Украинская певица Светлана Лобода (Loboda), которая сейчас преимущественно выступает в России, на днях прилетела в Украину. Вчера утром у нее было турне по радиостанциям столицы с премьерой нового хита Allo. Кстати, клип на песню снял режиссер Алан Бадоев. Эта работа меньше чем за неделю собрала на Youtube почти 3 миллиона просмотров и стала номером один среди музыкальных видео на вкладке "В тренде".

Лобода была в отличном настроении, шутила в радиоэфирах и фотографировалась с фанами. На ней - обтягивающий костюм от французского бренда Louis Vuitton и ботинки на невысоком каблуке.

Светлана Лобода на радиостанции "Наше радио", фото: instagram.com

Приехала звезда на микроавтобусе, и мы заметили, что Светлана усилила меры безопасности. Если раньше, в старые добрые времена, она ездила только с водителем, то теперь рядом с Лободой было два охранника. Возможно, это связано с тем, что после 2014 года концерты звезды бойкотировали и теперь она подготовилась к выходкам националистов. Но все было тихо и спокойно, Светлану ждали только фанаты и просили о совместных фото.

Микроавтобус Лободы, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Как нам стало известно, Светлана готовит большое возвращение на родину и планирует устроить гастроли по стране. Вот уже 14 августа она выступит в одесском пляжном клубе Ibiza Beach Club.

Стоимость билетов на концерт Лободы отнюдь недешевая: от 1300 до 12 000 гривен. Если место за столиком, то нужно оплатить еще обязательный депозит на человека. Тем не менее большинство билетов уже раскуплено, остались только дорогие места от 4500 грн.

Активист, радикал и подозреваемый в убийстве Сергей Стерненко уже заявил о "зраде" по поводу запланированных концертов Ани Лорак (16 и 17 августа в одесском ночном клубе "Итака") и Светланы Лободы и записал целый видеоролик, в котором говорит, что "Лобода не видит разницы между Украиной и Россией, мол, это все один народ. А война России против Украины - это, по ее мнению, обычная политика, ее не касается".

Кстати, российский рэпер Баста (Василий Вакуленко), которого тоже кошмарит Стерненко, проведет еще один концерт в Украине. Он состоится 8 августа в Одессе, в клубе "Ибица".

Как видим, угрозы националистов на певцов не влияют.