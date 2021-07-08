Знаменитый футболист, а ныне главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко в очередной раз прославился.

Он вывел нашу команду в 1/4 турнира Евро-2020. И несмотря на проигрыш сборной Англии, он вернулся домой национальным героем.

Как живет Шева и его его семейство сейчас?

Оказывается, их разделяют океаны и континенты, а видятся полным составом лишь во время отпуска Андрея.

Свои спроткары Шева паркует прямо под подъездом, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Корреспонденты "Страны" выяснили, что Шевченко уже много лет проживает в известном на всю страну доме возле Мариинского парка. Эту многоэтажку называют домом-монстром, так как это был первый объект, который визуально выбивался из пейзажа днепровских склонов. Во времена президентства Виктора Ющенко его даже хотели снести.

Но как видим, дом с роскошными апартаменты в правительственном квартале стоит по сей день. И живут там весьма знаменитые люди.

По данным "Страны", тут находятся аппартаменты, которыми пользуется президент Украины Владимир Зеленский. В них он ночует, если из-за загруженного графика не успевает домой в загородную резиденцию в Конча-Заспе. Здесь же Зе отметил свой день рождения в разгар карантина. Официально, апартаменты с террасой Зеленскому не принадлежат.

Часто Андрея видят в Мариинском парке, фото: instagram.com, Изым Каумбаев, "Страна"

Судя по всему, Шева тоже не официальный владелец дорогостоящей собственности. Ведь по реестру недвижимости «золотые» квадратные метры на Грушевского на нем не числятся. Снял он жилье около 10 лет. Те, кто был дома у спортсмена говорят, что апартаменты просторные, около 500 кв. м (что сопоставимо по площади с внушительным особняком), интерьер выполнен в классическом стиле. Там много спален и несколько санузлов.

Это и не удивительно, ведь Шевченко многодетный отец. У них с супругой американкой Кристен Пазик четверо сыновей: Джордан (16 лет), Кристиан (14 лет), Александр (9 лет) и Райдер Габриэль (7 лет). Примечателен тот факт, что никто из детей спортсмена не пошел по стопам отца и не занимается профессионально футболом.

Большое семейство полным составом во время прошлогоднего отпуска, фото: instagram.com

Большую часть времени в киевской квартире Шева находится сам, так как дети живут с мамой в США. Но несколько раз в год большое семейство приезжает в Украину. Наши корреспонденты неоднократно встречали Андрея с детьми на площадке в Мариинском парке. И видели, как Кристен ездит на тренировку в спортзал на стадионе "Динамо".

А вот перекусить Шевченко любит в ресторане ближневосточной кухни Samna, что на улице Мазепы рядом с его домом. Там тренер был неоднократно замечен в компании друзей.

Родные Шевченко болели за сборную Украины, фото: instagram.com

Супруга Кристен Пазик (42 года), которая в прошлом была моделью, а сейчас занимается домом, детьми, имеет бутик одежды вместе со своими сестрами. Как мы уже сообщали, она активно поддерживала мужа на Евро-2020. Раскрашивала лицо в цвета украинского флага, смотрела первые матчи дома с детьми. А игру Украина-Англия сыновья Шевы увидели воочию с трибун стадиона.

Кристен и Шевченко многодетные родители, у них подрастает собственная футбольная команда, фото: instagram.com

Напомним, Андрей и Кристен в июле отмечают 17-ю годовщину со дня свадьбы.

Кристен Пазик во времена своей модельной карьеры и сейчас (фото справа), фото: instagram.com

Как ранее писала "Страна", футболисты сборной Украины в отпуске пьют шампанское на завтрак и пиво на обед.