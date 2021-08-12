Украинские звезды продолжают наслаждаться летом и расширяют географию своих путешествий. Они хвастаются своими отпусками в социальных сетях и не скупятся на новые фото.

Несмотря на то, что в Черногории и Хорватии ужесточили ограничения для населения из-за резкого увеличения числа зараженных коронавирусом, знаменитая пара отечественного шоу-бизнеса певица Настя Каменских (NK) и ее муж продюсер Алексей Потапенко (Потап) все же полетели туда.

Они вместе с друзьями и мамой Насти выбрали один из хорватских курортов.

Потап и Настя на отдыхе, фото: instagram.com

На отдыхе артисты катаются на яхте, открывают для себя новые места и, конечно же, загорают и купаются. Напомним, что Анастасия и Алесей поженились в мае 2019 года. До этого они 11 лет выступали в составе дуэта "Потап и Настя", а в конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы и Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Каменских и Потапенко выбрали для отдыха Хорватию, фото: instagram.com

Экс-нардеп Святослав Вакарчук подался в Карпаты. Лидер группы "Океан Эльзы" тоже выложил несколько снимков в свой фотоблог. Для Славка, видимо, традиция - каждое лето ездить в горы.

Как мы уже писали, в прошлом году он провел 7 дней в Карпатах. Он тогда зачекинился в отеле "Янтры", что на лыжном курорте Драгобрат.

Это деревянный дом-сруб с местом для барбекю. Также это место называют ретрит-центром, где проходят занятия йогой и разные оздоровительные практики.

Вакарчук в горах, фото: instagram.com

На сей раз вместо Буковеля он выбрал Черногорский хребет. В спортивной одежде и с рюкзаком артист взошел на одну из самых высоких вершин украинских Карпат – Поп Иван. "Карпаты. Отпуск", – коротко подписал Вакарчук свои сторис (короткие видео в Insragram).

Певица Камалия со своим мужем бизнесменом Мохаммадом Захуром релаксируют в Турции. Живут они на собственной яхте. Вместе с родителями отдыхают и дочки-двойняшки пары Арабелла и Мирабелла.

Камалия с мужем и детьми, фото: instagram.com

Напомним, что артистка и ее семья в сентябре прошлого года очень сложно перенесли коронавирус. Болели все: Мохаммад, мама певицы и персонал, что работает у них в доме.

Кстати, в Турции также поводят каникулы харьковский бизнесмен Александр Ярославский со своей женой Мариной. Они отправились в Бодрум.

Марина и Александр Ярославские, фото: instagram.com

Как писала уже "Страна", народный депутат Петр Порошенко потратил на отпуск с яхтой около Хорватии более 6 миллионов гривен. Экс-президент с женой Мариной плавали под флагом Маршалловых островов.