Народный депутат Петр Порошенко завершил свои фруктовые гастроли на Донбассе, когда он привозил клубнику, черешню и абрикосы украинским военным. А затем экс-президент написал, что уехал "навстречу солнцу".

А вот как романтично садится солнце за горизонт он наблюдал где-то у берегов Хорватии с 60-метровой яхты Katina. Порошенко с женой Мариной плавали под флагом Маршалловых островов за 1 600 000 гривен в день.

Морской отдых пятого президента попал на видео, которое опубликовали в telegram-канале "Карточный офис".

Петр и Марина на борту роскошного судна, фото t.me/office_ua

Порошенко арендовал эту роскошную трехпалубную яхту не впервые. Здесь есть все для роскошного отдыха: сауна, бассейн, джакузи, столовая, тренажерный зал, лифт и два бара. Экипаж и обслуга около 20 человек.

Аренда этой яхты в высокий сезон стоит почти одиннадцать миллионов гривен за неделю.

Кстати, недавно нардеп задекларировал свой отдых и подал уточнения к своей электронной декларации. Судя по документу на сайте НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции), он потратил около 5,7 млн гривен на проживание и транспортные услуги.

Можно предположить, что речь идет именно о последнем отпуске семейства, так как приблизительно совпадают даты.

Выбор локации, как для Порошенко, честно говоря, неординарный. Ибо последние несколько лет он загорал на солнце и плавал на далеких тропических островах.

В частности, он облюбовал для себя на Мальдивских островах курорт Cheval Blanc и даже несколько раз праздновал здесь на вилле свой день рождения. Что может быть лучше частного острова площадью 8000 квадратов с собственным пляжем, кинотеатром, террасой над водой, массажным кабинетом и павильоном для трапез. Гостям предоставляются услуги дворецкого и шеф-повара.

Вилла, которую снимал Порошенко стоит 1 200 000 гривен в сутки только за проживание, не считая билеты, трансфер, еду и развлечения.

А год назад Петр открыл для себя еще одно место для отдыха тела и души. Он летал на неделю в Испанию, где в комплексе SHA и прошел курс полной детоксикации организма.

Для эффективного похудения Порошенко оплатил программу избавления от лишнего веса. Она здесь стоит почти 120 000 гривен за неделю без проживания в санатории. В стоимость оздоровительного комплекса входят: лекции, йога, прогулки, мастер-классы по приготовлению здоровой пищи. А также сауна, турецкая баня, ванны для ног и ледяной фонтан.

Но это далеко не все места на карте путешествий Порошенко. Ранее он проводил свои каникулы на Галапагосах, Сейшелах, летал на рыбалку в Норвегию, а также наведывался на свою виллу в Испании.