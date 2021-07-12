С 6 по 17 июля в Каннах проходит 74-й кинофестиваль. По этому поводу на Лазурное побережье традиционно слетаются сливки общества. Актеры и режиссёры дефилируют по красной дорожке в своих лучших нарядах. В самых дорогих отелях курорта не остается свободных номеров, а ужин в ресторане нужно бронировать за несколько дней вперед. Зато на улицах можно встретить всемирно известных кинозвезд, а на местных пляжах - политиков первой величины.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса мероприятие не смогли провести с надлежащим размахом. Зато в этот раз все повеселились на славу, видать соскучившись за год карантина по светским мероприятиям.

Карла Бруни, Ванесса Паради и Катрин Денев на красной дорожке Канского кинофестиваля 2021, фото:jetsetter.ua

Традиционно в Каннах состоялась и after-party украинской делегации. После одного из фестивальных дней наш десант собрался на ужин в ресторане, чтобы поделится впечатлениями и обсудить фильмы. Среди гостей Борис Ложки, экс-глава Администрации президента и вице-президент Всемирного еврейского конгресса, мэр города Днепр - Борис Филатов супругой Надеждой. Они вместе с гостями сидели за большим круглым столом на летней террасе и под деликатесы расслабленно общались.

А вот Екатерина Ющенко, в прошлом первая леди Украины, была в отличном настроении и веселилась в компании Андрея Халпахчи, артдиректора киевского кинофестиваля «Молодость». Давние друзья смеялись, обнимались и позировали для фото напамять. Мы рассмотрели у супруги Виктора Ющенко модную сумку Yves Saint Laurent, которая стоит от 35 000 до 70 000 грн и сейчас очень популярна среди женщин-нардепов.

У жены третьего президента Украины модный аксессуар от YSL, фото: jetsetter.ua

Также на Лазурном берегу засветились еще две известные украинки. Экс-солистка группы «ВИА Гра» Санта Димопулос отдыхает на курорте со своей дочкой Софией, но без мужа бизнесмена Игоря Кучеренко. Победительница шоу «Танцев со звездами» поделилась фото с малышкой на фоне роскошных яхт в местной марине.

Санта и Элина блистают на французском курорте, фото: instagram.com

Прославленная украинская теннисистка (ранее была третьей ракеткой мира) Эвелина Свитолина опубликовала снимок как загорает на безлюдном пляже, что большая редкость в разгар сезона. Но так как спортсменка живет и тренируется в Монако, она видимо знает секретные места Французской Ривьеры.

Напомним, ранее «Страна» сообщала, что Андрей Шевченко живет по соседству с Владимиром Зеленским.