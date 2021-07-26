Представители сборной Украины уже выбороли две медали для нашей команды на Олимпиаде в Токио. Первой призеркой стала 20-летняя Дарья Белодед. Молодая дзюдоистка победила израильскую спортсменку Ширу Ришони в борьбе за бронзу. Вторую бронзовую медаль в зачет сборной принес 36-летний Игорь Рейзлин. Он обставил итальянца Андреа Сантарелли по фехтованию. И пока эти спортсмены на слуху у всей планеты, "Страна" собрала интересные факты из их частной жизни.

Дарья Белодед родилась в семье известного дзюдоиста Геннадия Белодеда (двукратного чемпиона Европы, а также призера чемпионата мира по самбо) и мастера спорта СССР по дзюдо Светланы Кузнецовой.

Дарья со своими родителями, фото: instagram.com

Родители не хотели, чтобы дочь стала дзюдоисткой, отправили ее на художественную гимнастику, но тренер Дарьи ушла на телевидение, охота заниматься гимнастикой отпала, и Белодед приступила к тренировкам по дзюдо вместе с отцом.

Геннадий Белодед эксклюзивно рассказал "Стране", почему Дарья расплакалась после победы, и куда она уходит на два месяца: "Это были слезы разочарования. Даша в душе - чемпионка. Хорошо, что есть бронзовая медаль, но она хотела быть первой, поэтому чуть расстроена, но ничего страшного".

Также он опроверг слухи о том, что чемпионка завершает карьеру: "Я давал интервью, где сказал, что сейчас нужно отдохнуть, может, два, а может, и больше двух месяцев, а написали, что она уже карьеру завершает. Никто никуда не уходит, просто сейчас по плану предстоит отдых. После она перейдет в другую весовую категорию".

Дарья Белодед, фото: instagram.com

Свою первую взрослую золотую медаль Белодед выиграла в 2017 году на открытом Континентальном Кубке в Праге. Но всемирная известность к Даше пришла после победы на чемпионате мира 2018 года в Баку. Украинка стала самой молодой чемпионкой мира в истории. Через год Белодед повторила свой успех и установила новый рекорд. В 2019 году Дарья завоевала золотую медаль Европейских игр и была награждена Орденом княгини Ольги III степени.

Даша входит в число самых популярных украинских спортсменов в Instagram. На ее страницу ()на момент подготовки материала) подписаны 412 тысячи фолловеров.

Дарья Белодед, фото: instagram.com

После завершения карьеры в спорте Дарья планирует заниматься журналистикой, хотя совсем недавно в одном из интервью рассказывала, что хотела бы начать свой бизнес.

"Я бы открыла свою кондитерскую — люблю печь. Блинчики, панкейки американские, шарлотку яблочную, торты", - призналась спортсменка в ролике для Youtube-канала "Отдушивдушу".

Не смотря на любовь к сладкому, дзюдоистке все время приходится ограничивать себе и думать о весе, об этом она призналась журналистам xsport.ua: "Мне легче, если я голодная, но с меньшим весом, чем если я наемся и увижу большую цифру на весах. Как умудряюсь держать форму? Если я пеку блинчики, то на завтрак съедаю один, максимум два, не съедаю 5-10. Это все для моих родителей. Ем по чуть-чуть. Могу себе позволить и сладкое, и выпечку, но в маленьких количествах. Коронное блюдо? Вся семья хвалит мои блинчики. Папа говорит, что они даже вкуснее, чем у мамы и бабушки, что они супертонкие, вкусные".

Дарья Белодед, фото: instagram.com

Белодед несмотря на свой юный возраст, уже успела разбить несколько сердец. Она встречалась с итальянским дзюдоистом Фабио Базиле и украинским футболистом Денисом Поповым. Но ни с одним длительные отношения не сложились.

Ее любимой блогершей является Настя Ивлеева, а что касается вредных привычек, то Дарья признавалась, что никогда не начнет курить.

Игорь Рейзлин, фото: facebook.com

А вот фехтовальщик Игорь Рейзлин уже прокомментировал свою бронзовую медаль: "Каждый спортсмен едет на соревнования по желанию получить медаль. Но не скажу, что я ожидал попасть в четверку и стать призером. После поражения в полуфинале, конечно, очень расстроился, но сумел собраться и настроить себя на то, что необходимо продолжать борьбу".

Спортсмен поблагодарил украинцев за поддержку и добавил, что посвящает олимпийскую медаль своей семье — отцу и тренеру Дмитрию Рейзлину. По его словам, он хочет завоевать еще одну медаль в командных соревнованиях.

Игорь Рейзлин с супругой, фото: facebook.com

Герой Олимпиады женат. Вместе с супругой Натальей воспитывает двоих сыновей.

Как оказалось, у Игоря специфические вкусы в еде. В Японии он как раз сбрасывает вес: "Вообще японская кухня мне нравится, но день на третий-четвертый меня от нее тошнить начинает. С последнего сбора в Японии я вернулся – минус пять килограммов. Остальные наши ребята там нормально питаются, а вот я почему-то не могу".

Но сам он очень любит готовить, особенно блюда на мангале, плов, шурпу, шашлык. И скромно заявляет, что может сыграть пару песен на гитаре.

Как писала уже "Страна", певец Иван Дорн представил в Каннах российский фильм "Петровы в гриппе", в котором снимался.