В свой день рождения, 19 августа мэр Киева Виталий Кличко на три дня ушел в отпуск по семейным обстоятельствам. Взял он их за свой счет без сохранения зарплаты. Такое распоряжение опубликовано на сайте КГГА.

Как стало известно "Стране" из источников в близком окружении чиновника, он покинул Украину и отправился к жене и детям в немецкий Гамбург отмечать настоящий юбилей 50 лет. Там у семейства есть двухэтажный белоснежней особняк в престижном районе, где большую часть времени проводит Наталья Кличко, а также сыновья Егор- Даниэль, Максим и дочь Елизавета-Виктория, когда они не на учебе.

Напомним, что Виталий Кличко традиционно в свой день рождения уезжает из Киева. То проведывает детей в лагере в Канаде, то устраивает семейное торжество где-то заграницей.

И лишь в прошлом году он остался дома. Тогда нашим журналистам удалось узнать, что гулянье проходило в ночь с 18 на 19 июля в загородном клубе отдыха «Сенатор». На мероприятии пела кавер-группа и была небольшая театральная постановка от известного актерского семейства Ольги Сумской и Виталия Борисюка. К слову последний в тот же день также, как и мэр отмечал день рожденья.

В честь знаменательного события экс-боксер, а сейчас мэр Киева опубликовала сразу два видеоролика из личного архива. В первом под названием «История первых 50-ти раундов» он показал нарезку самых ярких событий своей жизни. Тут и чёрно-белые фото из детства, и трогательное интервью младшего брата Владимира, и фото семьи Виталия, которая живет заграницей. Кличко-старший на ретроспективных кадрах забирает из роддома сына, спускается с детьми по горной реке на лодке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Віталій Кличко (@vitaliyklitschko)

А на сам юбилей в фотоблоге Instagram, мэр запостил мини-клип о его спортивных экстремальных увлечениях. Тут и прыжок с парашютом, и покорение горных вершин, и подтягивание на турнике.

«Жизнь несется быстро. И иногда, вспоминая его моменты, думаешь: неужели это все было со мной? Хотел бы я изменить что-то, если бы была такая возможность? Пожалуй, нет. Все вызовы, которые преодолевал, и все радости, которые пережил - это моя история. И история людей, которые были рядом и которые сегодня рядом со мной. Когда-то я выбрал своим девизом слова: нет ничего невозможного! И это было и остается моим жизненным кредо. Потому что так и есть - если ты веришь в себя, в свою мечту, в свое дело и готов работать и биться до конца. Победного!» – так подписал видео Кличко.

Кадр из мини-фильма, который Кличко-старший показал на юбилей, фото: instagram.com

Также он заявил, что всего добился сам и это только начало его истории.

Напомним, ранее мы сообщали, что братья Кличко достраивают уже второе шале на берегу Киевского моря.