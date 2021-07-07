Игроки украинской сборной по футболу в четвертьфинале турнира проиграли команде Англии и выбыли из борьбы. Но, похоже, наших парней это не особо расстроило. Сразу после вылета игроки получили короткий отпуск и разлетелись кто куда кутить и куражиться.

Спортсмены разделились на группы и отдохнули в компании друзей. Естественно, все взяли на курорты своих красавиц-жен, которые, несмотря на наличие нескольких детишек в семье, выглядят как топ-модели. Напомним, ранее "Страна" показывала самых горячих и близких болельщиц украинской футбольной сборной.

Несколько дней в Черногории провела целая делегация наших футболистов. Андрей Ярмоленко показал, как он, Сергей Сидорчук и Роман Безус с супругами заселяются в живописный отель среди пальм и гор, на первой береговой линии. На завтрак компания звездных игроков пила шампанское на летней террасе ресторана. А на пляже они играли в мяч прямо на песке. Ну как же без этого?!

Отметим, что сейчас, в самый разгар сезона тур в пятизвездочный отель на один из курортов Черногории стоит по меньшей мере 75 000 грн на двоих с перелетом и питанием.

Пятов, Степаненко и Кривцов, после игры остались в Италии, фото: instagram.com

Другая компания игроков провела уикенд в Италии. Тарас Степаненко, Андрей Пятов и Сергей Кривцов после игры не вернулись в Украину. Они вместе с женами остались отдохнуть в Риме. У них были ночные романтические прогулки по городу, парные свидания и конечно же фото на память возле знаковой достопримечательности города – фонтана Треви. Там же, в Италии был замечен и Руслан Малиновский с женой Роксоланой. Он выложил в свой фотоблог Instagram видео, как они пьют пиво за столиком уличного кафе.

Руслан Малиновский освежается пивом, фото: instagram.com

Его супруга ранее в интервью рассказывала, что отпуск этим летом им не светит. Поскольку футболист готовится к операции на грыже живота и после нее будет двухнедельная реабилитация, когда нельзя никаких физических нагрузок. Даже плавать в море, отметила девушка.

Еще две пары улетели отдыхать в Турцию. Речь идет о Илье Забарном и его девушке Ангелине, которые зачекинились в Бодруме. Они загорают и попивают коктейли на пляже роскошной гостиницы Rixos Premium Bodrum 5*, куда путевка сейчас стоит порядка 225 000 грн за 8 ночей на системе «all inclusive».

А также на турецком побережье наслаждаются морем и солнцем Артем Беседин с женой Радмилой и маленьким сыном.

Беседин и Забарный восстанавливают силы в Турции, фото: instagram.com

В Анталии спортсмен воставнавливается после нелавно полученной травмы. Но она не мешаем ему резвится в бассейне с ребенком и зажигать на концерте рэпера Басты.

Как уже писала "Страна", после того, как ЕС открыл границы для украинцев, наши звезды отправились во Францию и Италию.