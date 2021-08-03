Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков проводит лето в Италии за бокалом вина и с фотоаппаратом. Это стало известно из его фотоблога Instagram, раскруткой которого он продолжает заниматься.

Сейчас на страницу "министра Инстаграма" полписано уже больше 23 000 людей, а в шапке профиля он уточнил, что здесь можно найти "фотографии, фрагменты, реминисценции Украины и мира, полного впечатлений и путешествий".

Instagram-аккаунт Авакова

Напомним, что 13 июля Арсен Аваков, глава МВД подал в отставку по собственному желанию, после семи долгих лет на этой должности и уже через два дня Верховная Рада проголосовала за его увольнение.

И сразу же после завершения бюрократических процедур, Арсен Борисович махнул на отдых в сою любимую Италию.

Аваков отдыхает в приморском городке Амальфи, в Салернском заливе. Он все время показывает своим подписчикам красивейшие пейзажи, море и себя любимого, а в подписях к фото желает всем прекрасного настроения.

Кроме того, Арсен Аваков ведет активную жизнь в "сторис" (короткие моментальные видео). Он успевает и шуточно реагировать на политическую повестку дня в Украине. Выставив фото с бутылкой итальянского вина Luce della Vite, он написал "Чаус? Не слышал".

Так Арсен Борисович прокомментировал новость о том, что в Винницкой области нашли экс-судью Николая Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные.

Кстати, в Италии господин Аваков успел пересечься и с бывшим коллегой. Ярослава Тракало, заместитель директора Департамента коммуникаций МВД поделился фотографией с экс-министром.

"Проинспектировали Амальфийское побережье. Отпуск продолжается, хорошего лета", - подписал Тракало снимок.

Напомним, что пару лет назад стало известно, что у семьи Авакова появилась вилла в Италии. Судя по документам из делового и имущественного реестров Италии, в 2017 году министр внутренних дел стал владельцем особняка на побережье Средиземного моря.

Вилла насчитывает 26 комнат в здании площадью 566 метров на первом, втором этажах и в подвале. Сам Аваков объяснял, что недвижимость — туристический бизнес (мини-отель) его жены в Италии.

Вилла Авакова в Италии, фото: "Наші гроші"

Также именно в Италии на берегу озера Комо сыграл свадьбу Александр, сын экс-министра.

Мероприятие проходило на вилле Эрба в городе Черноббьо. В 2004 году там же проходили съемки фильма "Двенадцать друзей Оушена", а исполнительница Гвен Стефани снимала клип Cool.