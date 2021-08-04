Один из ньюсмейкеров последней недели Александр Данилюк, экс-секретарь СНБО был замечен фотокорреспондентами "Страны" в повседневной жизни. Как мы уже писали, после драки с экс-министром экономики Тимофеем Миловановым, полиция открыла уголовное производство на Данилюка по факту избиения.

Причина потасовки, якобы, из-за того, что комиссия, которую возглавляет Милованов, не допустила Данилюка к участию в конкурсе на пост главы Бюро экономической безопасности.

И пока пострадавший Милованов лечит глаз в Америке, Данилюк устроил себе люксовый шопинг.

Данилюк в Пассаже, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Посреди белого дня мы увидели Александра на улице Городецкого. Он прибыл в Пассаж, где находятся магазины всемирно известных брендов. Ездит Данилюк на джипе немецкого автопрома BMW, а за ним следует внедорожник Mercedes, который в народе называют "кубик" или "гелик". Обычно в таком сидят бодигарды охраняемого лица.

И действительно, Данилюк вышел из своего джипа, а за ним - два телохранителя из машины сопровождения.

Данилюк с охранниками, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

В Пассаже экс-чиновник пробыл недолго. Он заглянул только в один-единственный бутик F.P.Journe, где продаются дорогие швейцарские часы брендов класса люкс. На официальном сайте магазина уверяют, что не занимаются сбытом реплик и подделок, что именно здесь можно найти только оригинальные изделия со 100%-ной подлинностью.

Внутрь магазина с Данилюком зашел один охранник, а второй - остался у входа, чтобы следить за жизнью улицы.

Один охранник ждет Данилюка на улице, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

В магазине Александр пробыл недолго и вышел без покупок. По крайней мере, никаких пакетов у него в руках не было.

Как писала уже "Страна", тем временем, экс-министр внутренних дел Арсен Аваков наслаждается Средиземным морем и забивает фотоблог Instagram.