Американской актрисе и певице Дженнифер Лопес на днях исполнилось 52 года и об этом дне рождения написали все таблоиды мира. Дело в том, что она отметила свой очередной год жизни с бывшим, а теперь уже нынешним бойфрендом - актером Беном Аффлеком. Для торжественного ужина пара выбрала ресторан L'Opеra в Сен-Тропе (Франция), а после трапезы они отправились на причал, где их ждал мини-катер, пишет британское издание Daily Mail.

Голливудские папарацци даже успели сделать серию снимков Беннифер (Бена и Дженнифер).

Джей Ло для свидания выбрала черное облегающее платье миди от бренда Dolce&Gabanna. На официальном сайте его сейчас можно купить за $2145.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, фото: dailymail.co.uk

Но основной отпуск влюбленных проходит на 85-метровой яхте Valerie, которую они арендовали. Стоит эта мегалодка $130 000 000 и принадлежит самому богатому украинцу - олигарху Ринату Ахметову.

Туда Джей и Бена доставили на частном самолете Bombardier Global 7500, но время от времени они сходят на берег, чтоб насладится прогулками. Из ресторана же эти двое тоже вернулись на яхту, которую в 2019 году полностью отремонтировали и теперь она выставлена на продажу и сдается в аренду.

Яхта Valerie, фото: dailymail.co.uk

На гигантской лодке: девять кают, хамам, спортзал с панорамным видом, массажный кабинет, кинотеатр, джакузи и бассейн. А еще там есть огромная обеденная зона, которую украшает фонтан с подсветкой. Обслуживает яхту экипаж из 27 человек.

Пара загорает на яхте, что принадлежит самому богатому украинцу, фото: The Coconut Buzz/YouTube

Британские журналисты задаются вопросом, кто оплачивает этот роскошный отдых, ведь только аренда самолета обошлась кому-то из них в $200 000.

В день своего рождения Дженнифер выложила снимки с яхты в свой фотоблог Instagram (167 миллионов подписчиков) и среди них было фотодоказательство того, что она возобновила отношения с Беном. Как оказалось, спустя 19 лет разлуки звезды снова вместе!

Напомним, что у Дженнифер есть двое детей от певца Марка Энтони, а у Бена – трое от брака с актрисой Дженнифер Гарнер.

Поцелуй на яхте, фото: dailymail.co.uk

Фанаты и поклонники Беннифер очень ждут объявления о помолвке и свадьбе. Ведь звезды должны были пожениться еще 14 сентября 2003 года, но за день до события, новобрачные все отменили. Чуть позже пресс-агент певицы сообщил, что отношения Лопес с Аффлеком окончены.

Кстати, помимо роскошной яхты, на которой сейчас отдыхает Джей Ло, олихарх Ринат Ахметов владеет еще и элитной недвижимость на Лазурном побережье Франции. В прошлом году он купил виллу "Кедры", которую называют самым дорогим поместьем в мире.