Певица Ани Лорак снова окажется на украинской сцене. Впервые за семь лет она даст полноценных два концерта. Правда, не в ДК "Украина" в Киеве, а на побережье Черного моря. В одесском ночном клубе ITAKA у нее запланированы выступления на 16 и 17 августа. Послушать Лорак стоит от 900 (фан-зона) до 7500 грн (место за столиком).

На сайте concert.ua осталось в продаже всего несколько вариантов разной ценовой категории.

Но организатор концерта Артем Вознюк сказал "Стране", что билеты есть и их хватит на всех: "Ани Лорак будет петь все свои хиты. И старые, всем давно известные и, конечно, порадует новыми композициями. Выступление планируется по длительности около двух часов".

Вокруг грядущих концертов Лорак творится немалый ажиотаж, ведь в Украине последние ее сольники были 26 и 27 ноября 2014 года в столичном Дворце "Украина". Тогда их пытались сорвать националисты и активисты, забрасывая здание камнями. Чтобы не подвергать своих фанатов опасности, Каролина отменила запланированный на 15 февраля 2015-го концерт в Одессе, и с тех пор не делала попыток вернуться на родину.

Однако, в шоу-бизнесовой тусовке упорно ходят слухи, что после августовских концертов Ани Лорак отправится в тур по городам Украины. Да и чего греха таить - у нее тысячи фанатов по всей стране. В социальных сетях люди очень радуются и приветствуют возвращение певицы на родину.

Ани Лорак планирует тур по Украине, фото: facebook.com

По словам организатора выступлений Лорак в Одессе, на мероприятиях действительно планируется усиленная охрана.

"Да, мы будем привлекать МВД и обеспечивать безопасность тех, кто придет послушать любимую артистку. Такие же меры предосторожности, насколько мне известно, будут и на концертах Лободы и Басты. Я надеюсь, что угрозы, которые несутся в мой адрес, останутся на бумаге и в социальных сетях. Кстати, они уже подсуетились и внесли меня на "Миротворец", - комментирует "Стране" Артем Вознюк.

На "Миротворце" (скандальный сайт, где опубликована база "врагов Украины") Артема Вознюка идентифицировали, как "Провокатор. Участник актов гуманитарной агрессии против Украины".

Ранее радикал и обвиняемый в убийстве Сергей Стерненко уже заявил о "зраде" по поводу запланированных концертов Ани Лорак, Светланы Лободы и рэпера Басты в Одессе. Он записал видео, где говорится, что Лорак уже давно сделала свой выбор: "В 2014 году она сделала свой выбор. Она между Украиной и Россией выбрала страну оккупанта. Отказалась помогать украинской армии, потому что она "за любовь и мир", а защитники Украины, по ее мнению, против мира. После того, как ее бойкотировали, она больше не давала открытых концертов в Украине. За это время Ани Лорак стала лучшей певицей России, давала концерты для российских военных. Лорак во время войны изменила Украине и перешла на сторону оккупантов. Она поддержала армию, которая убивает украинцев".

В своих социальных сетях Стерненко наехал и на Артема Вознюка (владельца "Просто.Ради.О"), который привозит Лорак в Украину: "Он владелец кинотеатра "Москва". Писал что украинское будущее в Украине это "херня" и обещал "гонять нациков".

Ответ от Артема Вознюка не оставил себя ждать, и он высказал свою позицию на своей странице в Facebook.

"После того, как небезызвестное лицо, подозреваемое судом в убийстве человека и киднэппинге, устроило травлю меня в интернет ресурсах в связи с предстоящими концертами Ани Лорак, а некоторые новостные агентства нагло перевирают мои слова, я, безусловно, вынужден ответить.

1. Я никогда и ни при каких обстоятельствах не призывал никуда гнать украинцев - я сам ношу украинскую фамилию. Все мои слова в дискуссии, состоявшейся примерно 10 лет тому назад и точно до 2014-го года, вырваны из контекста спора, в котором оппонент призывал к языковому насилию, что я считаю неприемлемым для цивилизованной страны. Считал и считаю, что нужно прививать любовь к украинскому языку, что, кстати, я и делал, а не ломать людей через колено.

2. Я никогда не призывал Путина ввести войска в Одессу. Точка. Перепалка с Медушевской произошла из-за того, что у меня не оказалось для неё лишнего билета в кино в то время, как украинские солдаты гибли под Дебальцево, а ей сильно хотелось поразвлечься. Меня поразило её очень праздничное настроение в тот момент. Добавлю, что покупал форму и амуницию для бойцов сводного отряда милиции командиром которого был полковник Ищенко Иван Владимирович и который проходил службу в АТО.

3. Считаю, что много сделал и делаю для продвижения украинского языка, уже более 25 лет вещая в Одессе на радио песни лучших украинских артистов. И в том, что на переполненном стадионе или во дворце спорта зрители хором поют песни на украинском языке, есть и моя заслуга.

4. Все концерты российских артистов проводятся исключительно после письменного согласования с СБУ и Госпогранслужбой.

5. Концерты Народной Артистки и Гражданки Украины Ани Лорак проводятся строго в рамках законодательства. Нет ни одного запрета со стороны государственных органов и её нет в запретных списках госструктур - иначе мы бы даже не начинали этим заниматься, так как строго придерживаемся норм законодательства и разрешительных процедур", - написал он.

Как сообщала уже "Страна", российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) 8 августа выступит в Одессе, в клубе Ibiza Beach Club, там же 14 августа даст концерт Светлана Лобода.