколонну возле центрального парка в Ирпене, что под Киевом.

Первая леди пересела на более старую модель представительского Mercedes. Но все равно, это тоже пуленепробиваемая версия и не менее комфортная, чем ее предыдущее авто. Сопровождает внедорожник Toyota Land Cruiser с бодигардами. А на трассе по направлению к столице к ним присоединяется полицейская иномарка.

Мы заметили интересную деталь. Под лобовым стеклом джипа охраны лампочки, которые очень похожи на проблесковые маячки или "мигалки", как их называют в народе.

Елена Зеленская приехала в Ирпень в стильном брючном костюме, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Такие потайные светодиодные стробоскопы могут подавать яркий световой сигнал разных цветов. Обычно прибор используют для того, чтобы расчищать дорогу для главного авто в кортеже.

Эти спецсигналы продаются в открытом доступе. Заказать в интернете их можно по цене от 1000 до 15000 гривен за пару.

Кстати, недавно мы сообщали, что нардеп Давид Арахамия установил на свою машину "ведра"-глушилки. Глава парламентской фракции "Слуга народа" усилил меры безопасности. На его Toyota Land Cruiser 200 появились четыре защитные антенны, которые подавляют GPS сигнал.

Самый известный подобный комплекс "Пелена", который используют многие высокопоставленные лица, состоит из 6 "ведерок" или "рожек", стоит порядка $25 000. Он предотвращает работу радиоуправляемых взрывных устройств, блокирует маячки слежения и "жучки".

Напомним, как уже писала "Страна", Данилюк катается по Киеву с "кубиком" охраны.