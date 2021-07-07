Полтора месяца не было никаких витков харассмент-скандала с композитором Константином Меладзе и все стали о нем забывать.

Если коротко, то в начале мая певицы Ани Лорак и Ольга Полякова намекнули на то, что Меладзе-старший предлагал им помочь с продвижением в шоу-бизнесе посредством интимной связи. Первой о домогательствах со стороны Константина обмолвилась Каролина. Они сотрудничали в 2007 году, Лорак тогда выпустила совместную песню и клип с Валерием, младшим из братьев Меладзе. Но дальше этого дело не пошло. Деловые отношения не заладились.

2018 год. Лорак и Меладзе, фото: instagram.com

Буквально сразу суперблондинка Оля Полякова вступилась за коллегу по сцене. Полякова также призналась, что получала непристойные предложения от продюсера.

Позже Ани Лорак заявила, что ее рассказ о сотрудничестве с Меладзе в СМИ "перекрутили и извратили" и дело затихло до... вчерашнего дня.

В понедельник, 5 июля на Youtube-канале российской журналистки Ксении Собчак вышло большое интервью с Валерием Меладзе. Среди многих вопросов речь шла и об Оле Поляковой, ведь Собчак попросила певца прокомментировать харассмент-скандал с его братом.

"Я помню ее. Она шокировала меня. Во-первых, это фрик, а не исполнитель, мне кажется. Я помню, что Ольга Полякова запомнилась мне тем, что она ходила в купальнике в общественных местах и с короной на голове, как Сергей Зверев", - заявил артист и добавил, что обвинение от Поляковой в домогательствах со стороны Константина Меладезе - это "тупое тиражирование того, что где-то прокатило".

Артист также уточнил, что Константин Меладзе "скромный и интеллигентный человек": "Он настолько трепетно относится к женщинам, чтобы каким-то образом… Я не представляю, зная его с самого рождения, не представляю… Он может написать женщине стихи, может совершить красивый поступок. Но чтобы каким-то образом намекать, что он хочет что-то взамен на что-то... Более того, если задать вопрос самой Ани Лорак, то, мне кажется, она сама не сможет объяснить, к чему она это все ляпнула. Он не делал ей никаких непристойных предложений - этого просто не могло быть. Ни ситуация такая не складывалась, ни желания у него не было".

Вечером того же дня появилась реакция Оли Поляковой на заявления Меладзе-младшего. Суперблондинка записала объемное видео и выложила в социальные сети.

Артистка поведала, что ей показали фрагмент интервью Ксении Собчак и отметила, что Меладзе, вместо того, чтобы ответить на вопрос, решил унизить ее: "Сильно подгорело в вашей тусовочке после слов Каролины? Думаю, сильно, если так на нее надавили со всех сторон, что бедняжка отказалась от своих слов, еще и виноватой осталась, хотя там все было понятно однозначно. Когда мы услышим от благородного грузина, мужчины, приехавшего в Украину выступать перед украинцами, которого шокирует вид женщины в купальнике, хоть что ни будь об аннексии Крыма и агрессии России на Донбассе? Вас это никак не шокировало? Вы как-то давно очень размыто сказали, что кто-то разжег этот конфликт, а можно узнать кто? Вы уже определились за 8 лет? Возможно какой-нибудь фрик может себе позволить сказать, что искусство вне политики, но серьезный, благородный мужчина, который пафосно дает интервью для топовой журналистки, что он скажет? Когда вы объясните своим поклонникам, как так получается, что вы и ваш брат спокойно работаете в Украине, а вот Ани Лорак, почему то, не имеет такой возможности? Как вам это удается? Сидеть в жюри украинского отбора на "Евровидение" и одновременно в российском "Голосе". Давать концерты и тут, и там, но прилетает, почему-то не вам, а другим украинским артисткам, работающим в России. Это как же вам так удается?"

Звезду в комментариях поддержали поклонники, фото: instagram.com

Оля добавила, что на эти вопросы Валерий Меладзе сможет ответить просто со сцены фестиваля Atlas Weekend в Киеве, где он будет выступать 8 июля.

"Я не буду спрашивать вас, чей Крым. У вас обязательно об этом спросят в ближайшее время. Назвали меня фриком, а не исполнителем. Я вас спрашиваю: как же мне назвать вас, того, кто под видом сильного, мужественного, серьезного мужчину, который, как я понимаю, гражданин России, все эти годы не может найти в себе ни сил, ни мужества, ни благородства сказать, что он думает обо всем, что происходит в стране, в которой он жил и учился много лет и в которой он хочет давать концерты и зарабатывать денежки. Который не может признать, что харассмент был, а предпочитает защищать своего брата и себя, наверное, оскорблять других женщин, давая им какие-то названия. Как вас назвать – малодушным, лицемером, или как? Вот вы меня сравнили со своим коллегой Сергеем Зверевым. Ок, я сравниваю вас с более классическим, как вы, почти академическим персонажем, с Фигаро, который и здесь, и там, и вашим, и нашим, который только с виду такой большой, а на самом деле - не очень", - добавила артистка.

Полякова также отметила, что ее особо не интересует мнение Валерия. Впрочем, его слова "разожгли в ней желание сказать больше", с подробностями о брате Константине. Артистка заверила, что скоро предоставит новую информацию о секс-скандале.