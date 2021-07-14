С 6 по 17 июля в Каннах проходит 74-й кинофестиваль. Лазурный берег Франции забит звездами первой величины, шампанское льется рекой, а обсуждение кинолент не умолкает. Украинцы тоже тут отметились, в частности Екатерина Ющенко, жена экс-президента Украины, Борис Ложкин, бывший глава Администрации президента, Борис Филатов, мэр города Днепр, а также многие другие наслаждаются фильмами и атмосферой.

Был замечен здесь и певец Иван Дорн. Артист приехал на премьеру киноленты российского режиссера Кирилла Серебренникова под названием "Петровы в гриппе". Снято это кино в сотрудничестве с Францией, Германией и Швейцарией. Главные роли в картине исполнили Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Борисов, Юрий Колокольников. В съемках принимал участие и Иван Дорн, но его роль скорее эпизодическая. Вместе с продюсером Ильей Стюартом, команда прибыла в Канны, чтобы представить киноработу.

Фотографиями с красной дорожки Дорн поделился у себя в социальных сетях.

Иван Дорн с коллегами по фильму "Петровы в гриппе", фото: instagram.com

Как сообщает "РИА Новости", сценарий картины был написан Серебренниковым по мотивам романа Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него". В фильме рассказана история об обычной семье Петровых: он автослесарь, она библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма.

Дорн на пресс-конференции Каннского фестиваля, фото: instagram.com

Во Францию певец приехал со своей женой Анастасией и ассистентами. Интересно, что на официальном сайте Каннского кинофестиваля Иван Дорн числится как "российский актер". Скорее всего из-за того, что представляет картину российского кинорежиссера.

В фильме кадр с участием Ивана Дорна длится 18 минут. При общем хронометраже фильма 2 часа 25 минут. После фестиваля ленту покажут в Европе. Про украинский прокат картины Серебренникова информации пока нет.

Работы Серебренникова не в первый раз участвуют в Каннском фестивале. Его фильм "Лето" был представлен в 2018 году в рамках конкурсной программы, а в 2016 году картина "Ученик" входила в программу "Особый взгляд".

Иван Дорн с женой Анастасией, фото: instagram.com

В 2017 году Кирилл Серебренников стал фигурантом уголовного дела о хищении свыше 100 миллионов рублей, выделенных государством на проект "Платформа". С августа 2017 года по апрель 2019 года режиссер находился под домашним арестом. Мещанский суд Москвы в июне 2020 года приговорил Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского и бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина к условным срокам. Кроме того, с них взыскали всю сумму ущерба - 129 миллионов рублей.

Иван Дорн и актриса Юлия Пересьльд, фото: instagram.com

Интересно, что на фотоколл фильма "Петровы в гриппе" Дорн пришел в футболке свободного кроя с округлым воротом с надписью Galya Carries Water, которую выпустил украинский масс-маркет-бренд JUL. Стоит такая футболка 899 гривен, пишет telegram-канал "Культурная прачечная".

Galya carries water - дословный перевод крылатой фразы "Несе Галя воду" из украинской народной песни.

Как писала уже "Страна", также на Лазурном берегу засветились еще две известные украинки. Экс-солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос отдыхает на курорте со своей дочкой Софией, но без мужа бизнесмена Игоря Кучеренко. Победительница шоу "Танцев со звездами" поделилась фото с малышкой на фоне роскошных яхт в местной марине.