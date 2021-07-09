В этом году множество звезд объявили о разводах. Украинская певица Ирина Билык ошеломила новостью об окончании брака с продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым, артист Михаил Хома (он же Dzidzio), сообщил о разводе с женой Ярославой, а лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук поблагодарил за все свою Лялю, с которой прожил вместе 20 лет.

Сейчас вся страна наблюдает за скандалом в семье шоумена Андрея Джеджулы. Эта история началась несколько месяцев назад. Тогда Юлия Леус была беременна дочкой от ведущего. Она заявляла в своих соцсетях, что на последних месяцах беременности из-за мужа была угроза выкидыша. Женщина утверждала, что Андрей неоднократно поднимал на нее руку и оскорблял.

"Ну какую семью сохранять? Ждать, пока он нагуляется в 45 лет? Ждать "с моря погоды"? Я одного ребенка сама подняла на ноги и второго подниму. Ничего страшного. Конечно же, я не видела, какой он. Была слепа. Только сейчас, во время беременности, у меня открылись глаза", – делилась со своими подписчиками Леус.

Шоумен также появлялся в прямом эфире в Instagrаm и отвергал все заявления жены. Он сказал, что все это ложь и что он поддерживает Юлю, как может.

Однако после рождения дочери пара снова решила пожить вместе.

Андрей и Юлия, фото: instagram.com

Недавно Леус заболела коронавирусом. В инфицировании она обвинила Джеджулу. Якобы он скрыл то, что заболел отец, из-за чего, возможно, заразились и другие члены семьи. Юлия решила изолироваться от родных. Тогда Андрей заявил об исчезновении жены и дочери. Леус прокомментировала эту ситуацию и отметила, что все знали, где она. Для чего муж разыграл этот спектакль – не понимает.

В своем "Инстаграме" девушка назвала Джеджулу "неадекватным" и призналась, что очень ждет своего выздоровления: "Я очень плохо себя чувствую, но я конечно прокомментирую это чудовище, которое выставляет у себя сториз как он кормит ребенка, теперь он выставляет как он памперсы заворачивает в треугольник... Это просто больной человек, он неадекватный, у него с головой не все в порядке. Я уже просто считаю дни, когда я вылечусь и заберу отсюда ребенка".

У пары родилась дочь Аделина, фото: instagram.com

Но на этом разборки не закончились. Буквально на днях украинский телеведущий попрощался с каналом Дом и UATV. Больше он не будет вести новостные передачи на этом канале. О своем уходе Джеджула рассказал, конечно же, в своем Instagram-аккаунте: "Дорогие зрители, хочу поблагодарить вас за то, что вы смотрели новости с моим участием, пожелать каждому из вас мира, добра. Вашим близким, семьям мира в нашей стране. Всем сотрудникам телеканала Дом и UATV выражаю огромнейшую благодарность, начиная от самого высшего руководства и заканчивая нашими дамочками-уборщицами.... Огромное вам спасибо! Вы мне дали новое зерно, новый толчок, научили быть профессиональным ведущим новостей. Вынужден с вами попрощаться! Теперь я бездомный. Дом, прощай!"

За пару часов до этого заявления Юлия Леус публично объявила, что уходит от Джеджулы и что "у Адэлички будет новый папа". Якобы он ей угрожал и требовал опровергнуть то, что она публично назвала его "чудовищем" и "неадекватом": "Скажите, пожалуйста, как здесь долечиться? Если животное приходит с улицы и начинает мне угрожать, чтобы я до завтрашнего вечера сказала, что у меня был эмоциональный всплеск, что это неправда, что я говорила. Или завтра вечером мне будет кранты. Вот как мне долечиться, скажите, пожалуйста? Что с этим идиотом больным делать? Если оно ходит где-то, выныривает. Ну все, ребят, это свершилось. Наконец-то я ушла и теперь буду спокойно лечиться и выздоравливать. А потом как-то заеду и заберу вещи и перееду уже полностью. В эту квартиру я уже не вернусь".

Юлия Леус, фото: isntagam.com

Но тут у Джеджулы "лопнуло терпение" и он написал гигансткий пост с объяснениями.

