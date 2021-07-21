Мэру Виталию Кличко на днях исполнилось 50 лет. Свой юбилей он решил отпраздновать вдалеке от Украины. "Стране" стало известно, что мэр столицы взял отпуск и уехал отдыхать.

Как мы ранее уже сообщали, Кличко написал заявление и с 19 июля ушел за свой счет по семейным обстоятельствам. Традиционно на свой день рождения он покинул Киев.

Обычно он посещает сыновей и дочь в летних лагерях. К примеру, как-то летал к ним аж в Канаду. И только в 2020 году Кличко остался в Украине. Тогда вечеринка с грандиозным салютом, спектаклем и выступлением кавер-бэнда проходило в загородном клубе отдыха "Сенатор".

Сейчас же мы выяснили, что Виталий в компании брата Владимира и детей находится в Альпах. Он поделился снимками с подросшими сыновьями Егором-Даниэлем и Максимом, которые уже на голову выше папы и дяди. При том, что рост братьев Кличко более 2 метров.

Владимир, Егор, Максим и Виталий Кличко в Австрии, фото: facebook.com

Так же Владимир запостил видео, где они братом в честь юбилея проплыли 50 бассейнов. А на заднем плане мы рассмотрели название гостиницы, где остановилось семейство. Выбор оказался традиционным. Кличко и его гости отдыхают в био-отеле Stanglwirt, что в местечке Гоинг (Австрия).

Гостиница Bio-Hotel Stanglwirt расположена в Кицбюэльских Альпах. Она небольшая и бронировать комнату нужно очень заранее хоть цена номера на двоих стартует от 312 евро за ночь.

В альпийской гостинице обычно тихо и спокойно, фото: facebook.com

Китцбюэль находится всего в 80 км от Зальцбурга и относится к старейшим лыжным курортам Австрии. Здесь множество различных трасс и по сложности и по километражу. Летом можно прогуляться маршрутами для походов по живописным окрестностям. Место считается экологически чистым, а гостиница построена только из натуральных материалов. На территории есть открытый бассейны, термальный источник, водопад и австрийская баня.

Тут все Кличко встречали 2017 год. Тогда Виталий был с супругой Натальей и тремя детьми. А Владимир - с американской актрисой Хейден Панеттьери, которая родила ему дочь.

А во время своей спортивной карьеры братья-боксеры тут регулярно проводили тренировочный сборы. Это было их, так называемым, спортивным лагерем. Поэтому многие постояльцы могли увидеть, как братья Кличко готовятся к бою.

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