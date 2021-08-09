Спортсмен и по совместительству нардеп от пратии "Слуга народа" Жан Беленюк как-то в одном телевезионном интервью сказал: "Я хочу стать депутатом, который выборол олимпийское золото!".

Так и получилось. Жан стал ньюзмейкером прошлой недели, получив первую и единственную в украинской сборной золотую медаль в Токио. Известно, что за этот приз он получит от страны денежную компенсацию в размере $125 000.

По возвращению в Украину из Японии в аэропорту "Борисполь" его встречали самые близкие - мама и песик по кличке Каспер. По нашей информации, 30-летний борец до сих пор живет с ними под одной крышей.

"Страна" выяснила чем богат завидный холостяк и золотой медалист олимпиады Жан Беленюк.

Особняк Жана Беленюка под Киевом, фото: novyny.live

Став народным депутатом, он обнародовал свою электронную декларацию.

Согласно документу, у Беленюка есть несколько объектов недвижимости. Например, загородный дом в поселке Шевченково в 15 минутах езды от столицы. Симпатичный двухэтажный коттедж он построил за выручку от серебряной медали, которую получил на олимпийских играх в Рио.

Тогда же Жану удалось выбить у мэра Киева квартиру. Напомним, что на тот момент Беленюк делил однокомнатную гостинку на Куреневке с мамой и собакой породы китайская хохлатая.

После многочисленных просьб, город таки выделил спортсмену жилплощадь. Это двухкомнатная квартира на выселках: дом стоит неподалеку Бортнической станции аэрации. Три года высотку вводили в эксплуатацию. За это время борец успел переехать за город, а квартиру от мэра позже сдал в аренду.

В этих столичных ЖК есть жилплощадь у спортсмена, фото: domik.ua

К настоящему времени список недвижимости в собственности у Беленюка расширился.

Судя по декларации, вскоре он станет владельцем апартаментов в элитном жилом комплексе Manhattan City на проспекте Победы. Это три 36-этажных небоскреба в Шевченковском районе возле Центрального загса. Квартира, площадью 52 квадратных метра еще строится, поэтому числится на фирме "Мелвикс", которая выступает заказчиком возведения ЖК.

В автопарке у нардепа стоит 2 новых автомобиля Toyota: кроссовер RAV4 и седан Camry.

Как писала уже "Страна", Жан отметил 30-летие в ресторане на Днепре, где подают салат из лобстера и эклеры с крабом. Нардеп позвал гостей в один из известных ресторанов Киева - Veranda on the river ("Веранда на Днепре"), что находится на Набережном шоссе. Как нам рассказали источники, приближенные к Беленюку, к празднику он готовился заранее, хотел подобрать удобный для всех день.