К пляжному сезону девушки готовятся круглый год, мол, "худеют к лету". И вот это лето в самом разгаре, когда самое время продемонстрировать свои фигуры и костюмы для купания. Именно этим и занимаются наши знаменитости. Стройная фигура в модном купальнике - предмет гордости и упорной работы в спортзале для каждой уважающей себя звезды.

Но вот певица Слава Каминская, экс-солистка группы "НеАнгелы" позволяет себе загорать топлесс. После премьеры своего клипа на сольную песню Slava Bogu певица отправилась отдыхать на море. В качестве курорта артистка выбрала Турцию. Она остановилась – в отеле Rixos Premium Bodrum, который находится недалеко от Бодрума.

Слава Каминская, фото: instagram.com

Напомним, что во времена существования коллектива "НеАнгелы", участницы Слава и Вика неоднократно снимались в откровенных фотосессиях для мужских журналов.

Певица Надя Дорофеева (Dorofeevа), которая совсем недавно отработала свой первый сольный концерт, пополнила коллекцию купальников новинкой от бренда Puma, амбассадором которого является.

Надя Дорофеева в купальнике Puma, фото: instagram.com

"Моя страсть к купальникам пробудилась, когда я начала больше заниматься спортом, приняла и полюбила свое тело. Сейчас у меня штук 10 купальников – в отпуске обожаю их менять! Вдохновляюсь этим летом и +1 новым купальником в своей коллекции", - написала под фото певица.

Ее подружка и коллега по сцене Настя Каменских (NK) тоже в разгар сезона радует подписчиков фотографиями с отпуска.

Настя Каменских на отдыхе, фото: instagram.com

Певица не только наслаждается пляжным отдыхом, но и дает концерты. В одном из отелей Потап и Каменских даже встретились с игроками сборной Украины по футболу — Романом Яремчуком и Александром Зинченко.

Алла Барановская, жена нардепа Николая Тищенко (СН), в своих социальных сетях продемонстрировала тотал-лук от французского дома моды Dior.

Пляжный костюм Аллы Барановской, фото: instagram.com

Это отнюдь недешевое удовольствие. К примеру, бикини (верх и низ), а также пляжный платок вместе потянут на более, чем 45 000 гривен. Также у Аллы пляжная сумка этого бренда, которая стоит как минимум $650 или около 18 000 гривен.

А вот Елизавета Юрушева, супруга губернатора Черкасщины в этом году показывает свою любовь к лондонскому бренду Hunza G. Эта марка была основана еще в 1984 году, а в 1990 году на экраны вышел фильм "Красотка", где в одной из первых сцен героиня Джулии Робертс появилась в эффектном платье от Hunza и о бренде заговорили.

Но купальники фирмы "выстрелили" буквально пару лет назад — когда дизайнеры придумали "вязаные" модели, выгодно подчеркивающие изгибы тела.

Елизавета Юрушева в купальниках Hunza G, фото: instagram.com

Жена Александра Скичко в своей коллекции имеет несколько моделей бикини. В среднем один комплект стоит 5000 гривен.

Оригинальные купальники, изготовленные из эластичной ткани мгновенно стали хитом, в своих фотоблогах ими восхищаются звезды Голливуда.

Ким Кардашьян в купальнике Hunza G, фото: instagram.com

Как сообщала уже "Страна", Тина Кароль засветила в Казахстане свой гардероб от Louis Vuitton на полмиллиона гривен.