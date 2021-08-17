Одним из главных событий этого лета стал, безусловно, двеннадцатый Одесский кинофестиваль. Наконец-то звезды прошлись по красной дорожке возле Оперного театра и смогли продемонстрировать свои послекарантинные фигуры и вожделенные наряды. Интересно, что большинство знаменитостей в выборе одежды отдали предпочтение отечественным дизайнерам и поддержали украинскую фешн-индустрию.

Кстати, красную дорожку открытия ОМКФ-2021 уже назвали самой долгой – гости шли в Оперный почти три часа, а ближе к Церемонии открытия образовали настоящую очередь.

Суперблондинка Оля Полякова прошлась по ковру вместе с продюсером Михаилом Ясинским.

Певица в платье с рюшами от модельера Андре Тана (Andre Tan) очень долго позировала фотографам. Оля потом отправила Ясинского внутрь, а сама еще фотографировалась без него.

Травести-дива Монро появилась на красной дорожке Одесского кинофестиваля в платье от украинского дизайнера Ларисы Лобановой (Larisa Lobanova).

Монро выбрала легкий наряд с цветочным принтом и массивные украшения от дизайнера Елены Романовой.

Журналистка Янина Соколова, она же ведущая церемонии - была в платье от львовского дизайнера Оли Мак (Olya Mak).

Соколова, которая поборола онкологию, в черном платье вышла с табличкой о медицинской марихуане.

Президент фестиваля Виктория Тигипко пришла на мероприятие вместе с детьми. Она позировала в платье с кружевом от отечественного дизайнера Артема Климчука.

Кстати, наряды от этого дизйнера очень любит первая леди Елена Зеленская. Именно Артем делал для нее образ на инаугурацию президента.

Платье с принтом в розы надела актриса Ольга Сумская.

Ольга посетила церемонию вместе с младшей дочкой Анной.

Певец Иван Дорн, который недавно был на кинофестивале в Каннах, тоже присуствовал на красной дорожке в Одессе вместе с женой Анастасией.

Дорн был в кафтане с принтом пейсли, он же "индийский огурец", который сейчас переживает новый виток популярности. Настя в платье от грузинского дизайнера Бичоллы Тетрадзе, а Иван в кафтане Lanvin и брюках THEO.

Также ОМКФ посетил актер Даниэль Брюль, звезда сериала "Колония Дигнидад" и сериала "Алиенист". Брюль на кинофестиваль привез свой дебютный фильм, над которым он работал в качестве режиссера – "Плохой сосед".

Всего в этом году в программу ОМКФ вошло 65 фильмов производства Украины и других стран мира. Фестиваль пройдет до 21 августа. В этом году кинофестиваль приурочен к 30-летию независимости Украины с акцентом на национальное кино.

Все фото в материале с официальной страницы фестиваля на Facebook.

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