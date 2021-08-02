Известный футболист Андрей Шевченко расстроил своих поклонников и болельщиков украинского футбола.

Вчера у себя на странице в социальной сети Facebook, он выложил пост о том, что покидает тренерское кресло сборной: "Подошел к концу мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол. Я благодарен президенту и исполкому УАФ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку, кто помогал и был причастен к команде. Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику. Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным".

Как писала уже "Страна", причиной не продления контракта называют "не нашли согласия по деньгам". Якобы Шевченко просил у УАФ $3 000 000 на весь тренерский штаб, но футбольные чиновники не были готовы платить более $1,5 млн. Напомним, что на чемпионате Европы-2020 сборная Украины заработала €16 000 000.

И пока в Украине обсуждают кадровые перестановки, сам Шева ест мороженое в Италии. Фотографии из отпуска выложила его жена Кристен Пазик в своем фотоблоге Instagram.

Шева вместе с семьей и родственниками жены в Италии, фото: instagram.com

Семья зачекинилась в Остуни. Это коммуна в Италии, которая располагается в регионе Апулия. Это одно из любимых мест семьи для отдыха. В прошлом году Андрей и Кристен отмечали именно здесь 16-ю годовщину со дня свадьбы. Тогда свидание Шевченко и Пазик прошло в оригинальном и весьма популярном среди туристов ресторане под названием Trullo D’oro. Заведение расположено в трулле – это белоснежные одноэтажные домики с глиняными крышами постройки XVI века.

Остуни называют Белым Городом, фото: instagram.com

В Остуни с родителями проводят каникулы и четверо сыновей: Джордан (16 лет), Кристиан (14 лет), Александр (8 лет) и Райдер Габриэль (7 лет). Также компанию составила и сестра Кристен со своим мужем.

"Страна" уже сообщала, что мэр Кличко совсем недавно отдыхал с детьми и братом в альпийском био-отеле. Гостиница Bio-Hotel Stanglwirt расположена в Кицбюэльских Альпах. Она небольшая и бронировать комнату нужно очень заранее хоть цена номера на двоих стартует от 312 евро за ночь.