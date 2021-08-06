Елена Зеленская, супруга президента рассказала, готовится ли муж ко второй каденции и как они делят на двоих одного стилиста. С

егодня в журнале "Фокус" вышло интервью первой леди Украины. Приводим ее главные цитаты.

Тайная работа

Большую часть интервью Елена рассказывает о своих социальных инициативах. Но есть и интересные моменты из частной жизни.

Например, как уже сообщала "Страна", Зеленская заявила, что не обсуждает со своим супругом Владимиром вопрос о том, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок.

"Я живу сегодняшним днем, у меня сегодня много работы", - сказала Елена Зеленская.

Помимо свой основной деятельности Леди Зе также занимается написание сценариев для юмористических проектов.

Но каких именно не признается.

"В моей компании есть много телевизионных проектов. Я не хотела бы об этом рассказывать, потому что это привлечет внимание и проект будут рассматривать как проект первой леди. Это не так. Это мои проекты как человека, в которых я продолжаю работать", - говорит жена президента.

Ограничение свободы

Елена призналась, что никогда не любила публичность. А когда муж возглавил страну в ее жизни появилось еще и множество лишений.

"Это и дресс-код, и охрана, и запланированные встречи. Не нравится, наверное, то, что ты не можешь быть спонтанной, например, уехать с подружками на концерт. Но я к такой несвободе отношусь философски. Сейчас это часть моей жизни".

Кроссовки в Версале

Рассказала первая леди историю о том, почему появилась в кедах в Версале. Как писала "Страна" Зеленская несколько раз обувала белые кроссовки с черным лого от Veja. Однажды она в них посещала всемирно известный музей во время визита в Париж и этим своим выходом в свет наделала много шуму в прессе. Тогда для экскурсии она выбрала неформальный наряд: кроссовки на плоском ходу, черные укороченные брюки и бежевый тренч.

"Надеть кроссовки мне рекомендовала французская сторона, также мы договорились с Брижит Макрон, что будем без каблуков. Кроссовки Veja стали нашим реверансом французской стороне — и она его заметила, это было очень приятно".

Кто диктует стиль первой леди

По словам Зеленской в службе протокола ей особо не помогали с гардеробом.

"Как только я оказалась в Офисе президента, начала искать информацию о гардеробе первой леди. Мне казалось, что здесь люди все знают и могут мне помочь. Я спрашивала о длине юбки, высоте каблуков, можно ли носить брюки. Никто мне не мог помочь, поэтому я самостоятельно собирала информацию несколько месяцев. Служба протокола занимается организацией визитов, прописывает сценарий, проводит нас везде, где мы появляемся. У нее много работы помимо моего внешнего вида. Больше помогают дипломатические учреждения стран, которые мы посещаем. Накануне зарубежных визитов они присылают список мероприятий и рекомендации".

"Когда в начале работы мне надо было искать новые образы, то на мой запрос быстрее откликнулись именно молодые дизайнеры. Мне понравилось с ними работать, и сейчас у нас складываются классные тандемы", - констатирует супруга гаранта.

Также она рассказала, что стилиста президентской четы она задействует чаще, чем муж: "Я общаюсь со стилистом больше Владимира, ведь мужчинам не нужно так много его внимания. На начальном этапе мы подобрали достаточное количество костюмов и галстуков для президента и сейчас только поддерживаем качество одежды, добавляем новые рубашки".