"Мое терпение лопнуло! Пришло время ответить на все выпады в мой адрес в прессе! У Вас наверное неоднократно возникал вопрос, ну почему он молчит? Значит это все правда? Молчание - знак согласия? Нет, в моем случае, молчание - это игнорирование ситуации и нежелание разбираться на людях, как это и бывает у воспитанных людей, нежелание эскалации конфликта, желание побыстрей забыть все те гадкие слова как страшный сон! Теперь по делу! Я долго ждал этого момента, скажу откровенно, у меня были связаны руки сначала беременностью, затем кормлением грудью, телевизионными контрактами и тем, что я лицо гос канала и имел определенные обязательства, одно из которых не встревать в желто-прессную возню! Но в связи со всей той грязью, обрушившейся на меня в инете от моей жены, мне пришлось прекратить контракт (спасибо "мудрой" жене) и теперь я могу наконец ответить так, как считаю нужным, не компрометируя канал! Обозначу главные моменты:

Юля переселилась на ПМЖ в Инстаграм и сейчас не один разговор не заканчивается без фразы "а вот мне про тебя пишут"! Боюсь этот виртуальный мир подзатянул ее! Логичный вопрос появляется - она была известным артистом? Блогером? Бизнесвумен? Дайте угадаю: "Хайп - великая сила"! Но хайп на человеке, за счет которого ты живешь - это низко! Спросите у моей жены, а сколько лет из своей сознательной жизни она ходила на настоящую работу? Юля - рвач, женщина, которая научилась выживать, но не за счет своих профессиональных навыков и умений, а за счет таких дураков, как я! Юля прекрасный манипулятор и даже сейчас она манипулирует вашим мнением и для нее неприемлемо любое инакомыслие! Провокации - это ее излюбленная тактика психологического давления! Как называется ситуация, в которой тебя каждый Божий день за исключением небольших перерывов оскорбляют? Унижают? Зная, что я не могу ответить и держусь как могу! "Дебил, тварь!", "Сдохни Тварь" - это ее любимое! "Я найду папу Адэличке!" 6. Следующее «с ковид ездит людей заражает»! Я делал тест неделю назад (негативный), не поспешил радоваться, сделал через неделю еще раз (в эту субботу) - негативный. Еще вопросы? В целом о ситуации с Ковид в нашей семье Юля отзывается как будто бы мы трипер в дом занесли! "Не помогаю ни в чем"! Хозяюшки и диванные критики давайте разберем список моих обязанностей и спросим у себя "а не дохрена ли?", которые я взял на весь период беременности и кормление грудью.

По результатам этого поста, вы наверное поняли, что мое железное терпение закончилось и подставлять библейскую щеку я больше не собираюсь! Все границы практически стерты, все мосты практически сожжены! Это единственный шанс показать реальное положение вещей во время такого прессинга и клеветы, которые начались с конца декабря! Я выбрал позицию не отвечать, а на деле доказывать свою правоту! И с каждым днем мне все меньше давали ребенка! Желаю вам объективности! P.s. И последнее, для скептиков, я каждое свое слово и действие могу подкрепить документально!", - написал Андрей Джеджула.

Юлия и Андрей, фото: instagram.com

И сегодня, после многочисленных обвинений в адрес украинского шоумена его экс-возлюбленная заявила, что он поднимал на нее руку, да еще и не однократно, даже когда она была в положении. Одними словами Леус не ограничилась, прикрепив видеодоказательства. В личном аккаунте в Инстаграм в сториз она загрузила видео, продемонстрировав гематому под глазом.

Юлия Леус в синяках, фото: instagram.com

Ответа от Джеджулы на момент публикации статьи еще не последовало.

Напомним, что Андрей Джеджула уже состоял в гражданском браке с Сантой Димопулос с 2007 по 2010 год, а в 2008 году у них родился сын Даниэль, которому сейчас 12 лет. Что касается Юлии Леус, то пара поженилась в 2017 году, а Санта даже побывала на девичнике женщины, поскольку они находятся в хороших отношениях. У Юлии есть 18-летняя дочь Ангелина от предыдущих отношений.